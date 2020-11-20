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НАБУ (3425) хабар (3990) Венедіктова (756) Халімон Павло (18)

"Слуга народу" Халімон вимагав хабар у бізнесмена, ексдепутата БПП. ВIДЕО

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Генеральна прокурорка Ірина Венедіктова відмовила НАБУ в проведенні розслідування про отримання хабаря народним депутатом із фракції "Слуга народу" Павлом Халімоном.

Про це йдеться в матеріалі програми "Схеми", інформує Цензор.НЕТ.

Депутатська недоторканність в Україні офіційно скасована з 1 січня 2020 року. На практиці контроль за долею справ проти народних депутатів тепер опинився в руках однієї людини - генерального прокурора. В даному випадку - Ірини Венедіктової, соратниці Володимира Зеленського.

Ще влітку до неї звернулися детективи НАБУ з проханням розпочати кримінальне провадження, в рамках якого вони збиралися зафіксувати можливе отримання хабаря заступником глави президентської фракції "Слуга народу" Павлом Халімоном - оскільки дізналися, що він вів переговори з бізнесменом довкола одного спору про доступ до державних земельних ресурсів і в тих розмовах звучали домовленості про гроші. Але Венедіктова відмовила - тому спецоперація була зірвана.

Читайте також: Стався витік, хтось на самісінькому верху врятував главу "слуг" Чернігівщини Халімона від ганебного арешту за вимагання хабаря, - Бутусов

Слуга народу Халімон вимагав хабар у бізнесмена, ексдепутата БПП 01
Слуга народу Халімон вимагав хабар у бізнесмена, ексдепутата БПП 02
Слуга народу Халімон вимагав хабар у бізнесмена, ексдепутата БПП 03
Слуга народу Халімон вимагав хабар у бізнесмена, ексдепутата БПП 04
Слуга народу Халімон вимагав хабар у бізнесмена, ексдепутата БПП 05
Слуга народу Халімон вимагав хабар у бізнесмена, ексдепутата БПП 06
Слуга народу Халімон вимагав хабар у бізнесмена, ексдепутата БПП 07

Тільки внаслідок резонансу і коли цю справу почали розслідувати "Схеми", Венедіктова дозволила розпочати кримінальне провадження щодо Халімона. Але, як зазначають журналісти, чи є в цьому сенс зараз? Коли ключову негласну слідчу дію була зірвано, зафіксувати момент отримання коштів не вдалося, а сам фігурант вже був попереджений про інтерес НАБУ до своїх дій?

І чи запитає про це Зеленський главу ОГПУ Венедіктову наступного разу, коли вимагатиме звіту про обіцяні посадки?

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Не реагуючи на скандали з чоловіком Колесником і "слугою народу" Халімоном генпрокурорка Венедіктова показує українцям, що топкорупція нікуди не поділася, - Соболєв. ВIДЕО
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Топ коментарі
+48
"Слуга народа" Халимон вымогал взятку у бизнесмена, экс-депутата БПП - Цензор.НЕТ 9588
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19.11.2020 23:44
+47
"Слуга народа" Халимон вымогал взятку у бизнесмена, экс-депутата БПП - Цензор.НЕТ 2520
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19.11.2020 23:43
+43
"Слуга народа" Халимон вымогал взятку у бизнесмена, экс-депутата БПП - Цензор.НЕТ 9656
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19.11.2020 23:42
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19.11.2020 23:36 Відповісти
"Слуга народу" Халімон вимагав хабар у бізнесмена, ексдепутата БПП - Цензор.НЕТ 966
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19.11.2020 23:52 Відповісти
вимагати взятку - це новітня державна політика зеленої влади! тож все офіційно
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19.11.2020 23:37 Відповісти
Вам то..
.
Какая разница !. .
.
ведь эти взятки - - - НА ХЛЕБ НЕ НАМАЖЭШЬ !,,
,
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19.11.2020 23:52 Відповісти
ви шось переплутали
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19.11.2020 23:56 Відповісти
Эти взятки намазывают на хлеб СУДЬИ и 3Э чинуши..
.
А вам -- КАКАЯ РАЗНИЦА ??!,,
Вы теперь ПРЭЗЭДЭНТ !!,,
И не ЛОХ !,,
Врочем -- КАКАЯ ВАМ РАЗНИЦА !
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19.11.2020 23:58 Відповісти
Радуйтесь , что сняли кровавого барыгу , и теперь вы все ПРЭЗЭДЭГТЫ..
и не ЛОХИ ..
.
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20.11.2020 00:09 Відповісти
Извени..
Я пишу без персоналий..
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20.11.2020 00:16 Відповісти
зрозуміло, френдліфаєр... буває
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20.11.2020 00:17 Відповісти
Может, он просто хотел вернуть державі украденное будочниками? "Слуга народа" Халимон вымогал взятку у бизнесмена, экс-депутата БПП - Цензор.НЕТ 6716
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19.11.2020 23:41 Відповісти
"Слуга народу" Халімон вимагав хабар у бізнесмена, ексдепутата БПП - Цензор.НЕТ 4009 №76
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19.11.2020 23:50 Відповісти
шо,палки новые завезли?
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20.11.2020 00:45 Відповісти
Каждый день пробивается дно, происходит какой-то трэш. Уже даже по нескольку раз в день. Я просто не успеваю следить.
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19.11.2020 23:41 Відповісти
Уровень трындеца растет
Все сложнее охреневать от ленты новостей
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19.11.2020 23:43 Відповісти
Зелеты Зели превратились в один сплошной непрерывный вой.
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19.11.2020 23:56 Відповісти
А вы докажите) нету у вас ничего против Коли Сапрыкина ) классика кинематографа
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19.11.2020 23:42 Відповісти
"Слуга народа" Халимон вымогал взятку у бизнесмена, экс-депутата БПП - Цензор.НЕТ 9656
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19.11.2020 23:42 Відповісти
Мне сказал президент в телевизоревчера его слушал полдня),
Что страна выползает из кризиса! Как же так?! Почему без меня?!
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20.11.2020 01:25 Відповісти
"Слуга народа" Халимон вымогал взятку у бизнесмена, экс-депутата БПП - Цензор.НЕТ 2520
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19.11.2020 23:43 Відповісти
"Не прошла переаттестацию, и чё? Мне эта ваша юриспруденция-************ неинтересна, я сама тут закон" (с) Венедиктова
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19.11.2020 23:44 Відповісти
А "какая разніца"? Ахламон, тобто Халімон - не бариґа!
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19.11.2020 23:44 Відповісти
навіть не далекий родич ! в роду зеленого лайна немає.
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19.11.2020 23:59 Відповісти
"Слуга народа" Халимон вымогал взятку у бизнесмена, экс-депутата БПП - Цензор.НЕТ 9588
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19.11.2020 23:44 Відповісти
ні, ну справедливість жиж треба відновлювати?!
хабарами - по корупції та кумівству барижної влади!
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19.11.2020 23:45 Відповісти
Нехай навіть Ситник - дрібний корупціонер (але заслуговує покарання, само собою, бути знятим з посади, і навіть засудженим). Але нині Ситник зі своїм апаратом НАБУ - мабуть, єдиний орган, який бореться з корупцією. І його бубочка хоче зняти.
До речі, після звільнення Холодницького з прокуратури особою, яка контролює законність дій Ситника (НАБУ) є не хто інший, як сама бенедіктова. Отака пухня, малята.
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19.11.2020 23:46 Відповісти
Сытник такой же корупционер как и любой пересичный. Законы издаются чоб их нельзя было выполнить, ни наказать за нарушение. А фабула его дело взагали шедевр.четверо на пикнике истратили 25 тыс за тридня а чеки не смогли предоставить , сочли что это была взятка от хозяина усадьбы. И так три эпизода. У коли котлета дороже стоит в Велюре. И это при всем старании прокуроров, ментов и судей самых чесных в мире. Набу это уздечка и крючок от кредиторов на нашых провладных мародеров. Вот что их бесит нашу владу и спать не дает. Отберут в любой момент чесно нажитое как только станут ненужными.
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20.11.2020 07:25 Відповісти
А чего удивляться?
Ведь даже Конституционный Суд именем Украины вынес решение, которое фактически означает, что борьба с коррупцией противоречит Конституции Украины.
Так, что коррупционеров нельзя трогать, это противоречит Конституции.
Коррупция официально признана легитимным деянием.
То есть, судом теперь разрешено заниматься коррупцией в Украине, а вот бороться с коррупцией запрещено.
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19.11.2020 23:48 Відповісти
А какая разница !..
ведь КС - - -на хлеб не намажэшь !..
.
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19.11.2020 23:53 Відповісти
Так це ж партньори і папутчики. Ділов то. А руда гнида добудувала маєток. ****** з коломойським слиною вдавляться.
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19.11.2020 23:48 Відповісти
Прийде якась весна, якогось року, але кого саджати до тюрьми бо всі свої
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19.11.2020 23:49 Відповісти
не вси..
.
есть украинцы , а есть росцийсско - -ФАШИССКИЕ
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20.11.2020 00:01 Відповісти
Казочки для зебілів про посадки закінчуються так і не розпочавшись.
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19.11.2020 23:51 Відповісти
Зеля в доле,прокурорша крышует,пипл хавает
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19.11.2020 23:53 Відповісти
"Слуга народу" Халімон вимагав хабар у бізнесмена, ексдепутата БПП - Цензор.НЕТ 8599
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19.11.2020 23:54 Відповісти
Яка ризныця..
Судили чи ни, брав взятку , чи ни ..
вул - Бандэры- чы Сталина и т д...
.
Ведь мы все ПРЭЗЭДЭНТы и не ЛОХИ,,
,
,
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19.11.2020 23:56 Відповісти
«Грабь награбленное»-или « вор украл у вора»- это классика)))))
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19.11.2020 23:59 Відповісти
"Слуга народу" Халімон вимагав хабар у бізнесмена, ексдепутата БПП - Цензор.НЕТ 5852
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20.11.2020 00:00 Відповісти
73 процента проголосовавших не могут быть лохами. Вся история человечества просто вопиет об успешности большинства избиратов в бедных странах "Слуга народу" Халімон вимагав хабар у бізнесмена, ексдепутата БПП - Цензор.НЕТ 4666 Возьмите хотя бы зекраину.
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20.11.2020 00:06 Відповісти
Хехехе
Как раз могут
Социология говорит о том,что социально активными являются 10-25 процентов социума. Остальные просто сырковая масса
Все в пределах статистической погрешности
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20.11.2020 00:38 Відповісти
"Слуга народу" Халімон вимагав хабар у бізнесмена, ексдепутата БПП - Цензор.НЕТ 9652 "Слуга народу" Халімон вимагав хабар у бізнесмена, ексдепутата БПП - Цензор.НЕТ 344 "Слуга народу" Халімон вимагав хабар у бізнесмена, ексдепутата БПП - Цензор.НЕТ 334
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20.11.2020 00:06 Відповісти
У такой свыни не грех и две взятки потребовать
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20.11.2020 00:47 Відповісти
Для зеленой шелупони уже мало что является грехом
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20.11.2020 01:17 Відповісти
Генеральный прокурор Ирина Венедиктова отказала НАБУ в проведении расследования о получении взятки народным депутатом из фракции "Слуга народа" Павлом Халимоном.
Муж Венедиктовой уволился с работы, получил 750 тысяч и снова возобновился
https://www.pravda.com.ua/rus/news/2020/11/16/7273780/
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20.11.2020 01:32 Відповісти
"Берегиня" с муженьком уже дают взятки самим себе. Куй железо пока горячо.
Шайка пришла быстренько "прибарахлиться", как говорил один из них
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20.11.2020 02:04 Відповісти
Нам клялся президент на Конституции
Кричал из телевизоров сурово:
"Я положу конец любой коррупции!"
Но выполнил всего три первых слов
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20.11.2020 01:20 Відповісти
Нє-нє-нє! Ви не пойнялі! Взятку - ні-ні-ні, нізззя... А хабаря можна.
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20.11.2020 01:42 Відповісти
Не надо про всю Украину, хабари далеко не всем перепадают.
И "хатинки" сильно отличаются у некоторых
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20.11.2020 02:08 Відповісти
Кому хабар, кому взятка , а смысл одинаковый. Не цепляйтесь к словам. Говорите по сути
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20.11.2020 02:45 Відповісти
Большое вредительство. Кто подставляет Зеленского в интересах /Коломойского?
Президентская программа "Большое строительство", несмотря на ее глобальную задумку обновления и реновации инфраструктуры Украины, может стать памятником коррупции.

https://ord-ua.com/2020/11/18/bolshoe-vreditelstvo-kto-podstavlyaet-zelenskogo-v-interesah-kolomojskogo/
Сядет ли министр Чернышек за «Велике крадівництво?
https://ord-ua.com/2020/11/19/syadet-li-ministr-chernyshev-za-velike-kradivnictvo/
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20.11.2020 01:43 Відповісти
Порада всім,що ще залишилися,зелебобікам - засуньте вже "Петю" собі в дупи і відповідайте за свій недолугий вибір.
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20.11.2020 06:27 Відповісти
что посеяли то и жнем.
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20.11.2020 06:45 Відповісти
Смешно смотреть, как в общем то не глупые люди оппозиции каждый раз покупаются на один и тот же трюк Зеленского. Как только всплывает очередная афера, попадается на взятках или воровстве очередной "слуга народа", Зеленский вытягивает портновский конспект и начинает туманно намекать на "госпереворот на Майдане".Происходит смена информационных акцентов и реальные преступления власти отходят с линии внимания. Законность постмайдановской власти подтверждена решениями конституционного большинства Верховной Рады, актами проведения двух туров общенациональных выборов и целой чередой международных договоров. Признание этого всего незаконным - это прежде всего признание незаконным нынешней власти пришедшей к власти на основании решений "незаконной власти". Потому совет - давайте вернемся к коррупции власти, противодействию Зеленского и его окружения борьбе с коррупцией, разграблению бюджета, хищениям на таможне и в Госрезерве. timeze2019.blogspot.com
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20.11.2020 08:18 Відповісти
Зелені крадуть в турборежимі , а винні попередники !
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20.11.2020 08:28 Відповісти
что эта венедиктова пьет... рожа вечно опухшая... не от кофе же... ну да, работа нервная...
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20.11.2020 09:14 Відповісти
Потерпіле та ще й хворе Чмо може тільки обіцяти.Виконувати свої обіцянки воно не збирається і не збиралось, хоча має всі можливості...
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20.11.2020 09:47 Відповісти
Не берегиня, а крышевательница.
Это абсолютно разные вещи, понятия.
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20.11.2020 09:47 Відповісти
Что-то Бутусов понемногу сливается. Раньше было больше объективности.
Ну прослушал "записи" эти, где, скажите, там разговор Халимона о взятке или какой-либо незаконной деятельности?? Там же обрывки фраз, иногда по 5 секунд, а где остальное? А в остальном вполне возможно Дмитренко этот, который уже разворовал Ивковцы (что подтверждено заключением аудита), действительно САМ предлагает взятку. Судя по его биографии (почитайте!) он вполне на это способен. А тут жертву из себя строит... По таким "доказательствам" ни один уважающий себя прокурор не откроет производство. Но у меня вопрос к Бутусову, а почему про злоупотребления Дмитренко вы ничего не пишете и не жалуетесь, что он до сих пор не сидит?? Почему не выложили для справедливости заключение аудита по Ивковцам и постановление об отрытии уголовного производства по Дмитренко? Нет у вас? Ну так Халимон даст, попросите...
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20.11.2020 09:57 Відповісти
петя хотя бы имитировал деятельность против коррупции на госуровне а у этих вообще один
******* и видосики.
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20.11.2020 11:17 Відповісти
 
 