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Комітет Ради може ініціювати відставку міністра оборони, - "слуга народу" Безугла

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Комітет Ради може ініціювати відставку міністра оборони, -

Комітет Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки може ініціювати зміну міністра оборони України через низку застережень, які накопичилися у депутатів.

Про це повідомила заступниця голови комітету, депутатка СН Мар'яна Безугла, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Впродовж року ми не отримали де-факто жодного законопроєкту від Міністерства оборони. Були лише деякі технічні зміни", - сказала вона на онлайн-форумі "Діалоги про реформи: на шляху до Вільнюса" у вівторок.

За словами Безуглої, законодавчі ініціативи, які мали виходити від Міноборони, не надходили до парламенту.

Зокрема, йдеться про законопроєкти про військову поліцію і територіальну оборону.

Безугла попросила Міноборони активізувати свою діяльність.

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"Завтра, зокрема, з цього питання ми будемо заслуховувати міністра оборони о 10:00 на комітеті. Це питання є одним із принципових застережень з боку комітету, яке в сукупності з іншими застереженнями, які у нас є, навіть може повести за собою ініціацію зміни міністра як такого", - заявила Безугла.

Водночас вона висловила сподівання, що за результатами заслуховування міністра комітет не ініціюватиме кадрові рішення.
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Топ коментарі
+19
Понято что Таран падло, но подождем еще обстоятельного анализа от Юрия Бутусова деятельности Минобороны по предводительством Тарана. Надеюсь такой материал выйдет на Цензоре. Кто бы что ни гнал на Бутусова, я сам не раз его критиковал, но без его публикаций сложно понять что на самом деле происходит в высших военных кругах.
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17.11.2020 17:49
+15
блин! .. прочитал "отставка Барана".. а потом согласился с неправильно прочитанным. .
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17.11.2020 17:47
+15
Там , шо той мЕнистр, шо та марьяна бэзмозгла! Комитет Рады может инициировать отставку министра обороны, - "слуга народа" Безуглая - Цензор.НЕТ 4574 Вава, валинах и этих идиотов с собой забирай! Комитет Рады может инициировать отставку министра обороны, - "слуга народа" Безуглая - Цензор.НЕТ 4245
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17.11.2020 17:51
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В стране идет короновирусный звездец, а они меняют министра обороны. Ну, и идиотов же навыбирали любители приколов!
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17.11.2020 17:45 Відповісти
так она ж как раз по этому делу...по болезням.

Окончила Национальный медицинский университет имени А. Богомольца (первый медицинский факультет, "Лечебное дело"), интернатуру (специальность "Внутренние болезни"), Украинскую военно-медицинскую академию (специализация "Общая практика - семейная медицина"). Прослушала Международную программу лидерства Госдепа США "Здравоохранение и маргинализированные популяции". Получила специализацию "Организация и управление здравоохранением".
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17.11.2020 18:02 Відповісти
Т.е. ни дня никуя не делала руками, только отбрехивалась из дальнего угла с искусственным скелетом Вазелина.
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18.11.2020 00:02 Відповісти
Весьма нудотная и неприятная барышня несмотря на свою ученость.
Зеленая до мозга костей
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18.11.2020 02:47 Відповісти
Короче, всю жизнь занималась оперативно-лікувальним онанизмом. Прочитал про военно медицинскую академию, думаю вот бляха спец по минно-взрывным повреждениям, ан ніт "Общая практика - семейная медицина". Это все похоже на парашютоукладчика прошедшего курсы по запихиванию в вещмешок грязного белья. Тьху аж тошно.
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18.11.2020 03:10 Відповісти
Кроме того, что противная, еще и не особо обученная. Зато поучать умных и образованных пытается.
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18.11.2020 13:54 Відповісти
КРИЗИС в:
короновирусе,
Конституции,

экономике,
ВСУ,
судах,
.....

я ничего не забыл ? Комітет Ради може ініціювати відставку міністра оборони, - "слуга народу" Безугла - Цензор.НЕТ 3082
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17.11.2020 18:10 Відповісти
Забыл указать причину кризиса: сон разума в головах избирателей и выборы аж раз в 5 лет.
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17.11.2020 18:20 Відповісти
Уже наработался?... И это один из основных министров в воюющей стране. В следующий раз думать головой , а не попой надо, кого назначаешь
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17.11.2020 17:45 Відповісти
И я от том-игрушки пля,назначил-снял,без озвучивания причин. Комитет Рады может инициировать отставку министра обороны, - "слуга народа" Безуглая - Цензор.НЕТ 7752
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17.11.2020 17:53 Відповісти
блин! .. прочитал "отставка Барана".. а потом согласился с неправильно прочитанным. .
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17.11.2020 17:47 Відповісти
Скоро слуги Шойгу пригласят по совместительству подработать министром,они же опнутые,ну вы поняли.
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17.11.2020 17:48 Відповісти
...уже... Именно этот Таран ярый противник вступления Украины в НАТО... Именно при этом министре вернулись в армию советские требования формирования подразделений и армию фактически прекратили развивать. Всё прогрессивное и передовое практически не допускается и игнорируется. И ОТКРЫТО!!!
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17.11.2020 23:49 Відповісти
Понято что Таран падло, но подождем еще обстоятельного анализа от Юрия Бутусова деятельности Минобороны по предводительством Тарана. Надеюсь такой материал выйдет на Цензоре. Кто бы что ни гнал на Бутусова, я сам не раз его критиковал, но без его публикаций сложно понять что на самом деле происходит в высших военных кругах.
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17.11.2020 17:49 Відповісти
Там , шо той мЕнистр, шо та марьяна бэзмозгла! Комитет Рады может инициировать отставку министра обороны, - "слуга народа" Безуглая - Цензор.НЕТ 4574 Вава, валинах и этих идиотов с собой забирай! Комитет Рады может инициировать отставку министра обороны, - "слуга народа" Безуглая - Цензор.НЕТ 4245
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17.11.2020 17:51 Відповісти
Комітет Ради може ініціювати відставку міністра оборони, - "слуга народу" Безугла - Цензор.НЕТ 1829
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17.11.2020 19:13 Відповісти
Еще один-наработался? Комитет Рады может инициировать отставку министра обороны, - "слуга народа" Безуглая - Цензор.НЕТ 5069
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17.11.2020 17:51 Відповісти
Прізвище - брехня! Подивився на обличчя "слуги" - одразу нарахував на обличчі кілька цілком геометричних кутів (по обидві сторони рота, розріз очей...) Яка ж вона "Безуглая"? Комітет Ради може ініціювати відставку міністра оборони, - "слуга народу" Безугла - Цензор.НЕТ 7603
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17.11.2020 17:57 Відповісти
Главное не заметили - голова квадратная, шо телевизор.
Остальное макияж и оптический обман зрения.
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18.11.2020 00:07 Відповісти
мля.а какую она пользу армии принесла в комитете? Комітет Ради може ініціювати відставку міністра оборони, - "слуга народу" Безугла - Цензор.НЕТ 8361
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17.11.2020 17:57 Відповісти
пухнасту
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17.11.2020 18:05 Відповісти
А ни какой. Рот чёрный, язык как помело, душонка жадная и паскудная, а мозг крайне мал. С горошину.
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17.11.2020 18:26 Відповісти
Взагалі то треба зробити відставку всій Верховній Раді, в т.ч. з оцією Марьяна - це та сама безугла
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17.11.2020 18:04 Відповісти
За цим шакалом лава підсудних плаче!
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17.11.2020 18:21 Відповісти
Начать чистить конюшни, виноват власть, надо с шоумена, а остальных: тарана, баканова, венедикту, авакова паровозиком, прямо на нары, можно без суда и следствия.
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17.11.2020 18:24 Відповісти
Без следствия нельзя - когда ж их отпи..дить?
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18.11.2020 00:09 Відповісти
Мало в отставку. Следствие-суд-приговор-отбывание наказания. И не в Мене, на красной зоне, а в Мортусовку, на общий режим.
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17.11.2020 18:25 Відповісти
А що, в зеленому кабміні є хоч один нормальний міністр? І ким замінять тарана- стаття 111? Кимось з креатури шойгу, чи може зама безугла очолить? Вона "може". Ця мадам ж в кожній дірці- затичка.
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17.11.2020 18:28 Відповісти
Судя по тому,что министерство обороны не осуществляет закупки вооружений,военной техники,боеприпасов,не финансирует НИОКР , можно сделать вывод,что министр обороны Таран- агент ФСБ,который весьма успешно справился с заданием,которым ему поставили его реальные московские хозяева.Понятно почему Баканов -этот "массовик-затейник","мастер шуточных дел" никак не отреагировал на подрывную деятельность Тарана и остальных саботажников,поскольку "дуб дубом" в сфере контрразведывательной деятельности, вкупе с окопавшимися в СБУ агентами российских спецслужб.Скажут,что это мои конспирологические предположения,но вряд ли кто-то усомнится в верности мнения,что о людях судят ,прежде всего,по их делах,а дела Тарана и его окружения больше подходят к определению -измена Родине,не больше,но и не меньше.
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17.11.2020 18:41 Відповісти
Технику не закупают потому что все бабки забрали на строительство дорог. Минобороны с удовольствием бы сами попилили бюджет, да возле уха Шмаркли оказались лица более влиятельные чем Таран.
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17.11.2020 18:50 Відповісти
Надеюсь советники подскажут Тарану снять ватник когда будет выстепать на комитете.
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17.11.2020 18:46 Відповісти
Таран такое же недоразумение, как и клоун на посту президента.
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17.11.2020 19:09 Відповісти
та вони обидва, що міністр, що та депутатша
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17.11.2020 19:14 Відповісти
Это значит, что для их хозяина }{уйла даже Таран слишком "проукраинский". Комітет Ради може ініціювати відставку міністра оборони, - "слуга народу" Безугла - Цензор.НЕТ 5767
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17.11.2020 19:18 Відповісти
Почему у тарана такой мерзкий е...ник?
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17.11.2020 19:25 Відповісти
Класичний, як у хронічного алкоголіка. Чи з деградацією психіки, чи ні - потрібно його послухати, попитати (інтерв"ю) протягом тривалого часу. Як, доречі, у Бойка - "синяк"...
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17.11.2020 21:33 Відповісти
а дУпутати можуть ініціювати відставку дьЄРМАКА????
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17.11.2020 19:35 Відповісти
А вы слуги ,как ни садитесь ,вы в пианисты не годитесь. Это не слуги - это захребетные паразиты.
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17.11.2020 19:38 Відповісти
А що з головнокомандувачем? А, він дороги будує...
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17.11.2020 20:08 Відповісти
Якщо у зоні бойових дій (м. Селідово) розгулює п"яний військовий ЗСУ і гвалтує неповнолітню дівчинку - що це за МО, яке тут командування, дисципліна, що це за армія? Якої думки про таку армію населення "підконтрольних територій", яке і без того по антиукраїнському налаштоване? Таран - це суцільний компромат на ЗСУ і Україну, попри те, не компетентний і продажний тип...
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17.11.2020 20:39 Відповісти
Ну коли про це говорить така ***...та служниця,то мосхху армії пипець.Ндда..., таран не панацея,біда що навіть тарани закінчились. Ну що суки наголосували...
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17.11.2020 20:47 Відповісти
Быстренько принесут, какой-то старый вариант инициатив и оставят на рассмотрение...на годик или полтора... Комітет Ради може ініціювати відставку міністра оборони, - "слуга народу" Безугла - Цензор.НЕТ 6184
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17.11.2020 20:54 Відповісти
Скатертиною дорога. Крім зміни кольору ниток шевронів і штрафів за відкриття вогню міністерство оборони під керівництвом цього дауна нічим не відзначилось.
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17.11.2020 21:03 Відповісти
А Бюджет кто будет утверждать? Министр может подождать.
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17.11.2020 21:04 Відповісти
Почитав біографію цього "паркетного". Вчився на ппошника, а став тіпа розвідником і врешті дипломатом. Універсал, одним словом, воно й видно по результатам "діяльності" - повний нуль. Такі й потрібні, щоб "просто перестать стрелять".
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17.11.2020 21:53 Відповісти
Ну прочитал всё..,ну мерзко ,ну пыпець.Вы морду лица этой дуры считающей себя ыгспертом,ибо она блин игдето служила узрели?..,**** какое счастье и как нам повезло 40 лет тому назад при совке,что её не было в Афгане.Дожились..,шо это?
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17.11.2020 23:55 Відповісти
Про Тарана нічого хорошого не скажу, але ця Мар"яна - якийсь генератор випадкових слів, хто взагалі їй дозволяє відкривати рот на публіку? Рука тягнеться по цеглину...
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18.11.2020 00:10 Відповісти
Эту Марьяну, так же как и Зюзю тошно воспринимать больше 3-х минут
Самоуверенное насквозь зеленое существо.
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18.11.2020 02:51 Відповісти
Министр обороны куплен рашкойи как и вся верхушка, отсюда и это так называемое "перемирие" с убийствами наших воинов и не возможностью дать адекватный отпор врагу из-за загранотрядов зеленского-ермака-козыря и постоянные отступления и сдача врагу территории Украины и так называемый план "кравчучки" по присоединении Украины к ОРДЛО и превращении всех нас рабов руSSкого мира. Деньги не пахнут, так ведь кажется думает думают все они.
Крачук и агентура Кремля
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18.11.2020 01:18 Відповісти
сквозняк.............
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18.11.2020 07:03 Відповісти
отставку??? этого ватно-коммуняцкого Штопанного Гандона давно нужно садить с полной конфискацией, какой Гавнокомандующий такие и "кадры".....Украинская Армия должна быть без этих штабных выпускников ПИД,,,,рашенских институтов и академий, которые были завербованы кгб-фсб еще при союзе!!!!
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18.11.2020 07:34 Відповісти
Снова возня в обезьяннике Коломойского. Папередником Тарана был Загороднюк . На должность министра обороны меня рекомендовал Арахамия, а не Коломойский, - Загороднюк. Что такое Загороднюк: владелец фирмы буровых установок для РФ. Загороднюк поделился тремя приоритетами на посту министра обороны.- Среди них нет возврата Крыма и освобождения Донбасса./ Продвигает назначение Тарана на должность министра оброрны бухгалтер "Квартала 95" Елена Корж. Кандидатуру Тарана пролоббировал Ермак. Что такое Таран: Генерал Таран уволен из СЦКК по подозрению в госизмене - СНБО.13 июля 2015, 12:12
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18.11.2020 09:06 Відповісти
 
 