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Рада готовит изменения в Конституцию в части децентрализации, - "слуга народа" Совгиря

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Рада готовит изменения в Конституцию в части децентрализации, -

Заместитель председателя Комитета ВР по вопросам правовой политики, представитель Верховной Рады в Конституционном Суде Ольга Совгиря сообщила, что в настоящее время ведется активная работа по подготовке изменений в Конституцию в части децентрализации.

Об этом она сказала на онлайн-форуме "Диалоги о реформах: На пути в Вильнюс", сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

"Ведется достаточно активная работа по подготовке изменений в Конституцию в части децентрализации. Привлечены к этой работе члены Комиссии по вопросам правовой реформы при Президенте Украины. Там - признанные специалисты по конституционному праву, привлечены представители Национальной академии правовых наук", - сказала Совгиря.

По словам депутата, две недели назад состоялась встреча рабочей группы, где обсуждали основные вопросы, которые требуют доработки и совершенствования.

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"На сегодняшний день в связи с тем, что существуют определенные сложности с внесением изменений в Конституцию, получается, что реформа в части децентрализации движется немного с другой стороны, чем должна была бы двигаться. То есть происходит сначала у нас принятие постановления о создании районов, затем буквально вчера был проголосован законопроект №3651-д в части, соответственно, передачи имущества вновь созданным объединенным территориальным общинам и, соответственно, завершение той реформы децентрализации, которая была начата в связи с образованием новых районов", - пояснила Совгиря.

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Автор: Ольга Лузан
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Топ комментарии
+17
Рада готовит изменения в Конституцию в части децентрализации, - "слуга народа" Совгиря - Цензор.НЕТ 5993
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18.11.2020 17:23
+10
Явно что то касается Донбасса
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18.11.2020 17:21
+8
Это все ради ОРЛДО под видом децентрализации. Выполняет обещанное *****.
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18.11.2020 17:27
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Рада готовит изменения в Конституцию в части децентрализации, - "слуга народа" Совгиря - Цензор.НЕТ 3596
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18.11.2020 17:17 Ответить
ну,это вряд ли...зря турбослуги на Конститцуцию замахиваются...голосов катастрофически уже просто на законы не хватает
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18.11.2020 17:19 Ответить
Это все ради ОРЛДО под видом децентрализации. Выполняет обещанное *****.
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18.11.2020 17:27 Ответить
Как бы они еще втихаря не убрали пункт на вступление в НАТО. С этих тварюк станется.
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18.11.2020 17:33 Ответить
землю красти вони знайшли "голоси" ...й тут "знайдуть" ...
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18.11.2020 18:42 Ответить
Явно что то касается Донбасса
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18.11.2020 17:21 Ответить
Скорее проиграв местные выборы понапринимают законов ослабляющие полномочия местных властей.
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18.11.2020 17:27 Ответить
Хорошая идея:
Все налоги государственный бюджет а расходы повесить на местные.
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18.11.2020 17:22 Ответить
хто входить в цю робочу групу? Сподіваюсь, мери Вінниці, Львова, Кропивницького, Житомира, Сум, Києва там є? Чи нема?
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18.11.2020 17:23 Ответить
Ан Мур

хто входить в цю робочу групу? Привлечены к этой работе члены Комиссии по вопросам правовой реформы при Президенте Украины. Там - признанные специалисты по конституционному праву, привлечены представители Национальной академии правовых наук", - сказала Совгиря. Источник: https://censor.net/ru/n3231875 Рада готовит изменения в Конституцию в части децентрализации, - "слуга народа" Совгиря - Цензор.НЕТ 5442
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18.11.2020 17:25 Ответить
значить - нема. Значить, цій комісії довіряти не можна!
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18.11.2020 18:22 Ответить
Рада готовит изменения в Конституцию в части децентрализации, - "слуга народа" Совгиря - Цензор.НЕТ 5993
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18.11.2020 17:23 Ответить
От децентрализации до федерализации не долго
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18.11.2020 17:26 Ответить
а до виселицы вовсе считай что подвесили ждемс мыла кусок... Рада готовит изменения в Конституцию в части децентрализации, - "слуга народа" Совгиря - Цензор.НЕТ 2835
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18.11.2020 17:31 Ответить
Рада готовит изменения в Конституцию в части децентрализации, - "слуга народа" Совгиря - Цензор.НЕТ 7246
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18.11.2020 17:37 Ответить
Насправді п@здуватий пєтя ще у 2015 році протягнув закон про так зване добровільне об'єднання територіальних громад всупереч конституції. Тепер вони вдумайтеся, підганяють конституцію під закон.
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18.11.2020 17:47 Ответить
Насправді п@здуваті зеленодрочери та кремлівські посіпаки вже не знають , коли Петя закінчить ім срати в штани. Він тут винуватець у всіх зашкварах грінпоца та його послідовників. Та відповідає за кожну ямку на дорозі, і що біля кожного чинуши не поставив мента, і що у сусіда імпотенція, і що другому сусіду насяли під двері.
Добровільно об*єднуватися громадам не треба було? Що, треба було як в тому році у зеленожопих- як вони захотіли, так і ліпити громади, всупереч бажанням ціх самих громад? Ви геть вольтануті всі кремлівські балалайки, мізків як не було, так і ніколи не буде. Амінь
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18.11.2020 20:41 Ответить
читай 11 розділ конституції та висновок на проект закону від експертного відділу ВР. І ні, я ніколи не вважав зе особистістю, і тем більше не голосував за нього. А фанатам сивочолого пропоную думати своєю головою.
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18.11.2020 22:34 Ответить
совгиря - это абревиатура какая то ? типа совнарком или начоперот ?
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18.11.2020 17:50 Ответить
Феодализация-федерализация шагает по стране. Русский мир аплодирует стоя!
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18.11.2020 18:02 Ответить
ви б спочатку навчились її читати....ссслуги...
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18.11.2020 19:09 Ответить
Рада готовит изменения в Конституцию в части децентрализации, - "слуга народа" Совгиря - Цензор.НЕТ 9672 "гарні" - ліворуч, "вумні" - праворуч...
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18.11.2020 19:44 Ответить
Федералізація ?
Це була б не новина

Рада готовит изменения в Конституцию в части децентрализации, - "слуга народа" Совгиря - Цензор.НЕТ 5362
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18.11.2020 20:40 Ответить
это "федерализацию", заложенную в МИНСКОЙ КАПИТУЛЯЦИИ стараются протащить под вывеской "децентрализации", чтоб не дать Украине интергироваться в ЕС и НАТО (подложив "даунбасскую свинью", подконтрольнуб москалям, которая всегда будет "против")!
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19.11.2020 06:22 Ответить
да уж, пожили немного хорошо при Порошенко регионы, теперь денежки снова все в Киев будут идти, а не на места.. скажите спасибо зеленоморде!
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19.11.2020 11:02 Ответить
 
 