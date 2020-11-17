РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
4069 посетителей онлайн
Новости За рубежом
15 977 114
Госдума (1251) законопроект (3038) неприкосновенность (997) Путин (29845) Россия (91190)

Госдума РФ поддержала в первом чтении законопроект о пожизненной неприкосновенности Путина

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

Госдума РФ поддержала в первом чтении законопроект о пожизненной неприкосновенности Путина

В России Государственная Дума в первом чтении одобрила проект закона о неприкосновенности бывшего главы государства вне зависимости от периода президентства.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Настоящее Время".

По теперешним российским законам президента нельзя привлечь к ответственности за деяния, связанные с исполнением им полномочий главы государства. Новый законопроект исключает сроки давности преступлений, предоставляя таким образом бывшему президенту России пожизненную неприкосновенность.

Также поправки меняют процедуру лишения неприкосновенности. Сейчас экс-президент может утратить ее, если против него заведут уголовное дело о тяжком преступлении во время исполнения полномочий главы государства. Процедуру должен инициировать председатель Следственного комитета России. Согласно новому проекту, лишить бывшего президента неприкосновенности можно будет только по решению Совета Федерации и только на основании выдвинутого Госдумой обвинения в госизмене или ином тяжком преступлении.

Читайте на Цензор.НЕТ: Госдума РФ предлагает запретить сравнивать СССР и нацистскую Германию, Путин поддержал идею

Против законопроекта проголосовали 37 депутатов Госдумы из 450. Полпред президента в Госдуме Гарри Минх призвал депутатов, которые не поддержали законопроект, сложить свои полномочия.

Автор: Ольга Лузан
Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+36
Госдума РФ поддержала в первом чтении законопроект о пожизненной неприкосновенности Путина - Цензор.НЕТ 4642
показать весь комментарий
17.11.2020 22:12
+32
Госдума РФ поддержала в первом чтении законопроект о пожизненной неприкосновенности Путина - Цензор.НЕТ 1288
показать весь комментарий
17.11.2020 22:15
+28
Этож надо так усраться!
показать весь комментарий
17.11.2020 22:11
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Страница 2 из 2
Думаю кавказцы помнят и Две Чеченские войны и Беслан и геноцид.Так что Вова-надейся. Держдума РФ підтримала в першому читанні законопроєкт про довічну недоторканність Путіна - Цензор.НЕТ 3977
показать весь комментарий
18.11.2020 08:05 Ответить
Это несерьёзно - упомянутый закон ненужен, поскольку в случае отхода Путина от власти преемником станет замазанный по самые уши путинский выпердыш, которому публичное уголовное преследование Путина самому будет смерти подобно. Совсем другое дело - авто или авиакатастрофа, "после тяжёлой и продолжительной болезни..." и т.п. Но в этом случае никакой закон не помеха.
показать весь комментарий
18.11.2020 08:11 Ответить
"Ты,конечно,сразу в рай,а я не думаю,что тожеее"...
показать весь комментарий
18.11.2020 08:19 Ответить
Тупорылые ватные расеянские рабы.
показать весь комментарий
18.11.2020 08:32 Ответить
Вже безліч раз мурзи клялись,
І цілували чобіт хана,
Що би назавтра отруїть,

А чи зарізать, як барана.
показать весь комментарий
18.11.2020 09:37 Ответить
"ОНО" - свЯтое и духоВнае.....
показать весь комментарий
18.11.2020 10:09 Ответить
пожизненный сцарь, а теперь еще и ниучемневинаватый. паРаша продолжает удивлять.
показать весь комментарий
18.11.2020 10:10 Ответить
И царь имел пожизненную неприкосновенность... но царь не имел такой тотальной власти... кацапы, вы вообще рехнулись и сошлии с ума?
показать весь комментарий
18.11.2020 10:16 Ответить
неприкосновенность в кацапии вовсе не обязательна в нас - в Украине, в Грузии, в Сирии.... в Гааге....
показать весь комментарий
18.11.2020 10:18 Ответить
Чаушеску расстреляли во дворе у стены, а путлера "замочат" в сортире.
показать весь комментарий
18.11.2020 10:19 Ответить
Боооожжжжееее цааааррррряяяя хрррррраааааннниииии!
показать весь комментарий
18.11.2020 11:16 Ответить
...хоррррррррооооониииииииииииииииииииииии!
показать весь комментарий
18.11.2020 12:31 Ответить
Как приняли,так и отменят,со временем.
показать весь комментарий
18.11.2020 13:59 Ответить
Страница 2 из 2
 
 