Комітет Ради може ініціювати відставку міністра оборони, - "слуга народу" Безугла
Новини Цензор.НЕТ Політика України
Комітет Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки може ініціювати зміну міністра оборони України через низку застережень, які накопичилися у депутатів.
Про це повідомила заступниця голови комітету, депутатка СН Мар'яна Безугла, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".
"Впродовж року ми не отримали де-факто жодного законопроєкту від Міністерства оборони. Були лише деякі технічні зміни", - сказала вона на онлайн-форумі "Діалоги про реформи: на шляху до Вільнюса" у вівторок.
За словами Безуглої, законодавчі ініціативи, які мали виходити від Міноборони, не надходили до парламенту.
Зокрема, йдеться про законопроєкти про військову поліцію і територіальну оборону.
Безугла попросила Міноборони активізувати свою діяльність.
"Завтра, зокрема, з цього питання ми будемо заслуховувати міністра оборони о 10:00 на комітеті. Це питання є одним із принципових застережень з боку комітету, яке в сукупності з іншими застереженнями, які у нас є, навіть може повести за собою ініціацію зміни міністра як такого", - заявила Безугла.
Водночас вона висловила сподівання, що за результатами заслуховування міністра комітет не ініціюватиме кадрові рішення.
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Окончила Национальный медицинский университет имени А. Богомольца (первый медицинский факультет, "Лечебное дело"), интернатуру (специальность "Внутренние болезни"), Украинскую военно-медицинскую академию (специализация "Общая практика - семейная медицина"). Прослушала Международную программу лидерства Госдепа США "Здравоохранение и маргинализированные популяции". Получила специализацию "Организация и управление здравоохранением".
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