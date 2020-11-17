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Новини Політика України Місцеві вибори-2020
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ЦВК назвала лідерів другого туру виборів мерів у чотирьох містах

Новини Цензор.НЕТ Політика України

ЦВК назвала лідерів другого туру виборів мерів у чотирьох містах

Центрвиборчком оприлюднив результати повторного голосування з виборів міських голів, яке відбулося 15 листопада.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Укрінформ із посиланням на Фейсбук ЦВК.

Зазначається, що в Краматорську 57,85% виборців (від загальної кількості громадян, які взяли участь у повторному голосуванні) віддали свої голоси за Олександра Гончаренка.

В Українці Олександр Туренко набрав 51,5% голосів. У Херсоні Ігоря Колихаєва підтримали 63,59% виборців, а в Кам'янці-Подільському Михайла Посітка - 58,33%.

"Луцьк, Суми, Одеса! Чекаємо інформацію від ТВК", - зазначили в Центрвиборчкомі.

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В Кам"янці мером став свободівець. Нарешті сковирнули риганала якого поставили там данєцкіє ще в 2010 році.
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17.11.2020 23:14 Відповісти
Отлично! В Херсоне тоже нормальная ситуация, фермер Колыхаев победил Сальдо. Не важно от какой партии Колыхаева, он просто используют как богатый латифундист политическую составляющую, чтобы стать мером Херсона. Но это лучший вариант чем Сальдо, то именно пропутниское, ватное и паталогически воровитое создание, так что типа пронесло, херсонцы мегаВату не выбрали.
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17.11.2020 23:35 Відповісти
На выборах мэра Каменец-Подольского побеждает Михаил Поситко (ВО "Свобода") .
Его оппонент во втором туре был - Владимира Мельниченко.
Который с 2007 года - председатель Каменец-Подольской городской организации Партии регионов.

На парламентских выборах 2012 года избран народным депутатом. Был членом фракции Партии регионов.

На досрочных парламентских выборах 2014 был избран в Верховную Раду. Но уже был депутатом фракции Блока Петра Порошенко.
Это всё что нужно знать о бывших рыгах, впоследствии перекочевавших в БПП к Порошенко
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17.11.2020 23:57 Відповісти
Не допомогла ригу і підтримка порохнявої "єврейської салідарності".
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18.11.2020 08:40 Відповісти
а Львів що??
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18.11.2020 01:25 Відповісти
22 листопада - хіба не в курсі ?!
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18.11.2020 05:23 Відповісти
В тему Дениса Казанцева. В Краматорске победил не без "помощи" ставленник Ефимова ....Гончаренко. Теперь в "борьбе с коррупцией" бюджету города просто 3,14дец.
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18.11.2020 09:50 Відповісти
Интересно увидеть бы в разрезе партий список по всей Украине кто победил на местных выборах. ЦВК назвала лідерів другого туру виборів мерів у чотирьох містах - Цензор.НЕТ 2204
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18.11.2020 10:37 Відповісти
 
 