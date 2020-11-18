МЗС готується до візиту в Україну новообраної президентки Молдови Санду, - Кулеба

Міністерство закордонних справ України працює над організацією візиту в Україну новообраної президентки Молдови Маї Санду.

Про це розповів в ефірі "Сніданку з 1+1" міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, передає Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МЗС України.

Він вважає знаковим те, що перші телефонні розмови Санду провела з президентами України і Румунії.

"Наш президент запросив її відвідати Україну, тому ми вже працюємо над організацією цього візиту", - сказав Кулеба.

Нагадаємо, колишній прем'єр-міністр Молдови, голова проєвропейської партії "Дія і солідарність" Мая Санду здобула перемогу на президентських виборах у неділю.