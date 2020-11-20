Скасування заочного арешту Януковича: Апеляційний суд пояснив рішення недоведеністю факту його оголошення в міжнародний розшук
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Прокурором не доведений факт оголошення підозрюваного Януковича в міжнародний розшук, як того вимагає положення ч.6 ст. 193 КПК України.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу суду.
"Суд апеляційної інстанції дійшов висновку, що ухвала слідчого судді Печерського районного суду міста Києва є незаконною, необґрунтованою та невмотивованою. Скасовуючи ухвалу слідчого судді Печерського районного суду міста Києва, Київський апеляційний суд виходив з того, що прокурором не доведено факт оголошення підозрюваного Януковича В.Ф. у міжнародний розшук, як того вимагають положення ч. 6 ст. 193 КПК України", - йдеться в повідомленні.
У суді зазначають, що спеціальне досудове розслідування (in absentia) здійснюється на підставі ухвали слідчого судді стосовно підозрюваного (крім неповнолітнього), який переховується від органів слідства та суду з метою ухилення від кримінальної відповідальності та оголошений у міждержавний та/або міжнародний розшук.
Слідчий суддя може розглянути клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, і застосувати її при відсутності підозрюваного тільки за наявності доказів оголошення цього підозрюваного в міжнародний розшук.
У суді додали, що слідчий ДБР лише посилався на наявність постанови про оголошення Януковича в розшук.
"Однак ... слідчий не долучив виписку з відомостями про те, що Янукович оголошений в міжнародний розшук на підставі цієї постанови", - зазначили в суді.
Крім того, до клопотання були долучені матеріали з секретаріату Інтерполу про те, що оголошення в міжнародний розшук українських колишніх високопоставлених осіб має переважно політичний характер. В Апеляційному суді також додали, що цьому рішенню Інтерполу оцінка не давалася, а лише враховувалися обставини, що згідно з даними Інтерполу Янукович у міжнародному розшуку не перебуває.
За результатами розгляду апеляції колегія суддів Апеляційного суду "прийшла до висновку про обґрунтованість підозри в скоєнні Януковичем кримінального правопорушення, а також наявність ризиків, які дають підстави вважати, що підозрюваний може переховуватися від органів досудового розслідування".
Нагадаємо, 12 травня Печерський районний суд Києва виніс рішення про утримання під вартою експрезидента України Віктора Януковича - у справі про організацію масових вбивств на Майдані.
А 16 листопада Апеляційний суд скасував заочний арешт Януковича.
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Когда уже объявят о втором пришествии
хряка лигитимнага
- АМНИСТИРУЮТ ТЕХ ШО НЕ ТУТ .
не как не понимают что если НЕ ОНИ завесят майдановские столбы патлами то будут висеть на них сами...
Если б находился - то сторона обвинения просто бы показала соотв. документ от скажем Интерпола. Не показала = такого документа видимо нет.
Это... трындец.
Интерпол так же ничтожен как и ООН, всё смотрят как не обидеть *****
К примеру, там есть:
Николай Чаус, 53 года. Родился в Украине 13 декабря 1966 года.
Судью Днепровского районного суда города Киева Николая Чауса в Украине подозревают в получении $150 тыс. взятки. В НАБУ сообщили, что 9 августа 2016 года у судьи изъяли две стеклянные банки с деньгами "емкостью 1,5 и 2 л".
Янык жеж как говорят вывозил машинами! Ну так... какого хрена?
Вот действующий депутат, то есть политик:
Иван Волошин, 44 года. Родился 6 января 1976 года в селе Великие Лучки Закарпатской области. Его разыскивают по запросу Украины, где он подозревается в "хулиганстве, которое представляет собой серьезное нарушение общественного порядка, основанное на мотивах явного неуважения к сообществу самым возмутительным или исключительно циничным образом". Отмечается, что преступление совершено с применением специально заготовленного оружия для нанесения телесных повреждений.
Волошин - действующий депутат Ужгородского горсовета. Сайт 0312.ua пишет, что Волошина подозревают в том, что в 2016 году он напал на общественного активиста Евгения Рахимова. По словам пострадавшего, Волошин стрелял в него и депутата Ужгородского горсовета Романа Богуславского.
Вот политик. Так какого же хрена????!??!?
Хоть подання-то было?
Или из фразы о политическом характере подання я должен делать вывод о том, что про машины бабла - 3,14здежь?