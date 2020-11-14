Кулеба назвал шесть принципов, которые "способны сшить" Украину

Украине пора забыть навязанную мантру о "разделенной стране", которая обречена на провал.

Об этом министр иностранных дел Дмитрий Кулеба пишет в блоге НВ, передает Цензор.НЕТ.

"Страшны не столько утверждения о разделенной Украине, сколько ложные выводы, которые обычно идут в придачу. Например, рассуждают о западе Украины, который говорит на украинском и хочет сближения с ЕС и НАТО, и востоке, который предпочитает русский, отвергая и то, и другое. Об украинских венграх или болгарах, которые якобы только и ждут, чтобы отделиться. Дальше обычно следуют дебри размышлений о том, как все неоднозначно и что Украина якобы должна оставаться буфером между Россией и Западом, что она обречена на провал и распад", - говорит Кулеба.

Министр считает это "полной чушью".

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"По данным социологов, "языковой вопрос" волнует не более одного процента украинцев. После начала российской агрессии большинство украинцев поддерживают курс на вступление Украины в ЕС и НАТО, и эта поддержка растет из года в год. Национальные меньшинства - наше национальное богатство, а не угроза. Вот такая мы единая разделенная страна", - уверен Кулеба.

В качестве примера для сравнения он приводит события 11 сентября 2001 года в США. Тогда пассажиры самолета, захваченного террористами, который был должен врезаться в Капитолий, подняли бунт, в результате которого он не долетел до назначенного места. Американскую нацию Кулеба называет единой разделенной нацией.

"Мы тоже единая разделенная страна. Разнообразие взглядов и мыслей в нашем обществе - это не слабость, а сила. Все зависит от того, как управлять этим разнообразием. Если пустить на самотек, это приведет к руине. Если же грамотно управлять демократическими инструментами политики, разнообразие приводит к процветанию", - пишет министр.

Он предлагает шесть принципов, которые помогут в Объединенные нации: "В случае Украины шесть принципов способны сшить страну: независимость, территориальная целостность, европейский и евроатлантический выбор, свободные выборы, подотчетная власть и украинский язык как государственный. А в остальном можно спорить сколько угодно, быть любого расового и этнического происхождения, голосовать за любую партию и жить в любой области страны. Давайте разрешим себе быть разными, но будем одинаково стремиться к успеху Украины и ее процветанию".

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