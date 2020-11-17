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Новини Політика України
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Миколаївська область (1819) СБУ (10002) ДБР (2551) Бобровська (45) Герсак Віталій (4)

Глава СБУ Миколаївщини Герсак регулярно зустрічається з громадянами РФ "сумнівної репутації", - нардепка "Голосу" Бобровська. ДОКУМЕНТ

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Глава СБУ Миколаївщини Герсак регулярно зустрічається з громадянами РФ

Глава Управління СБУ в Миколаївській області Віталій Герсак регулярно зустрічається з росіянами при тому, що інструкції Служби забороняють зустрічі з іноземцями. ДБР відмовилося порушувати справу.

Про це повідомляє в фейсбуці народна депутатка "Голосу" Соломія Бобровська, інформує Цензор.НЕТ.

"Ми з командою направили депутатське звернення до СБУ, адже отримали інформацію, що очільник Миколаївського СБ Віталій Герсак регулярно зустрічається з громадянами РФ з сумнівною репутацією. Є навіть відеодокази, які гуляють по мережі. В одній з внутрішніх інструкцій СБУ зустрічі з іноземцями (окрім оперативної роботи) без дозволу керівництва суворо заборонені", - написала вона.

Бобровська направила звернення в СБУ, але отримала відповідь про те, що інформацію про проведення або непроведення стосовно особи оперативно-розшукової діяльності розголошувати не можна.

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"Внутрішній відділ фактично прикрився контррозвідувальною таємницею і по суті сказав народному депутату: якщо і зустрічався, то це не ваша справа", - вважає Бобровська.

Ще одне звернення вона направила в ДБР і Офіс генерального прокурора. У ДБР відповіли, що підстав для початку кримінального провадження немає. З Офісу Президента відповідь ще не прийшла.

"За інформацією з моїх джерел, пан Герсак не тільки любить обіди з громадянами РФ, а й дружить з Єгором Клецовим, любителем Новоросії, який не так давно погрожував Вахтангу Кіпіані", - додала Бобровська.

Глава СБУ Миколаївщини Герсак регулярно зустрічається з громадянами РФ сумнівної репутації, - нардепка Голосу Бобровська 01
Глава СБУ Миколаївщини Герсак регулярно зустрічається з громадянами РФ сумнівної репутації, - нардепка Голосу Бобровська 02

Глава СБУ Миколаївщини Герсак регулярно зустрічається з громадянами РФ сумнівної репутації, - нардепка Голосу Бобровська 03
Глава СБУ Миколаївщини Герсак регулярно зустрічається з громадянами РФ сумнівної репутації, - нардепка Голосу Бобровська 04

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+25
есть еще сомнения что СБУ работает с терорестической группировкой ФСБ?
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17.11.2020 16:40
+17
лицо ******* необезображено интелектом)))
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17.11.2020 16:43
+17
СБУ работает со всеми кто платит. Она же так и называется Служба Бабла Украины.
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17.11.2020 16:50
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есть еще сомнения что СБУ работает с терорестической группировкой ФСБ?
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17.11.2020 16:40 Відповісти
у здравомыслящих людей сомнений не было!
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17.11.2020 16:43 Відповісти
Разве одно сбу?!
Больше чем у половины рады сомнительная репутация и не понятно
на кого они работают.
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17.11.2020 16:47 Відповісти
СБУ работает со всеми кто платит. Она же так и называется Служба Бабла Украины.
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17.11.2020 16:50 Відповісти
СБУ - Союз Бизнесменов Украины.
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17.11.2020 17:28 Відповісти
Это же наши люди -- Гарант его назначил ((( Он ведь у нас только патриотов назначает Глава СБУ Николаевщины Герсак регулярно встречается с гражданами РФ "сомнительной репутации", - нардеп "Голоса" Бобровская - Цензор.НЕТ 5385
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17.11.2020 17:01 Відповісти
Сухачов, Соколов... тхне московським душком. Були вже у нас при Янеку Лебедєви-Саламатіни-Якименки.
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17.11.2020 18:16 Відповісти
лицо ******* необезображено интелектом)))
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17.11.2020 16:43 Відповісти
Это агенты под прикрытием!
Правда, агенты кацапские, но "какая разница"!
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17.11.2020 16:43 Відповісти
Сентябрь 2019.
Зеленский назначил нового главу УСБУ в Николаевской области.

Соответствующий указ №689/2019 был подписан вчера, 11 сентября, и опубликован на сайте президента Украины.
Новым руководителем СБУ на Николаевщине стал Виталий Герсак.
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17.11.2020 16:43 Відповісти
Ну с такой рожей ни в СБУ а на НАРАХ надо отдыхать ... Глава СБУ Николаевщины Герсак регулярно встречается с гражданами РФ "сомнительной репутации", - нардеп "Голоса" Бобровская - Цензор.НЕТ 9757как говорил один кино персонаж, КАКАЯ ОТВРАТИТЕЛЬНАЯ РОЖА ...
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17.11.2020 16:43 Відповісти
Миколаїв? Очевидно що кацапи просять воду в Крим а патріот Герсак крутить їм дулі.
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17.11.2020 16:45 Відповісти
він тобі покаже величезну дулю і скаже, що вів агентурну роботу
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17.11.2020 16:47 Відповісти
Страна в анусе.
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17.11.2020 16:50 Відповісти
И с геморроем!
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17.11.2020 17:12 Відповісти
Статья не про Семочко и Петю, комментов будет пару десятков.
Про Семочко до сих пор собирают по несколько страниц комментов.
Где все эти особи, которых то страшно беспокоит безопасность страны, аж штормит, то им глубоко наплевать на это?
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17.11.2020 16:57 Відповісти
Апти после обнимашек в Киеве с Виталькой поехал назад в Николаев мурчать и трусить лохам за воровское дело )))
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17.11.2020 16:58 Відповісти
Чему удивляться, если очкастое чмо- баканов, чуть ли не руки целует мертвечуку в ВРУ. Ну и, подчинённые не отстают.
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17.11.2020 17:03 Відповісти
Может это были граждане с низкой социальной ответственностью?
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17.11.2020 17:16 Відповісти
Врагам все,своему народу - террор и геноцид! Вот мое мнение о действиях теперешней власти!
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17.11.2020 17:22 Відповісти
Нормальний начальник СБУ в Миколаївські області. І начого, немає біля будинку преЗедента нацсук і не кидаються свинками. Все добре. Це той керівник, що вилучав олію тисячами тон і якої фактично не було? Це той, що регулював потоки ГСМ? Нормальний пацик і ніхто нічого не бачить і не чує.Виходить, ще має відношення до дружби з ворогом.
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17.11.2020 17:22 Відповісти
За грати суууууку.
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17.11.2020 17:23 Відповісти
Он там не один такой.
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17.11.2020 17:23 Відповісти
Так посмотрите на его рожу, как он пристально смотрит на восток и ждет команду своих кураторов.
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17.11.2020 17:54 Відповісти
И где только Зе с камарильей таких герсаков находят?Это ж надо так постараться,дабы и россиюшке люб был.
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17.11.2020 18:00 Відповісти
Тю, а я подумала, что это главарь Николаевской ОПГ, которого задержала СБУ. Привидится ж такое!
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17.11.2020 18:22 Відповісти
Он на задании) секретном)
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17.11.2020 19:05 Відповісти
Глава СБУ Миколаївщини Герсак регулярно зустрічається з громадянами РФ "сумнівної репутації", - нардепка "Голосу" Бобровська - Цензор.НЕТ 2800
Повне оточення скрізь люті вороги, попереду російські окупанти. А ззаду зрадники, "слуга кремля " ЗЕбіли -виродки які своєю зрадою і миром -капітуляцією допомагають проклятому кремлю знищувати Українську державу.
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17.11.2020 20:32 Відповісти
Верхушка армии, сбу, спецслужб, зеленский-ермак-козырь куплены роSSией с потрохами, отсюда весь тот стыд, который творится в стране от судов до сдачи "кравчучкой", под видом мирного плана, национальных интересов Украины. Итогом всего этого должно стать присоединение Украины к ОРДЛО и превращение украинцев в рабов руSSкого мира.
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18.11.2020 02:21 Відповісти
Подивився відео розслідування про цього чувака!-Вау!!! По-перше, Ваня Баканав просто повинен застрілитись від сорому! А по-друге- це кінчена держава. Все прогнило! На корупції тупо і жирує, і існує на підстав процентів...75% громадян!
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18.11.2020 16:23 Відповісти
 
 