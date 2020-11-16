Апеляційний суд скасував заочний арешт Януковича

Київський апеляційний суд скасував заочний арешт експрезидента Віктора Януковича. Матеріали справи направлено для розгляду до суду першої інстанції.

Відповідне рішення суд ухвалив 16 листопада, частково задовольнивши клопотання адвокатів Януковича, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Апеляційну скаргу захисників... Януковича задовольнити частково. Рішення слідчого судді Печерського суду від 12 травня 2020 року, яким задоволено клопотання слідчого... і застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою скасувати... призначити новий розгляд у суді першої інстанції", - йдеться в рішенні суду.

Нагадаємо, 12 травня Печерський районний суд Києва ухвалив рішення про тримання під вартою експрезидента України Віктора Януковича - у справі про організацію масових вбивств на Майдані.

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