Комитет Рады может инициировать отставку министра обороны, - "слуга народа" Безуглая
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Комитет Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки может инициировать смену министра обороны Украины из-за ряда предостережений, которые накопились у депутатов.
Об этом сообщила зампредседателя комитета, депутат СН Марьяна Безуглая, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
"На протяжении года мы не получили де-факто ни одного законопроекта от Министерства обороны. Были лишь некоторые технические изменения", - сказала она на онлайн-форуме "Диалоги о реформах: на пути в Вильнюс" во вторник.
По словам Безуглой, законодательные инициативы, которые должны исходить от Минобороны, не поступали в парламент.
В частности, речь идет о законопроектах о военной полиции и территориальной обороне.
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Безуглая попросила Минобороны активизировать свою деятельность.
"Завтра, в частности, по этому вопросу мы будем заслушивать министра обороны в 10:00 на комитете. Этот вопрос является один из принципиальных предостережений со стороны комитета, которое в совокупности с другими предостережениями, которые у нас есть, даже может повести за собой инициацию смены министра как такового", - заявила Безуглая.
В то же время она выразила надежду, что по результатам заслушивания министра комитет не будет инициировать кадровые решения.
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Окончила Национальный медицинский университет имени А. Богомольца (первый медицинский факультет, "Лечебное дело"), интернатуру (специальность "Внутренние болезни"), Украинскую военно-медицинскую академию (специализация "Общая практика - семейная медицина"). Прослушала Международную программу лидерства Госдепа США "Здравоохранение и маргинализированные популяции". Получила специализацию "Организация и управление здравоохранением".
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