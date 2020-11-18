Десантника Горошка, який загинув у зоні ООС, поховають у Львові

Прощання з Іваном Горошком відбудеться завтра о 12:00 в гарнізонному храмі св. апостолів Петра і Павла. Після цього його поховають на Личаківському кладовищі.

Про це повідомляє пресслужба Львівської міської ради, інформує Цензор.НЕТ.

"Прощання розпочнеться завтра о 12.00 в гарнізонному храмі святих апостолів Петра і Павла (вул. Театральна, 11). Після цього Героя поховають на Личаківському цвинтарі. Прощальні заходи пройдуть з дотриманням карантинних обмежень, тому всіх просять бути на відстані один від одного і в засобах захисту, обов'язково - в масках або респіраторах", - сказано в повідомленні міськради.

Іван Горошко загинув 16 листопада в районі проведення операції Об'єднаних сил під час несення служби з охорони базового табору. Обставини його загибелі з'ясовуються.

Іван - уродженець Кіровоградської області. У Львові у військовослужбовця залишилася дружина, яка чекає на дитину.

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