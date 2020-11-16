В аеропорту "Бориспіль" затримано жителя Рівного: намагався вивезти з України 5,4 кг унікального бурштину-сирцю, - СБУ. ФОТОрепортаж

Служба безпеки України блокувала контрабанду 5,4 кг унікального бурштину-сирцю великих фракцій в одну з арабських країн.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба СБУ.

Оперативники спецслужби встановили, що мешканці Рівненської області систематично вивозили необроблений бурштин з України до однієї з країн Перської затоки. Ділки скуповували незаконно видобуте каміння у північних районах Рівненщини.

Співробітники СБ України, зокрема, задокументували, що мешканець Рівного намагався вивезти з України через міжнародний пункт пропуску аеропорту "Бориспіль" 18 рідкісних експонатів бурштину-сирцю, леяки з яких важать понад 700 грамів. Таке каміння є ексклюзивним та вартість кожного визначається індивідуально. Орієнтовна вартість виявленого бурштину за цінами чорного ринку становить кілька десятків тисяч доларів США.

Наразі бурштин вилучено і направлено для проведення відповідного дослідження. Після експертизи буде вирішуватись питання щодо відкриття кримінального провадження за ст. 240-1 Кримінального кодексу України.

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Операція проводилась співробітниками УСБУ в Рівненській області спільно з Київською митницею ДМС України.









Фото: сайт СБУ