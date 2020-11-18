Скрутка НДС возобновилась в полном объеме, - Уманский

Государственный бюджет теряет от 4,5 млрд до 5 млрд грн ежемесячно из-за скрутки НДС.

Об этом Уманский заявил в ходе брифинга, информирует Цензор.НЕТ.

"Весной, когда я рассказал о махинациях в фискальной системе, налоговой, таможне, примерно на 10 млрд грн ежемесячно, была надежда, что за эти полгода этот кейс удастся решить и обеспечить примерно 120 млрд грн дополнительного усиления доходной части бюджета. И за счет этого или создать финансовые возможности для финансирования точек роста, или, как минимум, уменьшить дефицит в государственном бюджете", - подчеркнул Уманский.

"Вынужден констатировать, к сожалению, те полгода, что я для себя отводил, кончились, кейс провалился. "Скрутка" как была, так и восстановилась в полном объеме - от 4,5 млрд грн до 5 млрд ежемесячно по этой схеме бюджет теряет", - добавил экс-министр.

По словам Уманского сегодня снова от экспортеров требуют взятки за возмещение НДС.

"Что сейчас происходит в налоговой? Возобновилась практика сдерживания возмещения НДС и признаки вымогательства от экспортеров "вознаграждения" за проведение этих возмещений. Подакцизной группы почти на 50% находится в тени. Кстати, подакцизная группа уже много лет работает через фискализаторы и тотальное применения РРО. Справилась ли налоговая система с этой группой исключительно подакцизных товаров - не справилась", - объяснил Уманский.

Экс-министр отметил, что это привести к риску того, что большинство бизнеса вынужденно может оказаться в статусе нарушителя законодательства.

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