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НАБУ (4030) взятка (5956) Венедиктова (727) Халимон Павел (17)

"Слуга народа" Халимон вымогал взятку у бизнесмена, экс-депутата БПП. ВИДЕО

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Генеральный прокурор Ирина Венедиктова отказала НАБУ в проведении расследования о получении взятки народным депутатом из фракции "Слуга народа" Павлом Халимоном.

Об этом говорится в материале программы "Схемы", информирует Цензор.НЕТ.

Депутатская неприкосновенность в Украине официально отменена с 1 января 2020 года. На практике контроль за судьбой дел против народных депутатов теперь оказался в руках одного человека - генерального прокурора. В данном случае - Ирины Венедиктовой, соратницы Владимира Зеленского.

Еще летом к ней обратились детективы НАБУ с просьбой начать уголовное производство, в рамках которого они собирались зафиксировать возможное получение взятки заместителем главы президентской фракции "Слуга народа" Павлом Халимоном - поскольку узнали, что он вел переговоры с бизнесменом вокруг одного спора о доступе к государственным земельным ресурсам и в тех разговорах звучали договоренности о деньгах. Но Венедиктова отказала - поэтому спецоперация была сорвана.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Венедиктова отказалась расследовать заявление о том, что "слуга народа" Халимон якобы требовал взятку, - СМИ. ДОКУМЕНТ

Слуга народа Халимон вымогал взятку у бизнесмена, экс-депутата БПП 01
Слуга народа Халимон вымогал взятку у бизнесмена, экс-депутата БПП 02
Слуга народа Халимон вымогал взятку у бизнесмена, экс-депутата БПП 03
Слуга народа Халимон вымогал взятку у бизнесмена, экс-депутата БПП 04
Слуга народа Халимон вымогал взятку у бизнесмена, экс-депутата БПП 05
Слуга народа Халимон вымогал взятку у бизнесмена, экс-депутата БПП 06
Слуга народа Халимон вымогал взятку у бизнесмена, экс-депутата БПП 07

Только в результате резонанса и когда это дело начали расследовать "Схемы", Венедиктова позволила начать уголовное производство в отношении Халимона. Но как отмечают журналисты, есть ли в этом смысл сейчас? Когда ключевое негласное следственное действие была сорвано, зафиксировать момент получения средств не удалось, а сам фигурант уже был предупрежден об интересе НАБУ к своим действиям?

И спросит ли об этом Зеленский главу ОГПУ Венедиктову в следующий раз, когда будет требовать отчета об обещанных посадках?

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Произошла утечка, кто-то на самом верху спас главу "слуг" Черниговщины Халимона от позорного ареста за вымогательство взятки, - Бутусов

Автор: Володимир Янченко
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Топ комментарии
+48
"Слуга народа" Халимон вымогал взятку у бизнесмена, экс-депутата БПП - Цензор.НЕТ 9588
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19.11.2020 23:44
+47
"Слуга народа" Халимон вымогал взятку у бизнесмена, экс-депутата БПП - Цензор.НЕТ 2520
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19.11.2020 23:43
+43
"Слуга народа" Халимон вымогал взятку у бизнесмена, экс-депутата БПП - Цензор.НЕТ 9656
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19.11.2020 23:42
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ПЛЮЮ НАРОДУ УКРАИНЫ
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19.11.2020 23:36 Ответить
"Слуга народу" Халімон вимагав хабар у бізнесмена, ексдепутата БПП - Цензор.НЕТ 966
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19.11.2020 23:52 Ответить
вимагати взятку - це новітня державна політика зеленої влади! тож все офіційно
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19.11.2020 23:37 Ответить
Вам то..
.
Какая разница !. .
.
ведь эти взятки - - - НА ХЛЕБ НЕ НАМАЖЭШЬ !,,
,
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19.11.2020 23:52 Ответить
ви шось переплутали
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19.11.2020 23:56 Ответить
Эти взятки намазывают на хлеб СУДЬИ и 3Э чинуши..
.
А вам -- КАКАЯ РАЗНИЦА ??!,,
Вы теперь ПРЭЗЭДЭНТ !!,,
И не ЛОХ !,,
Врочем -- КАКАЯ ВАМ РАЗНИЦА !
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19.11.2020 23:58 Ответить
Радуйтесь , что сняли кровавого барыгу , и теперь вы все ПРЭЗЭДЭГТЫ..
и не ЛОХИ ..
.
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20.11.2020 00:09 Ответить
Извени..
Я пишу без персоналий..
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20.11.2020 00:16 Ответить
зрозуміло, френдліфаєр... буває
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20.11.2020 00:17 Ответить
Может, он просто хотел вернуть державі украденное будочниками? "Слуга народа" Халимон вымогал взятку у бизнесмена, экс-депутата БПП - Цензор.НЕТ 6716
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19.11.2020 23:41 Ответить
"Слуга народу" Халімон вимагав хабар у бізнесмена, ексдепутата БПП - Цензор.НЕТ 4009 №76
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19.11.2020 23:50 Ответить
шо,палки новые завезли?
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20.11.2020 00:45 Ответить
Каждый день пробивается дно, происходит какой-то трэш. Уже даже по нескольку раз в день. Я просто не успеваю следить.
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19.11.2020 23:41 Ответить
Уровень трындеца растет
Все сложнее охреневать от ленты новостей
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19.11.2020 23:43 Ответить
Зелеты Зели превратились в один сплошной непрерывный вой.
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19.11.2020 23:56 Ответить
А вы докажите) нету у вас ничего против Коли Сапрыкина ) классика кинематографа
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19.11.2020 23:42 Ответить
"Слуга народа" Халимон вымогал взятку у бизнесмена, экс-депутата БПП - Цензор.НЕТ 9656
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19.11.2020 23:42 Ответить
Мне сказал президент в телевизоревчера его слушал полдня),
Что страна выползает из кризиса! Как же так?! Почему без меня?!
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20.11.2020 01:25 Ответить
"Слуга народа" Халимон вымогал взятку у бизнесмена, экс-депутата БПП - Цензор.НЕТ 2520
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19.11.2020 23:43 Ответить
"Не прошла переаттестацию, и чё? Мне эта ваша юриспруденция-************ неинтересна, я сама тут закон" (с) Венедиктова
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19.11.2020 23:44 Ответить
А "какая разніца"? Ахламон, тобто Халімон - не бариґа!
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19.11.2020 23:44 Ответить
навіть не далекий родич ! в роду зеленого лайна немає.
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19.11.2020 23:59 Ответить
"Слуга народа" Халимон вымогал взятку у бизнесмена, экс-депутата БПП - Цензор.НЕТ 9588
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19.11.2020 23:44 Ответить
ні, ну справедливість жиж треба відновлювати?!
хабарами - по корупції та кумівству барижної влади!
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19.11.2020 23:45 Ответить
Нехай навіть Ситник - дрібний корупціонер (але заслуговує покарання, само собою, бути знятим з посади, і навіть засудженим). Але нині Ситник зі своїм апаратом НАБУ - мабуть, єдиний орган, який бореться з корупцією. І його бубочка хоче зняти.
До речі, після звільнення Холодницького з прокуратури особою, яка контролює законність дій Ситника (НАБУ) є не хто інший, як сама бенедіктова. Отака пухня, малята.
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19.11.2020 23:46 Ответить
Сытник такой же корупционер как и любой пересичный. Законы издаются чоб их нельзя было выполнить, ни наказать за нарушение. А фабула его дело взагали шедевр.четверо на пикнике истратили 25 тыс за тридня а чеки не смогли предоставить , сочли что это была взятка от хозяина усадьбы. И так три эпизода. У коли котлета дороже стоит в Велюре. И это при всем старании прокуроров, ментов и судей самых чесных в мире. Набу это уздечка и крючок от кредиторов на нашых провладных мародеров. Вот что их бесит нашу владу и спать не дает. Отберут в любой момент чесно нажитое как только станут ненужными.
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20.11.2020 07:25 Ответить
А чего удивляться?
Ведь даже Конституционный Суд именем Украины вынес решение, которое фактически означает, что борьба с коррупцией противоречит Конституции Украины.
Так, что коррупционеров нельзя трогать, это противоречит Конституции.
Коррупция официально признана легитимным деянием.
То есть, судом теперь разрешено заниматься коррупцией в Украине, а вот бороться с коррупцией запрещено.
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19.11.2020 23:48 Ответить
А какая разница !..
ведь КС - - -на хлеб не намажэшь !..
.
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19.11.2020 23:53 Ответить
Так це ж партньори і папутчики. Ділов то. А руда гнида добудувала маєток. ****** з коломойським слиною вдавляться.
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19.11.2020 23:48 Ответить
Прийде якась весна, якогось року, але кого саджати до тюрьми бо всі свої
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19.11.2020 23:49 Ответить
не вси..
.
есть украинцы , а есть росцийсско - -ФАШИССКИЕ
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20.11.2020 00:01 Ответить
Казочки для зебілів про посадки закінчуються так і не розпочавшись.
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19.11.2020 23:51 Ответить
Зеля в доле,прокурорша крышует,пипл хавает
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19.11.2020 23:53 Ответить
"Слуга народу" Халімон вимагав хабар у бізнесмена, ексдепутата БПП - Цензор.НЕТ 8599
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19.11.2020 23:54 Ответить
Яка ризныця..
Судили чи ни, брав взятку , чи ни ..
вул - Бандэры- чы Сталина и т д...
.
Ведь мы все ПРЭЗЭДЭНТы и не ЛОХИ,,
,
,
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19.11.2020 23:56 Ответить
«Грабь награбленное»-или « вор украл у вора»- это классика)))))
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19.11.2020 23:59 Ответить
"Слуга народу" Халімон вимагав хабар у бізнесмена, ексдепутата БПП - Цензор.НЕТ 5852
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20.11.2020 00:00 Ответить
73 процента проголосовавших не могут быть лохами. Вся история человечества просто вопиет об успешности большинства избиратов в бедных странах "Слуга народу" Халімон вимагав хабар у бізнесмена, ексдепутата БПП - Цензор.НЕТ 4666 Возьмите хотя бы зекраину.
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20.11.2020 00:06 Ответить
Хехехе
Как раз могут
Социология говорит о том,что социально активными являются 10-25 процентов социума. Остальные просто сырковая масса
Все в пределах статистической погрешности
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20.11.2020 00:38 Ответить
"Слуга народу" Халімон вимагав хабар у бізнесмена, ексдепутата БПП - Цензор.НЕТ 9652 "Слуга народу" Халімон вимагав хабар у бізнесмена, ексдепутата БПП - Цензор.НЕТ 344 "Слуга народу" Халімон вимагав хабар у бізнесмена, ексдепутата БПП - Цензор.НЕТ 334
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20.11.2020 00:06 Ответить
У такой свыни не грех и две взятки потребовать
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20.11.2020 00:47 Ответить
Для зеленой шелупони уже мало что является грехом
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20.11.2020 01:17 Ответить
Генеральный прокурор Ирина Венедиктова отказала НАБУ в проведении расследования о получении взятки народным депутатом из фракции "Слуга народа" Павлом Халимоном.
Муж Венедиктовой уволился с работы, получил 750 тысяч и снова возобновился
https://www.pravda.com.ua/rus/news/2020/11/16/7273780/
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20.11.2020 01:32 Ответить
"Берегиня" с муженьком уже дают взятки самим себе. Куй железо пока горячо.
Шайка пришла быстренько "прибарахлиться", как говорил один из них
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20.11.2020 02:04 Ответить
Нам клялся президент на Конституции
Кричал из телевизоров сурово:
"Я положу конец любой коррупции!"
Но выполнил всего три первых слов
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20.11.2020 01:20 Ответить
Нє-нє-нє! Ви не пойнялі! Взятку - ні-ні-ні, нізззя... А хабаря можна.
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20.11.2020 01:42 Ответить
Не надо про всю Украину, хабари далеко не всем перепадают.
И "хатинки" сильно отличаются у некоторых
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20.11.2020 02:08 Ответить
Кому хабар, кому взятка , а смысл одинаковый. Не цепляйтесь к словам. Говорите по сути
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20.11.2020 02:45 Ответить
Большое вредительство. Кто подставляет Зеленского в интересах /Коломойского?
Президентская программа "Большое строительство", несмотря на ее глобальную задумку обновления и реновации инфраструктуры Украины, может стать памятником коррупции.

https://ord-ua.com/2020/11/18/bolshoe-vreditelstvo-kto-podstavlyaet-zelenskogo-v-interesah-kolomojskogo/
Сядет ли министр Чернышек за «Велике крадівництво?
https://ord-ua.com/2020/11/19/syadet-li-ministr-chernyshev-za-velike-kradivnictvo/
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20.11.2020 01:43 Ответить
Порада всім,що ще залишилися,зелебобікам - засуньте вже "Петю" собі в дупи і відповідайте за свій недолугий вибір.
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20.11.2020 06:27 Ответить
что посеяли то и жнем.
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20.11.2020 06:45 Ответить
Смешно смотреть, как в общем то не глупые люди оппозиции каждый раз покупаются на один и тот же трюк Зеленского. Как только всплывает очередная афера, попадается на взятках или воровстве очередной "слуга народа", Зеленский вытягивает портновский конспект и начинает туманно намекать на "госпереворот на Майдане".Происходит смена информационных акцентов и реальные преступления власти отходят с линии внимания. Законность постмайдановской власти подтверждена решениями конституционного большинства Верховной Рады, актами проведения двух туров общенациональных выборов и целой чередой международных договоров. Признание этого всего незаконным - это прежде всего признание незаконным нынешней власти пришедшей к власти на основании решений "незаконной власти". Потому совет - давайте вернемся к коррупции власти, противодействию Зеленского и его окружения борьбе с коррупцией, разграблению бюджета, хищениям на таможне и в Госрезерве. timeze2019.blogspot.com
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20.11.2020 08:18 Ответить
Зелені крадуть в турборежимі , а винні попередники !
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20.11.2020 08:28 Ответить
что эта венедиктова пьет... рожа вечно опухшая... не от кофе же... ну да, работа нервная...
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20.11.2020 09:14 Ответить
Потерпіле та ще й хворе Чмо може тільки обіцяти.Виконувати свої обіцянки воно не збирається і не збиралось, хоча має всі можливості...
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20.11.2020 09:47 Ответить
Не берегиня, а крышевательница.
Это абсолютно разные вещи, понятия.
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20.11.2020 09:47 Ответить
Что-то Бутусов понемногу сливается. Раньше было больше объективности.
Ну прослушал "записи" эти, где, скажите, там разговор Халимона о взятке или какой-либо незаконной деятельности?? Там же обрывки фраз, иногда по 5 секунд, а где остальное? А в остальном вполне возможно Дмитренко этот, который уже разворовал Ивковцы (что подтверждено заключением аудита), действительно САМ предлагает взятку. Судя по его биографии (почитайте!) он вполне на это способен. А тут жертву из себя строит... По таким "доказательствам" ни один уважающий себя прокурор не откроет производство. Но у меня вопрос к Бутусову, а почему про злоупотребления Дмитренко вы ничего не пишете и не жалуетесь, что он до сих пор не сидит?? Почему не выложили для справедливости заключение аудита по Ивковцам и постановление об отрытии уголовного производства по Дмитренко? Нет у вас? Ну так Халимон даст, попросите...
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20.11.2020 09:57 Ответить
петя хотя бы имитировал деятельность против коррупции на госуровне а у этих вообще один
******* и видосики.
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20.11.2020 11:17 Ответить
 
 