Скручування ПДВ відновилося в повному обсязі, - Уманський
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Державний бюджет втрачає від 4,5 млрд до 5 млрд грн щомісяця через скручування ПДВ.
Про це Уманський заявив в ході брифінгу, інформує Цензор.НЕТ.
"Навесні, коли я розповів про махінації у фіскальній системі, податковій, митниці, приблизно на 10 млрд грн щомісяця, була надія, що за ці пів року цей кейс вдасться вирішити і забезпечити приблизно 120 млрд грн додаткового посилення дохідної частини бюджету. І за рахунок цього або створити фінансові можливості для фінансування точок зростання, або, як мінімум, зменшити дефіцит в державному бюджеті", - підкреслив Уманський.
"Змушений констатувати, на жаль, ті пів року, що я для себе відводив, скінчилися, кейс провалився."Скручування" як було, так і відновилося в повному обсязі - від 4,5 млрд грн до 5 млрд щомісяця за цією схемою бюджет втрачає", - додав ексміністр.
За словами Уманського, сьогодні знову від експортерів вимагають хабарі за відшкодування ПДВ.
"Що зараз відбувається в податковій? Відновилася практика стримування відшкодування ПДВ і ознаки вимагання від експортерів "винагороди" за проведення цих відшкодувань. Підакцизна група майже на 50% перебуває в тіні. До речі, підакцизна група вже багато років працює через фіскалізатори і тотальне застосування РРО. Чи впоралася податкова система з цією групою виключно підакцизних товарів - не впоралася", - пояснив Уманський.
Ексміністр зазначив, що це привести до ризику того, що більшість бізнесу вимушено може виявитися в статусі порушника законодавства.
Будь ласка, зачекайте...
А ФОП-ы платят как часики
Толку?
Нужен налог на доход и налог с продаж
при импорте НДС вынь да положь...
при экспорте - должны возместить... потом... когда нибудь... за взятку/откат...
люди видя всю эту муйню, проводят и импорт и экспорт через одну контору. результирующий НДС - ноль. и государству ничьо не должны, и государство никому ничьо... но КАК в такой ситуации экспортеров кошмарить на возмещении? вот где засада!
https://112.ua/mnenie/ni-bayden-ni-obama-nikto-krome-nas-276296.html