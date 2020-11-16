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Апеляційний суд скасував заочний арешт Януковича

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Апеляційний суд скасував заочний арешт Януковича

Київський апеляційний суд скасував заочний арешт експрезидента Віктора Януковича. Матеріали справи направлено для розгляду до суду першої інстанції.

Відповідне рішення суд ухвалив 16 листопада, частково задовольнивши клопотання адвокатів Януковича, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Апеляційну скаргу захисників... Януковича задовольнити частково. Рішення слідчого судді Печерського суду від 12 травня 2020 року, яким задоволено клопотання слідчого... і застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою скасувати... призначити новий розгляд у суді першої інстанції", - йдеться в рішенні суду.

Нагадаємо, 12 травня Печерський районний суд Києва ухвалив рішення про тримання під вартою експрезидента України Віктора Януковича - у справі про організацію масових вбивств на Майдані.

Також читайте: Верховний Суд відмовив Януковичу в задоволенні позову до Луценка про захист честі і гідності

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+77
В квалификационной комисии судей, зеленским назначены люди портнова. А ты и дальше рассказывай о реформах папередников
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16.11.2020 14:12
+62
Потрібна повна люстрація суддівського корпусу, це вже не лізе в жодні рамки.
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16.11.2020 14:12
+55
От создателя мема "- Господин Порошенко, почему не сидят Свынарчуки?"
Апелляционный суд отменил заочный арест Януковича - Цензор.НЕТ 9953
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16.11.2020 14:12
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Апеляційний суд скасував заочний арешт Януковича - Цензор.НЕТ 2821
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16.11.2020 23:29 Відповісти
Апеляційний суд скасував заочний арешт Януковича - Цензор.НЕТ 9352
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16.11.2020 23:34 Відповісти
Звиздец что делается. А завтра этот "суд" признает Крым росийским
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16.11.2020 23:35 Відповісти
А какая разница? Апеляційний суд скасував заочний арешт Януковича - Цензор.НЕТ 8989
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17.11.2020 00:10 Відповісти
******** ( в плохом смысле этого слова)
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17.11.2020 00:41 Відповісти
Нккоторые - во всех смыслах.
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17.11.2020 12:48 Відповісти
Януковощ вже напевно почав протирати пилюку на валізах...
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17.11.2020 02:18 Відповісти
Судейская банда портнова с им же вместе, должна быть объявлена вне закона и лишена всех прав и состояний.
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17.11.2020 03:03 Відповісти
портнова гниду на пожизненно через расстрел
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17.11.2020 06:51 Відповісти
А может проблема в другом?
По Януковичу судьи принимают решение на основании Криминального кодекса Украины. Если следователи подготовили не уголовное дело, а подшивку газет и оно рассыпалось при рассмотрении, то разве судья виноват? Да и не дурак судья, потому как, в таких случаях легко выигрывается дело в ЕСПЧ. да еще и компенсацию с государства снимают.

То же было с делом Маркива в Италии, когда при Порошенко не подготовили материалы защиты, зато подсуетился Кремль, в помощи обвинению. И лишь когда защита подготовилась как положено, то были сняты все обвинения. Так что не судья был виноват, когда впаял бойцу 20 лет.

Вот Конституционный суд отменил Антикоррупционный закон. Но ведь когда закон только принимали, то СН обещало, за пару месяцев внести в него правки, чтобы он не нарушал нормы конституции. Правда забыли на почти год. Но нардепы не забыли обещания, и как обещали, через 6 месяцев подали иск в КС. А КС руководствуется только Конституцией, он уголовные дела не ведет. Вот и отменил, на основе того, что закон прямо нарушил Конституцию Украины.
А вы не нарушайте!!! А то вон, Владимир Александрович ее похоже вообще вместо коврика у входной двери постелил...
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17.11.2020 11:17 Відповісти
Так цей суд філія кацапського суду, пора змінити цих колаборантів.
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17.11.2020 12:03 Відповісти
Эдак мы далеко зайдем, прямо в 1917-й, с его "революционной справедливостью".
Надо не видосики снимать, и не на Портнова с Лукаш кивать (а они действительно, очень профессиональные юристы), а надо быстро собрать маленькую следственную группу, из матерых, битых волчар, и бригаду судей, в одном из судов и ... Но всё исключительно по закону!
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17.11.2020 14:52 Відповісти
ну что, вот оно... такого никогда не было и вот опять... а у зеленского есть сомнения в том стоит ли разгонять суды, зРады... без тени сомнения... промедление смерти подобно...
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17.11.2020 04:33 Відповісти
От суддям КС вже втрачати нічого, скасували би перемогу Зе-клоуна і присудили ДартуВейдеру, на виборах 2019р. А шо, такого в світі ще жодкн суд не робив, історичне, так би мовити, рішення 😃
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17.11.2020 08:41 Відповісти
наступний крок-ксу визнає яника все ще лєгітімним 😂😂😂
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17.11.2020 12:18 Відповісти
кстати, а шо там с моральной и материальной компенсацией? Апеляційний суд скасував заочний арешт Януковича - Цензор.НЕТ 8259
Лохотрат кокаинового осла готов ещё немного пояса затянуть?
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17.11.2020 13:14 Відповісти
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