Закрытие границ будет рассматриваться только в случае введения полного локдауна, - Кулеба
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Общество
В ближайшие дни вопрос закрытия границ из-за распространения коронавируса Кабмин рассматривать не будет.
Об этом в эфире "Украина 24" заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, передает Цензор.НЕТ.
"Если будет внедрен полный локдаун, то очевидно, что будет рассматриваться и така мера, как закрытие границ. Но с внедрением карантина выходного дня нам удалось избежать этого полного локдауна. Поэтому в ближайшие дни я не ожидаю рассмотрения этого вопроса на заседании правительства", - отметил Кулеба.
Напомним, ранее правительство ввело в Украине карантин выходного дня. Он будет действовать, как минимум, до 30 ноября.
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показать весь комментарий16.11.2020 10:57 Ответить Мне нравится 2
Татьяна Бобошко
показать весь комментарий16.11.2020 11:46 Ответить Мне нравится 1
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