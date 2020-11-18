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МИД готовится к визиту в Украину новоизбранного президента Молдовы Санду, - Кулеба

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины За рубежом

МИД готовится к визиту в Украину новоизбранного президента Молдовы Санду, - Кулеба

Министерство иностранных дел Украины работает над организацией визита в Украину новоизбранного президента Молдовы Майи Санду.

Об этом рассказал в эфире "Сниданка с 1+1" министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу МИД Украины.

Он считает знаковым то, что первые телефонные разговоры Санду провела с президентами Украины и Румынии.

"Наш президент пригласил ее посетить Украину, поэтому мы уже работаем над организацией этого визита", - сказал Кулеба.

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Напомним, бывший премьер-министр Молдовы, председатель проевропейской партии "Действие и солидарность" Майя Санду одержала победу на президентских выборах в воскресенье.
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18.11.2020 12:07 Ответить
Не слишком спешит?
После визита в Украину на COVID заболел Дуда.
Там жев ОП ковидное кубло.)
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18.11.2020 12:18 Ответить
США, Білорусь, Молдова, Азербайджан - такі зміни в світі які наша держава може і повинна використати, але зе при владе буде ще до 2 років.
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18.11.2020 12:30 Ответить
боюсь что три....
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18.11.2020 12:41 Ответить
...з половиною.
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18.11.2020 14:11 Ответить
Надо срочно выбрать в вице-президенты страны Зеркаль. Они на пару с Майей карлика чарлика северного за год дискредитируют вчистую! А с этим что, нет.
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18.11.2020 13:10 Ответить
Приїде і добре. Тільки знову червоніти прийдеться за наше зелене непорозуміння - неодмінно щось упоре.
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18.11.2020 14:10 Ответить
 
 