Десантника Горошка, який загинув у зоні ООС, поховають у Львові
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Прощання з Іваном Горошком відбудеться завтра о 12:00 в гарнізонному храмі св. апостолів Петра і Павла. Після цього його поховають на Личаківському кладовищі.
Про це повідомляє пресслужба Львівської міської ради, інформує Цензор.НЕТ.
"Прощання розпочнеться завтра о 12.00 в гарнізонному храмі святих апостолів Петра і Павла (вул. Театральна, 11). Після цього Героя поховають на Личаківському цвинтарі. Прощальні заходи пройдуть з дотриманням карантинних обмежень, тому всіх просять бути на відстані один від одного і в засобах захисту, обов'язково - в масках або респіраторах", - сказано в повідомленні міськради.
Іван Горошко загинув 16 листопада в районі проведення операції Об'єднаних сил під час несення служби з охорони базового табору. Обставини його загибелі з'ясовуються.
Іван - уродженець Кіровоградської області. У Львові у військовослужбовця залишилася дружина, яка чекає на дитину.
Будь ласка, зачекайте...
Навіть факт злочину русні наш през приховує.
От життя... Військові гинуть за державу, а вона їх кидає.
и почему не называют причину гибели тогда, или там огнестрел или придумывают что сбрехать
Ничего святого нет, ради своей говняной политики уже готовы, как стервятники, над телом погибшего глумиться.
В якісь вигадки слідства .
Гіркий сарказм.
Мої співчуття родині та близьким Захисника України.. Схиляю голову. Молодий хлопець зовсім. Дуже шкода ((
это не кино, шоумены ... это нерожденный ребенок - уже сирота...
Ничего святого нет, ради своей говняной политики уже готовы, как стервятники, над телом погибшего глумиться.
Але не менш страшна, тому що армія в окопі без руху, без завдань розкладається на злочинців.