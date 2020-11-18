Кабмін пропонує Раді запустити накопичувальну професійну пенсійну систему
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Кабінет Міністрів України пропонує Верховній Раді запровадити накопичувальну професійну пенсійну систему (НППС) для окремих категорій працівників віком до 35 років, які мають право на пільгове пенсійне забезпечення.
Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", відповідний проєкт закону був прийнятий на засіданні уряду в середу.
Законопроєкт передбачає три професійні пенсійні програми. Програма №1 дає право на отримання пенсійних виплат після 50 років за наявності страхового стажу від 25 років, з нього на роботі на шкідливих професіях (так званий список №1) від 10 років у чоловіків і наявності страхового стажу від 20 років, з нього на роботі на шкідливих професіях від 7,5 року у жінок.
Програма №2 дає право на отримання пенсії після 55 років та наявності страхового стажу від 30 років, з нього на роботі за списком №2 від 12,5 року у чоловіків і наявності страхового стажу від 25 років, з нього на роботі за списками №1 і №2 від 10 років у жінок.
Програма №3 дає можливість добровільно вступити в НППС на умовах, визначених у колективних договорах і на отримання пенсійних виплат після досягнення 55 років.
Джерелом фінансування пенсій виплат із солідарної системи (до повного переходу на виплати з накопичувальної професійної системи) і формування пенсійних активів у накопичувальній професійній системі будуть страхові внески роботодавців, які будуть сплачуватися за рахунок підвищення ставки ЄСВ на загальнообов'язкове пенсійне страхування на заміну механізму відшкодування витрат на виплату і доставку пільгових пенсій.
Так, за програмою №1 роботодавцям доведеться додатково до 22% ЄСВ платити ще 15%, в програмі №2 - 7%, в програмі №3 - від 3% за погодженням з працівниками.
Згідно із законопроєктом, страхові внески, які надійдуть за учасників НППС, Пенсійний фонд України буде направляти до недержавних пенсійних фондів (НПФ). Учасники системи зможуть самостійно вибирати НПФ.
Будь ласка, зачекайте...
- А чье же?
- Не ваше.
- А чье же?
- Не ваше, не ваше.
- А чье же, чье?
- Не ваше.
Шипя так, они неистово лягались.
- Кем национализировано?
- Советской властью! Советской властью.
- Какой властью? Какой властью?
- Властью трудящихся, - пафосно вставил отец Федор.
- А‑а‑а!.. - прошипел Ипполит Матвеевич, леденея, как мята. - Властью рабочих и крестьян?
- Да‑а‑а‑с!..
- М‑м‑м: Так, может быть, вы, святой отец, партийный?
- М‑может быть!(с)
Короче это просто повышение ЕСВ, только с выбором насколько именно процентов нужно больше платить.
Источник: https://censor.net/ru/n3231812
зато никакой типа МММ это не схавает (а от инфляции и государство хер там индексирует)
.1 Рехформа Тигипка в 2013
2 .Гройсман -Рева-Розенко
3.Шмыгаль Зе
1. С 2014 года в РФ действует мораторий (заморозка.) на выплату страховых пенсий
2. Накопительная часть пенсии не будет разморожена. По крайней мере до 2022 года включительно. Это следует из подписанного президентом РФ закона.
3. Федерация независимых профсоюзов России предложила исключить накопительную пенсию из системы государственного обязательного пенсионного страхования (ОПС).
Очередной лохотрон для доморощенных зебилов
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Поле для дурнів!!!
Декілька питань.
1. Хто буде гарантом збереження коштів на індивідуальних пенсійних рахунках?
2. Як будуть захищені кошти від інфляції?
3. Кому перейдуть кошти коли власник ІПР вріже дуба?
Можна ще багато ставити запитання, але то все - ГЛАС ВОЛАЮЧОГО В ПУСТЕЛІ.
1. "95 квартал"
2. Никак
3. Хозяину фонда
У нас мабуть нема сьогодні Списків №1 і №2 на підприємствах, а вся справа в тому, що 5нема контролю за штатним розкладом і умовами праці.
А сьогодні у нас РУЇНА.
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Ваша пропозиція = краху ваших можливостей.
Учитывая темпы я вижу что реально к выходу на пенсию моя кредитка будет минус 100 000 грн ...