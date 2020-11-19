Палата представників Конгресу США проголосувала проти повернення Росії в G7

Палата представників Конгресу США ухвалила законопроєкт, спрямований на те, щоб не допустити участі Росії у зустрічах "Великої сімки" (G7) і відновлення формату G8 за участю РФ.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє "Голос Америки".

Документом передбачена заборона на використання вашингтонською адміністрацією федеральних коштів з метою "підтримки або сприяння участі Росії в засіданнях G7 і відновлення G8 за участю РФ".

Відповідно до законопроєкту, цей захід має припинити діяти тільки після того, як держсекретар і директор національної розвідки США зможуть завірити законодавців у тому, що Росія "припинила будь-яке втручання у вибори в США або в інших країнах G7, державах НАТО і ЄС", повністю виконує свої зобов'язання в межах Мінських домовленостей, "припинила незаконну окупацію Криму, Південної Осетії та Абхазії" і "вивела свої війська й озброєння з Придністров'я".

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Тепер ініціативу повинен буде розглянути Сенат, де більшість зараз належить республіканцям.

У разі затвердження законопроєкту верхньою палатою він надійде на підпис главі держави.