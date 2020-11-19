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Палата представителей Конгресса США проголосовала против возвращения России в G7

Новости Цензор.НЕТ За рубежом Война в Украине

Палата представителей Конгресса США проголосовала против возвращения России в G7

Палата представителей Конгресса США приняла законопроект, направленный на то, чтобы не допустить участия России во встречах "Большoй семeрки" (G7) и восстановления формата G8 с участием РФ.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Голос Америки".

Документом предусмотрен запрет на использование вашингтонской администрацией федеральных средств в целях "поддержки или содействия участию России в заседаниях G7 и восстановления G8 с участием РФ".

Согласно законопроекту, данная мера должна перестать действовать только после того, как госсекретарь и директор национальной разведки США смогут заверить законодателей в том, что Россия, "прекратила любое вмешательство в выборы в США или в других странах G7, государствах НАТО и ЕС", полностью выполняет свои обязательства в рамках Минских договоренностей, "прекратила незаконную оккупацию Крыма, Южной Осетии и Абхазии" и "вывела свои войска и вооружения из Приднестровья".

Читайте на "Цензор.НЕТ": У России нет шансов вернуться в G7, пока существует проблема Крыма и Донбасса, - Маас

Теперь инициативу должен будет рассмотреть Сенат, где большинство сейчас принадлежит республиканцам.

В случае утверждения законопроекта верхней палатой он поступит на подпись главе государства.
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Топ комментарии
+45
Браво! Спасибо! Боже, Храни Америку!!
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19.11.2020 07:12
+33
всем хорошего дня, руссофобия всё ещё в тренде Палата представителей Конгресса США проголосовала против возвращения России в G7 - Цензор.НЕТ 1710
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19.11.2020 07:12
+28
Завидую американцам "черной" завистью. Молодцы они. И экономика, и армия, и спорт все в порядке. И даже конгресс адекватный избирают. А у нас в Раду как выберут, если не бездарей из "СН", то врагов независимой Украины из ОПЗЖ. Спасибо хоть компартию в Украине запретили
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19.11.2020 07:34
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всем хорошего дня, руссофобия всё ещё в тренде Палата представителей Конгресса США проголосовала против возвращения России в G7 - Цензор.НЕТ 1710
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19.11.2020 07:12 Ответить
Нам тут в Украине ******** уже нужна как воздух . " Нам своє робить " - як казав класик .
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19.11.2020 07:26 Ответить
Капіталєсьтіч"єссккєє сарасяти-русафоби,с.кі такії очінь.
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19.11.2020 10:22 Ответить
А їшь чьйо той срасик писав:"Парьтєя веде!!!"
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19.11.2020 10:27 Ответить
пахнет хорошо приготовленной руссофобией...
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19.11.2020 07:49 Ответить
Так в паре с крымнаш
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19.11.2020 12:10 Ответить
Браво! Спасибо! Боже, Храни Америку!!
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19.11.2020 07:12 Ответить
Гут Вальдемар !
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19.11.2020 07:29 Ответить
какие у вас планы были кацап...?
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19.11.2020 07:47 Ответить
Завидую американцам "черной" завистью. Молодцы они. И экономика, и армия, и спорт все в порядке. И даже конгресс адекватный избирают. А у нас в Раду как выберут, если не бездарей из "СН", то врагов независимой Украины из ОПЗЖ. Спасибо хоть компартию в Украине запретили
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19.11.2020 07:34 Ответить
Враги и слуги ожописты
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19.11.2020 08:29 Ответить
Па ч"їму Ви так очінь русккєхь ні любіті??
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19.11.2020 10:26 Ответить
Дело не только в них. Турчинов тому пример. Почему-то вы забыли, про переселенных из мордора кацапов и путлеровское бабло на которое покупают и этнических украинцев, и евреев, и грузин
Палата представників Конгресу США проголосувала проти повернення Росії в G7 - Цензор.НЕТ 9597
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19.11.2020 09:19 Ответить
Па ч"їму Ви так очінь русккєхь ні любіті??
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19.11.2020 10:23 Ответить
Десь у бункері завило Ху"ло)))
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19.11.2020 07:55 Ответить
Боже , Храни Америку .с вчерашного дня одни хорошые новости .Сербия 5-0 лилипутия )))) ждите новостей Сербом платили шобы они выграли руссят ))))))))))))))))))))))))))))
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19.11.2020 07:58 Ответить
Все старания Трампа насмарку... Палата представників Конгресу США проголосувала проти повернення Росії в G7 - Цензор.НЕТ 6456
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19.11.2020 08:42 Ответить
Кацапи всюди брешуть,що переміг Трампь.
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19.11.2020 10:24 Ответить
Если примет Сенат и подпишет Президент ( не знаю уже - который ), то в приличном обществе пынеляндию уже не увидят в принципе
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19.11.2020 08:51 Ответить
Господь, береги США!
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19.11.2020 08:55 Ответить
Яка гарна зранку новина. А що пан єрмак? Як йому після цього? Повний провал.Його господарів викинули на узбіччя. Як там деркач?Готов розповідати детективам США хто дав йому інформацію на Байдена? А як себе почуває Беня? А як його слуга?
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19.11.2020 09:18 Ответить
Фсє анє--СЛУГЄ !!Народу.
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19.11.2020 10:25 Ответить
Представляю, что твориться сейчас в конюшне Унылой Лошади, т.е. Лаврова-Калантаряна. Палата представників Конгресу США проголосувала проти повернення Росії в G7 - Цензор.НЕТ 3894
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19.11.2020 09:25 Ответить
Слава США. Треба в нас негайно розмістити війська Сполучених Штатів Америки на постійній основі. А ще кращий варіант стати штатом Америки чи Канади... Я думаю референдум показав би 90 відсотків - ЗА. Особливо якби наших 73% зедебілів взнали яку б вони почали отримувати мінімальну зарплату чи пенсію.
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19.11.2020 10:58 Ответить
 
 