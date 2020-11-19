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Конституція (498) реформи (2316) децентралізація (395) Совгиря (52)

Рада готує зміни до Конституції в частині децентралізації, - "слуга народу" Совгиря

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Рада готує зміни до Конституції в частині децентралізації, -

Заступниця голови Комітету ВР з питань правової політики, представниця Верховної Ради в Конституційному Суді Ольга Совгиря поінформувала, що наразі ведеться активна робота з підготовки змін до Конституції у частині децентралізації.

Про це вона сказала на онлайн-форумі "Діалоги про реформи: На шляху до Вільнюса", повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".

"Ведеться досить активна робота з підготовки змін до Конституції у частині децентралізації. Залучені до цієї роботи члени Комісії з питань правової реформи при президентові України. Там - визнані фахівці з конституційного права, залучені представники Національної академії правових наук", - зазначила Совгиря.

За словами депутатки, два тижні тому відбулася зустріч робочої групи, де обговорювали основні питання, які потребують доопрацювання і вдосконалення.

"На сьогодні у зв'язку з тим, що існують певні складності із внесенням змін до Конституції, виходить, що реформа в частині децентралізації рухається трошки з іншого боку, ніж мала би рухатися. Тобто відбувається спочатку в нас прийняття постанови про утворення районів, потім, буквально вчора був проголосований законопроєкт №3651-д в частині, відповідно, передачі майна новоутвореним об'єднаним територіальним громадам і, відповідно, завершення тієї реформи децентралізації, яка була розпочата у зв'язку з утворенням нових районів", - сказала Совгиря.

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Топ коментарі
+17
Рада готовит изменения в Конституцию в части децентрализации, - "слуга народа" Совгиря - Цензор.НЕТ 5993
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18.11.2020 17:23
+10
Явно что то касается Донбасса
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18.11.2020 17:21
+8
Это все ради ОРЛДО под видом децентрализации. Выполняет обещанное *****.
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18.11.2020 17:27
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Рада готовит изменения в Конституцию в части децентрализации, - "слуга народа" Совгиря - Цензор.НЕТ 3596
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18.11.2020 17:17 Відповісти
ну,это вряд ли...зря турбослуги на Конститцуцию замахиваются...голосов катастрофически уже просто на законы не хватает
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18.11.2020 17:19 Відповісти
Это все ради ОРЛДО под видом децентрализации. Выполняет обещанное *****.
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18.11.2020 17:27 Відповісти
Как бы они еще втихаря не убрали пункт на вступление в НАТО. С этих тварюк станется.
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18.11.2020 17:33 Відповісти
землю красти вони знайшли "голоси" ...й тут "знайдуть" ...
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18.11.2020 18:42 Відповісти
Явно что то касается Донбасса
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18.11.2020 17:21 Відповісти
Скорее проиграв местные выборы понапринимают законов ослабляющие полномочия местных властей.
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18.11.2020 17:27 Відповісти
Хорошая идея:
Все налоги государственный бюджет а расходы повесить на местные.
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18.11.2020 17:22 Відповісти
хто входить в цю робочу групу? Сподіваюсь, мери Вінниці, Львова, Кропивницького, Житомира, Сум, Києва там є? Чи нема?
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18.11.2020 17:23 Відповісти
Ан Мур

хто входить в цю робочу групу? Привлечены к этой работе члены Комиссии по вопросам правовой реформы при Президенте Украины. Там - признанные специалисты по конституционному праву, привлечены представители Национальной академии правовых наук", - сказала Совгиря. Источник: https://censor.net/ru/n3231875 Рада готовит изменения в Конституцию в части децентрализации, - "слуга народа" Совгиря - Цензор.НЕТ 5442
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18.11.2020 17:25 Відповісти
значить - нема. Значить, цій комісії довіряти не можна!
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18.11.2020 18:22 Відповісти
Рада готовит изменения в Конституцию в части децентрализации, - "слуга народа" Совгиря - Цензор.НЕТ 5993
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18.11.2020 17:23 Відповісти
От децентрализации до федерализации не долго
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18.11.2020 17:26 Відповісти
а до виселицы вовсе считай что подвесили ждемс мыла кусок... Рада готовит изменения в Конституцию в части децентрализации, - "слуга народа" Совгиря - Цензор.НЕТ 2835
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18.11.2020 17:31 Відповісти
Рада готовит изменения в Конституцию в части децентрализации, - "слуга народа" Совгиря - Цензор.НЕТ 7246
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18.11.2020 17:37 Відповісти
Насправді п@здуватий пєтя ще у 2015 році протягнув закон про так зване добровільне об'єднання територіальних громад всупереч конституції. Тепер вони вдумайтеся, підганяють конституцію під закон.
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18.11.2020 17:47 Відповісти
Насправді п@здуваті зеленодрочери та кремлівські посіпаки вже не знають , коли Петя закінчить ім срати в штани. Він тут винуватець у всіх зашкварах грінпоца та його послідовників. Та відповідає за кожну ямку на дорозі, і що біля кожного чинуши не поставив мента, і що у сусіда імпотенція, і що другому сусіду насяли під двері.
Добровільно об*єднуватися громадам не треба було? Що, треба було як в тому році у зеленожопих- як вони захотіли, так і ліпити громади, всупереч бажанням ціх самих громад? Ви геть вольтануті всі кремлівські балалайки, мізків як не було, так і ніколи не буде. Амінь
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18.11.2020 20:41 Відповісти
читай 11 розділ конституції та висновок на проект закону від експертного відділу ВР. І ні, я ніколи не вважав зе особистістю, і тем більше не голосував за нього. А фанатам сивочолого пропоную думати своєю головою.
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18.11.2020 22:34 Відповісти
совгиря - это абревиатура какая то ? типа совнарком или начоперот ?
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18.11.2020 17:50 Відповісти
Феодализация-федерализация шагает по стране. Русский мир аплодирует стоя!
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18.11.2020 18:02 Відповісти
ви б спочатку навчились її читати....ссслуги...
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18.11.2020 19:09 Відповісти
Рада готовит изменения в Конституцию в части децентрализации, - "слуга народа" Совгиря - Цензор.НЕТ 9672 "гарні" - ліворуч, "вумні" - праворуч...
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18.11.2020 19:44 Відповісти
Федералізація ?
Це була б не новина

Рада готовит изменения в Конституцию в части децентрализации, - "слуга народа" Совгиря - Цензор.НЕТ 5362
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18.11.2020 20:40 Відповісти
это "федерализацию", заложенную в МИНСКОЙ КАПИТУЛЯЦИИ стараются протащить под вывеской "децентрализации", чтоб не дать Украине интергироваться в ЕС и НАТО (подложив "даунбасскую свинью", подконтрольнуб москалям, которая всегда будет "против")!
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19.11.2020 06:22 Відповісти
да уж, пожили немного хорошо при Порошенко регионы, теперь денежки снова все в Киев будут идти, а не на места.. скажите спасибо зеленоморде!
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19.11.2020 11:02 Відповісти
 
 