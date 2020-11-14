Кулеба назвал шесть принципов, которые "способны сшить" Украину
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Украине пора забыть навязанную мантру о "разделенной стране", которая обречена на провал.
Об этом министр иностранных дел Дмитрий Кулеба пишет в блоге НВ, передает Цензор.НЕТ.
"Страшны не столько утверждения о разделенной Украине, сколько ложные выводы, которые обычно идут в придачу. Например, рассуждают о западе Украины, который говорит на украинском и хочет сближения с ЕС и НАТО, и востоке, который предпочитает русский, отвергая и то, и другое. Об украинских венграх или болгарах, которые якобы только и ждут, чтобы отделиться. Дальше обычно следуют дебри размышлений о том, как все неоднозначно и что Украина якобы должна оставаться буфером между Россией и Западом, что она обречена на провал и распад", - говорит Кулеба.
Министр считает это "полной чушью".
"По данным социологов, "языковой вопрос" волнует не более одного процента украинцев. После начала российской агрессии большинство украинцев поддерживают курс на вступление Украины в ЕС и НАТО, и эта поддержка растет из года в год. Национальные меньшинства - наше национальное богатство, а не угроза. Вот такая мы единая разделенная страна", - уверен Кулеба.
В качестве примера для сравнения он приводит события 11 сентября 2001 года в США. Тогда пассажиры самолета, захваченного террористами, который был должен врезаться в Капитолий, подняли бунт, в результате которого он не долетел до назначенного места. Американскую нацию Кулеба называет единой разделенной нацией.
"Мы тоже единая разделенная страна. Разнообразие взглядов и мыслей в нашем обществе - это не слабость, а сила. Все зависит от того, как управлять этим разнообразием. Если пустить на самотек, это приведет к руине. Если же грамотно управлять демократическими инструментами политики, разнообразие приводит к процветанию", - пишет министр.
Он предлагает шесть принципов, которые помогут в Объединенные нации: "В случае Украины шесть принципов способны сшить страну: независимость, территориальная целостность, европейский и евроатлантический выбор, свободные выборы, подотчетная власть и украинский язык как государственный. А в остальном можно спорить сколько угодно, быть любого расового и этнического происхождения, голосовать за любую партию и жить в любой области страны. Давайте разрешим себе быть разными, но будем одинаково стремиться к успеху Украины и ее процветанию".
Пожалуйста, подождите...
Если 'єто "навязанная мантра" то зачем вы "сшиваете" страну?
Или вы сами ее навязали?
Или вы идиоты?
Ви ж як тупі мавпочки ще зовсім недавно лайкали під своїми ж коментарями про 73% малоросів, 8% Ыліти та іношою подібною дезінформацією, направленою на розкол України.
А тепер виявляється, що ви, імбіцили, вирішили об'єднатись.. на собраніі соєвіх акціонерів.
Тут має бути цитита Лаврова...
Не густо.
Вибач, дорогенька, я чомусь не помітив..
Адже в минулому вони ж були виборцями Порошенка.
у них же с этим полный порядок,никакой этой штуки
украина должна поднимать эту тему и всячески помогать этим сознательным русским..
возможно необходимо создать общественный фонд, куда небайдужи направят часть своих денег на это благодарное дело..и таким образом лично поучаствуют в возвращении пришельцев на родину...
остальные учат мову, меняют челюсти и молчат на русском
ну, или учить мову и молчать по-русски...не вдаваясь в оценки
для оценок вам - дальневосточный гектар
73% - самая активная часть...телевизор им в помощь...
и не пиши, что русские уехали, пока йухло не вывел войско для их защиты
І що в нас окрема держава, межі якої непорушні і захищені.
І відповідальність за неї накладаються на кожного громадянина.
А чого ми отримали теперішню ситуацію - через маніпуляції проросіских політиків , засилля московіцької культури, нав'язаної провідними телеканалами, обидлення кварталами, брак історичної освіти, патріотичного виховання та наших власних, не совкових, традицій.
подивився на олю полякову - дочь советского посла на кубе, в дубаяхі з кіркороком...
вона займає місце в українському ефірі, не дає розвивати українську популярну пісню...
тому варто сприяти всім їм повертатись на свій далекосхідний гектар...щоб толерантні українці без опаски направляли їх туди...в цьому тільки добре - гектар страждає без робочих рук
хоча, було би ідеально.
і тоді, бажаючі далекосхідного гектару знатимуть, що їх не забули,
а корінні знатимуть, що можуть включитись в процес сприяння реалізації цих бажань...і їм за це нічо не буде...
а то в ваших словах полная безнадега и надежда, что дальневосточный гектар останется невозделанным...зачем вам это?
если вот эти самые - это сформировавшиеся личности, то пусть соединяются с соотечественниками там.....ведь дальний восток это жеж зеленый клин...
и там они тоже могут есть сало с борщом и ностальгировать в первом поколении...
о неграх:
например, нигерия имеет 150 млн населения и ввп близкий до российского и он наполнен тоже по нефти и газу...и закупает китайские беспилотники, чтобы наконец-то проложить и охранять транссахарский газопровод в европу...не одной россии жеж оттуда ввп черпать...
и азербайджан не против ввп из европы черпать...и арабы через сирию трубу всё метят...
а еще же балтийские пираты российские лесовозы на канары уводят, а могут и трубы по дну моря уводить часто
так что зеленый клин - спасенье для этих самых...он же дальневосточный гектар...
потом доложат об украинизации края
"Мы тоже единая разделенная страна. -- Дмитрий Кулеба
.
Страшны не вы! Страшно то, что вас породило! -- Олег Кошевой
...и кому ж теперь верить, если врут календари? (с)
*)
а не пост в новый год перед рождеством
угкц, римокатолики, пцу, иудеи, хабадники и мусульмане не такие
теперь оказывается, что не для всех...
определись не только с красочными винегретами
Дешевый популизм и откровенная ложь.
- Вы разговариваете с сепаратистами как с жертвами обстоятельств и готовы принять их на их условиях, создав уже официальный российский анклав в Украине и наплевав на независимость Украины и на ее территориальную целостность.
- Кто как не вы, пытается нивелировать значение украинского языка?
- Кто пытается уничтожить законодательные акты, без которых не будет ни ЕС ни НАТО?
- Такого количества фальсификаций на выборах, не было со времен Януковича и все фальсификации в пользу слуги-уродов и опзж!
- Все "отчеты" вашей власти сводятся к лжи и манипуляциям.
Бить его хотят все!
- Кто ты?
Маленький поляк.
- Каков твой знак?
Белый орёл.
- Где ты живёшь?
Среди своих.
- В какой стране?
На польской земле.
- Что это за земля?
Моя Родина
- Чем получена?
Кровью и шрамами.
- Любишь ли ты её?
Искренне люблю.
- А во что веришь?
В Польшу верю!
- Кто ты для неё?
Благодарный ребёнок.
- Что ты должен сделать ради неё?
Отдать жизнь.
-- пришить...
К сожалению, Цензор, это не вся Украина... -- ...тут мраки и атомная бомба! -- и никакого популизма! ... окромя грамматических ошибок и падежных окончаний... -- Так победим! *)
50 тыс. личного состава террористов днр+лнр.
750 кадровых офицеров россии занимающие руководящие посты, 980 сотрудников фсб, гру, 11 тыс. наёмников с россии.
485 танков, 968 боевых бронированных машин, 1062 артиллеристских системы, 218 реактивных систем залпового огня и другая военная техника.
20 тыс. полицейских днр+лнр.
несколько тысяч сотрудников прокуратуры днр+лнр.
несколько тысяч сотрудников безопасности днр+лнр, пытающих в застенках патриотов Украины.
несколько тысяч судей днр+лнр.
десятки тысяч мэров, депутатов, министров лнр+лнр.
несколько тысяч диверсантов днр+лнр, не в списках личного состава.
несколько тысяч предателей предавших Украину в 2014, перешедших на сторону врага.
Что они будут делать с 2 миллионами сторонниками русского мира, из них 300 тыс. сторонников с российскими паспортами днр+лнр.
Что он будет делать с памятниками и бюстами мотороле, захарченко, болтову, гиви, мозговому, бэтману.
Что они будут делать с военным училищем в днр, выпускающим офицеров лнр+лнр.
сивоха, ермаки и кравчуки будут ходить с друзьями из днр+лнр и рф по улице захарченко, гиви, моторолы?
Коллаборанты убили 5 тысяч солдат и офицеров Украины, что бы им дали особый статус (автономию) с парламентами, свободно экономическую зону(платить меньше налоги чем вся Украина), с правительствами этих грёбанных республик?
Это не все вопросы.
Ответ есть у ермаков-крачуков- резников, сивох -зеленских и компании предателей, пацифистов?
Ответа нет, ведут всех к гражданской бойне.