Отмена заочного ареста Януковича: Апелляционный суд объяснил решение недоказанностью факта его объявления в международный розыск
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Прокурором не доказан факт объявления подозреваемого Януковича в международный розыск, как того требует положение ч.6 ст. 193 УПК Украины
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу суда.
"Суд апелляционной инстанции пришел к выводу, что решение следственного судьи Печерского районного суда Киева является незаконным, необоснованным и немотивированным ... Отменяя решение следственного судьи Печерского районного суда города Киева, Киевский апелляционный суд исходил из того, что прокурором не доказан факт объявления подозреваемого Януковича в международный розыск, как того требует положение ч.6 ст. 193 УПК Украины", - говорится в сообщении.
В суде отмечают, что специальное досудебное расследование (in absentia) осуществляется на основании постановления следственного судьи в отношении подозреваемого (кроме несовершеннолетнего), который скрывается от органов следствия и суда с целью уклонения от уголовной ответственности и объявлен в межгосударственный и/или международный розыск.
Следственный судья может рассмотреть ходатайство об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей, и применить ее при отсутствии подозреваемого только лишь при наличии доказательств объявления этого подозреваемого в международный розыск.
В суде добавили, что следователь ГБР лишь ссылался на наличие постановления об объявлении Януковича в розыск.
"Однако… следователь не приобщил выписку со сведениями о том, что Янукович объявлен в международный розыск на основании этого постановления", - отметили в суде.
Кроме того, к ходатайству были приобщены материалы из секретариата Интерпола о том, что объявление в международный розыск украинских бывших высокопоставленных лиц носит преимущественно политический характер. В Апелляционном суде также добавили, что этому решению Интерпола оценка не давалась, а лишь учитывались обстоятельства, что согласно данным Интерпола Янукович в международном розыске не находится.
По результатам рассмотрения апелляции коллегия судей Апелляционного суда "пришла к выводу об обоснованности подозрения в совершении Януковичем уголовного правонарушения, а также наличии рисков, которые дают основания считать, что подозреваемый может скрываться от органов досудебного расследования".
Напомним, 12 мая Печерский районный суд Киева вынес решение о содержании под стражей экс-президента Украины Виктора Януковича – по делу об организации массовых убийств на Майдане.
А 16 ноября Апелляционный суд отменил заочный арест Януковича.
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Когда уже объявят о втором пришествии
хряка лигитимнага
- АМНИСТИРУЮТ ТЕХ ШО НЕ ТУТ .
не как не понимают что если НЕ ОНИ завесят майдановские столбы патлами то будут висеть на них сами...
Если б находился - то сторона обвинения просто бы показала соотв. документ от скажем Интерпола. Не показала = такого документа видимо нет.
Это... трындец.
Интерпол так же ничтожен как и ООН, всё смотрят как не обидеть *****
К примеру, там есть:
Николай Чаус, 53 года. Родился в Украине 13 декабря 1966 года.
Судью Днепровского районного суда города Киева Николая Чауса в Украине подозревают в получении $150 тыс. взятки. В НАБУ сообщили, что 9 августа 2016 года у судьи изъяли две стеклянные банки с деньгами "емкостью 1,5 и 2 л".
Янык жеж как говорят вывозил машинами! Ну так... какого хрена?
Вот действующий депутат, то есть политик:
Иван Волошин, 44 года. Родился 6 января 1976 года в селе Великие Лучки Закарпатской области. Его разыскивают по запросу Украины, где он подозревается в "хулиганстве, которое представляет собой серьезное нарушение общественного порядка, основанное на мотивах явного неуважения к сообществу самым возмутительным или исключительно циничным образом". Отмечается, что преступление совершено с применением специально заготовленного оружия для нанесения телесных повреждений.
Волошин - действующий депутат Ужгородского горсовета. Сайт 0312.ua пишет, что Волошина подозревают в том, что в 2016 году он напал на общественного активиста Евгения Рахимова. По словам пострадавшего, Волошин стрелял в него и депутата Ужгородского горсовета Романа Богуславского.
Вот политик. Так какого же хрена????!??!?
Хоть подання-то было?
Или из фразы о политическом характере подання я должен делать вывод о том, что про машины бабла - 3,14здежь?