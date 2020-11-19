Рада готує зміни до Конституції в частині децентралізації, - "слуга народу" Совгиря

Заступниця голови Комітету ВР з питань правової політики, представниця Верховної Ради в Конституційному Суді Ольга Совгиря поінформувала, що наразі ведеться активна робота з підготовки змін до Конституції у частині децентралізації.

Про це вона сказала на онлайн-форумі "Діалоги про реформи: На шляху до Вільнюса", повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".

"Ведеться досить активна робота з підготовки змін до Конституції у частині децентралізації. Залучені до цієї роботи члени Комісії з питань правової реформи при президентові України. Там - визнані фахівці з конституційного права, залучені представники Національної академії правових наук", - зазначила Совгиря.

За словами депутатки, два тижні тому відбулася зустріч робочої групи, де обговорювали основні питання, які потребують доопрацювання і вдосконалення.

"На сьогодні у зв'язку з тим, що існують певні складності із внесенням змін до Конституції, виходить, що реформа в частині децентралізації рухається трошки з іншого боку, ніж мала би рухатися. Тобто відбувається спочатку в нас прийняття постанови про утворення районів, потім, буквально вчора був проголосований законопроєкт №3651-д в частині, відповідно, передачі майна новоутвореним об'єднаним територіальним громадам і, відповідно, завершення тієї реформи децентралізації, яка була розпочата у зв'язку з утворенням нових районів", - сказала Совгиря.

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