На виборах мера Херсона переміг Колихаєв

У другому турі виборів на посаду Херсонського міського голови переміг народний депутат партії "За майбутнє" Ігор Колихаєв.

Такі офіційні дані Херсонської міської територіальної виборчої комісії, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Суспільне".

За словами голови територіальної виборчої комісії Віталія Абрамова, Колихаєва підтримали 34 125 виборців, а його суперника Володимира Сальдо - 18 145 городян.

Таким чином Колихаєв набрав 63,59% голосів і переміг у другому турі.

"Ми маємо зробити все, щоб наша команда працювала злагоджено. Це велика відповідальність всієї команди Ігоря Колихаєва "Нам тут жити". І ті обіцянки, які ми взяли на себе, ми обов'язково повинні виконувати", - прокоментував перемогу Колихаєв.

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Володимир Сальдо каже, що другий тур був організований краще, ніж перший.

"Думаю, якщо так вибір припав на Ігоря Колихаєва, на те воля Божа. Думаю, вірніше, хочу думати, що все добре буде для Херсона і для херсонців і, думаю, що робота ця покаже себе вже скоро", - висловився Сальдо, який програв вибори.

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