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Новини Бурштинова мафія
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В аеропорту "Бориспіль" затримано жителя Рівного: намагався вивезти з України 5,4 кг унікального бурштину-сирцю, - СБУ. ФОТОрепортаж

Служба безпеки України блокувала контрабанду 5,4 кг унікального бурштину-сирцю великих фракцій в одну з арабських країн.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба СБУ.

Оперативники спецслужби встановили, що мешканці Рівненської області систематично вивозили необроблений бурштин з України до однієї з країн Перської затоки. Ділки скуповували незаконно видобуте каміння у північних районах Рівненщини.

Співробітники СБ України, зокрема, задокументували, що мешканець Рівного намагався вивезти з України через міжнародний пункт пропуску аеропорту "Бориспіль" 18 рідкісних експонатів бурштину-сирцю, леяки з яких важать понад 700 грамів. Таке каміння є ексклюзивним та вартість кожного визначається індивідуально. Орієнтовна вартість виявленого бурштину за цінами чорного ринку становить кілька десятків тисяч доларів США.

В аеропорту Бориспіль затримано жителя Рівного: намагався вивезти з України 5,4 кг унікального бурштину-сирцю, - СБУ 01

Наразі бурштин вилучено і направлено для проведення відповідного дослідження. Після експертизи буде вирішуватись питання щодо відкриття кримінального провадження за ст. 240-1 Кримінального кодексу України.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": На Рівненщині прикордонники виявили підпільний цех з обробки бурштину. ФОТО

Операція проводилась співробітниками УСБУ в Рівненській області спільно з Київською митницею ДМС України.

В аеропорту Бориспіль затримано жителя Рівного: намагався вивезти з України 5,4 кг унікального бурштину-сирцю, - СБУ 02
В аеропорту Бориспіль затримано жителя Рівного: намагався вивезти з України 5,4 кг унікального бурштину-сирцю, - СБУ 03
В аеропорту Бориспіль затримано жителя Рівного: намагався вивезти з України 5,4 кг унікального бурштину-сирцю, - СБУ 04
В аеропорту Бориспіль затримано жителя Рівного: намагався вивезти з України 5,4 кг унікального бурштину-сирцю, - СБУ 05
Фото: сайт СБУ

Автор: 

контрабанда (1821) Правоохоронні органи (2706) СБУ (12780) силовики (2512) бурштин (509)


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Топ коментарі
+7
СБУ вместо того, что бы ловить шпионов в ВР и ОП ловим мелких контрабантистов.
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16.11.2020 14:57
+3
В аеропорту "Бориспіль" затримано жителя Рівного: намагався вивезти з України 5,4 кг унікального бурштину-сирцю, - СБУ - Цензор.НЕТ 3339
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16.11.2020 14:49
+2
а зерно в госрезерве едят мыши
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16.11.2020 16:13
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Так получилось. Не фартануло..
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16.11.2020 14:45 Відповісти
треба було з"їсти?
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16.11.2020 14:56 Відповісти
В аеропорту "Бориспіль" затримано жителя Рівного: намагався вивезти з України 5,4 кг унікального бурштину-сирцю, - СБУ - Цензор.НЕТ 3339
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16.11.2020 14:49 Відповісти
В аеропорту "Бориспіль" затримано жителя Рівного: намагався вивезти з України 5,4 кг унікального бурштину-сирцю, - СБУ - Цензор.НЕТ 1467
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16.11.2020 14:50 Відповісти
треба було на нитку їх повісити і на шию почепити тоді б була біжутерія.
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16.11.2020 14:54 Відповісти
СБУ вместо того, что бы ловить шпионов в ВР и ОП ловим мелких контрабантистов.
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16.11.2020 14:57 Відповісти
Я не хвахівець, але думаю такий сирець десь 4000 баків за кіло потягне на чорному ринку...
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16.11.2020 15:05 Відповісти
Воруют.....
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16.11.2020 15:06 Відповісти
Зелена влада .
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16.11.2020 16:25 Відповісти
а зерно в госрезерве едят мыши
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16.11.2020 16:13 Відповісти
Пейзажний бурштин ...гарний !
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16.11.2020 16:24 Відповісти
Нищать, розкрадають Україну.
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16.11.2020 18:13 Відповісти
 
 