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Янукович (10406) Апеляційний суд (276)

Скасування заочного арешту Януковича: Апеляційний суд пояснив рішення недоведеністю факту його оголошення в міжнародний розшук

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Скасування заочного арешту Януковича: Апеляційний суд пояснив рішення недоведеністю факту його оголошення в міжнародний розшук

Прокурором не доведений факт оголошення підозрюваного Януковича в міжнародний розшук, як того вимагає положення ч.6 ст. 193 КПК України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу суду.

"Суд апеляційної інстанції дійшов висновку, що ухвала слідчого судді Печерського районного суду міста Києва є незаконною, необґрунтованою та невмотивованою. Скасовуючи ухвалу слідчого судді Печерського районного суду міста Києва, Київський апеляційний суд виходив з того, що прокурором не доведено факт оголошення підозрюваного Януковича В.Ф. у міжнародний розшук, як того вимагають положення ч. 6 ст. 193 КПК України", - йдеться в повідомленні.

У суді зазначають, що спеціальне досудове розслідування (in absentia) здійснюється на підставі ухвали слідчого судді стосовно підозрюваного (крім неповнолітнього), який переховується від органів слідства та суду з метою ухилення від кримінальної відповідальності та оголошений у міждержавний та/або міжнародний розшук.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Без змін до КПК заочне засудження не має перспектив, - заступник директора ДБР Соколов

Слідчий суддя може розглянути клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, і застосувати її при відсутності підозрюваного тільки за наявності доказів оголошення цього підозрюваного в міжнародний розшук.

У суді додали, що слідчий ДБР лише посилався на наявність постанови про оголошення Януковича в розшук.

"Однак ... слідчий не долучив виписку з відомостями про те, що Янукович оголошений в міжнародний розшук на підставі цієї постанови", - зазначили в суді.

Крім того, до клопотання були долучені матеріали з секретаріату Інтерполу про те, що оголошення в міжнародний розшук українських колишніх високопоставлених осіб має переважно політичний характер. В Апеляційному суді також додали, що цьому рішенню Інтерполу оцінка не давалася, а лише враховувалися обставини, що згідно з даними Інтерполу Янукович у міжнародному розшуку не перебуває.

За результатами розгляду апеляції колегія суддів Апеляційного суду "прийшла до висновку про обґрунтованість підозри в скоєнні Януковичем кримінального правопорушення, а також наявність ризиків, які дають підстави вважати, що підозрюваний може переховуватися від органів досудового розслідування".

Нагадаємо, 12 травня Печерський районний суд Києва виніс рішення про утримання під вартою експрезидента України Віктора Януковича - у справі про організацію масових вбивств на Майдані.

А 16 листопада Апеляційний суд скасував заочний арешт Януковича.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+10
Суд під суд Отмена заочного ареста Януковича: Апелляционный суд объяснил решение недоказанностью факта его объявления в международный розыск - Цензор.НЕТ 2321
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20.11.2020 12:39
+8
Таке враження що суддям нічого робити і вони за наші гроші валяють дурня а гроші отримують чималі.То може вже пора перестати утримувати це знахабніле бидло і розігнати кого куди по нарах з конфіскацією. Отмена заочного ареста Януковича: Апелляционный суд объяснил решение недоказанностью факта его объявления в международный розыск - Цензор.НЕТ 5492
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20.11.2020 12:47
+8
Портянка с дружками постарались. Завтра вернут Хряку неприкосновенность и "Межигіря".
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20.11.2020 12:54
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Суд під суд Отмена заочного ареста Януковича: Апелляционный суд объяснил решение недоказанностью факта его объявления в международный розыск - Цензор.НЕТ 2321
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20.11.2020 12:39 Відповісти
Всё шото крутят,мутят...
Когда уже объявят о втором пришествии
хряка лигитимнага
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20.11.2020 12:43 Відповісти
Таке враження що суддям нічого робити і вони за наші гроші валяють дурня а гроші отримують чималі.То може вже пора перестати утримувати це знахабніле бидло і розігнати кого куди по нарах з конфіскацією. Отмена заочного ареста Януковича: Апелляционный суд объяснил решение недоказанностью факта его объявления в международный розыск - Цензор.НЕТ 5492
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20.11.2020 12:47 Відповісти
вместо посадки тех шо есть... тех шо рядом -
- АМНИСТИРУЮТ ТЕХ ШО НЕ ТУТ .
не как не понимают что если НЕ ОНИ завесят майдановские столбы патлами то будут висеть на них сами...
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20.11.2020 12:52 Відповісти
Молодцы Зедебилы так держать, доказуемое является недоказуемым
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20.11.2020 12:53 Відповісти
Портянка с дружками постарались. Завтра вернут Хряку неприкосновенность и "Межигіря".
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20.11.2020 12:54 Відповісти
Скасування заочного арешту Януковича: Апеляційний суд пояснив рішення недоведеністю факту його оголошення в міжнародний розшук - Цензор.НЕТ 754
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20.11.2020 13:12 Відповісти
Скасування заочного арешту Януковича: Апеляційний суд пояснив рішення недоведеністю факту його оголошення в міжнародний розшук - Цензор.НЕТ 2704
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20.11.2020 13:12 Відповісти
Коли дупи імітують голову то і не таке побачимо.
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20.11.2020 13:18 Відповісти
так это что? Яника до сих пор не подали в интерпол? а....уеть!
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20.11.2020 13:25 Відповісти
То есть Янык не находится в международном розыске????
Если б находился - то сторона обвинения просто бы показала соотв. документ от скажем Интерпола. Не показала = такого документа видимо нет.
Это... трындец.
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20.11.2020 13:27 Відповісти
к ходатайству были приобщены материалы из секретариата Интерпола о том, что объявление в международный розыск украинских бывших высокопоставленных лиц носит преимущественно политический характер
Интерпол так же ничтожен как и ООН, всё смотрят как не обидеть *****
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20.11.2020 13:37 Відповісти
Погодь.
К примеру, там есть:
Николай Чаус, 53 года. Родился в Украине 13 декабря 1966 года.

Судью Днепровского районного суда города Киева Николая Чауса в Украине подозревают в получении $150 тыс. взятки. В НАБУ сообщили, что 9 августа 2016 года у судьи изъяли две стеклянные банки с деньгами "емкостью 1,5 и 2 л".

Янык жеж как говорят вывозил машинами! Ну так... какого хрена?

Вот действующий депутат, то есть политик:

Иван Волошин, 44 года. Родился 6 января 1976 года в селе Великие Лучки Закарпатской области. Его разыскивают по запросу Украины, где он подозревается в "хулиганстве, которое представляет собой серьезное нарушение общественного порядка, основанное на мотивах явного неуважения к сообществу самым возмутительным или исключительно циничным образом". Отмечается, что преступление совершено с применением специально заготовленного оружия для нанесения телесных повреждений.

Волошин - действующий депутат Ужгородского горсовета. Сайт 0312.ua пишет, что Волошина подозревают в том, что в 2016 году он напал на общественного активиста Евгения Рахимова. По словам пострадавшего, Волошин стрелял в него и депутата Ужгородского горсовета Романа Богуславского.

Вот политик. Так какого же хрена????!??!?

Хоть подання-то было?
Или из фразы о политическом характере подання я должен делать вывод о том, что про машины бабла - 3,14здежь?
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20.11.2020 13:55 Відповісти
Депутат райсовета и районный судья на высокопоставленных чиновников не тянут, а именно про них написал Интерпол
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20.11.2020 16:37 Відповісти
Зеленский беги, беги **** потому что будет плохо. Тебе и короновирус не поможет.
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20.11.2020 13:34 Відповісти
Еще немного и "легетимный" подвинет Зе на престоле ,с компенсацией в пару -тройку миллиардов, причем все будет по закону!
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20.11.2020 13:56 Відповісти
Так тупоріла зеківська морда-хряк шапкокарад вже засуджений на 13 років і уникає відбування покарання на мордорі який не хоче його видати. Нахрена ще цей цирк с цим судом? Не розумію...
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20.11.2020 14:20 Відповісти
Привіт професіоналу Луценко. Навіть документи грамотно нездатні оформити, а може так було задумано?
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20.11.2020 14:47 Відповісти
да чого там: пора профффесору героя україни дати.
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20.11.2020 16:36 Відповісти
 
 