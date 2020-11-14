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Кулеба назвал шесть принципов, которые "способны сшить" Украину

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Кулеба назвал шесть принципов, которые

Украине пора забыть навязанную мантру о "разделенной стране", которая обречена на провал.

Об этом министр иностранных дел Дмитрий Кулеба пишет в блоге НВ, передает Цензор.НЕТ.

"Страшны не столько утверждения о разделенной Украине, сколько ложные выводы, которые обычно идут в придачу. Например, рассуждают о западе Украины, который говорит на украинском и хочет сближения с ЕС и НАТО, и востоке, который предпочитает русский, отвергая и то, и другое. Об украинских венграх или болгарах, которые якобы только и ждут, чтобы отделиться. Дальше обычно следуют дебри размышлений о том, как все неоднозначно и что Украина якобы должна оставаться буфером между Россией и Западом, что она обречена на провал и распад", - говорит Кулеба.

Министр считает это "полной чушью".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Киев не возражает против закрытия торговых представительств России в Украине, ведь соглашение о них расторгнуто еще в августе, - Кулеба

"По данным социологов, "языковой вопрос" волнует не более одного процента украинцев. После начала российской агрессии большинство украинцев поддерживают курс на вступление Украины в ЕС и НАТО, и эта поддержка растет из года в год. Национальные меньшинства - наше национальное богатство, а не угроза. Вот такая мы единая разделенная страна", - уверен Кулеба.

В качестве примера для сравнения он приводит события 11 сентября 2001 года в США. Тогда пассажиры самолета, захваченного террористами, который был должен врезаться в Капитолий, подняли бунт, в результате которого он не долетел до назначенного места. Американскую нацию Кулеба называет единой разделенной нацией.

"Мы тоже единая разделенная страна. Разнообразие взглядов и мыслей в нашем обществе - это не слабость, а сила. Все зависит от того, как управлять этим разнообразием. Если пустить на самотек, это приведет к руине. Если же грамотно управлять демократическими инструментами политики, разнообразие приводит к процветанию", - пишет министр.

Он предлагает шесть принципов, которые помогут в Объединенные нации: "В случае Украины шесть принципов способны сшить страну: независимость, территориальная целостность, европейский и евроатлантический выбор, свободные выборы, подотчетная власть и украинский язык как государственный. А в остальном можно спорить сколько угодно, быть любого расового и этнического происхождения, голосовать за любую партию и жить в любой области страны. Давайте разрешим себе быть разными, но будем одинаково стремиться к успеху Украины и ее процветанию".

Также читайте: 48% украинцев выступают за признание деятелей УНР борцами за независимость, 16% - против, - опрос "Деминициатив" и КМИС

Автор: Анна Судак
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Топ комментарии
+19
А тим часом... Кулеба назвал шесть принципов, которые "способны сшить" Украину - Цензор.НЕТ 9830
Кулеба назвал шесть принципов, которые "способны сшить" Украину - Цензор.НЕТ 9648
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14.11.2020 19:41
+18
Ви праві. До приходу вазеленського був поділ на патріотів та сепарню. Фсьо. Ми були єдиною нацією, незважаючи на політичні симпатії. Ну, окрім ригів та іншого прокацапського лайна, яке сиділо, не відсвічувало. Це вазеленський вкинув тему "какаяразніца", нав'язавши поділ.
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14.11.2020 19:54
+17
Перш за все нашому населенню потрібне усвідомлення себе українцями.
І що в нас окрема держава, межі якої непорушні і захищені.
І відповідальність за неї накладаються на кожного громадянина.
А чого ми отримали теперішню ситуацію - через маніпуляції проросіских політиків , засилля московіцької культури, нав'язаної провідними телеканалами, обидлення кварталами, брак історичної освіти, патріотичного виховання та наших власних, не совкових, традицій.
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14.11.2020 19:32
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С такими предложениями Кулебу в президенты не выберут... Кулеба назвал шесть принципов, которые "способны сшить" Украину - Цензор.НЕТ 9237
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14.11.2020 19:28 Ответить
Та его даже в дурку не примут.
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14.11.2020 21:02 Ответить
Украину хорошо сшивать нитками из кишок владимссаныча и игорвальча
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14.11.2020 19:28 Ответить
Украине пора забыть навязанную мантру о "разделенной стране"

Если 'єто "навязанная мантра" то зачем вы "сшиваете" страну?

Или вы сами ее навязали?
Или вы идиоты?
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14.11.2020 19:30 Ответить
Ви праві. До приходу вазеленського був поділ на патріотів та сепарню. Фсьо. Ми були єдиною нацією, незважаючи на політичні симпатії. Ну, окрім ригів та іншого прокацапського лайна, яке сиділо, не відсвічувало. Це вазеленський вкинув тему "какаяразніца", нав'язавши поділ.
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14.11.2020 19:54 Ответить
А це не ви тут всім стадом вже 1.5 роки ділите українців на Ылітних і неЫлітних, малоросів та псевдопатріотів?? Нє, мля?
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14.11.2020 20:32 Ответить
Для особливо упоротих повідомляю. Тему елітних та 25%, вкинула, зразу після виборів, кацапська вихухоль- журнашлюшка, яка отримала громадянсьтво від януковоча, десь перед Майданом. І такі упороті, як ви, підхопили і рознесли це лайно по всім і всюди, звинувачуючи нас.
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14.11.2020 20:51 Ответить
Особливо упоротих знайдеш в дзеркалі...
Ви ж як тупі мавпочки ще зовсім недавно лайкали під своїми ж коментарями про 73% малоросів, 8% Ыліти та іношою подібною дезінформацією, направленою на розкол України.
А тепер виявляється, що ви, імбіцили, вирішили об'єднатись.. на собраніі соєвіх акціонерів.


Тут має бути цитита Лаврова...
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14.11.2020 21:05 Ответить
Це все на що ти спроможне? Набір слів і "Тут має бути цитита Лаврова...".
Не густо.
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14.11.2020 21:11 Ответить
А ти, виходить, спроможне на більше?
Вибач, дорогенька, я чомусь не помітив..
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14.11.2020 21:25 Ответить
Так воно і є. Ті, хто голосував за зеленського, - бидло. Чим далі, тим це очевидніше.
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14.11.2020 22:25 Ответить
Тобто, по-вашому, те "бидло" спочатку підтримало Порошенка а вже згодом повернулося в бік Зеленського? Я вірно вас зрозумів?
Адже в минулому вони ж були виборцями Порошенка.
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14.11.2020 22:45 Ответить
нинадо агрессии, не уподобляйтесь псевдопатриотам. В паспорте не написано, патриот или малорос!!! Просто Бубчик очень доверчивый, ну доверяет он людям очень сильно, поэтому пока не получаецца снизить тарифы и посадить порошенку. Но Бубчик - сильный лидер, новой формации, надо просто верить ему и дать время.
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15.11.2020 01:25 Ответить
Знову Зеленський ! Вічне ЗЛО !
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14.11.2020 21:58 Ответить
Та ну. Яке з нього зло. Такий собі мстивий чувачок з манією величі. Зло привело його до влади і тепер пожинає плоди.
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14.11.2020 22:22 Ответить
так на то кацапские троли есть...они все расскажут про каркаркарррупцию Кулеба назвал шесть принципов, которые "способны сшить" Украину - Цензор.НЕТ 3340.
у них же с этим полный порядок,никакой этой штуки
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14.11.2020 19:43 Ответить
просто жители самой корумпированой страны в мире, - расеи, вряд ли могут давать беспристрастные оценки.
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14.11.2020 19:49 Ответить
нет...во всяком случае в такую огромную,что жить стране мешает.обычная технология манипулирования сознанием.причем теми,кто как раз и погряз в ней.
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14.11.2020 19:51 Ответить
...вєрім путіну!!! (с) Кулеба назвав шість принципів, які "здатні зшити" Україну - Цензор.НЕТ 2818
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14.11.2020 19:56 Ответить
почему украина замалчивает тему, что русским в украине хочется вернуться в россию...их ждет дальневосточный гектар...
украина должна поднимать эту тему и всячески помогать этим сознательным русским..
возможно необходимо создать общественный фонд, куда небайдужи направят часть своих денег на это благодарное дело..и таким образом лично поучаствуют в возвращении пришельцев на родину...
остальные учат мову, меняют челюсти и молчат на русском
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14.11.2020 20:04 Ответить
если информпространство будет ежедневно доносить эту идею, то русские будут не только мечтать, а и спешить...
ну, или учить мову и молчать по-русски...не вдаваясь в оценки
для оценок вам - дальневосточный гектар
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14.11.2020 20:36 Ответить
рассмешил...с вело-голо-бородьком обратного эффекта не наблюдалось...
73% - самая активная часть...телевизор им в помощь...
и не пиши, что русские уехали, пока йухло не вывел войско для их защиты
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14.11.2020 21:30 Ответить
Пакойнік Мудасов, ви з вашим раболєпієм і чінопачітанієм щось розкаруєте про корупцію. Іди, зроби калікуляцію доміка пУдінга у ваших ср..них Сочах. І всерись від агарчєнія. Це тобі справжній полковник радить.
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14.11.2020 23:56 Ответить
Шо ж вы ссуки пёрли в Украину по дембелю. Ехали бы в свои родные *****. Так нет. Когда совок выводил войска из Европы, все просились в Украину, а теперь им "язык" падавай, на "мове нихачу, нипанимаю... медведчук наш засчитник и спаситель..." Целые дома заселены этим дерьмом в Днепре. А когда говоришь "так езжай" - не, не хотят, им тут тепло и никто не мешает гадить Украине.
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15.11.2020 10:09 Ответить
Если тебе отрезать голову, ты ещё час или полтора будешь говорить об Украине?
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15.11.2020 09:04 Ответить
Перш за все нашому населенню потрібне усвідомлення себе українцями.
І що в нас окрема держава, межі якої непорушні і захищені.
І відповідальність за неї накладаються на кожного громадянина.
А чого ми отримали теперішню ситуацію - через маніпуляції проросіских політиків , засилля московіцької культури, нав'язаної провідними телеканалами, обидлення кварталами, брак історичної освіти, патріотичного виховання та наших власних, не совкових, традицій.
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14.11.2020 19:32 Ответить
поки серед українців живуть росіяни толку не буде....вони крутитимуться в середовищі, займатимуть місце корінного населення, даватимуть свою оцінку, вчитимуть, виправлятимуть...
подивився на олю полякову - дочь советского посла на кубе, в дубаяхі з кіркороком...
вона займає місце в українському ефірі, не дає розвивати українську популярну пісню...

тому варто сприяти всім їм повертатись на свій далекосхідний гектар...щоб толерантні українці без опаски направляли їх туди...в цьому тільки добре - гектар страждає без робочих рук
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14.11.2020 20:15 Ответить
це неможливо.
хоча, було би ідеально.
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14.11.2020 20:20 Ответить
для початку цю тему треба донести до жителів країни...
і тоді, бажаючі далекосхідного гектару знатимуть, що їх не забули,
а корінні знатимуть, що можуть включитись в процес сприяння реалізації цих бажань...і їм за це нічо не буде...
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14.11.2020 20:30 Ответить
Окупантів, колаборантів та їхніх нащадків не можна випускати. Вони мають стати тим, чим і є для Української Землі. Добривом.
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14.11.2020 21:33 Ответить
Как подумаешь, сколько стоит человек, даже страшно становится. Его же надо родить, учить, лечить, сопли и жопку ему вытирать, образование дать, жильё бельё, стипендию, пенсию и т.д. Весь мир наоборот старается иностранцев к себе затянуть. Раз уж с Китайцами проблемно, то хотя бы негров с арабами. А Вы так лихо этим ресурсом разбрасываетесь.
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16.11.2020 17:46 Ответить
уточните, что такое "весь мир" и почему он "наоборот старается иностранцев к себе затянуть" по-вашему мнению? ))
а то в ваших словах полная безнадега и надежда, что дальневосточный гектар останется невозделанным...зачем вам это?
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16.11.2020 18:23 Ответить
Что же тут непонятного? Весь мир, это совокупность государств. А государства, это политическая форма организации общества на определённой территории. Это союз людей объединённых общим сводом правил, которые сами распоряжаются и самостоятельно управляются. Каждый человек в государстве представляет определённую ценность, поэтому потеря активного члена общества наносит ущерб государству, а приобретение нового члена общества, особенно если это уже готовая сформировавшаяся личность, это, актив, прибыль для государства. Но если общество раздирают противоречия, то из-за несовместимости интересов отдельных личностей, происходит отторжение каких либо категорий граждан из этого социума. Собственно, классовая или национальная рознь это и есть гражданская война. Вначале, она может быть холодной войной, но потом перерастает в горячую фазу. В Китае фаза укрепления государственности, поэтому то и не удаётся заманить их даже дальневосточным гектаром, вот он и останется невозделанным. А вот, арабы с неграми они в фазе отторжения друг друга, и потому бегут прочь из своего дома. В общем, весь мир театр, а люди в нём актёры.
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16.11.2020 19:18 Ответить
так много написал...хоть самому пиши столько же да так же...
если вот эти самые - это сформировавшиеся личности, то пусть соединяются с соотечественниками там.....ведь дальний восток это жеж зеленый клин...
и там они тоже могут есть сало с борщом и ностальгировать в первом поколении...
о неграх:
например, нигерия имеет 150 млн населения и ввп близкий до российского и он наполнен тоже по нефти и газу...и закупает китайские беспилотники, чтобы наконец-то проложить и охранять транссахарский газопровод в европу...не одной россии жеж оттуда ввп черпать...
и азербайджан не против ввп из европы черпать...и арабы через сирию трубу всё метят...
а еще же балтийские пираты российские лесовозы на канары уводят, а могут и трубы по дну моря уводить часто
так что зеленый клин - спасенье для этих самых...он же дальневосточный гектар...
потом доложат об украинизации края
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16.11.2020 20:45 Ответить
Я в вашем винегреде из мыслей ничего не понял. Не понял, зачем заново изобретать велосипед или открывать америку. Возьмите любой телефонный справочник или список избирателей, любого Российского города, особенно регионов Дальнего Востока или Кубани, и там почти половина фамилий заканчивается но "О". Да и те которые на "ЕВ, ОВ", они тоже 5-6 поколений назад были Русскими из под Киева или Полтавы. Украина, это вечный Донор, для Российского государства. А Вы так настырно, продолжаете выталкивать очередную порцию своих соотечественников в государство Московию. Немцы с Французами, арабами довольствуются, а Россия из своих коренных соотечественников ресурсы черпает. Я это имел в виду.
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16.11.2020 20:58 Ответить
"Страшны не столько утверждения о разделенной Украине, сколько ложные выводы
"Мы тоже единая разделенная страна. -- Дмитрий Кулеба

.

Страшны не вы! Страшно то, что вас породило! -- Олег Кошевой

...и кому ж теперь верить, если врут календари? (с)
*)

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14.11.2020 19:32 Ответить
да,кстати...календарь тоже должен быть единым...
а не пост в новый год перед рождеством Кулеба назвал шесть принципов, которые "способны сшить" Украину - Цензор.НЕТ 8587
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14.11.2020 19:46 Ответить
чудак..так не новый год жеж праздник, а именно рождество
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14.11.2020 20:18 Ответить
да?ты не мне,ты нариду расскажи,когда именно нужно мордой в винегрет Кулеба назвав шість принципів, які "здатні зшити" Україну - Цензор.НЕТ 9886
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14.11.2020 20:26 Ответить
так это только прихожане упц мп...
угкц, римокатолики, пцу, иудеи, хабадники и мусульмане не такие
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14.11.2020 20:42 Ответить
у иудеев,хабадников и мусульман свой календарь.они точно знают,когда не грех и мордой в салат Кулеба назвав шість принципів, які "здатні зшити" Україну - Цензор.НЕТ 8359
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14.11.2020 20:57 Ответить
ты жеж писал "календарь тоже должен быть единым"...
теперь оказывается, что не для всех...

определись не только с красочными винегретами
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14.11.2020 21:09 Ответить
Это министр иностранных дел, и не видет реальностей. В таком состоянии,еак сейчас,Украину не сшить. Вечные качели...
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14.11.2020 19:34 Ответить
кацапи!!!хватит рассказывать нам тут про то что "мы не кому не нужны" так какого куя вы сюда полезли воще? оккупировали территории и убили 14 000 людей? "политика должна уйти на второй план" только тогда когда вы твари фашистские заплатите за все что здесь натворили
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14.11.2020 20:03 Ответить
Шо ты принимаешь а
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14.11.2020 19:37 Ответить
А тим часом... Кулеба назвал шесть принципов, которые "способны сшить" Украину - Цензор.НЕТ 9830
Кулеба назвал шесть принципов, которые "способны сшить" Украину - Цензор.НЕТ 9648
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14.11.2020 19:41 Ответить
А враховуючи те, що у штурвала літака Україна узурпатор, дилетанти, малороси, колаборанти, вороги, то варіатів долетіти до місця призначення і м'яко приземлитися в цивілізованому світі у нас приблизно "0".
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14.11.2020 19:42 Ответить
Теза про розділення українців штучного походження. До втручання зовнішнього ворога таких розмов не було. Тему бендерівців штучно підігрівали службісти в яких НАТО був споконвічним ворогом. Не варто міністру закордонних справ України пропагувати ворожі установки
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14.11.2020 19:42 Ответить
Вполне традиционное заявление типичного представителя слуг-уродов.
Дешевый популизм и откровенная ложь.
- Вы разговариваете с сепаратистами как с жертвами обстоятельств и готовы принять их на их условиях, создав уже официальный российский анклав в Украине и наплевав на независимость Украины и на ее территориальную целостность.
- Кто как не вы, пытается нивелировать значение украинского языка?
- Кто пытается уничтожить законодательные акты, без которых не будет ни ЕС ни НАТО?
- Такого количества фальсификаций на выборах, не было со времен Януковича и все фальсификации в пользу слуги-уродов и опзж!
- Все "отчеты" вашей власти сводятся к лжи и манипуляциям.
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14.11.2020 19:43 Ответить
Даже не читая: пошёл нахер, сшиватель.
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14.11.2020 19:44 Ответить
Его спрашивают как сшить порванную рубашку, а он даёт совет - поможет её целостность. И так по всем пунктам. Нам катастрофически не везёт с министрами иностранных дел.
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14.11.2020 19:45 Ответить
чемодан вокзал магадан.тай рай путина.
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14.11.2020 19:52 Ответить
снова рыговские сказочки про "деление на сорта", "сшивание целого воедино".
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14.11.2020 19:53 Ответить
Цель высера этого зе-****** впихнуть в подсознание быдлоэлектората что Украина "разделена".
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14.11.2020 19:55 Ответить
руский язык и мир есть только на росии.чего ждете тут?денег нет но вы держитесь медведчуки шуфричи
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14.11.2020 19:55 Ответить
тварь
Кулеба назвав шість принципів, які "здатні зшити" Україну - Цензор.НЕТ 5472
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14.11.2020 19:56 Ответить
Швабський діалект німецької мови відрізняється від Hoch Deutsch як українська від білоруської. І нічого, живуть разом без проблем, з добрим гумором підначують говірку один одного - і все.
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14.11.2020 20:01 Ответить
Але всі прекрасно розмовляють і пишуть на німецькій літературній мові. У нас теж бойки розмовляють трохи інше, ніж поліщуки, а наддніпрянці - ще трохи по-своєму, але всі вони говорять і пишуть літературною українською. Діалект - для мова батьківського дому, сім"ї і друзів дитинства при зустрічі в Києві, Вроцлаві, або Нюрнберзі. Але в магазині чи в перламенті - тільки українська і ніяких діалектів. Особливо -важкі для розуміння іншими - закарпатські. А російська мова - для свого села, сім"ї, батька, для приватної сфери, але - не для сільради і не сільмагу.
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15.11.2020 00:08 Ответить
Почніть спочатку жити по божому закону.Для початку не вкради.
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14.11.2020 20:02 Ответить
если ваш ребенок просмотрел хотя бы один боевик со сценами насилия,убийства,издевательства над детьми и женщинами,кровавыми разборками разных банд,то считайте что вашему ребенку конец по жизни,вы его уже никогда не вернете в нормальное состояние.
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14.11.2020 20:02 Ответить
Идиот от рождения.
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14.11.2020 20:04 Ответить
Лчше всех обьединяет украинцев Зе!
Бить его хотят все!
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14.11.2020 20:09 Ответить
Кулеба назвав шість принципів, які "здатні зшити" Україну - Цензор.НЕТ 9900
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14.11.2020 20:36 Ответить
Августо Піночет єдиний принцип...
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14.11.2020 20:11 Ответить
Виходячи з шести принципів Кулеби-Кулебу і його погоничів з "Цирку Зеленського" потрібно гнати втришиї з влади й країни!
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14.11.2020 20:11 Ответить
73%,не ,наверна 93
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14.11.2020 20:12 Ответить
после того,как кулеба ,с Береговым ,порешал это с врагом украины венгерским "всериято",который несколько лет подряд блокирует,по указанию рашиста работу комиссии Украина-НАТО ,на выборах в местные советы венгры ,в открытую начали сшивать Венгрию в украинском Закарпатье агитируя за венгров ,скоросшиватели венгерские
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14.11.2020 20:19 Ответить
Кулеба ж запропонував угорським ******* на чолі з Сіярто "просто перегорнути сторінки..."
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14.11.2020 20:54 Ответить
На Хортиці знайшли поховання скіфського воїна, якому близько 2500 років,мордовцы заявили что это их воин, да в АП заявляют ,что украинцы и мордовцы один советский народ. Кулеба назвав шість принципів, які "здатні зшити" Україну - Цензор.НЕТ 3841
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14.11.2020 20:35 Ответить
но которое уже десятилетие, после распада совка, страну только "порят" все кому не лень. "шьют" только дела не наделённым властью.
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14.11.2020 20:54 Ответить
Еще нужно добавить сильная экономика страны, и уничтожение коррупционеров и их посадка в тюрьмы!!!
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14.11.2020 20:55 Ответить
Не хочеться навіть читать цього Кулебу. Теж мені авторитет. На хвилі популізму разом з Кловуном вилізли - разом і залізуть.
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14.11.2020 20:55 Ответить
Вот как нужно прививать патриотизм...Катехизис поляка - ребёнка. Наизусть знают его абсолютно все поляки, с детства. Обязательное изучение в школе с 1901 года.
- Кто ты?
Маленький поляк.
- Каков твой знак?
Белый орёл.
- Где ты живёшь?
Среди своих.
- В какой стране?
На польской земле.
- Что это за земля?
Моя Родина
- Чем получена?
Кровью и шрамами.
- Любишь ли ты её?
Искренне люблю.
- А во что веришь?
В Польшу верю!
- Кто ты для неё?
Благодарный ребёнок.
- Что ты должен сделать ради неё?
Отдать жизнь.
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14.11.2020 21:00 Ответить
Таких "Катехізісів" багато по світу, ще з доримських часів. Окрім нашого, бо його не має нігде. Тому нас і є школярі-вороги держави Україна.( Київ. Одеса, Дніпро, військоий університет Харкова і ще).
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14.11.2020 22:15 Ответить
Кулеба назвал шесть принципов, которые "способны сшить" Украину
-- пришить...
К сожалению, Цензор, это не вся Украина... -- ...тут мраки и атомная бомба! -- и никакого популизма! ... окромя грамматических ошибок и падежных окончаний... -- Так победим! *)
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14.11.2020 21:00 Ответить
Цензор- це не вся Україна, а її теперішній ПОЧАТОК ! Вкумекав, інопланетянин?
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14.11.2020 22:16 Ответить
...я вкумекав, шо ти дефіс з тіре не розліковуєшь... *)
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14.11.2020 22:22 Ответить
"тире" і "відрізняєш", чурка й@баний, телепень тупоголовий. Мову вчи, віслюче.
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15.11.2020 00:12 Ответить
Єдиним, чого хочуть практично всі мешканці України - демократії. Справжньої демократії. Справедливих законів. Рівність всіх перед законом. Неминучість покарання за порушення законів. Якщо держава справляється з цією функцією, з рештою громадяни справляться самі.
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14.11.2020 21:02 Ответить
Кулеба тебе евройпеские депутаты сказали....Успех Украины это Деолигархизация, посадить топ чиновников коррупцинеров, депутатов и судей! И выдать коломойского ФБР.
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14.11.2020 21:50 Ответить
что за фигня такая, сшить Украину? Украина целая и неделимая. Кому не нравится пусть убираются на кацапщину и там сшивают что хотят. Выбрали дебила зеленого, который каждым своим словом продолжает позорить Украину, и такая же его команда идиотов.
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14.11.2020 22:11 Ответить
Те. що він назвав "принципами" ...є ОЗНАКАМИ ДЕРЖАВНОСТІ в КОНСТИТУЦІЇ, які повинні виконувати всі громадяни України. Той, хто не хоче виконувати , повинен покинути цю країну. Тому потрібен Закон про НЕКОНСТИТУЦІЙНЕ ГРОМАДЯНСТВО, в якому прописати порядок і визначення дії по відторгненню такими особами Конституції України. І все, більше нічого не потрібно для пояснення і дій. А головне треба внести , що ЗЕМЛЯ УКРАЇНИ Є НЕПОДІЛЬНОЮ ЧАСТИНОЮ ТЕРИТОРІЇ КРАЇНИ і НЕЗАЛЕЖНА ВІД ПОЛІТИТЧНИХ ТА СЕПАРАТИСЬКИХ ПОГЛЯДІВ.
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14.11.2020 22:11 Ответить
Что зеленские, ермаки, крачуки собираются делать с:
50 тыс. личного состава террористов днр+лнр.
750 кадровых офицеров россии занимающие руководящие посты, 980 сотрудников фсб, гру, 11 тыс. наёмников с россии.
485 танков, 968 боевых бронированных машин, 1062 артиллеристских системы, 218 реактивных систем залпового огня и другая военная техника.
20 тыс. полицейских днр+лнр.
несколько тысяч сотрудников прокуратуры днр+лнр.
несколько тысяч сотрудников безопасности днр+лнр, пытающих в застенках патриотов Украины.
несколько тысяч судей днр+лнр.
десятки тысяч мэров, депутатов, министров лнр+лнр.
несколько тысяч диверсантов днр+лнр, не в списках личного состава.
несколько тысяч предателей предавших Украину в 2014, перешедших на сторону врага.
Что они будут делать с 2 миллионами сторонниками русского мира, из них 300 тыс. сторонников с российскими паспортами днр+лнр.
Что он будет делать с памятниками и бюстами мотороле, захарченко, болтову, гиви, мозговому, бэтману.
Что они будут делать с военным училищем в днр, выпускающим офицеров лнр+лнр.
сивоха, ермаки и кравчуки будут ходить с друзьями из днр+лнр и рф по улице захарченко, гиви, моторолы?
Коллаборанты убили 5 тысяч солдат и офицеров Украины, что бы им дали особый статус (автономию) с парламентами, свободно экономическую зону(платить меньше налоги чем вся Украина), с правительствами этих грёбанных республик?
Это не все вопросы.
Ответ есть у ермаков-крачуков- резников, сивох -зеленских и компании предателей, пацифистов?
Ответа нет, ведут всех к гражданской бойне.
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14.11.2020 23:21 Ответить
Какая разніца? Разві важна, какім ідєалам ми іспавєдуєм, какім памьятьнікам пакланяємся? Їм насрати. Вони свої завдання, інстукції і свою легенду отримували.
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15.11.2020 00:33 Ответить
К сожалюнию, современый мир зажравщегося мещанства, безответственного рабства и барыжности олигархии держится тотько на одном принципе, "НА ДЕНЬГАХ" (и другие приныипы лишь мираж и мнимая имитация)!
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15.11.2020 05:00 Ответить
если какой-то вопрос сегодня нельзя решить ДЕНЬГАМИ, значит его иожно решить очень БОЛЬШИМИ ДЕНЬГАМИ!
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15.11.2020 05:08 Ответить
И главное при этом шоб 50 %власти по прежнему были жиды , правда Кулеба?
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15.11.2020 10:05 Ответить
на мой взгляд есть два способа, это отлучение барыг (криминала и олигархов) от власти и запрет колаборантам избирать и быть избранным.
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15.11.2020 11:36 Ответить
 
 