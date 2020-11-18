Скручування ПДВ відновилося в повному обсязі, - Уманський

Державний бюджет втрачає від 4,5 млрд до 5 млрд грн щомісяця через скручування ПДВ.

Про це Уманський заявив в ході брифінгу, інформує Цензор.НЕТ.

"Навесні, коли я розповів про махінації у фіскальній системі, податковій, митниці, приблизно на 10 млрд грн щомісяця, була надія, що за ці пів року цей кейс вдасться вирішити і забезпечити приблизно 120 млрд грн додаткового посилення дохідної частини бюджету. І за рахунок цього або створити фінансові можливості для фінансування точок зростання, або, як мінімум, зменшити дефіцит в державному бюджеті", - підкреслив Уманський.

"Змушений констатувати, на жаль, ті пів року, що я для себе відводив, скінчилися, кейс провалився."Скручування" як було, так і відновилося в повному обсязі - від 4,5 млрд грн до 5 млрд щомісяця за цією схемою бюджет втрачає", - додав ексміністр.

За словами Уманського, сьогодні знову від експортерів вимагають хабарі за відшкодування ПДВ.

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"Що зараз відбувається в податковій? Відновилася практика стримування відшкодування ПДВ і ознаки вимагання від експортерів "винагороди" за проведення цих відшкодувань. Підакцизна група майже на 50% перебуває в тіні. До речі, підакцизна група вже багато років працює через фіскалізатори і тотальне застосування РРО. Чи впоралася податкова система з цією групою виключно підакцизних товарів - не впоралася", - пояснив Уманський.

Ексміністр зазначив, що це привести до ризику того, що більшість бізнесу вимушено може виявитися в статусі порушника законодавства.