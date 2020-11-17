Держдума РФ підтримала в першому читанні законопроєкт про довічну недоторканність Путіна

У Росії Державна Дума в першому читанні схвалила проєкт закону про недоторканність колишнього глави держави незалежно від періоду президентства.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "Настоящее Время".

За теперішніми російськими законами президента не можна притягнути до відповідальності за діяння, пов'язані з виконанням ним повноважень глави держави. Новий законопроєкт виключає терміни давності злочинів, надаючи таким чином колишньому президенту Росії довічну недоторканність.

Також поправки змінюють процедуру позбавлення недоторканності. Зараз експрезидент може втратити її, якщо проти нього заведуть кримінальну справу про тяжкий злочин під час виконання повноважень глави держави. Процедуру має ініціювати голова Слідчого комітету Росії. Згідно з новим проєктом, позбавити колишнього президента недоторканності можна буде тільки за рішенням Ради Федерації і тільки на підставі висунутого Держдумою обвинувачення в державній зраді або іншому тяжкому злочині.

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Проти законопроєкту проголосували 37 депутатів Держдуми з 450. Повпред президента в Держдумі Гаррі Мінх закликав депутатів, які не підтримали законопроєкт, скласти свої повноваження.