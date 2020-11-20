Будівництво Меморіалу Майдану заблоковано в 2019-му році рішенням суду, - В'ятрович

Історик, народний депутат "Європейської Солідарності" Володимир В'ятрович вважає, що зараз намагаються скомпрометувати Майдан. Про це свідчать, на його думку, обшук у музеї Революції Гідності та відкриття справи про "державний переворот" в 2014 році.

Про це він написав у Facebook, передає Цензор.НЕТ.

В'ятрович розповів, що завтрашню річницю Революції Гідності можна було б почати з покладання квітів до Меморіалу Героїв Небесної Сотні, однак меморіал так і не вдалося побудувати через постійне протистояння зі слідством у справі Майдану.

"В 2019 ми отримали кошти, яких так важко добивалися, і зобов’язані були почати їх використовувати, розпочавши спорудження. В травні почали роботи, плануючи відкрити Меморіал до Дня незалежності. У відповідь пан Горбатюк ініціював арешт ділянки рішенням суду. Його позицію підтримала група активістів, які оголосили будівництво пам’ятника спробою зірвати слідство і приховати вбивць майданівців. Вони демонстративно рознесли будівельний паркан, створивши картинку громадської підтримки дивному рішенню Горбатюка. Дивному тому, що, йдучи щодня Алеєю до офісу, я так і не бачив роботи слідчих, які наче хотіли завершити свою роботу", - зазначив В'ятрович.

"В результаті ми отримали те, про що попереджали: ні результатів слідства, ні Меморіалу. Вчора історія продовжилася - силовики провели обшуки в Музеї Революції Гідності в рамках справи про те, що досі не розпочато будівництво Меморіалу. Тобто, СБУ звинувачує Музей у виконанні рішення, прийнятого ГПУ. Таким чином вже не просто продовжують блокувати будівництво Меморіалу, але намагаються скомпрометувати саму його ідею, звинувачуючи то в невикористанні коштів, то в зловживанні ними", - додав В'ятрович.

Він вважає, що таким чином компрометують сам Майдан.

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"Не випадково вчорашня новина про обшуки доповнилася новиною, що ДБР розслідує "державний переворот" 2014 року. Меморіал міг і повинен був зафіксувати події гарячої зими 2013-2014 рр. Як Революцію Гідності. Тому так активно намагаються перешкодити його виникненню", - написав нардеп.

Нагадаємо, правоохоронці вранці 19 листопада провели обшуки в Музеї Революції Гідності. Пізніше в СБУ повідомили, що керівництво Музею Революції Гідності підозрюють у розкраданні 111 млн грн бюджетних коштів.