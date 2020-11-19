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Пацієнтка з пневмонією померла на Чернігівщині після того, як її виписали з лікарні: в ОДА доручили Нацполіції перевірити медзаклад

Новини Цензор.НЕТ Події Суспільство

Пацієнтка з пневмонією померла на Чернігівщині після того, як її виписали з лікарні: в ОДА доручили Нацполіції перевірити медзаклад

За фактом оприлюднення в ЗМІ інформації про смерть жінки, якій надавали медичну допомогу в КНП "Бобровицька центральна районна лікарня" голова Чернігівської ОДА Ганна Коваленко доручила провести невідкладну перевірку закладу.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ОДА.

Зокрема, один зі ЗМІ оприлюднив сюжет про 74-річну пацієнтку, яку виписали з пневмонією з лікарні. Також у цьому відео йдеться про те, що жінка померла.

19 листопада Управління охорони здоров'я Чернігівської ОДА почало службову перевірку випадку надання медичної допомоги хворій К. в КНП "Бобровицька центральна районна лікарня" Бобровицького району.

Створено спеціальну комісію, яка з'ясує обставини надання медичної допомоги пацієнтці в медичній установі і за результатами якої буде ухвалено відповідні рішення. Керівник Управління охорони здоров'я Петро Гармаш відразу відбув у відрядження в Бобровицький район.

Також голова Чернігівської ОДА звернулася в ГУ Національної поліції в Чернігівській області щодо перевірки цього факту й інформації, викладеної в сюжеті телеканалу.

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Топ коментарі
+5
"проверка показала что она утонула "умерла от сопутствующих заболеваний, и вообще мы чемпиона мира по ковид19 - у нас смертность 0.000001%"(с)зеленский/степанов
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19.11.2020 17:05
+5
А все потому что сейчас дают пинка из больницы даже толком не долечив, особенно тех у кого нет денег.
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19.11.2020 17:06
+5
зебил, у тебя впн постоянно слетает от подгорания седалища Пацієнтка з пневмонією померла на Чернігівщині після того, як її виписали з лікарні: в ОДА доручили Нацполіції перевірити медзаклад - Цензор.НЕТ 3201
ты расскажи о масках тем людям, а особенно врачам - которые умирают без кислорода в больницах.. А твоя зебильная власть тем временем крадет ВСЁ из фонда ковид19, более того - лишает финансирования и онкологию, и педиатрию и вообще всю всю сферу здравоохранения - лишь бы потом УКРАСТЬ на деребане дорог...
Ах да, как там в италии - тоже не платят врачам, умершим от ковида, и тоже НЕ страхуют их на случай заболевания... как это делает твоя зебильная власть? Пацієнтка з пневмонією померла на Чернігівщині після того, як її виписали з лікарні: в ОДА доручили Нацполіції перевірити медзаклад - Цензор.НЕТ 9627

Недофинансирование медицинских учреждений по состоянию на 01.11.2020 г. по расходам на стационарное лечение больных cоставляют 7.811 млрд. гривен (из них 5,577 млрд. - лечение больных COVID-19), финансирование заработной платы на 611.22 млн. гривен.

\
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19.11.2020 18:28
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А родственникам усопшей это как то поможет?
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19.11.2020 17:04 Відповісти
"проверка показала что она утонула "умерла от сопутствующих заболеваний, и вообще мы чемпиона мира по ковид19 - у нас смертность 0.000001%"(с)зеленский/степанов
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19.11.2020 17:05 Відповісти
Что скажешь про Италию?
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19.11.2020 17:10 Відповісти
в италии власти НЕ скрывают смерти от ковида19, и тем более - смерти врачей - умерших от ковида.. как в Украине.
лицемерие зебильной власти по-факту: умирает врач в инфекционке (работала там 20 лет) именно от ковида, а в причине смерти ставят "умер от сопутствующих заболеваний" - потому что от минздрава пришел прямой указ - скрывать причины смерти.. а то вовОчко растроится и видосики голимые будут.
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19.11.2020 17:47 Відповісти
Где скрытие инфы?
Наоборот все открыто, шоб вам малоумным дошло, шо носителе для начала маски.
Да, читай не только здесь новости)))
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19.11.2020 17:52 Відповісти
зебил, у тебя впн постоянно слетает от подгорания седалища Пацієнтка з пневмонією померла на Чернігівщині після того, як її виписали з лікарні: в ОДА доручили Нацполіції перевірити медзаклад - Цензор.НЕТ 3201
ты расскажи о масках тем людям, а особенно врачам - которые умирают без кислорода в больницах.. А твоя зебильная власть тем временем крадет ВСЁ из фонда ковид19, более того - лишает финансирования и онкологию, и педиатрию и вообще всю всю сферу здравоохранения - лишь бы потом УКРАСТЬ на деребане дорог...
Ах да, как там в италии - тоже не платят врачам, умершим от ковида, и тоже НЕ страхуют их на случай заболевания... как это делает твоя зебильная власть? Пацієнтка з пневмонією померла на Чернігівщині після того, як її виписали з лікарні: в ОДА доручили Нацполіції перевірити медзаклад - Цензор.НЕТ 9627

Недофинансирование медицинских учреждений по состоянию на 01.11.2020 г. по расходам на стационарное лечение больных cоставляют 7.811 млрд. гривен (из них 5,577 млрд. - лечение больных COVID-19), финансирование заработной платы на 611.22 млн. гривен.

\
показати весь коментар
19.11.2020 18:28 Відповісти
у зебилов тоже "маски виноваты"
из планируемых 64 млрд гривен в фонд реально поступило на 01.11.2020г. около 46, 8 млрд. гривен из которых 34,6 ушло на дороги, 10,4 млрд. на мероприятия по борьбе с ковид, остальное вразброс. Реально денег в фонде уже нет. Их и не будет. По состоянию на 01.11.2020 г., непрофинансированными является 320,88 млрд. гривен расходов государственного бюджета, из которых 136, 88 млрд - планируемые зарплаты, пенсии и социальные выплаты за ноябрь-декабрь
Пацієнтка з пневмонією померла на Чернігівщині після того, як її виписали з лікарні: в ОДА доручили Нацполіції перевірити медзаклад - Цензор.НЕТ 9775
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19.11.2020 18:31 Відповісти
А все потому что сейчас дают пинка из больницы даже толком не долечив, особенно тех у кого нет денег.
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19.11.2020 17:06 Відповісти
А якщо врахувати,що лікування ПОВНІСТЮ йде за рахунок пацієнта,то страшно уявити скільки недолікованих людей виходить з лікарень. А скільки туди не може зайти через брак грошей і обмеження!!!!
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19.11.2020 18:47 Відповісти
Так ця померла вроді би родичка чиновниці ОДА.
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19.11.2020 17:08 Відповісти
Бабушка умерла только потому , что она бабушка и без бабосов .

Ещё выкинули из больницы как мусор . Наверно мусор на помойку выкидывают с большим пиететом , чем эту бабушку ...

Спасибо Ульянке-смерт ... Она превратила руководство больниц из медиков в комерсов !
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19.11.2020 19:27 Відповісти
Про Чернигов можно сказать только одно- кто попадает без блата и очереди на месяц вперед на рентген легких, или получает направление на ПЦР тест- тому уже повезло. В больницу лечь с диагнозом ковид вообще нереально. Доктора отказываются ставить диагноз ковида! Делают хорошую статистику.
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19.11.2020 20:50 Відповісти
 
 