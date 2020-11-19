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Палата представників Конгресу США проголосувала проти повернення Росії в G7

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

Палата представників Конгресу США проголосувала проти повернення Росії в G7

Палата представників Конгресу США ухвалила законопроєкт, спрямований на те, щоб не допустити участі Росії у зустрічах "Великої сімки" (G7) і відновлення формату G8 за участю РФ.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє "Голос Америки".

Документом передбачена заборона на використання вашингтонською адміністрацією федеральних коштів з метою "підтримки або сприяння участі Росії в засіданнях G7 і відновлення G8 за участю РФ".

Відповідно до законопроєкту, цей захід має припинити діяти тільки після того, як держсекретар і директор національної розвідки США зможуть завірити законодавців у тому, що Росія "припинила будь-яке втручання у вибори в США або в інших країнах G7, державах НАТО і ЄС", повністю виконує свої зобов'язання в межах Мінських домовленостей, "припинила незаконну окупацію Криму, Південної Осетії та Абхазії" і "вивела свої війська й озброєння з Придністров'я".

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Тепер ініціативу повинен буде розглянути Сенат, де більшість зараз належить республіканцям.

У разі затвердження законопроєкту верхньою палатою він надійде на підпис главі держави.

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Топ коментарі
+45
Браво! Спасибо! Боже, Храни Америку!!
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19.11.2020 07:12
+33
всем хорошего дня, руссофобия всё ещё в тренде Палата представителей Конгресса США проголосовала против возвращения России в G7 - Цензор.НЕТ 1710
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19.11.2020 07:12
+28
Завидую американцам "черной" завистью. Молодцы они. И экономика, и армия, и спорт все в порядке. И даже конгресс адекватный избирают. А у нас в Раду как выберут, если не бездарей из "СН", то врагов независимой Украины из ОПЗЖ. Спасибо хоть компартию в Украине запретили
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19.11.2020 07:34
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всем хорошего дня, руссофобия всё ещё в тренде Палата представителей Конгресса США проголосовала против возвращения России в G7 - Цензор.НЕТ 1710
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19.11.2020 07:12 Відповісти
Нам тут в Украине ******** уже нужна как воздух . " Нам своє робить " - як казав класик .
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19.11.2020 07:26 Відповісти
Капіталєсьтіч"єссккєє сарасяти-русафоби,с.кі такії очінь.
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19.11.2020 10:22 Відповісти
А їшь чьйо той срасик писав:"Парьтєя веде!!!"
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19.11.2020 10:27 Відповісти
пахнет хорошо приготовленной руссофобией...
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19.11.2020 07:49 Відповісти
Так в паре с крымнаш
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19.11.2020 12:10 Відповісти
Браво! Спасибо! Боже, Храни Америку!!
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19.11.2020 07:12 Відповісти
Гут Вальдемар !
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19.11.2020 07:29 Відповісти
какие у вас планы были кацап...?
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19.11.2020 07:47 Відповісти
Завидую американцам "черной" завистью. Молодцы они. И экономика, и армия, и спорт все в порядке. И даже конгресс адекватный избирают. А у нас в Раду как выберут, если не бездарей из "СН", то врагов независимой Украины из ОПЗЖ. Спасибо хоть компартию в Украине запретили
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19.11.2020 07:34 Відповісти
Враги и слуги ожописты
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19.11.2020 08:29 Відповісти
Па ч"їму Ви так очінь русккєхь ні любіті??
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19.11.2020 10:26 Відповісти
Дело не только в них. Турчинов тому пример. Почему-то вы забыли, про переселенных из мордора кацапов и путлеровское бабло на которое покупают и этнических украинцев, и евреев, и грузин
Палата представників Конгресу США проголосувала проти повернення Росії в G7 - Цензор.НЕТ 9597
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19.11.2020 09:19 Відповісти
Па ч"їму Ви так очінь русккєхь ні любіті??
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19.11.2020 10:23 Відповісти
Десь у бункері завило Ху"ло)))
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19.11.2020 07:55 Відповісти
Боже , Храни Америку .с вчерашного дня одни хорошые новости .Сербия 5-0 лилипутия )))) ждите новостей Сербом платили шобы они выграли руссят ))))))))))))))))))))))))))))
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19.11.2020 07:58 Відповісти
Все старания Трампа насмарку... Палата представників Конгресу США проголосувала проти повернення Росії в G7 - Цензор.НЕТ 6456
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19.11.2020 08:42 Відповісти
Кацапи всюди брешуть,що переміг Трампь.
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19.11.2020 10:24 Відповісти
Если примет Сенат и подпишет Президент ( не знаю уже - который ), то в приличном обществе пынеляндию уже не увидят в принципе
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19.11.2020 08:51 Відповісти
Господь, береги США!
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19.11.2020 08:55 Відповісти
Яка гарна зранку новина. А що пан єрмак? Як йому після цього? Повний провал.Його господарів викинули на узбіччя. Як там деркач?Готов розповідати детективам США хто дав йому інформацію на Байдена? А як себе почуває Беня? А як його слуга?
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19.11.2020 09:18 Відповісти
Фсє анє--СЛУГЄ !!Народу.
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19.11.2020 10:25 Відповісти
Представляю, что твориться сейчас в конюшне Унылой Лошади, т.е. Лаврова-Калантаряна. Палата представників Конгресу США проголосувала проти повернення Росії в G7 - Цензор.НЕТ 3894
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19.11.2020 09:25 Відповісти
Слава США. Треба в нас негайно розмістити війська Сполучених Штатів Америки на постійній основі. А ще кращий варіант стати штатом Америки чи Канади... Я думаю референдум показав би 90 відсотків - ЗА. Особливо якби наших 73% зедебілів взнали яку б вони почали отримувати мінімальну зарплату чи пенсію.
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19.11.2020 10:58 Відповісти
 
 