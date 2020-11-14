Кулеба назвав шість принципів, які "здатні зшити" Україну
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Україні час забути нав'язану мантру про "розділену країну", яка приречена на провал.
Про це міністр закордонних справ Дмитро Кулеба пише в блозі НВ, передає Цензор.НЕТ.
"Страшні не стільки твердження про розділену Україну, скільки помилкові висновки, які зазвичай роблять на додачу. Наприклад, розмірковують про захід України, який розмовляє українською і хоче зближення з ЄС і НАТО, й схід, який надає перевагу російській, відкидаючи і те, й інше. Про українських угорців або болгар, які буцімто тільки і чекають, аби відокремитися. Далі зазвичай - нетрі роздумів, як все неоднозначно, і що Україна нібито має залишатися буфером між Росією і Заходом, що вона приречена на провал і розпад", - каже Кулеба.
Міністр вважає це "цілковитою нісенітницею".
"За даними соціологів, "мовне питання" непокоїть не більше одного відсотка українців. Після початку російської агресії більшість українців підтримують курс на вступ України до ЄС і НАТО, і ця підтримка зростає з року в рік. Національні меншини - наше національне багатство, а не загроза. Ось така ми єдина розділена країна", - упевнений Кулеба.
Як приклад для порівняння він наводить події 11 вересня 2001 року в США. Тоді пасажири літака, захопленого терористами, який мав врізатися в Капітолій, підняли бунт, унаслідок якого він не долетів до місця призначення. Американську націю Кулеба називає єдиною розділеною нацією.
"Ми теж єдина розділена країна. Розмаїття поглядів і думок у нашому суспільстві - це не слабкість, а сила. Все залежить від того, як керувати цим розмаїттям. Якщо пустити на самоплив, це призведе до руїни. Якщо ж грамотно керувати демократичними інструментами політики, розмаїття призводить до процвітання", - пише міністр.
Він пропонує шість принципів, які допоможуть в об'єднанні нації: "У випадку України шість принципів здатні зшити країну: незалежність, територіальна цілісність, європейський і євроатлантичний вибір, вільні вибори, підзвітна влада й українська мова як державна. А в іншому можна сперечатися скільки завгодно, бути будь-якого расового й етнічного походження, голосувати за будь-яку партію і жити в будь-якій області країни. Давайте дозволимо собі бути різними, але будемо однаково прагнути до успіху України та її процвітання".
Будь ласка, зачекайте...
Если 'єто "навязанная мантра" то зачем вы "сшиваете" страну?
Или вы сами ее навязали?
Или вы идиоты?
Ви ж як тупі мавпочки ще зовсім недавно лайкали під своїми ж коментарями про 73% малоросів, 8% Ыліти та іношою подібною дезінформацією, направленою на розкол України.
А тепер виявляється, що ви, імбіцили, вирішили об'єднатись.. на собраніі соєвіх акціонерів.
Тут має бути цитита Лаврова...
Не густо.
Вибач, дорогенька, я чомусь не помітив..
Адже в минулому вони ж були виборцями Порошенка.
у них же с этим полный порядок,никакой этой штуки
украина должна поднимать эту тему и всячески помогать этим сознательным русским..
возможно необходимо создать общественный фонд, куда небайдужи направят часть своих денег на это благодарное дело..и таким образом лично поучаствуют в возвращении пришельцев на родину...
остальные учат мову, меняют челюсти и молчат на русском
ну, или учить мову и молчать по-русски...не вдаваясь в оценки
для оценок вам - дальневосточный гектар
73% - самая активная часть...телевизор им в помощь...
и не пиши, что русские уехали, пока йухло не вывел войско для их защиты
І що в нас окрема держава, межі якої непорушні і захищені.
І відповідальність за неї накладаються на кожного громадянина.
А чого ми отримали теперішню ситуацію - через маніпуляції проросіских політиків , засилля московіцької культури, нав'язаної провідними телеканалами, обидлення кварталами, брак історичної освіти, патріотичного виховання та наших власних, не совкових, традицій.
подивився на олю полякову - дочь советского посла на кубе, в дубаяхі з кіркороком...
вона займає місце в українському ефірі, не дає розвивати українську популярну пісню...
тому варто сприяти всім їм повертатись на свій далекосхідний гектар...щоб толерантні українці без опаски направляли їх туди...в цьому тільки добре - гектар страждає без робочих рук
хоча, було би ідеально.
і тоді, бажаючі далекосхідного гектару знатимуть, що їх не забули,
а корінні знатимуть, що можуть включитись в процес сприяння реалізації цих бажань...і їм за це нічо не буде...
а то в ваших словах полная безнадега и надежда, что дальневосточный гектар останется невозделанным...зачем вам это?
если вот эти самые - это сформировавшиеся личности, то пусть соединяются с соотечественниками там.....ведь дальний восток это жеж зеленый клин...
и там они тоже могут есть сало с борщом и ностальгировать в первом поколении...
о неграх:
например, нигерия имеет 150 млн населения и ввп близкий до российского и он наполнен тоже по нефти и газу...и закупает китайские беспилотники, чтобы наконец-то проложить и охранять транссахарский газопровод в европу...не одной россии жеж оттуда ввп черпать...
и азербайджан не против ввп из европы черпать...и арабы через сирию трубу всё метят...
а еще же балтийские пираты российские лесовозы на канары уводят, а могут и трубы по дну моря уводить часто
так что зеленый клин - спасенье для этих самых...он же дальневосточный гектар...
потом доложат об украинизации края
"Мы тоже единая разделенная страна. -- Дмитрий Кулеба
.
Страшны не вы! Страшно то, что вас породило! -- Олег Кошевой
...и кому ж теперь верить, если врут календари? (с)
*)
а не пост в новый год перед рождеством
угкц, римокатолики, пцу, иудеи, хабадники и мусульмане не такие
теперь оказывается, что не для всех...
определись не только с красочными винегретами
Дешевый популизм и откровенная ложь.
- Вы разговариваете с сепаратистами как с жертвами обстоятельств и готовы принять их на их условиях, создав уже официальный российский анклав в Украине и наплевав на независимость Украины и на ее территориальную целостность.
- Кто как не вы, пытается нивелировать значение украинского языка?
- Кто пытается уничтожить законодательные акты, без которых не будет ни ЕС ни НАТО?
- Такого количества фальсификаций на выборах, не было со времен Януковича и все фальсификации в пользу слуги-уродов и опзж!
- Все "отчеты" вашей власти сводятся к лжи и манипуляциям.
Бить его хотят все!
- Кто ты?
Маленький поляк.
- Каков твой знак?
Белый орёл.
- Где ты живёшь?
Среди своих.
- В какой стране?
На польской земле.
- Что это за земля?
Моя Родина
- Чем получена?
Кровью и шрамами.
- Любишь ли ты её?
Искренне люблю.
- А во что веришь?
В Польшу верю!
- Кто ты для неё?
Благодарный ребёнок.
- Что ты должен сделать ради неё?
Отдать жизнь.
-- пришить...
К сожалению, Цензор, это не вся Украина... -- ...тут мраки и атомная бомба! -- и никакого популизма! ... окромя грамматических ошибок и падежных окончаний... -- Так победим! *)
50 тыс. личного состава террористов днр+лнр.
750 кадровых офицеров россии занимающие руководящие посты, 980 сотрудников фсб, гру, 11 тыс. наёмников с россии.
485 танков, 968 боевых бронированных машин, 1062 артиллеристских системы, 218 реактивных систем залпового огня и другая военная техника.
20 тыс. полицейских днр+лнр.
несколько тысяч сотрудников прокуратуры днр+лнр.
несколько тысяч сотрудников безопасности днр+лнр, пытающих в застенках патриотов Украины.
несколько тысяч судей днр+лнр.
десятки тысяч мэров, депутатов, министров лнр+лнр.
несколько тысяч диверсантов днр+лнр, не в списках личного состава.
несколько тысяч предателей предавших Украину в 2014, перешедших на сторону врага.
Что они будут делать с 2 миллионами сторонниками русского мира, из них 300 тыс. сторонников с российскими паспортами днр+лнр.
Что он будет делать с памятниками и бюстами мотороле, захарченко, болтову, гиви, мозговому, бэтману.
Что они будут делать с военным училищем в днр, выпускающим офицеров лнр+лнр.
сивоха, ермаки и кравчуки будут ходить с друзьями из днр+лнр и рф по улице захарченко, гиви, моторолы?
Коллаборанты убили 5 тысяч солдат и офицеров Украины, что бы им дали особый статус (автономию) с парламентами, свободно экономическую зону(платить меньше налоги чем вся Украина), с правительствами этих грёбанных республик?
Это не все вопросы.
Ответ есть у ермаков-крачуков- резников, сивох -зеленских и компании предателей, пацифистов?
Ответа нет, ведут всех к гражданской бойне.