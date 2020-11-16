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Закрытие границ будет рассматриваться только в случае введения полного локдауна, - Кулеба

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Общество

Закрытие границ будет рассматриваться только в случае введения полного локдауна, - Кулеба

В ближайшие дни вопрос закрытия границ из-за распространения коронавируса Кабмин рассматривать не будет.

Об этом в эфире "Украина 24" заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, передает Цензор.НЕТ.

"Если будет внедрен полный локдаун, то очевидно, что будет рассматриваться и така мера, как закрытие границ. Но с внедрением карантина выходного дня нам удалось избежать этого полного локдауна. Поэтому в ближайшие дни я не ожидаю рассмотрения этого вопроса на заседании правительства", - отметил Кулеба.

Напомним, ранее правительство ввело в Украине карантин выходного дня. Он будет действовать, как минимум, до 30 ноября.

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Автор: Богдан Гуньковський
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начинается плановая подготовка украиского общественного мнения к отмене безвиза.
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16.11.2020 10:57 Ответить
За что боролись.. Какая разница..
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16.11.2020 11:46 Ответить
 
 