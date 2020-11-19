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Школы и детсады пока не будут массово закрывать на карантин, - Радуцкий

Новости Цензор.НЕТ Общество Здоровье

Школы и детсады пока не будут массово закрывать на карантин, - Радуцкий

По данным Министерства здравоохранения, в школах болеют менее 1% учащихся, персонала и учителей. Из-за этого в Украине менять формат обучения в школах и садиках пока не будут.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил председатель Комитета Верховной Рады по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и страхования Михаил Радуцкий, пишет УП Жизнь.

"По мнению ВОЗ, власти должны позволять традиционное обучение в школах и садиках и закрывать их только в самых критических ситуациях. По данным Минздрава, в школах болеют менее 1% учащихся, персонала и учителей. Поэтому пока дети учатся, и изменений не планируется", - отметил Радуцкий.

Между тем, в ЮНИСЕФ отчитываются, что каждый 9-й инфицированный COVID-19 в 87 странах является ребенком или подростком до 20 лет. Это 11% из 25,7 миллиона инфицированных лиц, о которых сообщили эти страны.

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В ЮНИСЕФ отмечают, что школы не является главным фактором передачи вируса в общинах, и дети чаще заражаются вирусом вне учебных заведений.

Ранее руководитель Минздрава Максим Степанов объяснял, при каких условиях школа или детский сад закрывается на карантин. Среди критериев - если на самоизоляции находятся более 50% соискателей образования и персонала заведения.

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Топ комментарии
+9
Ключевое слово "болеют".
Дети почти не болеют. Зато являются переносчиками.
У меня нет слов...
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19.11.2020 14:15
+9
Детки будут ходить в школу и садики до последнего преподавателя и воспитателя. Потерпите, недолго до этого осталось...
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19.11.2020 14:21
+9
Всі нормальні країни школи закривають, а Україна і далі буде хоронити сотні померлих від короновірусу щодня.. Бо дебіли не знають що школи в першу чергу слід закривати
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19.11.2020 14:42
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19.11.2020 14:06 Ответить
Закривайте школи,зебіли: діти сидять в переповнених класах, заражають один одного та заражають вас, приходячи додому. Страшно хворіють вчителі, деякі помирають- ви не захистили іх!
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19.11.2020 14:23 Ответить
кРадуцкєй пожіл,кРадуцкєй паложіл.
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19.11.2020 15:06 Ответить
А зачем закрывать сейчас, вот как дойдет до 20 тыс в день вот тогда самое время.
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19.11.2020 14:07 Ответить
я За закрытие школ! это будет полная жопа! а садики Темболее
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19.11.2020 14:13 Ответить
очень зря
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19.11.2020 14:14 Ответить
Ключевое слово "болеют".
Дети почти не болеют. Зато являются переносчиками.
У меня нет слов...
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19.11.2020 14:15 Ответить
вся европа закрыла учебные заведения, а мы как обычно, идиоты
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19.11.2020 14:15 Ответить
радуцкий - штемп зелёного пианиста, который наплужал лохов , что маску носить нет надобности,
в то время зеГнидский и радуцкий надеялись, что пенсы вымрут от китайской заразы,
а они набьют карманы баблом из пенсионного фонда
..................................
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19.11.2020 14:16 Ответить
В школах вчителі - смертники. Діти сидять в переповнених класах, бо забудовники думають про свій гаманець, а не школи. 1-4 класи ходять зовсім без масок... Учні заражають один одного і несуть ковід додому, заражаючи рідних.
Де у Радуцького мозок?? Чи там повна стерильність у голові? Школы и детсады пока не будут массово закрывать на карантин, - Радуцкий - Цензор.НЕТ 9048
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19.11.2020 14:20 Ответить
Учителя тоже часто " не сповна розуму".
Ещё было жарко, а все окна в школе были закрыты и ручки с них сняты. Окна новые, металлопластик. В школе духота, но ручек нет "абы чего не случилось".
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19.11.2020 14:26 Ответить
Никакой дистанции, в классах нет, все кто пришёл , а их в классе 36 забились и сидели...
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19.11.2020 15:28 Ответить
Детки будут ходить в школу и садики до последнего преподавателя и воспитателя. Потерпите, недолго до этого осталось...
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19.11.2020 14:21 Ответить
На первом же занятии учитель потребовал снять всем маски. Больше я детей в школу не пускал.
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19.11.2020 14:27 Ответить
Месяц назад у детей классный руководитель на ковид заболел, две недели карнатинился весь класс, вчера - их одноклассник, опять две недели карантина.. а в школу ходить ой как надо, с марта вообще учебы фактически никакой...
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19.11.2020 14:28 Ответить
А где 1кг.чеснока и несколько литров сока в месяц всем детям,бесплатно.
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19.11.2020 14:28 Ответить
У Києві при мері Омельченку усім школярам щодня давали безплатно сік або молоко (чергували)...
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19.11.2020 14:44 Ответить
Какавой чєзднокь? Вотка,токьма вотка.
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19.11.2020 15:05 Ответить
Всі нормальні країни школи закривають, а Україна і далі буде хоронити сотні померлих від короновірусу щодня.. Бо дебіли не знають що школи в першу чергу слід закривати
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19.11.2020 14:42 Ответить
Школы и детсады пока не будут массово закрывать ..

Конечно нельзя закрывать. Ведь тогда некому будет разносить заразу и эпидемия быстро пойдет на спад.
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19.11.2020 14:49 Ответить
От мля медична логіка - коли всі захворіють, тоді позакриваємо на карантин
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19.11.2020 14:51 Ответить
Классы и так полупустые. Люди не пускают детей в школу. Мой дома сидит.
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19.11.2020 15:26 Ответить
И мои.
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19.11.2020 17:42 Ответить
Дети болеют бессимптомно, они основные разносчики.
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19.11.2020 15:54 Ответить
"Мраьи Ивановы" (предпенсонного возраста) теперь уже не успеют выйти на"заслуженаый отдых" (отправчтся на вечный покой) , коронавирус это панацея и "мессия" пенсионнвх фондов от перерасхода!
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19.11.2020 15:59 Ответить
Бред. Земрази живут в другом мире и туда же занесли школьников, как будто они на другой планете живут и ходят в школу. Логики ноль.
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19.11.2020 17:20 Ответить
Многие школьники проживают совместно с бабушками и дедушками. Рано или поздно они принесут им заразу, хотя сами могут и не заболеть. Школы нужно переводить на дистанционку и не медлить! Власть доиграется, пока ее не вынесут с насиженных мест.
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19.11.2020 17:36 Ответить
В школах вчителі - смертники. Діти сидять в переповнених класах бо забудовники думають лише про класи, а не школи. Учні заражають один одного і несуть ковід додому, заражаючи рідних. Спалах саме зумовили учні та студенти після канікул. Дуде багато вчителів заразились та померли, а більшість з них в категоріі ризику 45-65 років із купою хронічних захворювань від нервовоі роботи
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19.11.2020 22:17 Ответить
 
 