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Держдума РФ підтримала в першому читанні законопроєкт про довічну недоторканність Путіна

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

Держдума РФ підтримала в першому читанні законопроєкт про довічну недоторканність Путіна

У Росії Державна Дума в першому читанні схвалила проєкт закону про недоторканність колишнього глави держави незалежно від періоду президентства.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "Настоящее Время".

За теперішніми російськими законами президента не можна притягнути до відповідальності за діяння, пов'язані з виконанням ним повноважень глави держави. Новий законопроєкт виключає терміни давності злочинів, надаючи таким чином колишньому президенту Росії довічну недоторканність.

Також поправки змінюють процедуру позбавлення недоторканності. Зараз експрезидент може втратити її, якщо проти нього заведуть кримінальну справу про тяжкий злочин під час виконання повноважень глави держави. Процедуру має ініціювати голова Слідчого комітету Росії. Згідно з новим проєктом, позбавити колишнього президента недоторканності можна буде тільки за рішенням Ради Федерації і тільки на підставі висунутого Держдумою обвинувачення в державній зраді або іншому тяжкому злочині.

Читайте також: Путіна хочуть зробити довічно недоторканним

Проти законопроєкту проголосували 37 депутатів Держдуми з 450. Повпред президента в Держдумі Гаррі Мінх закликав депутатів, які не підтримали законопроєкт, скласти свої повноваження.
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Топ коментарі
+36
Госдума РФ поддержала в первом чтении законопроект о пожизненной неприкосновенности Путина - Цензор.НЕТ 4642
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17.11.2020 22:12
+32
Госдума РФ поддержала в первом чтении законопроект о пожизненной неприкосновенности Путина - Цензор.НЕТ 1288
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17.11.2020 22:15
+28
Этож надо так усраться!
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17.11.2020 22:11
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Думаю кавказцы помнят и Две Чеченские войны и Беслан и геноцид.Так что Вова-надейся. Держдума РФ підтримала в першому читанні законопроєкт про довічну недоторканність Путіна - Цензор.НЕТ 3977
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18.11.2020 08:05 Відповісти
Это несерьёзно - упомянутый закон ненужен, поскольку в случае отхода Путина от власти преемником станет замазанный по самые уши путинский выпердыш, которому публичное уголовное преследование Путина самому будет смерти подобно. Совсем другое дело - авто или авиакатастрофа, "после тяжёлой и продолжительной болезни..." и т.п. Но в этом случае никакой закон не помеха.
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18.11.2020 08:11 Відповісти
"Ты,конечно,сразу в рай,а я не думаю,что тожеее"...
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18.11.2020 08:19 Відповісти
Тупорылые ватные расеянские рабы.
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18.11.2020 08:32 Відповісти
Вже безліч раз мурзи клялись,
І цілували чобіт хана,
Що би назавтра отруїть,

А чи зарізать, як барана.
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18.11.2020 09:37 Відповісти
"ОНО" - свЯтое и духоВнае.....
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18.11.2020 10:09 Відповісти
пожизненный сцарь, а теперь еще и ниучемневинаватый. паРаша продолжает удивлять.
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18.11.2020 10:10 Відповісти
И царь имел пожизненную неприкосновенность... но царь не имел такой тотальной власти... кацапы, вы вообще рехнулись и сошлии с ума?
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18.11.2020 10:16 Відповісти
неприкосновенность в кацапии вовсе не обязательна в нас - в Украине, в Грузии, в Сирии.... в Гааге....
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18.11.2020 10:18 Відповісти
Чаушеску расстреляли во дворе у стены, а путлера "замочат" в сортире.
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18.11.2020 10:19 Відповісти
Боооожжжжееее цааааррррряяяя хрррррраааааннниииии!
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18.11.2020 11:16 Відповісти
...хоррррррррооооониииииииииииииииииииииии!
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18.11.2020 12:31 Відповісти
Как приняли,так и отменят,со временем.
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18.11.2020 13:59 Відповісти
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