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На виборах мера Херсона переміг Колихаєв

На виборах мера Херсона переміг Колихаєв

У другому турі виборів на посаду Херсонського міського голови переміг народний депутат партії "За майбутнє" Ігор Колихаєв.

Такі офіційні дані Херсонської міської територіальної виборчої комісії, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Суспільне".

За словами голови територіальної виборчої комісії Віталія Абрамова, Колихаєва підтримали 34 125 виборців, а його суперника Володимира Сальдо - 18 145 городян.

Таким чином Колихаєв набрав 63,59% голосів і переміг у другому турі.

"Ми маємо зробити все, щоб наша команда працювала злагоджено. Це велика відповідальність всієї команди Ігоря Колихаєва "Нам тут жити". І ті обіцянки, які ми взяли на себе, ми обов'язково повинні виконувати", - прокоментував перемогу Колихаєв.

Читайте також: На виборах мера Херсона перемагає нардеп "За майбутнє" Колихаєв, - паралельний підрахунок кандидата. ІНФОГРАФІКА

Володимир Сальдо каже, що другий тур був організований краще, ніж перший.

"Думаю, якщо так вибір припав на Ігоря Колихаєва, на те воля Божа. Думаю, вірніше, хочу думати, що все добре буде для Херсона і для херсонців і, думаю, що робота ця покаже себе вже скоро", - висловився Сальдо, який програв вибори.

Також читайте: Другий тур виборів мера 15 листопада відбудеться в семи містах, 22 листопада - у 12

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місцеві вибори (1366) мер (506) Херсон (3335) Колихаєв Ігор (25)


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Топ коментарі
+12
Ну как бы сальдо, махровый рыг. Голосовал за диктаторские законы, пытался замутить хнр. Не получилось, сбежал на доминикану там попал под следствие. Так, что колыхаев из двух зол.
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16.11.2020 20:59
+11
Вы глубоко ошибаетесь. Колыхаев раньше шел от ЕС. Сейчас, в мэры, как независимый. Всю грязь, мыслимую и немыслимую выливал на него конкурент, Сальдо, которого поддерживала ЖОПА. Так что хоть от жопализа избавились
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16.11.2020 20:59
+9
Херсон, Одесса, Харьков. Все о чем мечтал Вова Пу.
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16.11.2020 20:46
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16.11.2020 20:45 Відповісти
Кто такой? - Вата? Или Беня?
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16.11.2020 20:44 Відповісти
Бизнесмен с юга Украины. По-моему с.х. и переработка. И таки да, избирался в ВР как типа независимый патриот, а потом прыгнул под Бенин "За Майбах"
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16.11.2020 20:52 Відповісти
Таварьєшьчь Палихаєфь--начяльнєкь таварьєшьчя Бєррьлагє.
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16.11.2020 22:16 Відповісти
Херсон, Одесса, Харьков. Все о чем мечтал Вова Пу.
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16.11.2020 20:46 Відповісти
Ну как бы сальдо, махровый рыг. Голосовал за диктаторские законы, пытался замутить хнр. Не получилось, сбежал на доминикану там попал под следствие. Так, что колыхаев из двух зол.
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16.11.2020 20:59 Відповісти
Вы глубоко ошибаетесь. Колыхаев раньше шел от ЕС. Сейчас, в мэры, как независимый. Всю грязь, мыслимую и немыслимую выливал на него конкурент, Сальдо, которого поддерживала ЖОПА. Так что хоть от жопализа избавились
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16.11.2020 20:59 Відповісти
Вес Херсон в бигмордах, сальдо и бойко ручкующие.
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16.11.2020 21:21 Відповісти
На выборах мэра Херсона победил Колыхаев - Цензор.НЕТ 809
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16.11.2020 20:55 Відповісти
"за майбутнє" зразкова партія в сфері борьби с алєгархамі)
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16.11.2020 20:55 Відповісти
 
 