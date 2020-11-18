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Новости Политика Украины
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Скрутка НДС возобновилась в полном объеме, - Уманский

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Скрутка НДС возобновилась в полном объеме, - Уманский

Государственный бюджет теряет от 4,5 млрд до 5 млрд грн ежемесячно из-за скрутки НДС.

Об этом Уманский заявил в ходе брифинга, информирует Цензор.НЕТ.

"Весной, когда я рассказал о махинациях в фискальной системе, налоговой, таможне, примерно на 10 млрд грн ежемесячно, была надежда, что за эти полгода этот кейс удастся решить и обеспечить примерно 120 млрд грн дополнительного усиления доходной части бюджета. И за счет этого или создать финансовые возможности для финансирования точек роста, или, как минимум, уменьшить дефицит в государственном бюджете", - подчеркнул Уманский.

"Вынужден констатировать, к сожалению, те полгода, что я для себя отводил, кончились, кейс провалился. "Скрутка" как была, так и восстановилась в полном объеме - от 4,5 млрд грн до 5 млрд ежемесячно по этой схеме бюджет теряет", - добавил экс-министр.

По словам Уманского сегодня снова от экспортеров требуют взятки за возмещение НДС.

"Что сейчас происходит в налоговой? Возобновилась практика сдерживания возмещения НДС и признаки вымогательства от экспортеров "вознаграждения" за проведение этих возмещений. Подакцизной группы почти на 50% находится в тени. Кстати, подакцизная группа уже много лет работает через фискализаторы и тотальное применения РРО. Справилась ли налоговая система с этой группой исключительно подакцизных товаров - не справилась", - объяснил Уманский.

Экс-министр отметил, что это привести к риску того, что большинство бизнеса вынужденно может оказаться в статусе нарушителя законодательства. 

Читайте на "Цензор.НЕТ": Уманский: В ковидном фонде осталось 26 млрд, которые нужно немедленно направить на медицину. Иначе - апокалипсис

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ комментарии
+14
Это ФОПы на рынках и в киосках скручивают!
Скрутка НДС возобновилась в полном объеме, - Уманский - Цензор.НЕТ 946
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18.11.2020 15:08
+9
Страна Клоунов
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18.11.2020 15:08
+7
Скручування ПДВ відновилося в повному обсязі, - Уманський - Цензор.НЕТ 89
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18.11.2020 15:37
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Страна Клоунов
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18.11.2020 15:08 Ответить
Это ФОПы на рынках и в киосках скручивают!
Скрутка НДС возобновилась в полном объеме, - Уманский - Цензор.НЕТ 946
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18.11.2020 15:08 Ответить
Без РРО патамучта! Скрутка НДС возобновилась в полном объеме, - Уманский - Цензор.НЕТ 8789

Скрутка НДС возобновилась в полном объеме, - Уманский - Цензор.НЕТ 2910
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18.11.2020 15:12 Ответить
крутят фиги правительству Скрутка НДС возобновилась в полном объеме, - Уманский - Цензор.НЕТ 2600
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18.11.2020 15:20 Ответить
Скручування ПДВ відновилося в повному обсязі, - Уманський - Цензор.НЕТ 89
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18.11.2020 15:37 Ответить
это этот ФОП скручивал НДС ? Скручування ПДВ відновилося в повному обсязі, - Уманський - Цензор.НЕТ 7266
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19.11.2020 10:11 Ответить
Это к разговору от том что типа ФОП-ы мало платят налогов! Так ТОВ-ки вообще платят НОЛЬ благодаря оптимизации НДС! Скручування ПДВ відновилося в повному обсязі, - Уманський - Цензор.НЕТ 2675
А ФОП-ы платят как часики Скручування ПДВ відновилося в повному обсязі, - Уманський - Цензор.НЕТ 8290
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18.11.2020 16:19 Ответить
Вырвано из контекста.)
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18.11.2020 15:09 Ответить
Уманский, хватит пиариться! Если есть конкретные факты - иди с ними в СБУ, в прокуратуру, в НАБУ. А с общими фразами выступать и бить себя пяткой в грудь с причитаниями "пока я был на должности, все было круто, а когда меня уволили - стало хреново, хочу обратно!" - каждый может. Мы это слышали еще 10 лет назад в исполнении Юленьки Тимошенко
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18.11.2020 15:10 Ответить
в СБУ та в прокуратурі - 100% і 200% "свої люди". Ну, і в НАБУ скоро - також свій зайде.
Толку?
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18.11.2020 15:19 Ответить
Зефекалоиду это объяснять бесполезно, для того, чтобы понять элементарное нужны мозги, а у зефекалий они отсутствуют.
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18.11.2020 16:48 Ответить
шео траллебус темным лесом за кактим то НДСом
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18.11.2020 15:11 Ответить
"скрутка" ? Бизнес выживет , а по поводу вас большой вопрос . Скрутка НДС возобновилась в полном объеме, - Уманский - Цензор.НЕТ 359
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18.11.2020 15:11 Ответить
слесарь дядя Вася ндс скрутить не может. А хер с мандатом депутата может..
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18.11.2020 15:14 Ответить
НДС зло и коррупционная кормушка потому что решение принимает чиновник и не за бесплатно
Нужен налог на доход и налог с продаж
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18.11.2020 15:25 Ответить
зато слово знает - кейс, в трускавце выучил
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18.11.2020 15:26 Ответить
Що цікаво, при бариґах ПДВ повертали в автоматичному режимі. Без всяких відкатів. Це можуть підтвердити навіт найбільш кпороті дебіли-експортери. 😊
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18.11.2020 15:26 Ответить
не бреши, нічого без відкатів не повертали
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18.11.2020 15:34 Ответить
поясню...
при импорте НДС вынь да положь...
при экспорте - должны возместить... потом... когда нибудь... за взятку/откат...
люди видя всю эту муйню, проводят и импорт и экспорт через одну контору. результирующий НДС - ноль. и государству ничьо не должны, и государство никому ничьо... но КАК в такой ситуации экспортеров кошмарить на возмещении? вот где засада!
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18.11.2020 15:28 Ответить
а от заборонити бути одночасно експортером та імпортером, та не буде ніякой засади, як це сказав би прімъэр азіров
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18.11.2020 15:39 Ответить
Ти про Україну, чи про Великобританію? Якраз і повертали. І без відкатів. І в автоматичному режимі. І брешеш ти.
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18.11.2020 16:05 Ответить
а як же, за пороху все завжди було прекрасно, за те його і не обрали "першотурово" на другий термін різні вороги та бовдури
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18.11.2020 16:11 Ответить
Зебіл, за бариґ ПДВ відшкодовувплося автоматично, серг не було, як і відкатів. І на то ради нема. Бо жоден зебіл, навіть такий, як ти не доведе те, чого не було. 😊
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18.11.2020 16:18 Ответить
оцей Alexey Timofeev 74274071 - типовий брехливий зебіл. Неодноразово мною закондуїчений
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18.11.2020 17:08 Ответить
Это еще с каких херов? Скручування ПДВ відновилося в повному обсязі, - Уманський - Цензор.НЕТ 6458 Что значит "запретить"? Аллё, комуняка сраная! Скручування ПДВ відновилося в повному обсязі, - Уманський - Цензор.НЕТ 5718
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18.11.2020 17:04 Ответить
В маленький бідної Албанії скрізь касові апарати, чеки надають не питаючи "потрібно чи ні". Ніхто не скигліть, що нищать малий бізнес. Чому? Тому що намагаються будувати заможну та незалежну країну.
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18.11.2020 16:48 Ответить
Албания микространа. Там населения как в Киеве.
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18.11.2020 17:06 Ответить
Уманський сьогодні зажигає.
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18.11.2020 17:05 Ответить
Уманского надо назначить премьер-министром, причем с большими полномочиями, и пусть наводит в экономике и вообще в стране порядок. Опыт государственной деятельности это ему вполне позволяет сделать. Если не знаешь ,что делать обратись не к "хитроумным", а к действительно умным и образованным и они найдут выход из самой сложной ситуации.
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18.11.2020 17:16 Ответить
Уманський свій сьогоднішній брифінг ще не закінчив. Буде відповідати на запитання Валерія Калниша о 22:00 на Прямому телеканалі.
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18.11.2020 17:31 Ответить
ну логічно, грошей нема а закривати поточні статті якось треба. От і включили затримку повернення. пдв по грубому це ж фактично безпроцентний кредит який дає підприємиць державі, щоб вона погасила свої зобов'язання перед бюджетною сферою за період поки не зібрані податки, а потім ці гроші повертає назад підприємцю коли бюджет наповнюється податками. А якшо грошей нема і іде "касовий розрив" то і повертати тупо нема з чого )) То шо рукожопі.
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18.11.2020 17:32 Ответить
Яценюк и Гройсман пилили НДС аж гай шумел , о чем кстати сам Бутусов много раз давал интервью еще в 2015 году ....
https://112.ua/mnenie/ni-bayden-ni-obama-nikto-krome-nas-276296.html
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18.11.2020 18:39 Ответить
да Бутусов хорошо поливал грязью прошлую власть, теперь как локти кусает...
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19.11.2020 10:11 Ответить
 
 