Поліція Києва цими вихідними "жорстко" стежитиме за дотриманням карантину, - Крищенко
Новини Цензор.НЕТ Політика України
Столична поліція посилено стежитиме за дотриманням карантину вихідного дня в Києві після того, як на попередніх вихідних було зафіксовано численні порушення.
Про це повідомив начальник Головного управління Національної поліції в Києві Андрій Крищенко, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "УП".
За його словами, перші карантинні вихідні стали для малого та середнього бізнесу столиці своєрідним іспитом на готовність дотримуватися законів. Чимало підприємців знехтували карантинними заходами і, можливо, планують зробити це знову найближчими вихідними.
"Особисто я розумію, чим керуються власники і працівники. Втрати від весняного локдауну майже спустошили фінансові подушки, і у багатьох з'явився страх залишитися без звичних доходів", - зазначив Крищенко.
Однак, за його словами, "ми не можемо вибирати, яких законів дотримуватися, а яких - ні".
Крім того, сьогодні в Києві склалася критична ситуація.
"Я точно знаю реальний стан справ у київських лікарнях, скільки людей щодня помирають і як багато випадків, коли навіть за великі гроші і зі зв'язками неможливо знайти місця в приватних госпіталях, бо їх просто немає", - пише Крищенко.
За його словами, за останні кілька тижнів через COVID-19 київська поліція втратила двох працівників. Сьогодні ще 14 київських поліцейських перебувають на стаціонарному лікуванні в різному стані.
"Так, карантин вихідного дня - це не панацея, але якщо є хоч невеликий шанс вберегти киян від коронавірусу, а медиків столиці - від перевантаження, то від нього не варто відмовлятися", - вважає глава столичної поліції.
Тому, поки чинні рішення уряду та парламенту вимагають дотримуватися карантину вихідного дня, столична поліція жорстко стежитиме за тим, щоб всі установи Києва дотримувалися закону.
Ті, хто не згоден із такими рішеннями влади, можуть оскаржити їх у судовому порядку, "інших варіантів розвитку подій у правовій державі бути не може", зазначив Крищенко.
Будь ласка, зачекайте...
И зряплаты ***************!!
///
- не имеешь права... нет... ну старший же приказал (с)
...
Вот еслиб не оно, то поехал бы щаз беспробок в этот самый пипицентр за багетами, но теперь хрен, все, хто хотел в выходные на протяжении дня купить обязательно (потому что всё равно надо) поедут в понедельник после работы кучковаться ещё и с теми, кто в понедельник туда собирался и на выходе имеем давку против социальной дистанции, которая действительно кое-как помогает.
ЗЫ: хотя не, поеду, там жеж типа "по интернету" продают
Наш народ воистину "хочет чтобы и пос#ать, и не надуться"
Ещё раз, для непонятливых: те, кто мог купить в выходные (пусть от 8 до 20 - по 12 часов, всего 24) теперь будут толкаться с теми, кто в рабочие покупал, а если учесть, что теперь им прийдётся с 18 до 20 толкаться (работа жыж), то их "плотность" вырастет в 2.5 раза - 24 часа както набрать нужно.
Вот такие пироги. С котятами.
Отак вот.
битва была - кому на смену? - самый же урожай!
А тех, кто всю жизнь бандюкует, но зато носит маску и перчатки, "подчиняясь" закону, прекрасно в полной экипировке продолжает грабить народ. И ничего ему не будет, он же ш в рамках "закона", всё он правильно делает, ни особых тебе примет, ни отпечатков пальцев...
Может, работники Эпицентра и хотели бы пару дней отдохнуть, так нет же ш... иди, как дурак... работай. Ева закрыта, люди "отдыхают", а "эпицентристы", как БДЖОлы, целыми днями туда-сюда...
У нас борьбу с Ковид превратили в сбор штрафов
Маю таку надію.