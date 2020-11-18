Кабмін пропонує Раді запустити накопичувальну професійну пенсійну систему

Кабінет Міністрів України пропонує Верховній Раді запровадити накопичувальну професійну пенсійну систему (НППС) для окремих категорій працівників віком до 35 років, які мають право на пільгове пенсійне забезпечення.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", відповідний проєкт закону був прийнятий на засіданні уряду в середу.

Законопроєкт передбачає три професійні пенсійні програми. Програма №1 дає право на отримання пенсійних виплат після 50 років за наявності страхового стажу від 25 років, з нього на роботі на шкідливих професіях (так званий список №1) від 10 років у чоловіків і наявності страхового стажу від 20 років, з нього на роботі на шкідливих професіях від 7,5 року у жінок.

Програма №2 дає право на отримання пенсії після 55 років та наявності страхового стажу від 30 років, з нього на роботі за списком №2 від 12,5 року у чоловіків і наявності страхового стажу від 25 років, з нього на роботі за списками №1 і №2 від 10 років у жінок.

Програма №3 дає можливість добровільно вступити в НППС на умовах, визначених у колективних договорах і на отримання пенсійних виплат після досягнення 55 років.

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Джерелом фінансування пенсій виплат із солідарної системи (до повного переходу на виплати з накопичувальної професійної системи) і формування пенсійних активів у накопичувальній професійній системі будуть страхові внески роботодавців, які будуть сплачуватися за рахунок підвищення ставки ЄСВ на загальнообов'язкове пенсійне страхування на заміну механізму відшкодування витрат на виплату і доставку пільгових пенсій.

Так, за програмою №1 роботодавцям доведеться додатково до 22% ЄСВ платити ще 15%, в програмі №2 - 7%, в програмі №3 - від 3% за погодженням з працівниками.

Згідно із законопроєктом, страхові внески, які надійдуть за учасників НППС, Пенсійний фонд України буде направляти до недержавних пенсійних фондів (НПФ). Учасники системи зможуть самостійно вибирати НПФ.