Апелляционный суд отменил заочный арест Януковича

Киевский апелляционный суд отменил заочный арест для экс-президента Виктора Януковича. Материалы дела направлены для рассмотрения в суд первой инстанции.

Соответствующее решение суд вынес 16 ноября, частично удовлетворив ходатайство адвокатов Януковича, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Апелляционную жалобу защитников... Януковича удовлетворить частично. Определение следственного судьи Печерского суда от 12 мая 2020 года, которым удовлетворено ходатайство следователя...и применена мера пресечения в виде содержания под стражей отменить...назначить новое рассмотрение в суде первой инстанции", - говорится в решении суда.

Напомним, 12 мая Печерский районный суд Киева вынес решение о содержании под стражей экс-президента Украины Виктора Януковича – по делу об организации массовых убийств на Майдане.

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