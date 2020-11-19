Школы и детсады пока не будут массово закрывать на карантин, - Радуцкий
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По данным Министерства здравоохранения, в школах болеют менее 1% учащихся, персонала и учителей. Из-за этого в Украине менять формат обучения в школах и садиках пока не будут.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил председатель Комитета Верховной Рады по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и страхования Михаил Радуцкий, пишет УП Жизнь.
"По мнению ВОЗ, власти должны позволять традиционное обучение в школах и садиках и закрывать их только в самых критических ситуациях. По данным Минздрава, в школах болеют менее 1% учащихся, персонала и учителей. Поэтому пока дети учатся, и изменений не планируется", - отметил Радуцкий.
Между тем, в ЮНИСЕФ отчитываются, что каждый 9-й инфицированный COVID-19 в 87 странах является ребенком или подростком до 20 лет. Это 11% из 25,7 миллиона инфицированных лиц, о которых сообщили эти страны.
В ЮНИСЕФ отмечают, что школы не является главным фактором передачи вируса в общинах, и дети чаще заражаются вирусом вне учебных заведений.
Ранее руководитель Минздрава Максим Степанов объяснял, при каких условиях школа или детский сад закрывается на карантин. Среди критериев - если на самоизоляции находятся более 50% соискателей образования и персонала заведения.
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Дети почти не болеют. Зато являются переносчиками.
У меня нет слов...
в то время зеГнидский и радуцкий надеялись, что пенсы вымрут от китайской заразы,
а они набьют карманы баблом из пенсионного фонда
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Де у Радуцького мозок?? Чи там повна стерильність у голові?
Ещё было жарко, а все окна в школе были закрыты и ручки с них сняты. Окна новые, металлопластик. В школе духота, но ручек нет "абы чего не случилось".
Конечно нельзя закрывать. Ведь тогда некому будет разносить заразу и эпидемия быстро пойдет на спад.