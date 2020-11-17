Пандемія COVID-19 почалася рік тому: що відомо про "нульових" заражених сьогодні
Новини Цензор.НЕТ Події Здоров'я
54 мільйони заражень і 1,3 мільйона жертв - такий результат пандемії коронавірусу COVID-19, яка вже рік вирує на нашій планеті. Втім, існують думки, що хвороба виникла раніше.
Про це йдеться в статті на сайті ABC News, інформує Цензор.НЕТ.
"В одному широко цитованому звіті зазначається, що 55-річний чоловік із провінції Хубей був першим, хто заразився COVID-19 рівно 12 місяців тому. Однак інформація не підтверджена. Є також підозри, що коріння вірусу могло з'явитися ще раніше. 18 вересня митниця аеропорту Тяньхе Ухані отримала повідомлення про те, що прибулий пасажир "погано себе почуває, у нього утруднене дихання і нестабільні показники життєдіяльності"", - йдеться в матеріалі.
Автор також зазначає, що інші звіти свідчать про те, що фрагменти вірусу були знайдені в зразках стічних вод, відібраних в Іспанії ще в березні 2019 року. А на цьому тижні з'явилися повідомлення про випадки COVID-19 в Італії вже у вересні минулого року.
У той же час, за словами провідного вірусолога Сіднейського університету, професора Едварда Холмса, це загадка, яка, можливо, ніколи не буде розгадана, а пошук відповіді порівняємо зі спробою "відшукати голку в копиці сіна".
Однак вирахувати хоча б приблизний період, в якому вірус почав проявляти активність, за словами Холмса, можливо: "Якщо ви подивитеся на геномні дані, ви можете спробувати встановити дату, коли почали з'являтися різні штами вірусу, і тоді виходить, що найбільш ймовірний час появи їхнього "предка" буде приблизно в листопаді минулого року".
У матеріалі наголошується, що простої відповіді, як врятуватися від вірусу, не існує. Навіть вакцина не може гарантувати вирішення проблеми, тому що віруси мутують.
"Говорять про те, що ми маємо справу з пандемією, яка трапляється раз на 100 років, що це потрясіння для системи, - каже Холмс. Але це зовсім не так. Швидкість, з якою все розвивається, наростає. Наступна хвороба може трапитися і не через 100 років. Це може статися і через 10 років. Або в наступному році".
У той же час Холмс сподівається, що драматичний вплив COVID-19 спонукає уряди і населення до дій. "Я не можу повірити, що ми, як вид, дозволимо цьому повторитися, не роблячи уроків, - каже він. Ми абсолютно зобов'язані, і я впевнений, що ми це зробимо".
Будь ласка, зачекайте...
Итальянские исследователи выяснили, что вирус COVID-19 распространялся в стране уже в сентябре 2019 года.
"Мы провели анализ и изучили специфические антитела, связанные с появлением коронавируса, в образцах крови 959 человек, которым был проведен скрининг на опухоли в легких в период между сентябрем 2019 года и мартом 2020 года. Антитела на Sars-Cov-2 RBD обнаружены у 111 человек из 959 (11,6%)", - говорится в докладе, подготовленном совместно Институтом онкологии Милана и Университетом Сиены.
В исследовании отмечается, что наибольшее количество случаев пришлось на итальянскую область Ломбардия, затем следуют Пьемонт, Лацио, Эмилия-Романья, Тоскана и Венето.
"Это исследование указывает на выявление вируса Sars-Cov-2 у бессимптомных пациентов в Италии значительно ранее, чем появился первый пациент. Исследование антител к Sars-Cov-2 у людей без симптомов еще до объявления эпидемии COVID могло бы изменить историю этой пандемии", - заявили итальянские эксперты.
Между тем Массимо Гали, директор клиники инфекционных заболеваний "Луиджи Сакко" в Милане, сомневается в том, что этот вирус "настолько стар", что присутствует в Италии с сентября 2019 года.
"Мне сложно поверить в то, что этот вирус настолько стар, я жду конкретных подтверждений. Если он действительно существовал уже с сентября 2019 года, нужно понять, почему сразу же не появились первые очаги заражений", - сказал Гали журналистам.
не будет того впечатления
они и так уже слишком разболтались
заметно, что риск умереть 2/10000, кто-то может перестать бояться
но Вы точно тяжело болеете? чего тогда на форуме?
я уже молчу про сердечно сосудистые заболевание они на первом месте и онкологию
Потрібна вакцина вічної молодості і здоров"я !
За рік загалом у світі помирає близько 56 млн. людей. За даними ВООЗ від алкоголю - приблизно 3,3 млн. Від куріння - приблизно 8 млн.
Від хвороб, пов'язаних зі СНІДом на день помирає приблизно 2650 людей у світі (за даними 2019 року) і ця кількість має тенденцію до зниження (прослідкуйте за роками, починаючи наприклад з 2010 року).
Від туберкульозу на день помирає приблизно 4500 людей у світі (за даними 2019 року. Так само ця кількість має тенденцію до зниження - легко переконатися за даними з офіційних джерел).
Тобто СНІД+ Туберкульоз разом вбиває на день 2650 + 4500 = 7 150. Від КОВІД - вже близько 9500 на день.
Варто уваги, щонайменше.
ты из детского сада шоле? Мисок прокачай, например есть всякие упражнения для мязгов, или букварь - для музгев
парниша, вы на работе? поднесли новые темники? по чем ныне пост? интересно на сколько изменились расценки со временем...
https://www.chathamhouse.org/2020/05/coronavirus-public-health-emergency-or-pandemic-does-timing-matter?gclid=Cj0KCQiAhs79BRD0ARIsAC6XpaXFwvKSCmQpyz5B8ApguaDGUe3A4-**************************************
Із вибуху в Новосибірськ..
З пробірки розбитої генія,
А потім навчанія військ.
А може вона починається ,
З липкої слюни кажана,
І з того базару уханського,
Де їжа не-до смаже-нааа....
Когда-то считал нечто подобное про каких-то насекомых. Суть в том, что они живут и замечательно размножаются. Но когда популяция достигает определенных цифр, практически вымирают. А потом снова по новой. Это заложено природой.
Человечество по сути эту природу обмануло теми же вакцинациями, антибиотиками, антисептиками. Но вирусы и бактерии тоже не стоят на месте (не буквально конечно же) - они тоже развиваются. И рано или поздно мы можем эту борьбу проиграть.
https://prof-afv.livejournal.com/4100.html
Даже в Вики есть:
https://uk.wikipedia.org/wiki/Bat_SARS-like_coronavirus_RsSHC014
А эксперименты с летучими мышами будут проводить всегда. Потому как их геном - загадка. Они живут слишком долго для своего размера, они не умирают от смертельных вирусных заболеваний, у них практически не бывает злокачественных образований. Согласитесь, там есть что изучать. Их иммунитет - это что-то.
P.S.В природі існує 1200 видів кажанів і кожен з них хворіє своєю болячкою.Так той піроньський карантин не закінчиться ніколи...
Я заболел и попал в больницу. Мать со мною контактировала, заболела, попала в больницу на месяц. Отец заболел, в больницу не пошёл (хозяйство), и получил изменения в лёгких. У его брата - мать жены от пневмонии умерла. Мой наставник заболел вместе с женою и попал в больницу. У несколько коллег заболели по несколько человек с семье.
Хоть кто то искал чем я болен? ХРЕН. Взяли общий анализ крови - и справились.