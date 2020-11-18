МИД готовится к визиту в Украину новоизбранного президента Молдовы Санду, - Кулеба
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины За рубежом
Министерство иностранных дел Украины работает над организацией визита в Украину новоизбранного президента Молдовы Майи Санду.
Об этом рассказал в эфире "Сниданка с 1+1" министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу МИД Украины.
Он считает знаковым то, что первые телефонные разговоры Санду провела с президентами Украины и Румынии.
"Наш президент пригласил ее посетить Украину, поэтому мы уже работаем над организацией этого визита", - сказал Кулеба.
Напомним, бывший премьер-министр Молдовы, председатель проевропейской партии "Действие и солидарность" Майя Санду одержала победу на президентских выборах в воскресенье.
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
После визита в Украину на COVID заболел Дуда.
Там жев ОП ковидное кубло.)