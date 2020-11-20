Скасування заочного арешту Януковича: Апеляційний суд пояснив рішення недоведеністю факту його оголошення в міжнародний розшук

Прокурором не доведений факт оголошення підозрюваного Януковича в міжнародний розшук, як того вимагає положення ч.6 ст. 193 КПК України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу суду.

"Суд апеляційної інстанції дійшов висновку, що ухвала слідчого судді Печерського районного суду міста Києва є незаконною, необґрунтованою та невмотивованою. Скасовуючи ухвалу слідчого судді Печерського районного суду міста Києва, Київський апеляційний суд виходив з того, що прокурором не доведено факт оголошення підозрюваного Януковича В.Ф. у міжнародний розшук, як того вимагають положення ч. 6 ст. 193 КПК України", - йдеться в повідомленні.

У суді зазначають, що спеціальне досудове розслідування (in absentia) здійснюється на підставі ухвали слідчого судді стосовно підозрюваного (крім неповнолітнього), який переховується від органів слідства та суду з метою ухилення від кримінальної відповідальності та оголошений у міждержавний та/або міжнародний розшук.

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Слідчий суддя може розглянути клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, і застосувати її при відсутності підозрюваного тільки за наявності доказів оголошення цього підозрюваного в міжнародний розшук.

У суді додали, що слідчий ДБР лише посилався на наявність постанови про оголошення Януковича в розшук.

"Однак ... слідчий не долучив виписку з відомостями про те, що Янукович оголошений в міжнародний розшук на підставі цієї постанови", - зазначили в суді.

Крім того, до клопотання були долучені матеріали з секретаріату Інтерполу про те, що оголошення в міжнародний розшук українських колишніх високопоставлених осіб має переважно політичний характер. В Апеляційному суді також додали, що цьому рішенню Інтерполу оцінка не давалася, а лише враховувалися обставини, що згідно з даними Інтерполу Янукович у міжнародному розшуку не перебуває.

За результатами розгляду апеляції колегія суддів Апеляційного суду "прийшла до висновку про обґрунтованість підозри в скоєнні Януковичем кримінального правопорушення, а також наявність ризиків, які дають підстави вважати, що підозрюваний може переховуватися від органів досудового розслідування".

Нагадаємо, 12 травня Печерський районний суд Києва виніс рішення про утримання під вартою експрезидента України Віктора Януковича - у справі про організацію масових вбивств на Майдані.

А 16 листопада Апеляційний суд скасував заочний арешт Януковича.