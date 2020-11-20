Чалий: Токсичні для україно-американських відносин люди ходили на Банкову і говорили пароль - "Я Порошенка засуджую", тоді їх слухали
Новини Цензор.НЕТ Політика України За кордоном
Контакти Офісу Президента з багатьма токсичними для україно-американських відносин людьми негативно відбилися на зв'язках зі США.
Про це в інтерв'ю Цензор.НЕТ повідомив експосол України в США Валерій Чалий, уточнивши, про яких людей йдеться.
"Ті, яким зараз заборонили в'їзд в США. Це ж не тільки Андрій Деркач. Це ціла група людей, які хотіли знайти свої виходи на адміністрацію Дональда Трампа шляхом обміну інтересів України на свої особисті інтереси. Хтось хотів жити в Америці. Або щоб сім'я почувалася комфортно. Хтось хотів таким чином показати свою впливовість в Україні. Хтось відпрацьовував гроші проросійських олігархів", - розповів він.
При цьому, за словами дипломата, у цих людей був один спільний "пароль".
"В результаті ці люди ходили на Банкову. Їх там слухали. При цьому ключовий пароль був: я Порошенка засуджую. І далі чомусь відразу з'являлося бажання всіх на цьому напрямку вислухати", - зазначив Чалий.
Повний текст інтерв'ю з Валерієм Чалим читайте за посиланням.
Будь ласка, зачекайте...
Тож не визнавати свою помилку.
Ваш голос проти теж зарахували за проросійські сили та корупцію.
К слову, вы модель броненосца "Потёмкина" с собой в клинику забрали?
Впрочем можно и так. НО СПЕРВА СЕРПОМ, А УЖ ПОТОМ АНЕСТЕЗИЯ МОЛОТОМ.
Вы не ответили мне за Сундукова.
Наверное Сундуков выловил за компом.
Диагноз ему поставили "ретроградная амнезия" ещё в 1925 году, в одесской психиатрической клинике. Так, что я ни чего не нарушал и не нарушаю в ЕКМД. Убедитесь сами. На 96 минуте 32 секунде. https://www.youtube.com/watch?v=0K-jXCQWeEI
А вот подтверждения вы так и не предоставили, как я вам по Джону Полаку.
Вот эта фраза будет в перечне пунктов характеристик центров интересов США в Европе, который готовится для Байдена. Позиция №4 - Украина. По степени важности мы после Германии, Великобритании и Франции.https://timeze2019.blogspot.com/p/blog-page_74.html
.
А что, это только сейчас, полтора года спустя после выборов, стало возможным огласить, что "бубочку" привели к власти украинские олигархи, которые дружно объединились против Порошенко?
Что Порошенко был их главным врагом, и они создали ему образ "барыги", о чем украинскому электорату рассказывали 24 часа в сутки с каждого экрана телевизора?
И даже сегодня я имела возможность в этом убедиться в очередной раз, когда полтора года спустя, как Порошенко не президент, его все еще упракают в том, что он только в 2017 году закрыл фабрику рошен в Липецке!
Вы все поняли про украинских олигархов и их электорат, этих, простите, *бланов? (иного слова не подберу, извините).
В Украину идет дефолт, на границе стоят на низком старте российские танковые армии, Наев артиллерийские учения проводит на Юго-Востоке, готовится, а олигархи, готовясь объявить дефолт как раз к инаугурации Байдена, по прежнему обвиняют во всем Петра Алексеевича Порошенко!
Есть просто киздец, а есть киздец лютый.
Так вот, в Украину идет киздец лютый, и виновны в нем украинские олигархи, глупее которых нет в мире, и их электорат, вот это вот знаменитые на весь мир 73%, избравшие президентом воюющей страны клоуна.
И в своё время Порошенко поддался личному убеждению, что Украину можно изменить цивилизованным путём - он стал Президентом по образцу европейской демократии,
к чему Украина оказалась не готова.
Нужно было становиться президентом революционной целесообразности - как в информационном плане, так и в юридически-правовом - чтобы у всех этих портновых-кузьминых-венедиктовых-бабиковых даже мысли не возникало высовываться наружу - кому из заграничных нор, а кому из тюрьмы.
Рано нам было идти всецело европейским путём, когда стоял вопрос - они нас, или мы их.
Ибо ненаказанное зло творит ещё бОльшее зло !
Но всё поправимо и я в этом уверен !
Что всем, говорившим иное, затыкали рот, чаще всего деньгами, и только когда деньги закончились у Слуг Народа, стало, наконец, возможным сказать правду.
Очень любопытно будет посмотреть, куда ломануться за деньгами украинские олигархи и их прихвостни, когда объявят Слуги Народные дефолт в январе, и как они будут пожирать друг друга, ибо бежать то им некуда - границы из-за ковида закрыты.
К слову о дефолте. Украинские олигархи держат свои деньги в офшорах, в том числе и олигарх Порошенко. Для многих из них дефолт вполне выгодный сценарий.
Какое отношение твой курс основ прикладной экономики имеет к факту чрезвычайной токсичности Порошенко внутри украинского политикума? Куда бы он не выводил свои деньги и сколько бы их не оборачивал, для абсолютного большинства украинцев он остаётся типичным олигархом, фальшиво имитирующим заботу о государстве и его населении.
Про Порошенка ж , я взагалі не хочу й згадувати . То твоя справа вірити чи ні , в казочки про те що він - усьо пакрав . Мені вже набридло дискутувати з зебілами на цю тему . Все одно - як об стіну горохом .