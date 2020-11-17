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Пандемія COVID-19 почалася рік тому: що відомо про "нульових" заражених сьогодні

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Пандемія COVID-19 почалася рік тому: що відомо про

54 мільйони заражень і 1,3 мільйона жертв - такий результат пандемії коронавірусу COVID-19, яка вже рік вирує на нашій планеті. Втім, існують думки, що хвороба виникла раніше.

Про це йдеться в статті на сайті ABC News, інформує Цензор.НЕТ.

"В одному широко цитованому звіті зазначається, що 55-річний чоловік із провінції Хубей був першим, хто заразився COVID-19 рівно 12 місяців тому. Однак інформація не підтверджена. Є також підозри, що коріння вірусу могло з'явитися ще раніше. 18 вересня митниця аеропорту Тяньхе Ухані отримала повідомлення про те, що прибулий пасажир "погано себе почуває, у нього утруднене дихання і нестабільні показники життєдіяльності"", - йдеться в матеріалі.

Автор також зазначає, що інші звіти свідчать про те, що фрагменти вірусу були знайдені в зразках стічних вод, відібраних в Іспанії ще в березні 2019 року. А на цьому тижні з'явилися повідомлення про випадки COVID-19 в Італії вже у вересні минулого року.

Також читайте: ВООЗ закликає світову спільноту готуватися до нової пандемії

У той же час, за словами провідного вірусолога Сіднейського університету, професора Едварда Холмса, це загадка, яка, можливо, ніколи не буде розгадана, а пошук відповіді порівняємо зі спробою "відшукати голку в копиці сіна".

Однак вирахувати хоча б приблизний період, в якому вірус почав проявляти активність, за словами Холмса, можливо: "Якщо ви подивитеся на геномні дані, ви можете спробувати встановити дату, коли почали з'являтися різні штами вірусу, і тоді виходить, що найбільш ймовірний час появи їхнього "предка" буде приблизно в листопаді минулого року".

У матеріалі наголошується, що простої відповіді, як врятуватися від вірусу, не існує. Навіть вакцина не може гарантувати вирішення проблеми, тому що віруси мутують.

"Говорять про те, що ми маємо справу з пандемією, яка трапляється раз на 100 років, що це потрясіння для системи, - каже Холмс. Але це зовсім не так. Швидкість, з якою все розвивається, наростає. Наступна хвороба може трапитися і не через 100 років. Це може статися і через 10 років. Або в наступному році".

У той же час Холмс сподівається, що драматичний вплив COVID-19 спонукає уряди і населення до дій. "Я не можу повірити, що ми, як вид, дозволимо цьому повторитися, не роблячи уроків, - каже він. Ми абсолютно зобов'язані, і я впевнений, що ми це зробимо".

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+7
А ще більше померло від старості.
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17.11.2020 14:54
+6
COVID-19 исполнился год: он уже убил 1,3 млн людей и изменил ход жизни на планете - Цензор.НЕТ 1763
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17.11.2020 14:49
+6
нельзя
не будет того впечатления
они и так уже слишком разболтались
заметно, что риск умереть 2/10000, кто-то может перестать бояться
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17.11.2020 14:53
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шо там с дарогами?!...
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17.11.2020 14:48 Відповісти
Миються-пиляться.
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17.11.2020 14:55 Відповісти
эта харашо. нада пабольше дених на дароги пускать...
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17.11.2020 14:56 Відповісти
ага.. "нулевой"...
Итальянские исследователи выяснили, что вирус COVID-19 распространялся в стране уже в сентябре 2019 года.
"Мы провели анализ и изучили специфические антитела, связанные с появлением коронавируса, в образцах крови 959 человек, которым был проведен скрининг на опухоли в легких в период между сентябрем 2019 года и мартом 2020 года. Антитела на Sars-Cov-2 RBD обнаружены у 111 человек из 959 (11,6%)", - говорится в докладе, подготовленном совместно Институтом онкологии Милана и Университетом Сиены.
В исследовании отмечается, что наибольшее количество случаев пришлось на итальянскую область Ломбардия, затем следуют Пьемонт, Лацио, Эмилия-Романья, Тоскана и Венето.
"Это исследование указывает на выявление вируса Sars-Cov-2 у бессимптомных пациентов в Италии значительно ранее, чем появился первый пациент. Исследование антител к Sars-Cov-2 у людей без симптомов еще до объявления эпидемии COVID могло бы изменить историю этой пандемии", - заявили итальянские эксперты.
Между тем Массимо Гали, директор клиники инфекционных заболеваний "Луиджи Сакко" в Милане, сомневается в том, что этот вирус "настолько стар", что присутствует в Италии с сентября 2019 года.
"Мне сложно поверить в то, что этот вирус настолько стар, я жду конкретных подтверждений. Если он действительно существовал уже с сентября 2019 года, нужно понять, почему сразу же не появились первые очаги заражений", - сказал Гали журналистам.
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17.11.2020 16:18 Відповісти
Что есть, то есть. И наличие денег в твоем кармане никак не гарантирует что ты и твои близкие выживете. Только немного повышает шансы.
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17.11.2020 14:48 Відповісти
COVID-19 исполнился год: он уже убил 1,3 млн людей и изменил ход жизни на планете - Цензор.НЕТ 1763
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17.11.2020 14:49 Відповісти
Ещё бы написал кто-то общую смертность + от других болезней
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17.11.2020 14:52 Відповісти
нельзя
не будет того впечатления
они и так уже слишком разболтались
заметно, что риск умереть 2/10000, кто-то может перестать бояться
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17.11.2020 14:53 Відповісти
2/100
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17.11.2020 15:17 Відповісти
если уже тяжело болеете - тогда да, риск 1/100 -- 2/100, в этих пределах.
но Вы точно тяжело болеете? чего тогда на форуме?
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17.11.2020 22:06 Відповісти
Умереть да, потерять здоровье -нет
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17.11.2020 17:13 Відповісти
В Україні, зараз, смертність від коронавіруса знаходиться на трєтьому місці після сердцево-судинних і онкологічних захворювань
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17.11.2020 17:39 Відповісти
Алкоголь за это время убил 50 млн, а курение 150 и что ?
я уже молчу про сердечно сосудистые заболевание они на первом месте и онкологию
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17.11.2020 14:53 Відповісти
А ще більше померло від старості.
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17.11.2020 14:54 Відповісти
от від неї і тра вакцину.
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17.11.2020 15:30 Відповісти
Не дай Бог !
Потрібна вакцина вічної молодості і здоров"я !
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17.11.2020 17:40 Відповісти
Їх всіх приписали на ковід
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17.11.2020 16:03 Відповісти
Принимать алкоголь или курить табак - сознательный выбор каждого. Любой, кто желает этого, может избежать этих рисков. И это не составляет никакого труда. Избежать риска погибнуть или непоправимо испортить здоровье от КОВИДа не просто намного труднее, а зачастую просто невозможно - при достижении плотности носителей выше определенного предела у вас просто не останется никаких шансов. Вы обязательно его подхватите.
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17.11.2020 14:56 Відповісти
бесполезно взывать к логике,свой карман важнее чужой жизни. Или мало историй когда такие детки и своих родителей туда экспрессом отправляют ради бабла, а тут...
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17.11.2020 15:11 Відповісти
Алкоголь и сигареты не передаются воздушно капельным путем)
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17.11.2020 14:58 Відповісти
а посредством полиэтиленовых пакетов?
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17.11.2020 15:32 Відповісти
Але веселять серця людей
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17.11.2020 16:43 Відповісти
ви можете не пити і не палити, а вірус вас дістане як би ви не береглися. От в чому різниця.
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17.11.2020 16:12 Відповісти
Цікаво, звідки така інформація? Яке "ето время"? Мова йде про рік, так?
За рік загалом у світі помирає близько 56 млн. людей. За даними ВООЗ від алкоголю - приблизно 3,3 млн. Від куріння - приблизно 8 млн.
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17.11.2020 16:41 Відповісти
От ще інформація, якщо казати про цифри:
Від хвороб, пов'язаних зі СНІДом на день помирає приблизно 2650 людей у світі (за даними 2019 року) і ця кількість має тенденцію до зниження (прослідкуйте за роками, починаючи наприклад з 2010 року).
Від туберкульозу на день помирає приблизно 4500 людей у світі (за даними 2019 року. Так само ця кількість має тенденцію до зниження - легко переконатися за даними з офіційних джерел).
Тобто СНІД+ Туберкульоз разом вбиває на день 2650 + 4500 = 7 150. Від КОВІД - вже близько 9500 на день.
Варто уваги, щонайменше.
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17.11.2020 16:57 Відповісти
Я десь читав, що Ковід-19 знайшли в зразках аналізів крові ще у вересні 2019 року - в Італії...у вересні...у 2019-му.
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17.11.2020 14:53 Відповісти
по айситиви седне в ранке в большом городе Казарин рассказывал =)
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17.11.2020 14:57 Відповісти
Я десь раніше читав, вже не пам"ятаю - цей інтернет висмоктує пам"ять і забруднює мізки. Треба почитати якусь літературу. COVID-19 исполнился год: он уже убил 1,3 млн людей и изменил ход жизни на планете - Цензор.НЕТ 3485
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17.11.2020 15:02 Відповісти
миски загрязняют неряшливые едцы, но впрочем, зачем тебе мизги если и тут писало, в Италии нашли в сент., из обр. крови, 2019, хотя если бы ты имел мизок, то не высмоктывало бы из тя мизгу ТВ.
ты из детского сада шоле? Мисок прокачай, например есть всякие упражнения для мязгов, или букварь - для музгев
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17.11.2020 17:12 Відповісти
Эпидемия атипичной пневмонии в Украине в конце 2019 года - начале 2020 года уже и была началом пандемии ковида.
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17.11.2020 14:59 Відповісти
Так і хочеться сказати: При Пороху такого не було. COVID-19 виповнився рік: він уже вбив 1,3 млн людей і змінив хід життя на планеті - Цензор.НЕТ 1880
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17.11.2020 15:05 Відповісти
При Порохе так бы не было. Такого бардака бы не было.
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17.11.2020 17:54 Відповісти
а як вони це визначили? десь там і відповідь...
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17.11.2020 15:35 Відповісти
Англійські вірусологи повторно дослідили мумію Тутанхамона і виявили антитіла до "корони-19"
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17.11.2020 16:48 Відповісти
COVID-19 исполнился год: он уже убил 1,3 млн людей и изменил ход жизни на планете - Цензор.НЕТ 901 Это да. С 2019 люди начали умирать. Раньше такой херни не было.
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17.11.2020 14:57 Відповісти
Это знаменовал приход еврейского зеленого антихриста для правления 73% православно християнным стадом зебилов COVID-19 исполнился год: он уже убил 1,3 млн людей и изменил ход жизни на планете - Цензор.НЕТ 164
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17.11.2020 14:59 Відповісти
А от не треба так - зебіли восновному атеїсти і любителі шаббатів.
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17.11.2020 15:04 Відповісти
а хто ж тоді всі ті, шо тонни яєць кошами на паску носять?
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17.11.2020 15:40 Відповісти
ха!, так они не рабы? ну тогда я бы еси ходил голосовать, то был бы за нормальных, а не верящих в двуногих петухов с мечуганами Пандемія COVID-19 почалася рік тому: що відомо про "нульових" заражених сьогодні - Цензор.НЕТ 5760
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17.11.2020 17:15 Відповісти
На островах де живуть дикі племена, кажуть нема захворювання на коронавірус.Аборігени кажуть, що головна заслуга, це відсутність міністра охорони здоров'я Степанова на острові.
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17.11.2020 15:05 Відповісти
Ещё вчера поносили на чем свет стоит Супрун Ульяну, даже называли её Доктор смерть, а сегодня за неё никто не вспоминает и во всем виноват Степанов.
парниша, вы на работе? поднесли новые темники? по чем ныне пост? интересно на сколько изменились расценки со временем...
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17.11.2020 15:38 Відповісти
ты мне напомнил забулдыг с утра принимающих по 50 грамм в наливайке и громко обсуждающих местный комунхоз, который не посыпал песком тротуары.
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17.11.2020 15:40 Відповісти
Новый год будет в жестком карантине: В Украине планируют ввести полный локдаун с комендантским часом, как некоторые страны ЕС.. COVID-19 виповнився рік: він уже вбив 1,3 млн людей і змінив хід життя на планеті - Цензор.НЕТ 7591
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17.11.2020 15:09 Відповісти
"Исполнился год» звучит как будто его надо с днём рождения поздравить
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17.11.2020 15:18 Відповісти
Взагалі то ВООЗ оголосила пандемію лише 11 Березня 2020 року, а до того чаасу, вони жували соплі й покривали Китайських комуняк.
https://www.chathamhouse.org/2020/05/coronavirus-public-health-emergency-or-pandemic-does-timing-matter?gclid=Cj0KCQiAhs79BRD0ARIsAC6XpaXFwvKSCmQpyz5B8ApguaDGUe3A4-**************************************
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17.11.2020 15:21 Відповісти
И что, никто про путина, так и не напишет?
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17.11.2020 15:51 Відповісти
Москалі в Омську, Пєрмі та інших мухосранськах ще восени 2019 року із температурами, задухами та пневмоніями лікарні наводнювали. Вони самі про це пишуть та починають щось підозрювати, а у )(.йла "усе під кантролєм".
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17.11.2020 16:35 Відповісти
Я тоже два раза, и в прошлом году и в 2016м так тяжело переболел. И чихал и кашлял и извиняюсь сказать, что ещё делал.
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17.11.2020 16:57 Відповісти
Несвежая колбаса, коронавирусом не является!..
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17.11.2020 17:46 Відповісти
На цензоре, обязательно найдётся кто ни будь, с доказательством, что всё, что серое это волк.
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17.11.2020 19:11 Відповісти
Пландемія почне закінчуватися зі звільненням доктора Фаучі та блокуванням фінансових каналів міжнародної фінансової мафії.
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17.11.2020 16:02 Відповісти
З чого починалась епідемія?
Із вибуху в Новосибірськ..
З пробірки розбитої генія,
А потім навчанія військ.
А може вона починається ,
З липкої слюни кажана,
І з того базару уханського,
Де їжа не-до смаже-нааа....
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17.11.2020 16:05 Відповісти
..нічого не відомо про 0. але посилено обростає дезою китайців... широко цитовані заяви комуняк - це шлак ....ще розкажуть що в кістках доісторичної людини було знайдено "фрагменти COVID-19"
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17.11.2020 16:46 Відповісти
Дивилася програму,в якій італійські журналісти шукаючи відповідь,звідки могла взятися ця зараза,брали інтер'ю у різних вчених-вірусологів.Простими словами:виявляється,що людина,живучи в оточенні мільйонів вірусів,виживає серед них не тому що має імунітет.А тому,що віруси природою є створені так,що людину вони просто «не бачуть».Час від часу,дуже і дуже рідко,один з видів вірусу мутує і попадаючи в організм людини,проникає в живі клітини,руйнуючи їх.Людині ці мутації несуть хворобу,або смерть.Чому стаються ці мутації-ніхто не знає.Єдине,що рятує-вони відбуваються дуже рідко.Так ось,десять років тому вірусологи запропонували:»а давайте,не будемо чекати на ці природні мутаціі.Давайте,візьмем потенційно небезпечний штам вірусу і в лабораторних умовах «мутуєм»його,тобто «навчимо»цей вірус проникати в людські клітини.Вивчивши дію цього «мутованого»вірусу,ми виготовимо вакцину,і коли він надумає мутувати природнім шляхом,ми будемо вже готові до цього і врятуємо людство від смертельної епідемії».Сказано-зроблено:у 2015 році у лабораторії,яка знаходиться у Північній Кароліні,двоє вчених «пришили» якомусь штаму вірусу грипу властивості,які цьому вірусу не притаманні.Нове «сутворіння»назвали-«Химера».Дальше історія така:ні одна держава,яка має лабораторії по вивченню вірусів,не погодилася на своїй території займатися перетворенням «потенційно смертоносних вірусів» на «смертоносних».Єдиний,хто дав на це згоду-був Китай.У 2017 році американцями і французами була побудована Уханська лабораторія.
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17.11.2020 17:17 Відповісти
Пандемія COVID-19 почалася рік тому: що відомо про "нульових" заражених сьогодні - Цензор.НЕТ 3470
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17.11.2020 19:28 Відповісти
Vedan,програма по «пришиванню» вірусам невластивих їм функцій називається «Gain-of-Function".Якщо Ви маєте час і бажання,прочитайте.
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17.11.2020 20:42 Відповісти
Красивая теория. Есть только одно но. Ковид по своему строению на 99.9% все тот же SARS. Лишь немножко отличается белок S. А вот от вируса гриппа в нем нет совсем ничего. Вирус природного происхождения. Так что теории заговора снова идут лесом.
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17.11.2020 19:37 Відповісти
Шановний Gar,це не моя теорія.Мені дуже шкода,що я не пам'ятаю імен двох вчених,які «зшили» Химеру.Один був з лабораторії Північної Кароліни,а друга,китаянка,яка зараз є директрисою Уханськоі лабораторії.І факт створення Химери не був секретом.Тут це показали по новинах,ще тоді коли це сталося.Секретом було одне:Китай,незважаючи на свою фанатичну працелюбність і маніакальні амбіції,насправді у вірусології був,мягко кажучи не дуже обізнаний.Відомо,що вірус SARSу «втікав»з китайських лабораторій чотири рази по вині лаборантів.І ось США,яка знає,що має справу з некомпетентом,довіряє йому,практично під чесне слово,таку небезпечну місію.І США тримає у секреті,що Китай,який зобов'язувався викладати повний звіт по тому,що розробляється в лабораторіях Уханя,ще на початку 2019 перестав пропускати на території Уханської лабораторії перевіряючих із США.Була надія на якесь чудо,що нічого не станеться.Не сталося одного-чуда..
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17.11.2020 20:34 Відповісти
Еще раз. Вирус SARScov2 отличается от SARS всего несколькими аминокислотами в белке S. Никаких следов вмешательства там нет. Это утверждают многие микробиологи. На вирусах гриппа действительно проводились эксперименты, но ни про какую связь с SARS я не слышал. Более того, SARS изначально заразней гриппа, поэтому "пришивать" к нему грипп смысла просто нет. Я не специалист, но выводы сделал после прочтения многих источников.
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17.11.2020 22:19 Відповісти
Та я не говорю,що Ковід і SARS мають якісь різниці у своїй будові.Це два брати.Ок?Я ж говорю про те,що ці віруси у свому первозданному природньому вигляді не мають «механізму»,який би давав їм можливість проникати у людську клітину.Для цього щоб це сталося,вірус мусе мутувати.Якщо Ви читали достатньо літератури,то знаєте,що корона віруси для людини є небезпечними.Якісь більше,а якісь менше.Але відкрили їх тільки шістдесят років тому.Відкидаєм зразу,що це вірусне сімейство є настільки молодим.І відкидаєм також те,що до цих вірусів ми,люди,маємо імунітет.То як сталося,що за тисячоліття спільного співіснування,вірус ні разу себе не проявив?А дуже просто-він нас «не баче».Таким був задум природи,щоб люди,як вид, мали можливість вижити.
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17.11.2020 23:37 Відповісти
В смысле? У нас действительно наверняка есть иммунитет к значительному количеству коронавирусов, потому как обычное ОРВИ часто и густо этими же вирусами и вызываются (и всегда вызывались). Уже писал, что при исследовании одной из пещер в Китае было обнаружено много неизвестных штаммов коронавирусов (в помете летучих мышей, если мне память не изменяет), семь из которых потенциально опасны для человека (тот самый ключ S подходит к человеческим рецепторам). А позже у жителей того региона обнаружили в крови антитела к этим вирусам, т.е. у них иммунитет уже был выработан. А вот если туда поселить европейцев, то неизвестно, чем бы все закончилось. Поэтому здесь ничего и выдумывать не нужно. Увеличение миграции населения и рост его численности как раз и способствуют "активации" вирусов. Это вполне себе природный механизм саморегуляции. На каком-то острове живет племя, у которого нет иммунитета к большинству наших болезней. Этот остров запрещено посещать.
Когда-то считал нечто подобное про каких-то насекомых. Суть в том, что они живут и замечательно размножаются. Но когда популяция достигает определенных цифр, практически вымирают. А потом снова по новой. Это заложено природой.
Человечество по сути эту природу обмануло теми же вакцинациями, антибиотиками, антисептиками. Но вирусы и бактерии тоже не стоят на месте (не буквально конечно же) - они тоже развиваются. И рано или поздно мы можем эту борьбу проиграть.
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18.11.2020 00:00 Відповісти
Шановний Gar,тут розказували про цю «кажанячу печеру».Там був такий нюанс:хворий не інфікував оточуючих.Тобто це виглядало,як отруєння.Просто це «отруєння»мало не специфічні симптоми,тому на це звернули увагу і почали шукати причини.Знайшли цю печеру і тих кажанів,з їхнім корнавірусом.Це сталося чотири-п'ять років тому і на тому й забулося.І нагадалося про цю печеру вже у 2020,коли ця сама болячка,яку бачили як отруєння,чомусь почала передаватися від людини до людини повітряно-крапельним шляхом,чого вона не робила чотири роки до того.
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18.11.2020 01:04 Відповісти
Да. Исследовали где-то в 2014-2015. Но предысторию я не знаю - не слышал, что кто-то болел.
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18.11.2020 01:20 Відповісти
Знайшла імена вірусологів,які у 2015 «зшили»Химеру:американець Ральф Баріч(Ralph Baric) і китаянка Женг-лі Ші(Zheng-li Shi).
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17.11.2020 23:56 Відповісти
А я нашел информацию о том эксперименте. Она не является секретной.
https://prof-afv.livejournal.com/4100.html

Даже в Вики есть:
https://uk.wikipedia.org/wiki/Bat_SARS-like_coronavirus_RsSHC014

А эксперименты с летучими мышами будут проводить всегда. Потому как их геном - загадка. Они живут слишком долго для своего размера, они не умирают от смертельных вирусных заболеваний, у них практически не бывает злокачественных образований. Согласитесь, там есть что изучать. Их иммунитет - это что-то.
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18.11.2020 00:46 Відповісти
Так,створення Химери у 2015 секретом не є.Це подавалося як значний прорив в пошуках вакцини від СНІДу.
P.S.В природі існує 1200 видів кажанів і кожен з них хворіє своєю болячкою.Так той піроньський карантин не закінчиться ніколи...
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18.11.2020 01:29 Відповісти
1,3 млн. за год недурно. И темпы серьезно растут. К ноябрю 2021 умрет минимум 3 млн., даже если и начнется вакцинация во втором квартале 21 г. Для срвнения - среднегодовые потери в ВМВ - 11,8 млн., в ПМВ - 5,3 млн. Есть куда расти.
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17.11.2020 17:23 Відповісти
Как минимум не Кубани весною 2019 была сильная эпидемия какой то чрезвычайно злопакостной вирусной пневмонии.

Я заболел и попал в больницу. Мать со мною контактировала, заболела, попала в больницу на месяц. Отец заболел, в больницу не пошёл (хозяйство), и получил изменения в лёгких. У его брата - мать жены от пневмонии умерла. Мой наставник заболел вместе с женою и попал в больницу. У несколько коллег заболели по несколько человек с семье.

Хоть кто то искал чем я болен? ХРЕН. Взяли общий анализ крови - и справились. Пандемія COVID-19 почалася рік тому: що відомо про "нульових" заражених сьогодні - Цензор.НЕТ 4187
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17.11.2020 23:59 Відповісти
 
 