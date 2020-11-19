Пацієнтка з пневмонією померла на Чернігівщині після того, як її виписали з лікарні: в ОДА доручили Нацполіції перевірити медзаклад
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За фактом оприлюднення в ЗМІ інформації про смерть жінки, якій надавали медичну допомогу в КНП "Бобровицька центральна районна лікарня" голова Чернігівської ОДА Ганна Коваленко доручила провести невідкладну перевірку закладу.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ОДА.
Зокрема, один зі ЗМІ оприлюднив сюжет про 74-річну пацієнтку, яку виписали з пневмонією з лікарні. Також у цьому відео йдеться про те, що жінка померла.
19 листопада Управління охорони здоров'я Чернігівської ОДА почало службову перевірку випадку надання медичної допомоги хворій К. в КНП "Бобровицька центральна районна лікарня" Бобровицького району.
Створено спеціальну комісію, яка з'ясує обставини надання медичної допомоги пацієнтці в медичній установі і за результатами якої буде ухвалено відповідні рішення. Керівник Управління охорони здоров'я Петро Гармаш відразу відбув у відрядження в Бобровицький район.
Також голова Чернігівської ОДА звернулася в ГУ Національної поліції в Чернігівській області щодо перевірки цього факту й інформації, викладеної в сюжеті телеканалу.
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утонула"умерла от сопутствующих заболеваний, и вообще мы чемпиона мира по ковид19 - у нас смертность 0.000001%"(с)зеленский/степанов
лицемерие зебильной власти по-факту: умирает врач в инфекционке (работала там 20 лет) именно от ковида, а в причине смерти ставят "умер от сопутствующих заболеваний" - потому что от минздрава пришел прямой указ - скрывать причины смерти.. а то вовОчко растроится и видосики голимые будут.
Наоборот все открыто, шоб вам малоумным дошло, шо носителе для начала маски.
Да, читай не только здесь новости)))
ты расскажи о масках тем людям, а особенно врачам - которые умирают без кислорода в больницах.. А твоя зебильная власть тем временем крадет ВСЁ из фонда ковид19, более того - лишает финансирования и онкологию, и педиатрию и вообще всю всю сферу здравоохранения - лишь бы потом УКРАСТЬ на деребане дорог...
Ах да, как там в италии - тоже не платят врачам, умершим от ковида, и тоже НЕ страхуют их на случай заболевания... как это делает твоя зебильная власть?
Недофинансирование медицинских учреждений по состоянию на 01.11.2020 г. по расходам на стационарное лечение больных cоставляют 7.811 млрд. гривен (из них 5,577 млрд. - лечение больных COVID-19), финансирование заработной платы на 611.22 млн. гривен.
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из планируемых 64 млрд гривен в фонд реально поступило на 01.11.2020г. около 46, 8 млрд. гривен из которых 34,6 ушло на дороги, 10,4 млрд. на мероприятия по борьбе с ковид, остальное вразброс. Реально денег в фонде уже нет. Их и не будет. По состоянию на 01.11.2020 г., непрофинансированными является 320,88 млрд. гривен расходов государственного бюджета, из которых 136, 88 млрд - планируемые зарплаты, пенсии и социальные выплаты за ноябрь-декабрь
Ещё выкинули из больницы как мусор . Наверно мусор на помойку выкидывают с большим пиететом , чем эту бабушку ...
Спасибо Ульянке-смерт ... Она превратила руководство больниц из медиков в комерсов !