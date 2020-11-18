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Кабмин предлагает Раде запустить накопительную профессиональную пенсионную систему

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Кабмин предлагает Раде запустить накопительную профессиональную пенсионную систему

Кабинет Министров Украины предлагает Верховной Раде ввести накопительную профессиональную пенсионную систему (НППС) для отдельных категорий работников в возрасте до 35 лет, имеющих право на льготное пенсионное обеспечение.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", соответствующий проект закона был принят на заседании правительства в среду.

Законопроект предусматривает три профессиональных пенсионных программы. Программа №1 дает право на получение пенсионных выплат после 50 лет при наличии страхового стажа от 25 лет, из него на работе на вредных профессиях (так называемый список №1) от 10 лет у мужчин и наличия страхового стажа от 20 лет, из него на работе на вредных профессиях от 7,5 лет у женщин.

Программа №2 дает право на получение пенсии после 55 лет и наличия страхового стажа от 30 лет, из него на работе по списку №2 от 12,5 лет у мужчин и наличия страхового стажа от 25 лет, из него на работе по спискам №1 и №2 от 10 лет у женщин.

Также читайте: До конца года Рада должна возобновить конкурсы на госслужбу: за время карантина по упрощенной процедуре назначены более 10 тыс. чиновников, - "слуга народа" Корниенко

Программа №3 дает возможность добровольно вступить в НППС на условиях, определенных в коллективных договорах и на получение пенсионных выплат по достижении 55 лет.

Источником финансирования пенсий выплат из солидарной системы (до полного перехода на выплаты из накопительной профессиональной системы) и формирования пенсионных активов в накопительной профессиональной системе будут страховые взносы работодателей, которые будут уплачиваться за счет повышения ставки ЕСВ на общеобязательное пенсионное страхование на замену механизма возмещения расходов на выплату и доставку льготных пенсий.

Так, по программе №1 работодателям придется дополнительно к 22% ЕСВ платить еще 15%, в программе №2 – 7%, в программе №3 – от 3% по согласованию с работниками.

Согласно законопроекту, страховые взносы, которые поступят за участников НППС, Пенсионный фонд Украины будет направлять в негосударственные пенсионные фонды (НПФ). Участники системы смогут самостоятельно выбирать НПФ.

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Автор: Богдан Гуньковський
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Топ комментарии
+15
За будущих пенсионеров...то бишь зеленое стадо уже крадет в будущем....в настоящем похоже уже украло все...
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18.11.2020 14:37
+13
я бы этому кабмину пачку макулатуры посторожить не доверил, не то, что пенсионными сбережениями заниматься.
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18.11.2020 14:37
+12
Зєлєні ідіть на хєр, пакращуватєлі дібільні!

Кабмин предлагает Раде запустить накопительную профессиональную пенсионную систему - Цензор.НЕТ 2923
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18.11.2020 14:36
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Правила форума Совет форумчан
Угробили и разграбили все, взялись за пенсионеров.
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18.11.2020 14:34 Ответить
За будущих пенсионеров...то бишь зеленое стадо уже крадет в будущем....в настоящем похоже уже украло все...
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18.11.2020 14:37 Ответить
- Это не ваше имущество!
- А чье же?
- Не ваше.
- А чье же?
- Не ваше, не ваше.
- А чье же, чье?
- Не ваше.
Шипя так, они неистово лягались.
- Кем национализировано?
- Советской властью! Советской властью.
- Какой властью? Какой властью?
- Властью трудящихся, - пафосно вставил отец Федор.
- А‑а‑а!.. - прошипел Ипполит Матвеевич, леденея, как мята. - Властью рабочих и крестьян?
- Да‑а‑а‑с!..
- М‑м‑м: Так, может быть, вы, святой отец, партийный?
- М‑может быть!(с)
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18.11.2020 15:31 Ответить
еще бы сказали сколько при таких отчислениях будет размер пенсии)) а то может и ну его... не все доживут)))
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18.11.2020 16:15 Ответить
Наостанок вирішили кинути пенсіонерів...
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18.11.2020 14:35 Ответить
...майбутніх пенсіонерів.
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18.11.2020 15:11 Ответить
Майьутніх пенсіонерів кинула ще поросяча влада
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18.11.2020 15:44 Ответить
Так, по программе №1 работодателям придется дополнительно к 22% ЕСВ платить еще 15%, в программе №2 - 7%, в программе №3 - от 3% по согласованию с работниками.
Короче это просто повышение ЕСВ, только с выбором насколько именно процентов нужно больше платить.
Источник: https://censor.net/ru/n3231812
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18.11.2020 14:35 Ответить
спасибо благодетелям. То они уменьшают ЕСВ чтобы зарплату больше платил работодатель, а теперь увеличивают... я так понимаю чтобы зарплата стала меньше? А там кто доживет до пенсии, кто не доживет, да какая разница?Да?)))
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18.11.2020 16:21 Ответить
самое время...вам бы запустить кредитование покупки мест на кладбище, ублюдки.
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18.11.2020 14:35 Ответить
Зєлєні ідіть на хєр, пакращуватєлі дібільні!

Кабмин предлагает Раде запустить накопительную профессиональную пенсионную систему - Цензор.НЕТ 2923
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18.11.2020 14:36 Ответить
Ага, ща, уже погнал Зеленскому деньги отдавать, чтобы он их потом передал на строительство своих оманских дорог.
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18.11.2020 14:37 Ответить
я бы этому кабмину пачку макулатуры посторожить не доверил, не то, что пенсионными сбережениями заниматься.
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18.11.2020 14:37 Ответить
Кабмин предлагает Раде запустить накопительную профессиональную пенсионную систему - Цензор.НЕТ 3508
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18.11.2020 14:38 Ответить
Накопительная профессиональная пенсионная система - это стимул дольше прожить . Только в этом есть смысл . Кабмин предлагает Раде запустить накопительную профессиональную пенсионную систему - Цензор.НЕТ 9180
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18.11.2020 14:38 Ответить
ну...так Вы ж можете и в банке (трехлитровой ) накопить...
зато никакой типа МММ это не схавает (а от инфляции и государство хер там индексирует)
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18.11.2020 15:30 Ответить
"Педагоги возмутились, что отцу Зеленского не назначили пожизненную стипендию"
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18.11.2020 14:39 Ответить
Ага будешь всю жизнь к 22% обязаловки платить еще 15% в некий НПФ, что потом узнать что он обанкротился а деньги разворовали.
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18.11.2020 14:39 Ответить
Страшно другое. Если взялись за пенсов, значит воровать уже негде. Стране полный швах.
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18.11.2020 14:41 Ответить
...ПЕСИК ПІДКРАВСЯ НЕПОМІТНО
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18.11.2020 15:01 Ответить
Без привязки уплоченных взносов к чему нить что стоит настоящих денег...вся эта накопительная система это фигня...это очередное *********...
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18.11.2020 14:41 Ответить
Игра с государством на деньги - всегда ********* Как говорил классик "Я с государством в азартные игра не играю" Кабмін пропонує Раді запустити накопичувальну професійну пенсійну систему - Цензор.НЕТ 5889
Кабмін пропонує Раді запустити накопичувальну професійну пенсійну систему - Цензор.НЕТ 2839
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18.11.2020 15:05 Ответить
работодатели просто не нарадуются за будущих пенсионеров и повышенному ЕСВ за их счет (не исключено, что на необъятный переходный период повысят его всем!)...
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18.11.2020 14:42 Ответить
украинская съемочная группа с актрисой Елизаветой Василенко находится в Москве уже больше недели. я призываю людей повлиять на эту ситуцию. они будут нам фильмом промывать мозги потом что россия нам друг. Я поставил в известность Зеленского и администрацию президента, они не реагируют, возможно они и лоббируют этот проект. Мессия.
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18.11.2020 14:43 Ответить
с этим они разродятся к 2100 году. потому что 60 - 70 процентов не доживают до пенсии, а пенсионный налог платят всю жизнь, а отпрыски этих тварей из ЗРАДЫ живут на эти деньги.
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18.11.2020 14:43 Ответить
Это уже 3 Рехформу будет за три года .
.1 Рехформа Тигипка в 2013
2 .Гройсман -Рева-Розенко
3.Шмыгаль Зе
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18.11.2020 14:44 Ответить
Закатают и это бабло в асфальт ..
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18.11.2020 14:44 Ответить
Только асфальт будет где-нибудь на побережье Лазурного моря.
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18.11.2020 14:51 Ответить
Ога, це як раз система для злодіїв!
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18.11.2020 14:51 Ответить
Буде як з банками, страхові наберуть грошей і при підході до критичної межі валити в панаму з грошима, а потім держава буде якусь мінімалку платити
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18.11.2020 14:53 Ответить
Идею у Рашки "позаимствовали", как на Рашке все и закончится - кидаловом "накопителей" Кабмін пропонує Раді запустити накопичувальну професійну пенсійну систему - Цензор.НЕТ 998
1. С 2014 года в РФ действует мораторий (заморозка.) на выплату страховых пенсий
2. Накопительная часть пенсии не будет разморожена. По крайней мере до 2022 года включительно. Это следует из подписанного президентом РФ закона.
3. Федерация независимых профсоюзов России предложила исключить накопительную пенсию из системы государственного обязательного пенсионного страхования (ОПС).
Очередной лохотрон для доморощенных зебилов Кабмін пропонує Раді запустити накопичувальну професійну пенсійну систему - Цензор.НЕТ 7090
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18.11.2020 14:57 Ответить
"...негосударственные пенсионные фонды (НПФ)" Кабмін пропонує Раді запустити накопичувальну професійну пенсійну систему - Цензор.НЕТ 7954
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Поле для дурнів!!! Кабмін пропонує Раді запустити накопичувальну професійну пенсійну систему - Цензор.НЕТ 7988

Декілька питань.
1. Хто буде гарантом збереження коштів на індивідуальних пенсійних рахунках?
2. Як будуть захищені кошти від інфляції?
3. Кому перейдуть кошти коли власник ІПР вріже дуба?
Можна ще багато ставити запитання, але то все - ГЛАС ВОЛАЮЧОГО В ПУСТЕЛІ.
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18.11.2020 14:59 Ответить
Ответы на Ваши вопросы
1. "95 квартал"
2. Никак
3. Хозяину фонда
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18.11.2020 15:07 Ответить
тобто - все в глибоку с...ку
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18.11.2020 15:09 Ответить
так і є
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18.11.2020 15:10 Ответить
ї буде
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18.11.2020 15:13 Ответить
единственный надежный вариант, это открывать на каждого гражданина вклад в швейцарском банке, переводить туда средства на счет каждого гражданина отдельно под их 3 % годовых, и что б государство больше не имело к этому никакого отношения.
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18.11.2020 16:13 Ответить
Чисто для сравнения - штатах одновременно платят обязательный налог на солидарную систему (social security) и многие отчисляют в накопительную. В накопительную взносы идут «чистыми» деньгами до обложения налогом и к тому же уменьшает на сумму отчислений налогооблагаемый доход - государство идёт людям навстречу. Чтобы заработать солидарную пенсию надо 40 кварталов стажа или 10 лет - чем выше зарплата тем выше пенсия, получать можно с 62 лет. Накопительную пенсию можно получать с 59 1/2 лет.
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18.11.2020 15:01 Ответить
Звичайно потрібен стимул і гарантії.

У нас мабуть нема сьогодні Списків №1 і №2 на підприємствах, а вся справа в тому, що 5нема контролю за штатним розкладом і умовами праці.
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18.11.2020 15:08 Ответить
есть, и даже на гос предприятиях.
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18.11.2020 16:27 Ответить
вот по этому и стричь их будут в первую очередь, ведь там зп белая прибелая.
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18.11.2020 16:28 Ответить
Прийдеться діставати вила, іншого шляху нема.
Кабмін пропонує Раді запустити накопичувальну професійну пенсійну систему - Цензор.НЕТ 6038
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18.11.2020 15:04 Ответить
Олеже, Ви?... Та не кепськуйте так... це що, мiж бажанням просто не вестись на заморчки приколiстiв та БАЖАННЯМ ВСЕ Ж ПОВЕСТИСЬ СТОЯТЬ ВИЛА? Кабмін пропонує Раді запустити накопичувальну професійну пенсійну систему - Цензор.НЕТ 2199
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18.11.2020 15:15 Ответить
Справа в тому, що я особисто вважав і вважаю, що паРаша йде до "бессмысленного и беспощадного бунта". А тепер мені здається, що Україна йде до КОЛІЇВЩИНИ.
А сьогодні у нас РУЇНА.
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18.11.2020 15:20 Ответить
В часи "кучми" вже намагалися щось таке впровадити. Я навіть маю особисту картку. Кілька років приходили звіти про стан на особистому пенсійному рахунку. Але потім мабуть вирішили, що дармоїди, що нічого не сплачують до ПФ, а також ті, що мінімалізують свої прибутки, від пенсій не відмовляться і вимагатимуть з усім притаманним їм нахабством дармоїдів. Тому й залишили солідарну совкову систему.
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18.11.2020 15:10 Ответить
"Накопичувальна система", тобто так звані "пенсійні фонди", це в умовах злиденної України брехня, шахрайство, шлях в нікуди. Більш-менш надійно така пенсійна система працює лише в заможних країнах, які хоч чимось гарантують збереження хоча б частки накопичень у разі фінансово-економічної кризи, в усіх інших країнах вона супер ризикована. Така сама система розвалилась, залишивши мільйони пенсіонерів взагалі без накопичень, у цілій низці країн, навіть таких середньо-розвинутих, як Чилі, в країнах "третього світу" вона зникла всюди, де були намагання її впровадити, з катастрофічними наслідками для громадян.
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18.11.2020 15:12 Ответить
Так 73% повелись були, чом би iх на постiй не лохотронити...
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18.11.2020 15:18 Ответить
Та і 54% повелись були, просто папірєдніку не вдалось це впровадити, часу забракло, та й вибори заважали, рейтинг впав би, тож не судилось, хоча сама ідея якраз від нього, зелень просто наслідує. А взагалі тут персони ні до чого, це ідейка з якогось чергового олігархічного консенсусу, і не важливо, яка конкретно маріонетка олігархату її намагається впровадити.
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18.11.2020 15:24 Ответить
У мене сусід пропрацював більше 25 років зваривальником. Правда в декількох підприємствах. Коли прийшов час виходу на пенсію по шкідливій сітці тут і почалося......
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18.11.2020 15:30 Ответить
Дороги запустили, экономику тоже запустили. Старую пенсионную систему вообще по п**де пустили.
Кабмін пропонує Раді запустити накопичувальну професійну пенсійну систему - Цензор.НЕТ 1117
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18.11.2020 15:33 Ответить
Кабмін пропонує Раді запустити накопичувальну професійну пенсійну систему - Цензор.НЕТ 9700

...
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18.11.2020 15:37 Ответить
ахаха, денег нет, но вы держитесь! Начинайте откладывать сами!
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18.11.2020 15:59 Ответить
Необходимо срочно это принимать,а-то заканчиваются деньги на зарплаты чиновникам по несколько сотен тысяч и расчётные по 750000гр.(муж Венедиктовой)!
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18.11.2020 16:07 Ответить
Після історії з банком "Україна" та інших фінустанов існує велике питання доцільності довіряти гроші на довготривалі проекти фінустановам України.
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18.11.2020 16:37 Ответить
Найбільш надійною є трилітрова банка з долярами чи євро. Жоден банк не гарантує більшої надійності та кращих відсотків.
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18.11.2020 16:39 Ответить
Давно пора. И страховую медицину и поголовную торговлю только через терминалы
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18.11.2020 16:38 Ответить
Перед розвалом совка, також запроваджували таку накопичувану пенсійну систему, але не пам'ятаю Павлович чи Гайдаром вона запропонована була. Але пішла разом із совком.
Ваша пропозиція = краху ваших можливостей.
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18.11.2020 17:00 Ответить
* Павловим треба
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18.11.2020 17:01 Ответить
С чего только накоплять никто не скажет ?
Учитывая темпы я вижу что реально к выходу на пенсию моя кредитка будет минус 100 000 грн ...
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18.11.2020 20:23 Ответить
 
 