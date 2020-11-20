"Слуга народу" Халімон вимагав хабар у бізнесмена, ексдепутата БПП. ВIДЕО
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Генеральна прокурорка Ірина Венедіктова відмовила НАБУ в проведенні розслідування про отримання хабаря народним депутатом із фракції "Слуга народу" Павлом Халімоном.
Про це йдеться в матеріалі програми "Схеми", інформує Цензор.НЕТ.
Депутатська недоторканність в Україні офіційно скасована з 1 січня 2020 року. На практиці контроль за долею справ проти народних депутатів тепер опинився в руках однієї людини - генерального прокурора. В даному випадку - Ірини Венедіктової, соратниці Володимира Зеленського.
Ще влітку до неї звернулися детективи НАБУ з проханням розпочати кримінальне провадження, в рамках якого вони збиралися зафіксувати можливе отримання хабаря заступником глави президентської фракції "Слуга народу" Павлом Халімоном - оскільки дізналися, що він вів переговори з бізнесменом довкола одного спору про доступ до державних земельних ресурсів і в тих розмовах звучали домовленості про гроші. Але Венедіктова відмовила - тому спецоперація була зірвана.
Тільки внаслідок резонансу і коли цю справу почали розслідувати "Схеми", Венедіктова дозволила розпочати кримінальне провадження щодо Халімона. Але, як зазначають журналісти, чи є в цьому сенс зараз? Коли ключову негласну слідчу дію була зірвано, зафіксувати момент отримання коштів не вдалося, а сам фігурант вже був попереджений про інтерес НАБУ до своїх дій?
І чи запитає про це Зеленський главу ОГПУ Венедіктову наступного разу, коли вимагатиме звіту про обіцяні посадки?
Будь ласка, зачекайте...
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Какая разница !. .
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ведь эти взятки - - - НА ХЛЕБ НЕ НАМАЖЭШЬ !,,
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А вам -- КАКАЯ РАЗНИЦА ??!,,
Вы теперь ПРЭЗЭДЭНТ !!,,
И не ЛОХ !,,
Врочем -- КАКАЯ ВАМ РАЗНИЦА !
и не ЛОХИ ..
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Я пишу без персоналий..
Все сложнее охреневать от ленты новостей
Что страна выползает из кризиса! Как же так?! Почему без меня?!
хабарами - по корупції та кумівству барижної влади!
До речі, після звільнення Холодницького з прокуратури особою, яка контролює законність дій Ситника (НАБУ) є не хто інший, як сама бенедіктова. Отака пухня, малята.
Ведь даже Конституционный Суд именем Украины вынес решение, которое фактически означает, что борьба с коррупцией противоречит Конституции Украины.
Так, что коррупционеров нельзя трогать, это противоречит Конституции.
Коррупция официально признана легитимным деянием.
То есть, судом теперь разрешено заниматься коррупцией в Украине, а вот бороться с коррупцией запрещено.
ведь КС - - -на хлеб не намажэшь !..
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есть украинцы , а есть росцийсско - -ФАШИССКИЕ
Судили чи ни, брав взятку , чи ни ..
вул - Бандэры- чы Сталина и т д...
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Ведь мы все ПРЭЗЭДЭНТы и не ЛОХИ,,
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Как раз могут
Социология говорит о том,что социально активными являются 10-25 процентов социума. Остальные просто сырковая масса
Все в пределах статистической погрешности
Муж Венедиктовой уволился с работы, получил 750 тысяч и снова возобновился
https://www.pravda.com.ua/rus/news/2020/11/16/7273780/
Шайка пришла быстренько "прибарахлиться", как говорил один из них
Кричал из телевизоров сурово:
"Я положу конец любой коррупции!"
Но выполнил всего три первых слов
И "хатинки" сильно отличаются у некоторых
Президентская программа "Большое строительство", несмотря на ее глобальную задумку обновления и реновации инфраструктуры Украины, может стать памятником коррупции.
https://ord-ua.com/2020/11/18/bolshoe-vreditelstvo-kto-podstavlyaet-zelenskogo-v-interesah-kolomojskogo/
Сядет ли министр Чернышек за «Велике крадівництво?
https://ord-ua.com/2020/11/19/syadet-li-ministr-chernyshev-za-velike-kradivnictvo/
Это абсолютно разные вещи, понятия.
Ну прослушал "записи" эти, где, скажите, там разговор Халимона о взятке или какой-либо незаконной деятельности?? Там же обрывки фраз, иногда по 5 секунд, а где остальное? А в остальном вполне возможно Дмитренко этот, который уже разворовал Ивковцы (что подтверждено заключением аудита), действительно САМ предлагает взятку. Судя по его биографии (почитайте!) он вполне на это способен. А тут жертву из себя строит... По таким "доказательствам" ни один уважающий себя прокурор не откроет производство. Но у меня вопрос к Бутусову, а почему про злоупотребления Дмитренко вы ничего не пишете и не жалуетесь, что он до сих пор не сидит?? Почему не выложили для справедливости заключение аудита по Ивковцам и постановление об отрытии уголовного производства по Дмитренко? Нет у вас? Ну так Халимон даст, попросите...
******* и видосики.