Житель Житомира избил врача, которая отказала ему в подписании декларации
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В одной из амбулаторий Житомира мужчина напал на семейного врача, получив отказ в подписании с ним декларации.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Житомирской области.
"Инцидент произошел 19 ноября в центре первичной медицинской помощи. Местный житель, 1970 года рождения, находясь в кабинете семейного врача и получив отказ в подписании с ним декларации, устроил словесный конфликт и хулиганские действия в отношении врача и медицинской сестры, причинив им телесные повреждения. После этого инцидента врачу понадобилась медицинская помощь, в связи с чем ее госпитализировали в одно из медицинских учреждений города", - рассказали в прокуратуре.
Заместитель городского головы Житомира Мария Мисюрова в комментарии УНИАН сообщила, что у семейного врача диагностировали сотрясение мозга и ушибы.
"Действительно, пациент, у которого не было декларации с семейным врачом, после безосновательных обвинений в отношении лечения напал на медика и устроил драку. У семейного врача диагностировали сотрясение головного мозга, ушибы, степень тяжести телесных повреждений определит судебно-медицинская экспертиза. В настоящее время 35-летняя женщина находится на стационарном лечении в одном из медицинских учреждений города", - отметила Мисюрова.
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А твоя *санитарка* (уборщица) имеет свои 800 -900 . А это - кот наплакал, учитывая стоимость квартиры, машины и всего, что есть уровень жизни итд.
В мене батько як лежав в нашій звичайній районній лікарні в терапії, то ліки я купляв за свої - так, це було, але якихось інших поборів не було. Уколи робили, крапельниці ставили. В палаті було 6 людей. Не думаю, що з мого батька з якихось причин гроші не брали, а з решти брали. Невикористані ліки після виписки нам усі віддали.
Терапевт получает от производителей лекарств процент от выписанного тебе фуфломицина, от лабораторий, куда ты пошел по направлению врача и сдал никому не нужные анализы и много других опций по получению денег, о которых ты не догадываешься. Нельзя быть таким наивным ))
есть срочные проблемы? - вызывай скорую, проблемы не срочные? - значит будь любезен иди к своему врачу. все хотят порядка, но что бы он как то сам собой организовался, люди не хотят делать порядок своими руками.
никто не задумался что пока пациент парил мозг не своему семейному доктору медицинскую помощь не получил тот пациент, который подписал декларацию с этим доктором? нет?
сформулируем по другому: у вас есть проблема с паспортом, вы идете СВОЙ отдел внутренних дел. под страхом поноса никому в голову из Харькова поехать в Тернополь и там в полиции всем парить мозг и требовать принять его. а почему? потому что с полицией шутки плохи, и там могут так "принять" что мало не покажется. а вот доктору можно дать в жбан, женщина не ответит.
вот такая страна. какие мы - такая страна.
Каждый на своём рабочем месте хорошо знает свои профессиональные права, попробуй грузчика, маляра или водителя поработать лишнее время, на чужом объекте или обслужить сторонюю организацию, да еще и бесплатно. ХЕРА С ДВА! Все умные. А вот доктор "дурак", потому что выполнил свои обязанности. Там кто то вспоминал клятву Гиппократа? В клятве ничего не сказано про бесплатную работу.
Знаете почему мы так хреново живём? Потому что мы всё делаем через жопу.
наши люди имеют обыкновение ждать до пожара, и не шли подписывать декларации за ненадобностью, а сегодня когда им нужно идти лечиться они вспомнили, и штурмуют кабинеты докторов в том числе и с кулаками.
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Ви такі наївні, наче впевнені, що медична декларація, - це якесь пожиттєве кріпосне право.
А що ви будете робити, якщо ваш лікар, з яким ви підписали декларацію, наприклад, звільнився з роботи (вийшов на пенсію, помер і т. д.)? Що, - замотаєтеся в саван і мовчки поповзете на цвинтар?
Людина може змінити місце проживання, бути за кордоном, в АТО, зрештою. То, що, - за вашою логікою ці громадяни України вже позбавлені права на медичне обслуговування? Яке, на хвилиночку, гарантується статтею 49 Конституції України!
До того ж, я бачу, вам невідомо, що навіть згідно цієї довбонутої "медрехворми", людина сама має право у будь-який момент укласти нову декларацію з іншим лікарем. Бо, скажімо, її не влаштовує якість медичної допомоги свого сімейного лікаря. З моменту укладання нової угоди (,декларації) стара автоматично втрачає чинність.
Медична реформа, яка задумувалася лише для підвищення ефективновсті використання коштів, у нашій системі виродилася в бездушний формалізм бюрократичного штибу, коли людина неважлива, а важливі тільки папірці. Знову той самий совок, - "бєз бумажкі ти букашка". Отаке от...
Никаких проблем при смене семейного доктора нет! Весь вопрос в том есть еще свободные места для заключения декларации или нет.
В данной статье указывается что доктор отказал пациенту не в лечении а в подписании декларации. Заняты все места у одного доктора - идите к другому, или этот неадекватный пациент желал подписать декларацию ТОЛЬКО С ЭТИМ ДОКТОРОМ?????????
Врач тоже человек, и он тоже в своей деятельности пользуется трудовыми и законодательными нормами. Но Вам по ходу больше к сердцу гопническое поведение пациента который с кулаками бросается на людей.
Написали Вы много, даже приплели сюда совковую систему, хотя она не имеет к данному происшествию никакого отношения.
За медреформой и обсуждением врачей все забыли что у доктора сотрясение мозга и ушибы.
Думаю что в случае если бы этим доктором была ваша мать и ей такой пациент устроил бы побои с сотрясением мозга Ваше мнение очень сильно изменилось бы. Ну очень. И сразу.
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Оце і є реальна вартість так званої "медрехворми", коли живу людину, якій потрібна допомога, замінили на папірці задекларованих "мертвих душ". Здоровий глузд вкотре став жертвою бюрократичного формалізму. Людина йде за допомогою, яка їй гарантована, між іншим, Конституцією, а ій кажуть, - "пшолвон! у тебе нема бумажки!"
Що робити? Мовчки плентатися додому і здихати, як пес? Не виправдовуючи, так би мовити, фігуранта новини, можна все ж зрозуміти, що у декого в такій ситуації просто передбачено зриває дах. Тим більше, якщо згадати, що ониє пріснопам'ятниє "рєхворматори" позакривали психлікарні "с целью болєє ехвектівного іспользованя срєдств". То на що інше ви розраховували?
типичное тролльское поведение, вырвать из контекста фразу и нагнетать вокруг неё негатив.
"перебуваючи в кабінеті сімейної лікарки і отримавши відмову в підписанні з нею декларації, влаштував словесний конфлікт і вчинив *********** дії щодо лікарки і медичної сестри, завдавши їм тілесних ушкоджень Джерело: https://censor.net/ua/n3232458".
Те, що він перебував в її кабінеті не каже, що він прийшов по допомогу, бо декларацію підписують теж в неї в кабінеті.