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Десантника Горошка, який загинув у зоні ООС, поховають у Львові

Новини Цензор.НЕТ Події

Десантника Горошка, який загинув у зоні ООС, поховають у Львові

Прощання з Іваном Горошком відбудеться завтра о 12:00 в гарнізонному храмі св. апостолів Петра і Павла. Після цього його поховають на Личаківському кладовищі.

Про це повідомляє пресслужба Львівської міської ради, інформує Цензор.НЕТ.

"Прощання розпочнеться завтра о 12.00 в гарнізонному храмі святих апостолів Петра і Павла (вул. Театральна, 11). Після цього Героя поховають на Личаківському цвинтарі. Прощальні заходи пройдуть з дотриманням карантинних обмежень, тому всіх просять бути на відстані один від одного і в засобах захисту, обов'язково - в масках або респіраторах", - сказано в повідомленні міськради.

Іван Горошко загинув 16 листопада в районі проведення операції Об'єднаних сил під час несення служби з охорони базового табору. Обставини його загибелі з'ясовуються.

Іван - уродженець Кіровоградської області. У Львові у військовослужбовця залишилася дружина, яка чекає  на дитину.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": У зоні проведення ООС загинув воїн 80-ї ОДШБр Іван Горошко. ФОТО

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+19
Його вбило зеліне перемир'я.
Навіть факт злочину русні наш през приховує.
От життя... Військові гинуть за державу, а вона їх кидає.
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18.11.2020 12:01
+16
Обстоятельства его гибели выясняются-это уже не случайность а правило и главное зебильная власть покрывает орков и не обвиняет их в убийстве и в официальном утреннем отчете ООС о смерти ни слова,отдельно в новостях появилась инфа только
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18.11.2020 12:05
+15
Десантника Горошка, який загинув у зоні ООС, поховають у Львові - Цензор.НЕТ 7043
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18.11.2020 12:14
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Його вбило зеліне перемир'я.
Навіть факт злочину русні наш през приховує.
От життя... Військові гинуть за державу, а вона їх кидає.
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18.11.2020 12:01 Відповісти
Ксения, боец погиб во время несения службы по охране базового лагеря. Вы знаете, на каком расстоянии от линии разграничения находится базовый лагерь? Это я к тому, что причины смерти военнослужащих могут быть разными.
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18.11.2020 12:35 Відповісти
могла быть развед-группа, дрг, да что угодно вплоть до того что коцапы тренируют тут свой спецназ как на полигоне, как они тренируют снайперов на всу

и почему не называют причину гибели тогда, или там огнестрел или придумывают что сбрехать
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18.11.2020 12:51 Відповісти
Так, может быть, стоит дождаться дополнительных подробностей об обстоятельствах смерти бойца, как от командования, так и от побратимов-сослуживцев?
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18.11.2020 13:19 Відповісти
если уже хоронят то все ясно как день, а иначе было бы расследование, вскрытие и тд
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18.11.2020 13:50 Відповісти
дрг на базу...?? через цепь оп-нп (ночников)...???- не смешите мои тапочки...(((- там что-то чётко внутреннее и преступное, или суицид...(((
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18.11.2020 22:19 Відповісти
в том и смысл дрг чтобы пробираться через посты, может он их заметил и они его сняли, или вообще параша свой спецназ тренировала, с них станется
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18.11.2020 22:48 Відповісти
не стыдно на смерти солдата хайп делать? Хоть бы Бога побоялись, зрадофилы! Вот официальное сообщение военной прокуратуры: "Слідчо-розшуковими заходами встановлено, що мало місце приховування вбивства: порушено сліди злочину, переміщено зброю загиблого, а отримані військовослужбовцем тілесні ушкодження не відповідають обставинам суїциду. За версією слідства, смертельне поранення в область потилиці потерпілого наніс зі стрілецької автоматичної зброї його співслужбовець. Зважаючи на докази, він зізнався у заподіянні смерті солдату та повідомив, що злочин вчинив у стані алкогольного сп'яніння." https://www.gp.gov.ua/ua/news?_m=publications&_c=view&_t=rec&id=283852
Ничего святого нет, ради своей говняной политики уже готовы, как стервятники, над телом погибшего глумиться.
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18.11.2020 15:35 Відповісти
А чому я маю в це вірити ?
В якісь вигадки слідства .
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18.11.2020 17:33 Відповісти
а тому що сиди й жди конкретики, а не.............
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18.11.2020 22:20 Відповісти
Геніально! Я не вірю у версію слідства, тому вигадаю ту, яка мені найбільш довподоби. Тоді чим ви відрізняєтесь від тих, хто вірить, що боїнг збили ЗСУ і що на Донбасі воюють виключно шахтарі? Адже їм теж більш довподоби така версія?
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19.11.2020 08:05 Відповісти
Обстоятельства его гибели выясняются-это уже не случайность а правило и главное зебильная власть покрывает орков и не обвиняет их в убийстве и в официальном утреннем отчете ООС о смерти ни слова,отдельно в новостях появилась инфа только
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18.11.2020 12:05 Відповісти
Десантника Горошка, який загинув у зоні ООС, поховають у Львові - Цензор.НЕТ 7043
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18.11.2020 12:14 Відповісти
Так уже кілька тижнів без втрат же.
Гіркий сарказм.
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18.11.2020 12:16 Відповісти
не все вимірюється в кілометрах. Принаймні, гідність та любов до своєї країни точно в км не вимірюється.
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18.11.2020 12:35 Відповісти
земля рідна в корупціі не "погрязла". Такі як ти, напевно, звикли воювати лише за зміст свого холодильника. Тому ти і сидиш на Цензорі, а не в Кракові і не в Донецьку. Тому про існування таких як ти, напевно, ніколи і ніхто не згадає.
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18.11.2020 12:46 Відповісти
і шо тоді твої кацапоголові співвітчизники роблять в Сирії чи на Донбасі, якщо "вибор очевідєн"?
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18.11.2020 12:36 Відповісти
дивне визначення "гибель". За яких обставин? Десь хоч щось написали?
Мої співчуття родині та близьким Захисника України.. Схиляю голову. Молодий хлопець зовсім. Дуже шкода ((
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18.11.2020 12:33 Відповісти
Сумую і співчуваю рідним Івана Горошко 😪😪😪
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18.11.2020 12:49 Відповісти
С.У.М.
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18.11.2020 12:50 Відповісти
второй из 80 ки nfк кого из них застрелили??
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18.11.2020 12:57 Відповісти
вот так и появляются неопровержимые доказательства войны... даже заретушированные под самоубийства или неосторожное обращения с оружием - это все равно горе в семье и безысходность от непоправимого...с привкусом вранья от главнокакбыкомандующего...
это не кино, шоумены ... это нерожденный ребенок - уже сирота...
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18.11.2020 13:00 Відповісти
На Личаківському,там де ховають загиблих в зоні АТО вже місця не вистарчає...Ще можна поховати з двадцять воїнів,і все...З однієї сторони огорожі,з другої поховання місцевих блатників - зв"язкових ОУН-УПА,репресованих та інших родичів місцевих можновладців...
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18.11.2020 13:33 Відповісти
Десантника Горошка, який загинув у зоні ООС, поховають у Львові - Цензор.НЕТ 3265
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18.11.2020 14:39 Відповісти
не стыдно на смерти солдата хайп делать? Хоть бы Бога побоялись, зрадофилы! Вот официальное сообщение военной прокуратуры: "Слідчо-розшуковими заходами встановлено, що мало місце приховування вбивства: порушено сліди злочину, переміщено зброю загиблого, а отримані військовослужбовцем тілесні ушкодження не відповідають обставинам суїциду. За версією слідства, смертельне поранення в область потилиці потерпілого наніс зі стрілецької автоматичної зброї його співслужбовець. Зважаючи на докази, він зізнався у заподіянні смерті солдату та повідомив, що злочин вчинив у стані алкогольного сп'яніння." https://www.gp.gov.ua/ua/news?_m=publications&_c=view&_t=rec&id=283852
Ничего святого нет, ради своей говняной политики уже готовы, как стервятники, над телом погибшего глумиться.
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18.11.2020 15:36 Відповісти
так звана "небойова втрата"...
Але не менш страшна, тому що армія в окопі без руху, без завдань розкладається на злочинців.
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19.11.2020 00:07 Відповісти
https://uainfo.org/blognews/1605734495-u-mit-ubivstva-spilkuvavsya-z-vagitnoyu-druzhinoyu-telefonom-.html
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19.11.2020 00:08 Відповісти
А ось для цього потрібна відповідна робота офіцерів, військової служби правопорядку тощо.
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19.11.2020 08:06 Відповісти
 
 