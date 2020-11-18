Кабмин предлагает Раде запустить накопительную профессиональную пенсионную систему
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Кабинет Министров Украины предлагает Верховной Раде ввести накопительную профессиональную пенсионную систему (НППС) для отдельных категорий работников в возрасте до 35 лет, имеющих право на льготное пенсионное обеспечение.
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", соответствующий проект закона был принят на заседании правительства в среду.
Законопроект предусматривает три профессиональных пенсионных программы. Программа №1 дает право на получение пенсионных выплат после 50 лет при наличии страхового стажа от 25 лет, из него на работе на вредных профессиях (так называемый список №1) от 10 лет у мужчин и наличия страхового стажа от 20 лет, из него на работе на вредных профессиях от 7,5 лет у женщин.
Программа №2 дает право на получение пенсии после 55 лет и наличия страхового стажа от 30 лет, из него на работе по списку №2 от 12,5 лет у мужчин и наличия страхового стажа от 25 лет, из него на работе по спискам №1 и №2 от 10 лет у женщин.
Программа №3 дает возможность добровольно вступить в НППС на условиях, определенных в коллективных договорах и на получение пенсионных выплат по достижении 55 лет.
Источником финансирования пенсий выплат из солидарной системы (до полного перехода на выплаты из накопительной профессиональной системы) и формирования пенсионных активов в накопительной профессиональной системе будут страховые взносы работодателей, которые будут уплачиваться за счет повышения ставки ЕСВ на общеобязательное пенсионное страхование на замену механизма возмещения расходов на выплату и доставку льготных пенсий.
Так, по программе №1 работодателям придется дополнительно к 22% ЕСВ платить еще 15%, в программе №2 – 7%, в программе №3 – от 3% по согласованию с работниками.
Согласно законопроекту, страховые взносы, которые поступят за участников НППС, Пенсионный фонд Украины будет направлять в негосударственные пенсионные фонды (НПФ). Участники системы смогут самостоятельно выбирать НПФ.
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- А чье же?
- Не ваше.
- А чье же?
- Не ваше, не ваше.
- А чье же, чье?
- Не ваше.
Шипя так, они неистово лягались.
- Кем национализировано?
- Советской властью! Советской властью.
- Какой властью? Какой властью?
- Властью трудящихся, - пафосно вставил отец Федор.
- А‑а‑а!.. - прошипел Ипполит Матвеевич, леденея, как мята. - Властью рабочих и крестьян?
- Да‑а‑а‑с!..
- М‑м‑м: Так, может быть, вы, святой отец, партийный?
- М‑может быть!(с)
Короче это просто повышение ЕСВ, только с выбором насколько именно процентов нужно больше платить.
Источник: https://censor.net/ru/n3231812
зато никакой типа МММ это не схавает (а от инфляции и государство хер там индексирует)
.1 Рехформа Тигипка в 2013
2 .Гройсман -Рева-Розенко
3.Шмыгаль Зе
1. С 2014 года в РФ действует мораторий (заморозка.) на выплату страховых пенсий
2. Накопительная часть пенсии не будет разморожена. По крайней мере до 2022 года включительно. Это следует из подписанного президентом РФ закона.
3. Федерация независимых профсоюзов России предложила исключить накопительную пенсию из системы государственного обязательного пенсионного страхования (ОПС).
Очередной лохотрон для доморощенных зебилов
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Поле для дурнів!!!
Декілька питань.
1. Хто буде гарантом збереження коштів на індивідуальних пенсійних рахунках?
2. Як будуть захищені кошти від інфляції?
3. Кому перейдуть кошти коли власник ІПР вріже дуба?
Можна ще багато ставити запитання, але то все - ГЛАС ВОЛАЮЧОГО В ПУСТЕЛІ.
1. "95 квартал"
2. Никак
3. Хозяину фонда
У нас мабуть нема сьогодні Списків №1 і №2 на підприємствах, а вся справа в тому, що 5нема контролю за штатним розкладом і умовами праці.
А сьогодні у нас РУЇНА.
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Ваша пропозиція = краху ваших можливостей.
Учитывая темпы я вижу что реально к выходу на пенсию моя кредитка будет минус 100 000 грн ...