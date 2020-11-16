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На выборах мэра Херсона победил Колыхаев

На выборах мэра Херсона победил Колыхаев

Во втором туре выборов на должность Херсонского городского головы победил народный депутат партии "За майбутнє" Игорь Колыхаев.

Таковы официальные данные Херсонской городской территориальной избирательной комиссии, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Суспільне".

По словам председателя территориальной избирательной комиссии Виталия Абрамова, Колыхаева поддержали 34 125 избирателей, а его соперника Владимира Сальдо - 18 145 горожан.

Таким образом Колыхаев набрал 63,59% голосов и победил во втором туре.

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"Мы должны сделать все, чтобы наша команда работала слаженно. Это большая ответственность всей команды Игоря Колыхаева "Нам здесь жить". И те обещания, которые мы взяли на себя, мы обязательно должны выполнять", - прокомментировал победу Колыхаев.

Владимир Сальдо говорит, что второй тур был организован лучше, чем первый.

"Думаю, если так выбор пал на Игоря Колыхаева, на то воля Божья. Думаю, вернее, хочу думать, что все хорошо будет для Херсона и для херсонцев и, думаю, что работа эта покажет себя уже скоро", - высказался проигравший выборы Сальдо.

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Автор: 

местные выборы (2752) мэр (1648) Херсон (2796) Колыхаев Игорь (21)


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Топ комментарии
+12
Ну как бы сальдо, махровый рыг. Голосовал за диктаторские законы, пытался замутить хнр. Не получилось, сбежал на доминикану там попал под следствие. Так, что колыхаев из двух зол.
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16.11.2020 20:59
+11
Вы глубоко ошибаетесь. Колыхаев раньше шел от ЕС. Сейчас, в мэры, как независимый. Всю грязь, мыслимую и немыслимую выливал на него конкурент, Сальдо, которого поддерживала ЖОПА. Так что хоть от жопализа избавились
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16.11.2020 20:59
+9
Херсон, Одесса, Харьков. Все о чем мечтал Вова Пу.
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16.11.2020 20:46
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16.11.2020 20:45 Ответить
Кто такой? - Вата? Или Беня?
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16.11.2020 20:44 Ответить
Бизнесмен с юга Украины. По-моему с.х. и переработка. И таки да, избирался в ВР как типа независимый патриот, а потом прыгнул под Бенин "За Майбах"
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16.11.2020 20:52 Ответить
Таварьєшьчь Палихаєфь--начяльнєкь таварьєшьчя Бєррьлагє.
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16.11.2020 22:16 Ответить
Херсон, Одесса, Харьков. Все о чем мечтал Вова Пу.
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16.11.2020 20:46 Ответить
Ну как бы сальдо, махровый рыг. Голосовал за диктаторские законы, пытался замутить хнр. Не получилось, сбежал на доминикану там попал под следствие. Так, что колыхаев из двух зол.
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16.11.2020 20:59 Ответить
Вы глубоко ошибаетесь. Колыхаев раньше шел от ЕС. Сейчас, в мэры, как независимый. Всю грязь, мыслимую и немыслимую выливал на него конкурент, Сальдо, которого поддерживала ЖОПА. Так что хоть от жопализа избавились
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16.11.2020 20:59 Ответить
Вес Херсон в бигмордах, сальдо и бойко ручкующие.
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16.11.2020 21:21 Ответить
На выборах мэра Херсона победил Колыхаев - Цензор.НЕТ 809
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16.11.2020 20:55 Ответить
"за майбутнє" зразкова партія в сфері борьби с алєгархамі)
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16.11.2020 20:55 Ответить
 
 