Глава СБУ Миколаївщини Герсак регулярно зустрічається з громадянами РФ "сумнівної репутації", - нардепка "Голосу" Бобровська. ДОКУМЕНТ
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Глава Управління СБУ в Миколаївській області Віталій Герсак регулярно зустрічається з росіянами при тому, що інструкції Служби забороняють зустрічі з іноземцями. ДБР відмовилося порушувати справу.
Про це повідомляє в фейсбуці народна депутатка "Голосу" Соломія Бобровська, інформує Цензор.НЕТ.
"Ми з командою направили депутатське звернення до СБУ, адже отримали інформацію, що очільник Миколаївського СБ Віталій Герсак регулярно зустрічається з громадянами РФ з сумнівною репутацією. Є навіть відеодокази, які гуляють по мережі. В одній з внутрішніх інструкцій СБУ зустрічі з іноземцями (окрім оперативної роботи) без дозволу керівництва суворо заборонені", - написала вона.
Бобровська направила звернення в СБУ, але отримала відповідь про те, що інформацію про проведення або непроведення стосовно особи оперативно-розшукової діяльності розголошувати не можна.
"Внутрішній відділ фактично прикрився контррозвідувальною таємницею і по суті сказав народному депутату: якщо і зустрічався, то це не ваша справа", - вважає Бобровська.
Ще одне звернення вона направила в ДБР і Офіс генерального прокурора. У ДБР відповіли, що підстав для початку кримінального провадження немає. З Офісу Президента відповідь ще не прийшла.
"За інформацією з моїх джерел, пан Герсак не тільки любить обіди з громадянами РФ, а й дружить з Єгором Клецовим, любителем Новоросії, який не так давно погрожував Вахтангу Кіпіані", - додала Бобровська.
Будь ласка, зачекайте...
Больше чем у половины рады сомнительная репутация и не понятно
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Повне оточення скрізь люті вороги, попереду російські окупанти. А ззаду зрадники, "слуга кремля " ЗЕбіли -виродки які своєю зрадою і миром -капітуляцією допомагають проклятому кремлю знищувати Українську державу.