Чалий: Токсичні для україно-американських відносин люди ходили на Банкову і говорили пароль - "Я Порошенка засуджую", тоді їх слухали

Контакти Офісу Президента з багатьма токсичними для україно-американських відносин людьми негативно відбилися на зв'язках зі США.

Про це в інтерв'ю Цензор.НЕТ повідомив експосол України в США Валерій Чалий, уточнивши, про яких людей йдеться.

"Ті, яким зараз заборонили в'їзд в США. Це ж не тільки Андрій Деркач. Це ціла група людей, які хотіли знайти свої виходи на адміністрацію Дональда Трампа шляхом обміну інтересів України на свої особисті інтереси. Хтось хотів жити в Америці. Або щоб сім'я почувалася комфортно. Хтось хотів таким чином показати свою впливовість в Україні. Хтось відпрацьовував гроші проросійських олігархів", - розповів він.

При цьому, за словами дипломата, у цих людей був один спільний "пароль".

"В результаті ці люди ходили на Банкову. Їх там слухали. При цьому ключовий пароль був: я Порошенка засуджую. І далі чомусь відразу з'являлося бажання всіх на цьому напрямку вислухати", - зазначив Чалий.

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