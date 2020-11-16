Апеляційний суд скасував заочний арешт Януковича
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Київський апеляційний суд скасував заочний арешт експрезидента Віктора Януковича. Матеріали справи направлено для розгляду до суду першої інстанції.
Відповідне рішення суд ухвалив 16 листопада, частково задовольнивши клопотання адвокатів Януковича, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
"Апеляційну скаргу захисників... Януковича задовольнити частково. Рішення слідчого судді Печерського суду від 12 травня 2020 року, яким задоволено клопотання слідчого... і застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою скасувати... призначити новий розгляд у суді першої інстанції", - йдеться в рішенні суду.
Нагадаємо, 12 травня Печерський районний суд Києва ухвалив рішення про тримання під вартою експрезидента України Віктора Януковича - у справі про організацію масових вбивств на Майдані.
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По Януковичу судьи принимают решение на основании Криминального кодекса Украины. Если следователи подготовили не уголовное дело, а подшивку газет и оно рассыпалось при рассмотрении, то разве судья виноват? Да и не дурак судья, потому как, в таких случаях легко выигрывается дело в ЕСПЧ. да еще и компенсацию с государства снимают.
То же было с делом Маркива в Италии, когда при Порошенко не подготовили материалы защиты, зато подсуетился Кремль, в помощи обвинению. И лишь когда защита подготовилась как положено, то были сняты все обвинения. Так что не судья был виноват, когда впаял бойцу 20 лет.
Вот Конституционный суд отменил Антикоррупционный закон. Но ведь когда закон только принимали, то СН обещало, за пару месяцев внести в него правки, чтобы он не нарушал нормы конституции. Правда забыли на почти год. Но нардепы не забыли обещания, и как обещали, через 6 месяцев подали иск в КС. А КС руководствуется только Конституцией, он уголовные дела не ведет. Вот и отменил, на основе того, что закон прямо нарушил Конституцию Украины.
А вы не нарушайте!!! А то вон, Владимир Александрович ее похоже вообще вместо коврика у входной двери постелил...
Надо не видосики снимать, и не на Портнова с Лукаш кивать (а они действительно, очень профессиональные юристы), а надо быстро собрать маленькую следственную группу, из матерых, битых волчар, и бригаду судей, в одном из судов и ... Но всё исключительно по закону!
Лохотрат кокаинового осла готов ещё немного пояса затянуть?