"Слуга народа" Халимон вымогал взятку у бизнесмена, экс-депутата БПП. ВИДЕО

Генеральный прокурор Ирина Венедиктова отказала НАБУ в проведении расследования о получении взятки народным депутатом из фракции "Слуга народа" Павлом Халимоном.

Об этом говорится в материале программы "Схемы", информирует Цензор.НЕТ.

Депутатская неприкосновенность в Украине официально отменена с 1 января 2020 года. На практике контроль за судьбой дел против народных депутатов теперь оказался в руках одного человека - генерального прокурора. В данном случае - Ирины Венедиктовой, соратницы Владимира Зеленского.

Еще летом к ней обратились детективы НАБУ с просьбой начать уголовное производство, в рамках которого они собирались зафиксировать возможное получение взятки заместителем главы президентской фракции "Слуга народа" Павлом Халимоном - поскольку узнали, что он вел переговоры с бизнесменом вокруг одного спора о доступе к государственным земельным ресурсам и в тех разговорах звучали договоренности о деньгах. Но Венедиктова отказала - поэтому спецоперация была сорвана.

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Только в результате резонанса и когда это дело начали расследовать "Схемы", Венедиктова позволила начать уголовное производство в отношении Халимона. Но как отмечают журналисты, есть ли в этом смысл сейчас? Когда ключевое негласное следственное действие была сорвано, зафиксировать момент получения средств не удалось, а сам фигурант уже был предупрежден об интересе НАБУ к своим действиям?

И спросит ли об этом Зеленский главу ОГПУ Венедиктову в следующий раз, когда будет требовать отчета об обещанных посадках?

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