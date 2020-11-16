На выборах мэра Херсона победил Колыхаев

Во втором туре выборов на должность Херсонского городского головы победил народный депутат партии "За майбутнє" Игорь Колыхаев.

Таковы официальные данные Херсонской городской территориальной избирательной комиссии, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Суспільне".

По словам председателя территориальной избирательной комиссии Виталия Абрамова, Колыхаева поддержали 34 125 избирателей, а его соперника Владимира Сальдо - 18 145 горожан.

Таким образом Колыхаев набрал 63,59% голосов и победил во втором туре.

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"Мы должны сделать все, чтобы наша команда работала слаженно. Это большая ответственность всей команды Игоря Колыхаева "Нам здесь жить". И те обещания, которые мы взяли на себя, мы обязательно должны выполнять", - прокомментировал победу Колыхаев.

Владимир Сальдо говорит, что второй тур был организован лучше, чем первый.

"Думаю, если так выбор пал на Игоря Колыхаева, на то воля Божья. Думаю, вернее, хочу думать, что все хорошо будет для Херсона и для херсонцев и, думаю, что работа эта покажет себя уже скоро", - высказался проигравший выборы Сальдо.

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