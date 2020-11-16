РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
15937 посетителей онлайн
Новости Политика Украины
29 284 317
апелляция (616) Янукович (30770) Апелляционный суд (394)

Апелляционный суд отменил заочный арест Януковича

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Апелляционный суд отменил заочный арест Януковича

Киевский апелляционный суд отменил заочный арест для экс-президента Виктора Януковича. Материалы дела направлены для рассмотрения в суд первой инстанции.

Соответствующее решение суд вынес 16 ноября, частично удовлетворив ходатайство адвокатов Януковича, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Апелляционную жалобу защитников... Януковича удовлетворить частично. Определение следственного судьи Печерского суда от 12 мая 2020 года, которым удовлетворено ходатайство следователя...и применена мера пресечения в виде содержания под стражей отменить...назначить новое рассмотрение в суде первой инстанции", - говорится в решении суда.

Напомним, 12 мая Печерский районный суд Киева вынес решение о содержании под стражей экс-президента Украины Виктора Януковича – по делу об организации массовых убийств на Майдане.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Верховный Суд отказал Януковичу в удовлетворении иска к Луценко о защите чести и достоинства
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+77
В квалификационной комисии судей, зеленским назначены люди портнова. А ты и дальше рассказывай о реформах папередников
показать весь комментарий
16.11.2020 14:12
+62
Потрібна повна люстрація суддівського корпусу, це вже не лізе в жодні рамки.
показать весь комментарий
16.11.2020 14:12
+55
От создателя мема "- Господин Порошенко, почему не сидят Свынарчуки?"
Апелляционный суд отменил заочный арест Януковича - Цензор.НЕТ 9953
показать весь комментарий
16.11.2020 14:12
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Страница 4 из 4
Апеляційний суд скасував заочний арешт Януковича - Цензор.НЕТ 2821
показать весь комментарий
16.11.2020 23:29 Ответить
Апеляційний суд скасував заочний арешт Януковича - Цензор.НЕТ 9352
показать весь комментарий
16.11.2020 23:34 Ответить
Звиздец что делается. А завтра этот "суд" признает Крым росийским
показать весь комментарий
16.11.2020 23:35 Ответить
А какая разница? Апеляційний суд скасував заочний арешт Януковича - Цензор.НЕТ 8989
показать весь комментарий
17.11.2020 00:10 Ответить
******** ( в плохом смысле этого слова)
показать весь комментарий
17.11.2020 00:41 Ответить
Нккоторые - во всех смыслах.
показать весь комментарий
17.11.2020 12:48 Ответить
Януковощ вже напевно почав протирати пилюку на валізах...
показать весь комментарий
17.11.2020 02:18 Ответить
Судейская банда портнова с им же вместе, должна быть объявлена вне закона и лишена всех прав и состояний.
показать весь комментарий
17.11.2020 03:03 Ответить
портнова гниду на пожизненно через расстрел
показать весь комментарий
17.11.2020 06:51 Ответить
А может проблема в другом?
По Януковичу судьи принимают решение на основании Криминального кодекса Украины. Если следователи подготовили не уголовное дело, а подшивку газет и оно рассыпалось при рассмотрении, то разве судья виноват? Да и не дурак судья, потому как, в таких случаях легко выигрывается дело в ЕСПЧ. да еще и компенсацию с государства снимают.

То же было с делом Маркива в Италии, когда при Порошенко не подготовили материалы защиты, зато подсуетился Кремль, в помощи обвинению. И лишь когда защита подготовилась как положено, то были сняты все обвинения. Так что не судья был виноват, когда впаял бойцу 20 лет.

Вот Конституционный суд отменил Антикоррупционный закон. Но ведь когда закон только принимали, то СН обещало, за пару месяцев внести в него правки, чтобы он не нарушал нормы конституции. Правда забыли на почти год. Но нардепы не забыли обещания, и как обещали, через 6 месяцев подали иск в КС. А КС руководствуется только Конституцией, он уголовные дела не ведет. Вот и отменил, на основе того, что закон прямо нарушил Конституцию Украины.
А вы не нарушайте!!! А то вон, Владимир Александрович ее похоже вообще вместо коврика у входной двери постелил...
показать весь комментарий
17.11.2020 11:17 Ответить
Так цей суд філія кацапського суду, пора змінити цих колаборантів.
показать весь комментарий
17.11.2020 12:03 Ответить
Эдак мы далеко зайдем, прямо в 1917-й, с его "революционной справедливостью".
Надо не видосики снимать, и не на Портнова с Лукаш кивать (а они действительно, очень профессиональные юристы), а надо быстро собрать маленькую следственную группу, из матерых, битых волчар, и бригаду судей, в одном из судов и ... Но всё исключительно по закону!
показать весь комментарий
17.11.2020 14:52 Ответить
ну что, вот оно... такого никогда не было и вот опять... а у зеленского есть сомнения в том стоит ли разгонять суды, зРады... без тени сомнения... промедление смерти подобно...
показать весь комментарий
17.11.2020 04:33 Ответить
От суддям КС вже втрачати нічого, скасували би перемогу Зе-клоуна і присудили ДартуВейдеру, на виборах 2019р. А шо, такого в світі ще жодкн суд не робив, історичне, так би мовити, рішення 😃
показать весь комментарий
17.11.2020 08:41 Ответить
наступний крок-ксу визнає яника все ще лєгітімним 😂😂😂
показать весь комментарий
17.11.2020 12:18 Ответить
кстати, а шо там с моральной и материальной компенсацией? Апеляційний суд скасував заочний арешт Януковича - Цензор.НЕТ 8259
Лохотрат кокаинового осла готов ещё немного пояса затянуть?
показать весь комментарий
17.11.2020 13:14 Ответить
Страница 4 из 4
 
 