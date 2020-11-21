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декларація (851) Житомир (399) побиття (844) лікарі (1096)

Житель Житомира побив лікарку, яка відмовила йому в підписанні декларації

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Житель Житомира побив лікарку, яка відмовила йому в підписанні декларації

В одній з амбулаторій Житомира чоловік напав на сімейну лікарку, отримавши відмову в підписанні з нею декларації.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу прокуратури Житомирської області.

"Інцидент стався 19 листопада в центрі первинної медичної допомоги. Місцевий житель, 1970 року народження, перебуваючи в кабінеті сімейної лікарки і отримавши відмову в підписанні з нею декларації, влаштував словесний конфлікт і вчинив хуліганські дії щодо лікарки і медичної сестри, завдавши їм тілесних ушкоджень. Після цього інциденту лікарка потребувала медичної допомоги. Тож її госпіталізували в один із медичних закладів міста", - розповіли в прокуратурі.

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Заступниця міського голови Житомира Марія Місюрова в коментарі УНІАН повідомила, що у лікарки діагностували струс мозку і забої.

"Справді, пацієнт, у якого не було декларації з сімейним лікарем, після безпідставних звинувачень щодо лікування напав на медпрацівницю і влаштував бійку. У лікарки діагностували струс головного мозку, забої, ступінь тяжкості тілесних ушкоджень визначить судово-медична експертиза. Наразі 35-річна жінка перебуває на стаціонарному лікуванні в одному з медичних закладів міста", - зазначила Місюрова.
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Топ коментарі
+21
Сотрясение....да у меня каждый визит в больницу потрясение и потеря веры в человечность.
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21.11.2020 14:03
+20
Семейные врачи получают сейчас высокую зп по украинским меркам, при этом пока не вижу хоть каких то изменений в сервисе. А тут человеку 50 лет он привык, что в больнице оказывают помощь, а его посылают, вот ему крышу и сорвало. Нормальный врач, понимая это, не довел бы ситуацию до такого скандала. Чувака заслужено осудят и посадят, но вина врачихи этой есть просматривается однозначно. Не можешь или не хочешь оказать мед.помощь, сделай так чтобы человек понял как ему ее можно получить, а иначе можно и самой получить. Интересная новость на самом деле - тысячи медиков по Украине поймут, что в эпоху ковида надо вежливей общаться с людьми, а это позитив. .
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21.11.2020 14:11
+19
Это было вежливое напоминание о клятве Гиппократа
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21.11.2020 14:08
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Сикоко?)))))) Из оперы:у учителей 4000 баксов))))
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21.11.2020 16:20 Відповісти
В Италии пациенты идут в сан. участок, и им предоставляют перечень, у каких врачей имеются свободные места. Пациент выбирает на свой вкус. В сан. участке ему выдают картонную карточку с именем семейного врача и расписанием амб. приёма. Семейный врач в программе может видеть, сколько пациентов вошло/вышло/ итог. Отказаться от кого-то из пациентов врач имеет право лишь в случае чразвычайного происшествия, о котором должен сообщить в сан. участок. В таком случает сан. участок обязан предоставить пациенту другого врача. Пациент никогда не должен остаться без первичного мед. ассистирования.
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21.11.2020 15:49 Відповісти
В Италии санитарка получает в 8 раз больше чем наша хирургическая медсестра.поэтому врачей и хватает.
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21.11.2020 15:56 Відповісти
Нифига она не получает, чтоб нормально жить. Её доходы - слёзы. Выше образование - выше з/п. Мало учился - мало получай.
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21.11.2020 15:59 Відповісти
И вообще на Западе нет профессии *санитарка*. Есть кооператив по уборке помещений. Есть операторы по уходу за больными (тоже кооператив). Есть - по раздаче пищи (уже приготовленной, в одноразовых упаковках).
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21.11.2020 16:02 Відповісти
Не нервничай.я тебе образно написал понимая что ты гастарбайтер и поймёшь, а не начнёшь притворяться военным неаполитанцем . Пишу тебе более конкретно: в Италии медицинский работник получает в разы больше Аналогичного работника в Украине.
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21.11.2020 16:13 Відповісти
Санитарный оператор *** относится к медикам, фельдшерам и операторам по уходу. Те, что делают уборки, не относятся туда. Операторы по уходу получают мало. Фельдшера - побольше, но и не особо. Врачи - смотря какие. Семейные - в зависимости от колич. пц. Или кот. работают в отделениях ковид. Эти получают хорошо. Работающие в отделениях , чтоб иметь побольше, подрабатывают в амбулаториях по специальности.
А твоя *санитарка* (уборщица) имеет свои 800 -900 . А это - кот наплакал, учитывая стоимость квартиры, машины и всего, что есть уровень жизни итд.
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21.11.2020 16:35 Відповісти
Это это" твоя" санитарка получает 900 евро.а украинская 150 евро, не притворяйся дурачком.
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21.11.2020 18:23 Відповісти
150 евро от государтва Украина, и еще 900 евро с пациентов
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21.11.2020 21:13 Відповісти
Нафига ты поперся в Чехию коробки таскать за 800 евро, работай санитаром в украинской поликлинике за 1050 евро. Или ты чисто покиздеть.
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21.11.2020 22:28 Відповісти
Взагалі не розумію про які гроші з пацієнтів у сімейного лікаря тут пишуть. Терапевти раніше могли хіба що за виписування "лівих" лікарняних брати і то не усі це робили, не знаю як зараз, там же нібито якісь електронні лікарняні зараз ввели. Це ж не хірурги.
В мене батько як лежав в нашій звичайній районній лікарні в терапії, то ліки я купляв за свої - так, це було, але якихось інших поборів не було. Уколи робили, крапельниці ставили. В палаті було 6 людей. Не думаю, що з мого батька з якихось причин гроші не брали, а з решти брали. Невикористані ліки після виписки нам усі віддали.
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22.11.2020 05:51 Відповісти
Наивный ты Олех! Если ты не знаешь или не видишь - то это не значит, что чего-то нет.
Терапевт получает от производителей лекарств процент от выписанного тебе фуфломицина, от лабораторий, куда ты пошел по направлению врача и сдал никому не нужные анализы и много других опций по получению денег, о которых ты не догадываешься. Нельзя быть таким наивным ))
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22.11.2020 12:16 Відповісти
Я теж хотів набити сякало сімєйніку, три роки получає бабло ні за що, а коли звернулись зробити укол попросив 100 грн,
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21.11.2020 16:05 Відповісти
укол не капельница и самому можно сделать. Житель Житомира побив лікарку, яка відмовила йому в підписанні декларації - Цензор.НЕТ 4701
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22.11.2020 18:19 Відповісти
Які жахливі коментарі, три перші автори яких найбільше влюбували сумують за часами коли стояли великі подвійні черги, коли своїх вели поза чергою, коли всі йшли тільки запитати, коли потрібно було щось нести щоб тебе лікували. Коротка пам'ять і постійне а ось раніше було краще.
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21.11.2020 16:57 Відповісти
Вот вам и клятва Гиппократа...
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21.11.2020 17:10 Відповісти
в клятве ничего не сказано про бесплатную работу.
есть срочные проблемы? - вызывай скорую, проблемы не срочные? - значит будь любезен иди к своему врачу. все хотят порядка, но что бы он как то сам собой организовался, люди не хотят делать порядок своими руками.
никто не задумался что пока пациент парил мозг не своему семейному доктору медицинскую помощь не получил тот пациент, который подписал декларацию с этим доктором? нет?

сформулируем по другому: у вас есть проблема с паспортом, вы идете СВОЙ отдел внутренних дел. под страхом поноса никому в голову из Харькова поехать в Тернополь и там в полиции всем парить мозг и требовать принять его. а почему? потому что с полицией шутки плохи, и там могут так "принять" что мало не покажется. а вот доктору можно дать в жбан, женщина не ответит.
вот такая страна. какие мы - такая страна.
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21.11.2020 18:03 Відповісти
Возможно наркотики хотел чтобы ему выписали \ вкололи.Ну или реально клинический дибил, если конечно верить версии прокуратуры
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21.11.2020 17:53 Відповісти
Многие осуждают врача, а в чём собственно его вина? Уже прошла куча времени с тех пор как население начало подписывать декларации с врачами. Где всё это время был пациент? Почему не подписал до сих пор декларацию и не пошёл к своему врачу? И ФСЬО! Конфликт исчерпан.
Каждый на своём рабочем месте хорошо знает свои профессиональные права, попробуй грузчика, маляра или водителя поработать лишнее время, на чужом объекте или обслужить сторонюю организацию, да еще и бесплатно. ХЕРА С ДВА! Все умные. А вот доктор "дурак", потому что выполнил свои обязанности. Там кто то вспоминал клятву Гиппократа? В клятве ничего не сказано про бесплатную работу.
Знаете почему мы так хреново живём? Потому что мы всё делаем через жопу.
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21.11.2020 17:56 Відповісти
Отож. Я підписував 2,5 роки тому і не було проблем обрати лікаря і підписати декларацію. Підписав з своєю дільничною, вона у нас вважається в місті однією з найкращих терапевтів. Тепер як почалася уся ця ситуація з ковідом і народ різко побіг підписувати декларації починають скаржитися, що не можуть підписати з нею декларацію, бо в неї вже є 2000, а до інших не хочуть.
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21.11.2020 18:53 Відповісти
вірніше інших немає, а якщо є то немає потрібної прописки, а якщо є прописка, то немає бабла, і з цього треба було починати
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21.11.2020 21:12 Відповісти
У нас є інші. Про бабло я щось не чув, щоб з когось брали за підписання декларації.
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22.11.2020 05:31 Відповісти
никак прописка не связана с подписанием декларации. если Ваш доктор такой что просит прописку то это неадекватный доктор, и это проблема не медреформы а правоохранительных органов. мой доктор принимает без прописки.

наши люди имеют обыкновение ждать до пожара, и не шли подписывать декларации за ненадобностью, а сегодня когда им нужно идти лечиться они вспомнили, и штурмуют кабинеты докторов в том числе и с кулаками.
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22.11.2020 07:17 Відповісти
Где всё это время был пациент? Почему не подписал до сих пор декларацию и не пошёл к своему врачу?
**********
Ви такі наївні, наче впевнені, що медична декларація, - це якесь пожиттєве кріпосне право.

А що ви будете робити, якщо ваш лікар, з яким ви підписали декларацію, наприклад, звільнився з роботи (вийшов на пенсію, помер і т. д.)? Що, - замотаєтеся в саван і мовчки поповзете на цвинтар? Житель Житомира побив лікарку, яка відмовила йому в підписанні декларації - Цензор.НЕТ 8748
Людина може змінити місце проживання, бути за кордоном, в АТО, зрештою. То, що, - за вашою логікою ці громадяни України вже позбавлені права на медичне обслуговування? Яке, на хвилиночку, гарантується статтею 49 Конституції України!
До того ж, я бачу, вам невідомо, що навіть згідно цієї довбонутої "медрехворми", людина сама має право у будь-який момент укласти нову декларацію з іншим лікарем. Бо, скажімо, її не влаштовує якість медичної допомоги свого сімейного лікаря. З моменту укладання нової угоди (,декларації) стара автоматично втрачає чинність.
Медична реформа, яка задумувалася лише для підвищення ефективновсті використання коштів, у нашій системі виродилася в бездушний формалізм бюрократичного штибу, коли людина неважлива, а важливі тільки папірці. Знову той самий совок, - "бєз бумажкі ти букашка". Отаке от...
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21.11.2020 19:22 Відповісти
Вы написали много но совсем не по делу.
Никаких проблем при смене семейного доктора нет! Весь вопрос в том есть еще свободные места для заключения декларации или нет.
В данной статье указывается что доктор отказал пациенту не в лечении а в подписании декларации. Заняты все места у одного доктора - идите к другому, или этот неадекватный пациент желал подписать декларацию ТОЛЬКО С ЭТИМ ДОКТОРОМ?????????
Врач тоже человек, и он тоже в своей деятельности пользуется трудовыми и законодательными нормами. Но Вам по ходу больше к сердцу гопническое поведение пациента который с кулаками бросается на людей.
Написали Вы много, даже приплели сюда совковую систему, хотя она не имеет к данному происшествию никакого отношения.
За медреформой и обсуждением врачей все забыли что у доктора сотрясение мозга и ушибы.
Думаю что в случае если бы этим доктором была ваша мать и ей такой пациент устроил бы побои с сотрясением мозга Ваше мнение очень сильно изменилось бы. Ну очень. И сразу.
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22.11.2020 07:10 Відповісти
Нельзя подписать договор, если у врача уже пациентов 1800 или 2000, это зависит от конкретной поликлиники. Не сомневаюсь, что именно это и стало причиной отказа. Между прочим, врач, как и пациент, имеет право выбора. Врач не крепостной! Хотя такого неадеквата нужно лечить где-нибудь в тюряге. Бить людей, тем более более слабых, могут только подонки. На это у него здоровья хватило! А что касается больших денег врачам, то они больше на бумаге, зато работают врачи за двоих или троих, так как наше чудесное государство понимает реформу только как сокращение расходов на медицину. Медиков уже не хватает катастрофически, как и мест в больницах и кислорода. Минздрав давно превратился в статистический отдел и ежедневно рассказывает липовую статистику, заодно уверяя, что всё организовано прекрасно! Тем, кто одобряет подонка избившего женщин, желаю испытать на собственной шкуре нечто подобное, может быть в мозгах что-нибудь прояснится. Надежды мало, но всё-таки она есть)
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21.11.2020 20:23 Відповісти
та правильно, пусть с окна прыгнет, особенно если Ковид у него?
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21.11.2020 21:09 Відповісти
Нельзя подписать договор, если у врача уже пациентов 1800 или 2000

***********
Оце і є реальна вартість так званої "медрехворми", коли живу людину, якій потрібна допомога, замінили на папірці задекларованих "мертвих душ". Здоровий глузд вкотре став жертвою бюрократичного формалізму. Людина йде за допомогою, яка їй гарантована, між іншим, Конституцією, а ій кажуть, - "пшолвон! у тебе нема бумажки!"
Що робити? Мовчки плентатися додому і здихати, як пес? Не виправдовуючи, так би мовити, фігуранта новини, можна все ж зрозуміти, що у декого в такій ситуації просто передбачено зриває дах. Тим більше, якщо згадати, що ониє пріснопам'ятниє "рєхворматори" позакривали психлікарні "с целью болєє ехвектівного іспользованя срєдств". То на що інше ви розраховували?
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21.11.2020 21:55 Відповісти
поведение тролля очень хорошо видно. пишите много, т много негатива, а по делу ничего.
типичное тролльское поведение, вырвать из контекста фразу и нагнетать вокруг неё негатив.
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22.11.2020 07:12 Відповісти
она отказала ему в получении медицинской помощи, что прямо гарантировано Конституцией, тут еще вопрос, кто должен сесть
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21.11.2020 21:08 Відповісти
Ви статтю уважно читали? Де там про те, що відмовили в наданні мед. допомоги?

"перебуваючи в кабінеті сімейної лікарки і отримавши відмову в підписанні з нею декларації, влаштував словесний конфлікт і вчинив *********** дії щодо лікарки і медичної сестри, завдавши їм тілесних ушкоджень Джерело: https://censor.net/ua/n3232458".

Те, що він перебував в її кабінеті не каже, що він прийшов по допомогу, бо декларацію підписують теж в неї в кабінеті.
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22.11.2020 05:37 Відповісти
троллятины на сайте много, и все как под копирку "возмущаются" отказом в лечении, хотя в статье говориться об отказе в подписании декларации. и 90% троллей сидит через ВПН
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22.11.2020 07:13 Відповісти
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