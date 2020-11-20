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Новини Політика УкраїниЗа кордоном
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Деркач Андрій (116) Порошенко (13230) США (14465) Чалий (177) Деркач Олександр (43) Офіс Президента (1750)

Чалий: Токсичні для україно-американських відносин люди ходили на Банкову і говорили пароль - "Я Порошенка засуджую", тоді їх слухали

Новини Цензор.НЕТ Політика України За кордоном

Чалий: Токсичні для україно-американських відносин люди ходили на Банкову і говорили пароль -

Контакти Офісу Президента з багатьма токсичними для україно-американських відносин людьми негативно відбилися на зв'язках зі США.

Про це в інтерв'ю Цензор.НЕТ повідомив експосол України в США Валерій Чалий, уточнивши, про яких людей йдеться.

"Ті, яким зараз заборонили в'їзд в США. Це ж не тільки Андрій Деркач. Це ціла група людей, які хотіли знайти свої виходи на адміністрацію Дональда Трампа шляхом обміну інтересів України на свої особисті інтереси. Хтось хотів жити в Америці. Або щоб сім'я почувалася комфортно. Хтось хотів таким чином показати свою впливовість в Україні. Хтось відпрацьовував гроші проросійських олігархів", - розповів він.

При цьому, за словами дипломата, у цих людей був один спільний "пароль".

"В результаті ці люди ходили на Банкову. Їх там слухали. При цьому ключовий пароль був: я Порошенка засуджую. І далі чомусь відразу з'являлося бажання всіх на цьому напрямку вислухати", - зазначив Чалий.

Читайте також: Байден легко знаходить спільну мову з усіма і жорстко вимагає виконання обіцянок, - Чалий

Повний текст інтерв'ю з Валерієм Чалим читайте за посиланням.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+39
Чалый: Токсичные для украино-американских отношений люди ходили на Банковую и говорили пароль - "Я Порошенко осуждаю", тогда их слушали - Цензор.НЕТ 5989
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20.11.2020 13:30
+19
А во времена овоща у этих людей был такой пароль:
Чалый: Токсичные для украино-американских отношений люди ходили на Банковую и говорили пароль - "Я Порошенко осуждаю", тогда их слушали - Цензор.НЕТ 3508
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20.11.2020 13:28
+19
Чалый: Токсичные для украино-американских отношений люди ходили на Банковую и говорили пароль - "Я Порошенко осуждаю", тогда их слушали - Цензор.НЕТ 5335
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20.11.2020 13:29
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А во времена овоща у этих людей был такой пароль:
Чалый: Токсичные для украино-американских отношений люди ходили на Банковую и говорили пароль - "Я Порошенко осуждаю", тогда их слушали - Цензор.НЕТ 3508
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20.11.2020 13:28 Відповісти
Чалый: Токсичные для украино-американских отношений люди ходили на Банковую и говорили пароль - "Я Порошенко осуждаю", тогда их слушали - Цензор.НЕТ 5989
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20.11.2020 13:30 Відповісти
А що вам ще казати...
Тож не визнавати свою помилку.
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20.11.2020 13:33 Відповісти
А кого підтримували ?
Ваш голос проти теж зарахували за проросійські сили та корупцію.
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20.11.2020 13:38 Відповісти
Вы за потомственного запорожского козака Вадика Рабиновича видимо голосовали. Чалый: Токсичные для украино-американских отношений люди ходили на Банковую и говорили пароль - "Я Порошенко осуждаю", тогда их слушали - Цензор.НЕТ 5843
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20.11.2020 13:38 Відповісти
Это многое объясняет, Джон. Как говориться, - кто душой и сердцем молод, получает серп и молот. Чалый: Токсичные для украино-американских отношений люди ходили на Банковую и говорили пароль - "Я Порошенко осуждаю", тогда их слушали - Цензор.НЕТ 4240
К слову, вы модель броненосца "Потёмкина" с собой в клинику забрали? Чалый: Токсичные для украино-американских отношений люди ходили на Банковую и говорили пароль - "Я Порошенко осуждаю", тогда их слушали - Цензор.НЕТ 720
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20.11.2020 13:44 Відповісти
Молотом по голове, а серпом - по причинному месту.
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20.11.2020 13:58 Відповісти
Да вы, батенька, какой то не гуманный. Чалий: Токсичні для україно-американських відносин люди ходили на Банкову і говорили пароль - "Я Порошенка засуджую", тоді їх слухали - Цензор.НЕТ 7235
Впрочем можно и так. НО СПЕРВА СЕРПОМ, А УЖ ПОТОМ АНЕСТЕЗИЯ МОЛОТОМ. Чалий: Токсичні для україно-американських відносин люди ходили на Банкову і говорили пароль - "Я Порошенка засуджую", тоді їх слухали - Цензор.НЕТ 2764
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20.11.2020 14:01 Відповісти
Не буду называть "заезженые" слова "какая разница", но остановлюсь на ОДНОМОМЕНТНО. пусть будет такова гуманность.
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20.11.2020 14:34 Відповісти
Ніт. ДолжОн быть порядок и очередность. Вначале серп, а потом можно и молот. Нечего безобразие нарушать! Чалий: Токсичні для україно-американських відносин люди ходили на Банкову і говорили пароль - "Я Порошенка засуджую", тоді їх слухали - Цензор.НЕТ 4577
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20.11.2020 14:38 Відповісти
Что ж, вынужден принять как руководство к действию.
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20.11.2020 15:04 Відповісти
Чалий: Токсичні для україно-американських відносин люди ходили на Банкову і говорили пароль - "Я Порошенка засуджую", тоді їх слухали - Цензор.НЕТ 2361
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20.11.2020 14:37 Відповісти
Джон, Вас уже выпуститли из одесской психиатрической клиники? Или Сундуков отвлёкся, а вы к компу пробрались?
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20.11.2020 13:37 Відповісти
А врач психиатр по образованию. И кинофильм "Дежа вю" то же смотрел. Как там Сундуков? Чалый: Токсичные для украино-американских отношений люди ходили на Банковую и говорили пароль - "Я Порошенко осуждаю", тогда их слушали - Цензор.НЕТ 9777
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20.11.2020 13:42 Відповісти
Джони, я таких, как вы наблюдал и лечил аж 33 года. Чалый: Токсичные для украино-американских отношений люди ходили на Банковую и говорили пароль - "Я Порошенко осуждаю", тогда их слушали - Цензор.НЕТ 1091
Вы не ответили мне за Сундукова. Чалый: Токсичные для украино-американских отношений люди ходили на Банковую и говорили пароль - "Я Порошенко осуждаю", тогда их слушали - Цензор.НЕТ 6232
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20.11.2020 13:45 Відповісти
Кто вам такое сказал? Санитар Сундуков? Чалый: Токсичные для украино-американских отношений люди ходили на Банковую и говорили пароль - "Я Порошенко осуждаю", тогда их слушали - Цензор.НЕТ 9327 Чалый: Токсичные для украино-американских отношений люди ходили на Банковую и говорили пароль - "Я Порошенко осуждаю", тогда их слушали - Цензор.НЕТ 9327 Чалый: Токсичные для украино-американских отношений люди ходили на Банковую и говорили пароль - "Я Порошенко осуждаю", тогда их слушали - Цензор.НЕТ 9327
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20.11.2020 13:52 Відповісти
Джонннииии, ХЕЛЛООООО!!!! вы где? Чалий: Токсичні для україно-американських відносин люди ходили на Банкову і говорили пароль - "Я Порошенка засуджую", тоді їх слухали - Цензор.НЕТ 8644
Наверное Сундуков выловил за компом. Чалий: Токсичні для україно-американських відносин люди ходили на Банкову і говорили пароль - "Я Порошенка засуджую", тоді їх слухали - Цензор.НЕТ 1042
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20.11.2020 15:00 Відповісти
Cогласно Европейскому Кодексту Медицинской Деонтологии, вы не имеете права, не визитировав пц, ставить ему диагноз на дистанции. А за *объявить здорового психбольным* вы бы в Европе уже статью получили, вас бы исключили из Ордена Врачей с запретом практиковать.
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20.11.2020 13:52 Відповісти
Это не его пациент, так что он волен здесь про него говорить что угодно. В том числе что это обычный латентный пассивный гомосексуалист. В плохом смысле этого слова, а не в смысле представитель ЛГБТ.
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20.11.2020 14:05 Відповісти
За такое заявление как от медика, так и от простого гражданина, вы в Европе и Америке залетели бы... Известный папик франческо не далее как месяц назад по поводу гееффф заявил такое...
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20.11.2020 14:10 Відповісти
Я ничего такого плохого и не говорил про геев. Геи - это гомосексуалисты в хорошем смысле этого слова. А за плохой смысл этого слова Цензор просто банит, так что догадывайтесь сами.
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20.11.2020 15:08 Відповісти
ПОЗВОЛЬТЕ!
Диагноз ему поставили "ретроградная амнезия" ещё в 1925 году, в одесской психиатрической клинике. Так, что я ни чего не нарушал и не нарушаю в ЕКМД. Убедитесь сами. На 96 минуте 32 секунде. https://www.youtube.com/watch?v=0K-jXCQWeEI
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20.11.2020 14:06 Відповісти
Чалий: Токсичні для україно-американських відносин люди ходили на Банкову і говорили пароль - "Я Порошенка засуджую", тоді їх слухали - Цензор.НЕТ 9041 Но у вас самого аретроградная!
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20.11.2020 14:07 Відповісти
Доказательсьва в студию. Вот, как я вам по Джону Полаку предоставил. Чалий: Токсичні для україно-американських відносин люди ходили на Банкову і говорили пароль - "Я Порошенка засуджую", тоді їх слухали - Цензор.НЕТ 193
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20.11.2020 14:09 Відповісти
Психиатр меня бы поправил - *антероградная*. Но вы психиатр с 120-летним стажем. Простительно.
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20.11.2020 14:29 Відповісти
Друг мой, я реально подумал, что у вас опечатка, коих и я сам не мало допускаю. Так, что вы пролетаете. Чалий: Токсичні для україно-американських відносин люди ходили на Банкову і говорили пароль - "Я Порошенка засуджую", тоді їх слухали - Цензор.НЕТ 6255
А вот подтверждения вы так и не предоставили, как я вам по Джону Полаку. Чалий: Токсичні для україно-американських відносин люди ходили на Банкову і говорили пароль - "Я Порошенка засуджую", тоді їх слухали - Цензор.НЕТ 3966
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20.11.2020 14:32 Відповісти
Так что ж вы мне, другу вашему, язык показываете.
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20.11.2020 14:57 Відповісти
Ну не уподобляйтесь нашему президенту, не лгите. Я вам ни одного смайлика показывающего вот так Чалий: Токсичні для україно-американських відносин люди ходили на Банкову і говорили пароль - "Я Порошенка засуджую", тоді їх слухали - Цензор.НЕТ 1256, не вставлял в текст.
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20.11.2020 14:59 Відповісти
Убедитесь и согласитесь, что я прав. Чалий: Токсичні для україно-американських відносин люди ходили на Банкову і говорили пароль - "Я Порошенка засуджую", тоді їх слухали - Цензор.НЕТ 1931
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20.11.2020 14:08 Відповісти
тоді не читай - звали на Страна.ua(там все для таких як ти, ватоголових), кажуть і сам гіДрант ЗЕ ******** її читати Чалый: Токсичные для украино-американских отношений люди ходили на Банковую и говорили пароль - "Я Порошенко осуждаю", тогда их слушали - Цензор.НЕТ 9176
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20.11.2020 13:40 Відповісти
Чалий: Токсичні для україно-американських відносин люди ходили на Банкову і говорили пароль - "Я Порошенка засуджую", тоді їх слухали - Цензор.НЕТ 8703
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20.11.2020 14:01 Відповісти
для початку я тебе заспамлю, за брехню. А чи забанять тебе адміни, як ото John Pollack - то вже на їх розсуд.
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20.11.2020 14:02 Відповісти
Чалый: Токсичные для украино-американских отношений люди ходили на Банковую и говорили пароль - "Я Порошенко осуждаю", тогда их слушали - Цензор.НЕТ 5335
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20.11.2020 13:29 Відповісти
"Zelensky's inner circle involved in budget embezzlement and corruption"
Вот эта фраза будет в перечне пунктов характеристик центров интересов США в Европе, который готовится для Байдена. Позиция №4 - Украина. По степени важности мы после Германии, Великобритании и Франции.https://timeze2019.blogspot.com/p/blog-page_74.html
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20.11.2020 13:30 Відповісти
Ближайшее окружение Зе занимается коррупцией и дерибаном бюджета. (Надеюсь я еще не забыл аглицкую мову.) Все четко и по полкам.
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20.11.2020 14:43 Відповісти
Нужны досрочные президентские выборы
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20.11.2020 13:37 Відповісти
но сначала веревка и фонарь
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20.11.2020 13:41 Відповісти
А при чём тут Пишиняна,хотелось бы узнать?
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21.11.2020 14:12 Відповісти
Рейтинг этой недели видели?
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20.11.2020 13:58 Відповісти
Мы видели рейтинг зебобы -16%,а заказные опросики,для зесрани,людей не интересуют)
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20.11.2020 15:02 Відповісти
реальніше - спочатку дострокові парламентські. А вже потім - і бубочку на...
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20.11.2020 14:04 Відповісти
Зебилениш Україну готов продать лишь би навредить Порошенко.
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20.11.2020 13:40 Відповісти
Зелені не кращі за москалів, це ж жах жахітний так цькувати людей, яки захистили твій рідний край. Це вже схоже на божевільню в ОП
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20.11.2020 13:43 Відповісти
Нах, мені ваша курнікова. Ви навіть не знаєте, що крикуха Маруська Шарапова, а все в Україну лізете
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20.11.2020 14:02 Відповісти
моєму кондуїті так і зазначено: Гаюлий Серега - антиклован, антизебіл; і провокатор-касап. Короче: ольгінський
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20.11.2020 14:06 Відповісти
Вот, блин, знатоки кацапских селебрити. Я тут пару минут пытался из вашего диалога сообразить, кто все эти люди, почему кричат и почему подача. И даже полез в гугл спрашивать, а он давай мне рассказывать про Курникову и Иглесиас. И только тогда я вспомнил, что это за кацапские знаменитости были в начале 2000-х. Кто-то офигеть как застрял во времени. Вам что, лет по 90 обоим?
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20.11.2020 14:15 Відповісти
в нас що весь мокшанській МЗС на сайті?
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20.11.2020 14:24 Відповісти
Чалый: Токсичные для украино-американских отношений люди ходили на Банковую и говорили пароль - "Я Порошенко осуждаю", тогда их слушали - Цензор.НЕТ 8410 .Ай-яй-яй ,, а хто ж єто , хто ж єто сдєлал .!??

Чалый: Токсичные для украино-американских отношений люди ходили на Банковую и говорили пароль - "Я Порошенко осуждаю", тогда их слушали - Цензор.НЕТ 9944 .
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20.11.2020 13:46 Відповісти
Чалий: Токсичні для україно-американських відносин люди ходили на Банкову і говорили пароль - "Я Порошенка засуджую", тоді їх слухали - Цензор.НЕТ 8273
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20.11.2020 14:07 Відповісти
Чалый: Токсичные для украино-американских отношений люди ходили на Банковую и говорили пароль - "Я Порошенко осуждаю", тогда их слушали - Цензор.НЕТ 6133
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20.11.2020 13:53 Відповісти
Чалий: Токсичні для україно-американських відносин люди ходили на Банкову і говорили пароль - "Я Порошенка засуджую", тоді їх слухали - Цензор.НЕТ 7229
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20.11.2020 13:56 Відповісти
"люди ходили на Банковую и говорили пароль - "Я Порошенко осуждаю", тогда их слушали'

А что, это только сейчас, полтора года спустя после выборов, стало возможным огласить, что "бубочку" привели к власти украинские олигархи, которые дружно объединились против Порошенко?
Что Порошенко был их главным врагом, и они создали ему образ "барыги", о чем украинскому электорату рассказывали 24 часа в сутки с каждого экрана телевизора?
И даже сегодня я имела возможность в этом убедиться в очередной раз, когда полтора года спустя, как Порошенко не президент, его все еще упракают в том, что он только в 2017 году закрыл фабрику рошен в Липецке!
Вы все поняли про украинских олигархов и их электорат, этих, простите, *бланов? (иного слова не подберу, извините).
В Украину идет дефолт, на границе стоят на низком старте российские танковые армии, Наев артиллерийские учения проводит на Юго-Востоке, готовится, а олигархи, готовясь объявить дефолт как раз к инаугурации Байдена, по прежнему обвиняют во всем Петра Алексеевича Порошенко!
Есть просто киздец, а есть киздец лютый.
Так вот, в Украину идет киздец лютый, и виновны в нем украинские олигархи, глупее которых нет в мире, и их электорат, вот это вот знаменитые на весь мир 73%, избравшие президентом воюющей страны клоуна.
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20.11.2020 14:21 Відповісти
Зеленский и Венедиктова ненавидят Майдан.
И в своё время Порошенко поддался личному убеждению, что Украину можно изменить цивилизованным путём - он стал Президентом по образцу европейской демократии,
к чему Украина оказалась не готова.
Нужно было становиться президентом революционной целесообразности - как в информационном плане, так и в юридически-правовом - чтобы у всех этих портновых-кузьминых-венедиктовых-бабиковых даже мысли не возникало высовываться наружу - кому из заграничных нор, а кому из тюрьмы.
Рано нам было идти всецело европейским путём, когда стоял вопрос - они нас, или мы их.
Ибо ненаказанное зло творит ещё бОльшее зло !
Но всё поправимо и я в этом уверен !
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20.11.2020 14:23 Відповісти
Поправимо. Если теперь вместо Порошенко найдётся Пиночетенко.
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20.11.2020 14:34 Відповісти
Списки есть ? Платные камеры ждут постояльцев. Пароль назван.
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20.11.2020 14:33 Відповісти
Оказывается, только полтора года спустя избрания "бубочки" стало возможным признать, что краеугольным камнем, стержнем, державшим всю эту прогнившую вертикаль украинской власти была неневисть к Порошенко.
Что всем, говорившим иное, затыкали рот, чаще всего деньгами, и только когда деньги закончились у Слуг Народа, стало, наконец, возможным сказать правду.
Очень любопытно будет посмотреть, куда ломануться за деньгами украинские олигархи и их прихвостни, когда объявят Слуги Народные дефолт в январе, и как они будут пожирать друг друга, ибо бежать то им некуда - границы из-за ковида закрыты.
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20.11.2020 14:36 Відповісти
Порошенко надёжно удерживает первенство в стране как самый одиозный политик. Согласно последним опросам, ему продолжает не доверять абсолютное большинство граждан Украины- 74%. Другие политики, независимо от партийной принадлежности, просто спекулируют на таком гигантском антирейтинге. Говорить, что ты противник Порошенко в Украине гораздо выгоднее в электоральном плане, чем говорить, что ты его стороннк. В этом весь секрет.
К слову о дефолте. Украинские олигархи держат свои деньги в офшорах, в том числе и олигарх Порошенко. Для многих из них дефолт вполне выгодный сценарий.
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20.11.2020 15:58 Відповісти
Олигархи дєньгі держать в акціях підприємств , в дорогій нерухомості , тощо .! Кий дурень буде тримати гроші в якихось офшорах Чалий: Токсичні для україно-американських відносин люди ходили на Банкову і говорили пароль - "Я Порошенка засуджую", тоді їх слухали - Цензор.НЕТ 3872 ,, їх туди виводять лише для того щоб ухилитись від податків . Вивів , крутнув по схемі , і знову завів .У бізнесу гроші ніколи не лежать мертвим грузом , вони завжди в обороті .
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20.11.2020 16:47 Відповісти
"Держать деньги в банках" ты тоже буквально понимаешь?))
Какое отношение твой курс основ прикладной экономики имеет к факту чрезвычайной токсичности Порошенко внутри украинского политикума? Куда бы он не выводил свои деньги и сколько бы их не оборачивал, для абсолютного большинства украинцев он остаётся типичным олигархом, фальшиво имитирующим заботу о государстве и его населении.
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20.11.2020 17:38 Відповісти
А як це ще панімать Чалий: Токсичні для україно-американських відносин люди ходили на Банкову і говорили пароль - "Я Порошенка засуджую", тоді їх слухали - Цензор.НЕТ 390 . ? Ти ж так пишеш , неначе в офшорах гроші дійсно складують , як сіно в копиці .

Про Порошенка ж , я взагалі не хочу й згадувати . То твоя справа вірити чи ні , в казочки про те що він - усьо пакрав . Мені вже набридло дискутувати з зебілами на цю тему . Все одно - як об стіну горохом .
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20.11.2020 18:03 Відповісти
що вони вже плетуть одне на одного,гидко слухати,дорослі люди при чинах!!!
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20.11.2020 15:25 Відповісти
Чалый вроде бы был солидным всегда и то так опустился, если это не очередной фэйк.
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20.11.2020 16:10 Відповісти
Не знаю понял ли автор что написал Но судя по коммент. люди не поняли поэтому пишут кому что хочется
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20.11.2020 16:22 Відповісти
У суспільстві токсично слухати "Українські суди" та "росіяни, росія, російський " .
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20.11.2020 18:22 Відповісти
 
 