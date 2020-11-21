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Поліція Києва цими вихідними "жорстко" стежитиме за дотриманням карантину, - Крищенко

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Поліція Києва цими вихідними

Столична поліція посилено стежитиме за дотриманням карантину вихідного дня в Києві після того, як на попередніх вихідних було зафіксовано численні порушення.

Про це повідомив начальник Головного управління Національної поліції в Києві Андрій Крищенко, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "УП".

За його словами, перші карантинні вихідні стали для малого та середнього бізнесу столиці своєрідним іспитом на готовність дотримуватися законів. Чимало підприємців знехтували карантинними заходами і, можливо, планують зробити це знову найближчими вихідними.

"Особисто я розумію, чим керуються власники і працівники. Втрати від весняного локдауну майже спустошили фінансові подушки, і у багатьох з'явився страх залишитися без звичних доходів", - зазначив Крищенко.

Однак, за його словами, "ми не можемо вибирати, яких законів дотримуватися, а яких - ні".

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Крім того, сьогодні в Києві склалася критична ситуація.

"Я точно знаю реальний стан справ у київських лікарнях, скільки людей щодня помирають і як багато випадків, коли навіть за великі гроші і зі зв'язками неможливо знайти місця в приватних госпіталях, бо їх просто немає", - пише Крищенко.

За його словами, за останні кілька тижнів через COVID-19 київська поліція втратила двох працівників. Сьогодні ще 14 київських поліцейських перебувають на стаціонарному лікуванні в різному стані.

"Так, карантин вихідного дня - це не панацея, але якщо є хоч невеликий шанс вберегти киян від коронавірусу, а медиків столиці - від перевантаження, то від нього не варто відмовлятися", - вважає глава столичної поліції.

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Тому, поки чинні рішення уряду та парламенту вимагають дотримуватися карантину вихідного дня, столична поліція жорстко стежитиме за тим, щоб всі установи Києва дотримувалися закону.

Ті, хто не згоден із такими рішеннями влади, можуть оскаржити їх у судовому порядку, "інших варіантів розвитку подій у правовій державі бути не може", зазначив Крищенко.
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Топ коментарі
+14
Та на такую репу надо наволочку!
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21.11.2020 14:23
+12
Полиция Киева в эти выходные будет "жестко" следить за соблюдением карантина, - Крищенко - Цензор.НЕТ 6741
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21.11.2020 14:43
+9
А за повсеместной корупцией ?
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21.11.2020 14:28
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Та на такую репу надо наволочку!
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21.11.2020 14:23 Відповісти
може і треба, а може і на вашу. Крищенко патріот
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21.11.2020 20:25 Відповісти
Бюджет в апасности!!
И зряплаты ***************!!
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21.11.2020 14:26 Відповісти
тю... а как же молодежи флешмобить?
///
- не имеешь права... нет... ну старший же приказал (с)
Полиция Киева в эти выходные будет "жестко" следить за соблюдением карантина, - Крищенко - Цензор.НЕТ 6916

...
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21.11.2020 14:26 Відповісти
Во-во... "Старший приказал" (c) -- это и есть с 1917-го закон на "1/6"! Старшего в расход -- всех младших за ним! Как во времена фараонов...
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21.11.2020 15:29 Відповісти
кто про шо
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21.11.2020 16:46 Відповісти
А за повсеместной корупцией ?
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21.11.2020 14:28 Відповісти
Самая тупая хрень - это карантин выходного дня. После масок, конечно, но тут на любителя.

Вот еслиб не оно, то поехал бы щаз беспробок в этот самый пипицентр за багетами, но теперь хрен, все, хто хотел в выходные на протяжении дня купить обязательно (потому что всё равно надо) поедут в понедельник после работы кучковаться ещё и с теми, кто в понедельник туда собирался и на выходе имеем давку против социальной дистанции, которая действительно кое-как помогает.

ЗЫ: хотя не, поеду, там жеж типа "по интернету" продают Полиция Киева в эти выходные будет "жестко" следить за соблюдением карантина, - Крищенко - Цензор.НЕТ 4113
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21.11.2020 14:31 Відповісти
То что обязательно надо (в т.ч. багет) мог бы купить вчера . А то что может обождать купишь в понедельник.
Наш народ воистину "хочет чтобы и пос#ать, и не надуться"
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21.11.2020 14:56 Відповісти
Вчера не нужно было Поліція Києва цими вихідними "жорстко" стежитиме за дотриманням карантину, - Крищенко - Цензор.НЕТ 7435

Ещё раз, для непонятливых: те, кто мог купить в выходные (пусть от 8 до 20 - по 12 часов, всего 24) теперь будут толкаться с теми, кто в рабочие покупал, а если учесть, что теперь им прийдётся с 18 до 20 толкаться (работа жыж), то их "плотность" вырастет в 2.5 раза - 24 часа както набрать нужно.

Вот такие пироги. С котятами.
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21.11.2020 15:09 Відповісти
Абстрагируясь чисто логически, задача любого эпидемиолога - сократить до минимума количество контактов у населения (особенно в городах). Один из вариантов - заставить их как можно реже выходить на улицу. Карантин выходного дня дна из очевидных мер в этом направлении. Да тупая, да неуклюжая, но другого выбора у них особо нет. Придется терпеть (хоть не комендантский час как в некоторых авторитарных странах)
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21.11.2020 15:19 Відповісти
Так видишь, в чём фишка - закрытый пипицентр количество контактов не уменьшил. Хуже того, он их увеличил. Более чем в 2.5 раза.

Отак вот.
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21.11.2020 15:36 Відповісти
Я писал о чистой теории, они работают в Южной Корее, Австралии, частично в Германии, у скандинавов. Абстрагируясь от наших местных реалий. Увы, нам это не дано (
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21.11.2020 16:20 Відповісти
напакуются полицаи в кошелек...
битва была - кому на смену? - самый же урожай!
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21.11.2020 14:37 Відповісти
Дойдут те 170 грн до казны, или нет? Кто знает. Проверять же не будут .
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21.11.2020 14:41 Відповісти
Вспышка ковида была из- за выборов. Но закрывают - предпринимателей. Гениально!
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21.11.2020 14:39 Відповісти
Полиция Киева в эти выходные будет "жестко" следить за соблюдением карантина, - Крищенко - Цензор.НЕТ 6741
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21.11.2020 14:43 Відповісти
Полиция Киева в эти выходные будет "жестко" следить за соблюдением карантина, - Крищенко - Цензор.НЕТ 8406
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21.11.2020 14:46 Відповісти
Особливо біля Феофанії?)))
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21.11.2020 14:51 Відповісти
Булінг жандармами на виконнаня зповідей Білла Гейтса
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21.11.2020 14:53 Відповісти
Полиция будет жёстко карать ?
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21.11.2020 14:53 Відповісти
Это же надо было себе такую харю нажрать на тощей народной шее ... Поліція Києва цими вихідними "жорстко" стежитиме за дотриманням карантину, - Крищенко - Цензор.НЕТ 4811
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21.11.2020 14:55 Відповісти
Вот дожили, а... Штрафуют тех, кто хочет работать!
А тех, кто всю жизнь бандюкует, но зато носит маску и перчатки, "подчиняясь" закону, прекрасно в полной экипировке продолжает грабить народ. И ничего ему не будет, он же ш в рамках "закона", всё он правильно делает, ни особых тебе примет, ни отпечатков пальцев...

Может, работники Эпицентра и хотели бы пару дней отдохнуть, так нет же ш... иди, как дурак... работай. Ева закрыта, люди "отдыхают", а "эпицентристы", как БДЖОлы, целыми днями туда-сюда...
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21.11.2020 15:02 Відповісти
Было какое-то кино где смысл роботы милиции был в сборе вещественных доказательств.
У нас борьбу с Ковид превратили в сбор штрафов
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21.11.2020 15:05 Відповісти
Кривенко! Перший рейд у "Велюр"!?
Маю таку надію.
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21.11.2020 15:07 Відповісти
І в інші клоакі де тусят мажорікі.
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21.11.2020 15:09 Відповісти
брехун, на вулиці жодного мета
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21.11.2020 16:43 Відповісти
Данци провели дослидження масок с тремя тысячами людей. Эфект- польза масок доривнюеться до статистичной похибки. Может судьи с этого прецендент устроят -В виду вновь открывшихся обстоятельств- факты упрямая вещь.
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21.11.2020 16:49 Відповісти
Церкви тоже закроете? Хотя-бы кресты запретить целовать! Это же дичь какая-то!!!
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21.11.2020 17:14 Відповісти
Прийде час, коли українці будуть годувати владу та поліцаїв своїми масками. Поліція Києва цими вихідними "жорстко" стежитиме за дотриманням карантину, - Крищенко - Цензор.НЕТ 8722
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21.11.2020 21:52 Відповісти
 
 