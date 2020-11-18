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МЗС готується до візиту в Україну новообраної президентки Молдови Санду, - Кулеба

Новини Цензор.НЕТ Політика України За кордоном

МЗС готується до візиту в Україну новообраної президентки Молдови Санду, - Кулеба

Міністерство закордонних справ України працює над організацією візиту в Україну новообраної президентки Молдови Маї Санду.

Про це розповів в ефірі "Сніданку з 1+1" міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, передає Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МЗС України.

Він вважає знаковим те, що перші телефонні розмови Санду провела з президентами України і Румунії.

"Наш президент запросив її відвідати Україну, тому ми вже працюємо над організацією цього візиту", - сказав Кулеба.

Нагадаємо, колишній прем'єр-міністр Молдови, голова проєвропейської партії "Дія і солідарність" Мая Санду здобула перемогу на президентських виборах у неділю.

Автор: Наталя Джума
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18.11.2020 12:07 Відповісти
Не слишком спешит?
После визита в Украину на COVID заболел Дуда.
Там жев ОП ковидное кубло.)
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18.11.2020 12:18 Відповісти
США, Білорусь, Молдова, Азербайджан - такі зміни в світі які наша держава може і повинна використати, але зе при владе буде ще до 2 років.
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18.11.2020 12:30 Відповісти
боюсь что три....
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18.11.2020 12:41 Відповісти
...з половиною.
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18.11.2020 14:11 Відповісти
Надо срочно выбрать в вице-президенты страны Зеркаль. Они на пару с Майей карлика чарлика северного за год дискредитируют вчистую! А с этим что, нет.
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18.11.2020 13:10 Відповісти
Приїде і добре. Тільки знову червоніти прийдеться за наше зелене непорозуміння - неодмінно щось упоре.
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18.11.2020 14:10 Відповісти
 
 