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Школи та дитсадки поки не будуть масово закривати на карантин, - Радуцький

Новини Цензор.НЕТ Суспільство Здоров'я

Школи та дитсадки поки не будуть масово закривати на карантин, - Радуцький

За даними Міністерства охорони здоров'я, в школах хворіють менш як 1% учнів, персоналу та вчителів. Через це в Україні змінювати формат навчання в школах і садках поки не будуть.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив голова Комітету Верховної Ради з питань здоров'я нації, медичної допомоги і страхування Михайло Радуцький, пише УП Життя.

"На думку ВООЗ, влада має дозволяти традиційне навчання в школах та садочках і закривати їх тільки за найкритичніших ситуацій. За даними МОЗ, у школах хворіють менше 1% учнів, персоналу та вчителів. Тож наразі діти навчаються, і змін не планується", - зазначив Радуцький.

Тим часом, у ЮНІСЕФ звітують, що кожен 9-й інфікований COVID-19 у 87 країнах є дитиною або підлітком до 20 років. Це 11% із 25,7 мільйона інфікованих осіб, про яких повідомили ці країни.

Також читайте: Пандемія COVID-19 може призвести до появи "втраченого покоління" дітей, - ЮНІСЕФ

У ЮНІСЕФ зазначають, що школи не є головним чинником передачі вірусу в громадах, і діти частіше заражаються вірусом поза навчальними закладами.

Раніше керівник МОЗ Максим Степанов пояснював, за яких умов школа або дитячий садок закриваються на карантин. Серед критеріїв - якщо на самоізоляції перебувають понад 50% здобувачів освіти і персоналу закладу.

Дивіться: На карантин у столиці закрито сім шкіл і шість дитсадків, - Кличко. ВIДЕО

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+9
Ключевое слово "болеют".
Дети почти не болеют. Зато являются переносчиками.
У меня нет слов...
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19.11.2020 14:15
+9
Детки будут ходить в школу и садики до последнего преподавателя и воспитателя. Потерпите, недолго до этого осталось...
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19.11.2020 14:21
+9
Всі нормальні країни школи закривають, а Україна і далі буде хоронити сотні померлих від короновірусу щодня.. Бо дебіли не знають що школи в першу чергу слід закривати
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19.11.2020 14:42
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19.11.2020 14:06 Відповісти
Закривайте школи,зебіли: діти сидять в переповнених класах, заражають один одного та заражають вас, приходячи додому. Страшно хворіють вчителі, деякі помирають- ви не захистили іх!
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19.11.2020 14:23 Відповісти
кРадуцкєй пожіл,кРадуцкєй паложіл.
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19.11.2020 15:06 Відповісти
А зачем закрывать сейчас, вот как дойдет до 20 тыс в день вот тогда самое время.
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19.11.2020 14:07 Відповісти
я За закрытие школ! это будет полная жопа! а садики Темболее
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19.11.2020 14:13 Відповісти
очень зря
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19.11.2020 14:14 Відповісти
Ключевое слово "болеют".
Дети почти не болеют. Зато являются переносчиками.
У меня нет слов...
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19.11.2020 14:15 Відповісти
вся европа закрыла учебные заведения, а мы как обычно, идиоты
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19.11.2020 14:15 Відповісти
радуцкий - штемп зелёного пианиста, который наплужал лохов , что маску носить нет надобности,
в то время зеГнидский и радуцкий надеялись, что пенсы вымрут от китайской заразы,
а они набьют карманы баблом из пенсионного фонда
..................................
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19.11.2020 14:16 Відповісти
В школах вчителі - смертники. Діти сидять в переповнених класах, бо забудовники думають про свій гаманець, а не школи. 1-4 класи ходять зовсім без масок... Учні заражають один одного і несуть ковід додому, заражаючи рідних.
Де у Радуцького мозок?? Чи там повна стерильність у голові? Школы и детсады пока не будут массово закрывать на карантин, - Радуцкий - Цензор.НЕТ 9048
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19.11.2020 14:20 Відповісти
Учителя тоже часто " не сповна розуму".
Ещё было жарко, а все окна в школе были закрыты и ручки с них сняты. Окна новые, металлопластик. В школе духота, но ручек нет "абы чего не случилось".
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19.11.2020 14:26 Відповісти
Никакой дистанции, в классах нет, все кто пришёл , а их в классе 36 забились и сидели...
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19.11.2020 15:28 Відповісти
Детки будут ходить в школу и садики до последнего преподавателя и воспитателя. Потерпите, недолго до этого осталось...
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19.11.2020 14:21 Відповісти
На первом же занятии учитель потребовал снять всем маски. Больше я детей в школу не пускал.
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19.11.2020 14:27 Відповісти
Месяц назад у детей классный руководитель на ковид заболел, две недели карнатинился весь класс, вчера - их одноклассник, опять две недели карантина.. а в школу ходить ой как надо, с марта вообще учебы фактически никакой...
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19.11.2020 14:28 Відповісти
А где 1кг.чеснока и несколько литров сока в месяц всем детям,бесплатно.
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19.11.2020 14:28 Відповісти
У Києві при мері Омельченку усім школярам щодня давали безплатно сік або молоко (чергували)...
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19.11.2020 14:44 Відповісти
Какавой чєзднокь? Вотка,токьма вотка.
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19.11.2020 15:05 Відповісти
Всі нормальні країни школи закривають, а Україна і далі буде хоронити сотні померлих від короновірусу щодня.. Бо дебіли не знають що школи в першу чергу слід закривати
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19.11.2020 14:42 Відповісти
Школы и детсады пока не будут массово закрывать ..

Конечно нельзя закрывать. Ведь тогда некому будет разносить заразу и эпидемия быстро пойдет на спад.
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19.11.2020 14:49 Відповісти
От мля медична логіка - коли всі захворіють, тоді позакриваємо на карантин
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19.11.2020 14:51 Відповісти
Классы и так полупустые. Люди не пускают детей в школу. Мой дома сидит.
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19.11.2020 15:26 Відповісти
И мои.
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19.11.2020 17:42 Відповісти
Дети болеют бессимптомно, они основные разносчики.
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19.11.2020 15:54 Відповісти
"Мраьи Ивановы" (предпенсонного возраста) теперь уже не успеют выйти на"заслуженаый отдых" (отправчтся на вечный покой) , коронавирус это панацея и "мессия" пенсионнвх фондов от перерасхода!
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19.11.2020 15:59 Відповісти
Бред. Земрази живут в другом мире и туда же занесли школьников, как будто они на другой планете живут и ходят в школу. Логики ноль.
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19.11.2020 17:20 Відповісти
Многие школьники проживают совместно с бабушками и дедушками. Рано или поздно они принесут им заразу, хотя сами могут и не заболеть. Школы нужно переводить на дистанционку и не медлить! Власть доиграется, пока ее не вынесут с насиженных мест.
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19.11.2020 17:36 Відповісти
В школах вчителі - смертники. Діти сидять в переповнених класах бо забудовники думають лише про класи, а не школи. Учні заражають один одного і несуть ковід додому, заражаючи рідних. Спалах саме зумовили учні та студенти після канікул. Дуде багато вчителів заразились та померли, а більшість з них в категоріі ризику 45-65 років із купою хронічних захворювань від нервовоі роботи
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19.11.2020 22:17 Відповісти
 
 