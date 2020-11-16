Апелляционный суд отменил заочный арест Януковича
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Киевский апелляционный суд отменил заочный арест для экс-президента Виктора Януковича. Материалы дела направлены для рассмотрения в суд первой инстанции.
Соответствующее решение суд вынес 16 ноября, частично удовлетворив ходатайство адвокатов Януковича, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"Апелляционную жалобу защитников... Януковича удовлетворить частично. Определение следственного судьи Печерского суда от 12 мая 2020 года, которым удовлетворено ходатайство следователя...и применена мера пресечения в виде содержания под стражей отменить...назначить новое рассмотрение в суде первой инстанции", - говорится в решении суда.
Напомним, 12 мая Печерский районный суд Киева вынес решение о содержании под стражей экс-президента Украины Виктора Януковича – по делу об организации массовых убийств на Майдане.
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По Януковичу судьи принимают решение на основании Криминального кодекса Украины. Если следователи подготовили не уголовное дело, а подшивку газет и оно рассыпалось при рассмотрении, то разве судья виноват? Да и не дурак судья, потому как, в таких случаях легко выигрывается дело в ЕСПЧ. да еще и компенсацию с государства снимают.
То же было с делом Маркива в Италии, когда при Порошенко не подготовили материалы защиты, зато подсуетился Кремль, в помощи обвинению. И лишь когда защита подготовилась как положено, то были сняты все обвинения. Так что не судья был виноват, когда впаял бойцу 20 лет.
Вот Конституционный суд отменил Антикоррупционный закон. Но ведь когда закон только принимали, то СН обещало, за пару месяцев внести в него правки, чтобы он не нарушал нормы конституции. Правда забыли на почти год. Но нардепы не забыли обещания, и как обещали, через 6 месяцев подали иск в КС. А КС руководствуется только Конституцией, он уголовные дела не ведет. Вот и отменил, на основе того, что закон прямо нарушил Конституцию Украины.
А вы не нарушайте!!! А то вон, Владимир Александрович ее похоже вообще вместо коврика у входной двери постелил...
Надо не видосики снимать, и не на Портнова с Лукаш кивать (а они действительно, очень профессиональные юристы), а надо быстро собрать маленькую следственную группу, из матерых, битых волчар, и бригаду судей, в одном из судов и ... Но всё исключительно по закону!
Лохотрат кокаинового осла готов ещё немного пояса затянуть?