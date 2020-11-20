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Отмена заочного ареста Януковича: Апелляционный суд объяснил решение недоказанностью факта его объявления в международный розыск

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Общество

Отмена заочного ареста Януковича: Апелляционный суд объяснил решение недоказанностью факта его объявления в международный розыск

Прокурором не доказан факт объявления подозреваемого Януковича в международный розыск, как того требует положение ч.6 ст. 193 УПК Украины

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу суда.

"Суд апелляционной инстанции пришел к выводу, что решение следственного судьи Печерского районного суда Киева является незаконным, необоснованным и немотивированным ... Отменяя решение следственного судьи Печерского районного суда города Киева, Киевский апелляционный суд исходил из того, что прокурором не доказан факт объявления подозреваемого Януковича в международный розыск, как того требует положение ч.6 ст. 193 УПК Украины", - говорится в сообщении.

В суде отмечают, что специальное досудебное расследование (in absentia) осуществляется на основании постановления следственного судьи в отношении подозреваемого (кроме несовершеннолетнего), который скрывается от органов следствия и суда с целью уклонения от уголовной ответственности и объявлен в межгосударственный и/или международный розыск.

Следственный судья может рассмотреть ходатайство об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей, и применить ее при отсутствии подозреваемого только лишь при наличии доказательств объявления этого подозреваемого в международный розыск.

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В суде добавили, что следователь ГБР лишь ссылался на наличие постановления об объявлении Януковича в розыск.

"Однако… следователь не приобщил выписку со сведениями о том, что Янукович объявлен в международный розыск на основании этого постановления", - отметили в суде.

Кроме того, к ходатайству были приобщены материалы из секретариата Интерпола о том, что объявление в международный розыск украинских бывших высокопоставленных лиц носит преимущественно политический характер. В Апелляционном суде также добавили, что этому решению Интерпола оценка не давалась, а лишь учитывались обстоятельства, что согласно данным Интерпола Янукович в международном розыске не находится.

По результатам рассмотрения апелляции коллегия судей Апелляционного суда "пришла к выводу об обоснованности подозрения в совершении Януковичем уголовного правонарушения, а также наличии рисков, которые дают основания считать, что подозреваемый может скрываться от органов досудебного расследования".

Напомним, 12 мая Печерский районный суд Киева вынес решение о содержании под стражей экс-президента Украины Виктора Януковича – по делу об организации массовых убийств на Майдане.

А 16 ноября Апелляционный суд отменил заочный арест Януковича.

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Автор: Богдан Гуньковський
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Топ комментарии
+10
Суд під суд Отмена заочного ареста Януковича: Апелляционный суд объяснил решение недоказанностью факта его объявления в международный розыск - Цензор.НЕТ 2321
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20.11.2020 12:39
+8
Таке враження що суддям нічого робити і вони за наші гроші валяють дурня а гроші отримують чималі.То може вже пора перестати утримувати це знахабніле бидло і розігнати кого куди по нарах з конфіскацією. Отмена заочного ареста Януковича: Апелляционный суд объяснил решение недоказанностью факта его объявления в международный розыск - Цензор.НЕТ 5492
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20.11.2020 12:47
+8
Портянка с дружками постарались. Завтра вернут Хряку неприкосновенность и "Межигіря".
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20.11.2020 12:54
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Суд під суд Отмена заочного ареста Януковича: Апелляционный суд объяснил решение недоказанностью факта его объявления в международный розыск - Цензор.НЕТ 2321
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20.11.2020 12:39 Ответить
Всё шото крутят,мутят...
Когда уже объявят о втором пришествии
хряка лигитимнага
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20.11.2020 12:43 Ответить
Таке враження що суддям нічого робити і вони за наші гроші валяють дурня а гроші отримують чималі.То може вже пора перестати утримувати це знахабніле бидло і розігнати кого куди по нарах з конфіскацією. Отмена заочного ареста Януковича: Апелляционный суд объяснил решение недоказанностью факта его объявления в международный розыск - Цензор.НЕТ 5492
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20.11.2020 12:47 Ответить
вместо посадки тех шо есть... тех шо рядом -
- АМНИСТИРУЮТ ТЕХ ШО НЕ ТУТ .
не как не понимают что если НЕ ОНИ завесят майдановские столбы патлами то будут висеть на них сами...
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20.11.2020 12:52 Ответить
Молодцы Зедебилы так держать, доказуемое является недоказуемым
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20.11.2020 12:53 Ответить
Портянка с дружками постарались. Завтра вернут Хряку неприкосновенность и "Межигіря".
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20.11.2020 12:54 Ответить
Скасування заочного арешту Януковича: Апеляційний суд пояснив рішення недоведеністю факту його оголошення в міжнародний розшук - Цензор.НЕТ 754
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20.11.2020 13:12 Ответить
Скасування заочного арешту Януковича: Апеляційний суд пояснив рішення недоведеністю факту його оголошення в міжнародний розшук - Цензор.НЕТ 2704
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20.11.2020 13:12 Ответить
Коли дупи імітують голову то і не таке побачимо.
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20.11.2020 13:18 Ответить
так это что? Яника до сих пор не подали в интерпол? а....уеть!
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20.11.2020 13:25 Ответить
То есть Янык не находится в международном розыске????
Если б находился - то сторона обвинения просто бы показала соотв. документ от скажем Интерпола. Не показала = такого документа видимо нет.
Это... трындец.
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20.11.2020 13:27 Ответить
к ходатайству были приобщены материалы из секретариата Интерпола о том, что объявление в международный розыск украинских бывших высокопоставленных лиц носит преимущественно политический характер
Интерпол так же ничтожен как и ООН, всё смотрят как не обидеть *****
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20.11.2020 13:37 Ответить
Погодь.
К примеру, там есть:
Николай Чаус, 53 года. Родился в Украине 13 декабря 1966 года.

Судью Днепровского районного суда города Киева Николая Чауса в Украине подозревают в получении $150 тыс. взятки. В НАБУ сообщили, что 9 августа 2016 года у судьи изъяли две стеклянные банки с деньгами "емкостью 1,5 и 2 л".

Янык жеж как говорят вывозил машинами! Ну так... какого хрена?

Вот действующий депутат, то есть политик:

Иван Волошин, 44 года. Родился 6 января 1976 года в селе Великие Лучки Закарпатской области. Его разыскивают по запросу Украины, где он подозревается в "хулиганстве, которое представляет собой серьезное нарушение общественного порядка, основанное на мотивах явного неуважения к сообществу самым возмутительным или исключительно циничным образом". Отмечается, что преступление совершено с применением специально заготовленного оружия для нанесения телесных повреждений.

Волошин - действующий депутат Ужгородского горсовета. Сайт 0312.ua пишет, что Волошина подозревают в том, что в 2016 году он напал на общественного активиста Евгения Рахимова. По словам пострадавшего, Волошин стрелял в него и депутата Ужгородского горсовета Романа Богуславского.

Вот политик. Так какого же хрена????!??!?

Хоть подання-то было?
Или из фразы о политическом характере подання я должен делать вывод о том, что про машины бабла - 3,14здежь?
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20.11.2020 13:55 Ответить
Депутат райсовета и районный судья на высокопоставленных чиновников не тянут, а именно про них написал Интерпол
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20.11.2020 16:37 Ответить
Зеленский беги, беги **** потому что будет плохо. Тебе и короновирус не поможет.
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20.11.2020 13:34 Ответить
Еще немного и "легетимный" подвинет Зе на престоле ,с компенсацией в пару -тройку миллиардов, причем все будет по закону!
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20.11.2020 13:56 Ответить
Так тупоріла зеківська морда-хряк шапкокарад вже засуджений на 13 років і уникає відбування покарання на мордорі який не хоче його видати. Нахрена ще цей цирк с цим судом? Не розумію...
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20.11.2020 14:20 Ответить
Привіт професіоналу Луценко. Навіть документи грамотно нездатні оформити, а може так було задумано?
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20.11.2020 14:47 Ответить
да чого там: пора профффесору героя україни дати.
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20.11.2020 16:36 Ответить
 
 