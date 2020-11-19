Школы и детсады пока не будут массово закрывать на карантин, - Радуцкий

По данным Министерства здравоохранения, в школах болеют менее 1% учащихся, персонала и учителей. Из-за этого в Украине менять формат обучения в школах и садиках пока не будут.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил председатель Комитета Верховной Рады по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и страхования Михаил Радуцкий, пишет УП Жизнь.

"По мнению ВОЗ, власти должны позволять традиционное обучение в школах и садиках и закрывать их только в самых критических ситуациях. По данным Минздрава, в школах болеют менее 1% учащихся, персонала и учителей. Поэтому пока дети учатся, и изменений не планируется", - отметил Радуцкий.

Между тем, в ЮНИСЕФ отчитываются, что каждый 9-й инфицированный COVID-19 в 87 странах является ребенком или подростком до 20 лет. Это 11% из 25,7 миллиона инфицированных лиц, о которых сообщили эти страны.

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В ЮНИСЕФ отмечают, что школы не является главным фактором передачи вируса в общинах, и дети чаще заражаются вирусом вне учебных заведений.

Ранее руководитель Минздрава Максим Степанов объяснял, при каких условиях школа или детский сад закрывается на карантин. Среди критериев - если на самоизоляции находятся более 50% соискателей образования и персонала заведения.

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