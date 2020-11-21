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Найманці РФ обстріляли з гранатомета позиції ЗСУ біля Водяного, - пресцентр ОС

Новини Цензор.НЕТ Події

Найманці РФ обстріляли з гранатомета позиції ЗСУ біля Водяного, - пресцентр ОС

Сьогодні, 21 листопада, озброєні формування Російської Федерації та її найманці один раз порушили режим припинення вогню на Донбасі.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ОС.

"У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання Схід, неподалік населеного пункту Водяне, противник застосував автоматичний станковий гранатомет. Неприцільний вогонь не становив загрози життю та здоров’ю українських військовослужбовців, тому вогонь у відповідь вони не відкривали. На інших напрямках уздовж лінії розмежування спостерігається тиша. Бойових втрат та поранень серед військовослужбовців Об’єднаних сил немає", - йдеться у повідомленні.

Також читайте: Окупанти РФ учора сім разів порушили перемир'я на Донбасі, у ЗСУ без втрат

ПІДСУМКИ ЗА МИНУЛУ ДОБУ

Упродовж минулої доби, 20 листопада російсько-окупаційні війська сім разів порушили досягнуті мирні домовленості. Так, у районі населеного пункту Шуми ворог застосував стрілецьку зброю, а неподалік Кам’янки, Водяного, Піщевика, Павлополя та Авдіївки – стрілецьку зброю та гранатомети різних систем.

Окрім того, з боку тимчасово окупованої Ужівки у напрямку Водяного окупанти здійснили дистанційне мінування позицій наших військ, використовуючи заборонені міни ПОМ-2.

Бойових втрат і поранень серед військовослужбовців Об’єднаних сил не було.

У районі проведення операції Об’єднаних сил належно виконують завдання й інші складові сил оборони.

Так, за минулу добу представниками Національної поліції України зі складу ОС виявлено 94 адміністративних правопорушення. Підрозділами поліції зведених загонів перевірено 5368 транспортних засобів та 4958 осіб. Також було затримано 2 особи, яких підозрюють у причетності до збройних формувань Російської Федерації та її найманців.

Через контрольний пункт в'їзду-виїзду "Станиця Луганська" на контрольовану Об’єднаними силами територію прибуло 403 особи, у зворотному напрямку – 903 особи.
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Топ коментарі
+8
т.е. зеленое пилимирие продожается - бубенцу зачет.
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21.11.2020 17:43
+8
Интересно, какое оружие нужно применить, чтобы перестали военные действия обзывать перемирием? Атомную бомбу?
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21.11.2020 17:49
+6
Найманці РФ обстріляли з гранатомета позиції ЗСУ біля Водяного, - пресцентр ОС - Цензор.НЕТ 9995
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21.11.2020 17:50
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т.е. зеленое пилимирие продожается - бубенцу зачет.
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21.11.2020 17:43 Відповісти
Интересно, какое оружие нужно применить, чтобы перестали военные действия обзывать перемирием? Атомную бомбу?
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21.11.2020 17:49 Відповісти
атомное не считается , это неприцельное оружие
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21.11.2020 18:00 Відповісти
Найманці РФ обстріляли з гранатомета позиції ЗСУ біля Водяного, - пресцентр ОС - Цензор.НЕТ 9995
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21.11.2020 17:50 Відповісти
Найманці РФ обстріляли з гранатомета позиції ЗСУ біля Водяного, - пресцентр ОС - Цензор.НЕТ 9396
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21.11.2020 19:27 Відповісти
И снова мимо, вот это да.
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21.11.2020 17:52 Відповісти
Неприцельный огонь не представлял угрозы жизни и здоровью украинских военнослужащих, поэтому ответный огонь они не открывали Источник: https://censor.net/ru/n3232474 - Ааа ниче страшного не попали все нормально не прицельно притензей ни к кому не имеем
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21.11.2020 18:10 Відповісти
Найманці РФ обстріляли з гранатомета позиції ЗСУ біля Водяного, - пресцентр ОС - Цензор.НЕТ 3233 Найманці РФ обстріляли з гранатомета позиції ЗСУ біля Водяного, - пресцентр ОС - Цензор.НЕТ 8046
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21.11.2020 18:49 Відповісти
Прикиньте о чём в данный момент мечтают кремляди в своих СМИ: -
Курс рубля в ближайшем будущем может вырасти до 55 за доллар, благодаря началу распада США. Об этом заявили российские экономисты. Так, Михаил Делягин полагает, что в ближайшие месяцы доллар может рухнуть из-за гражданской войны в Штатах и стать токсичной валютой, от которой все начнут избавляться. Об этом пишет «Свободная пресса». Об этом сообщает "Рамблер". Далее: https://finance.rambler.ru/markets/45283324/?utm_content=mfinance_media&utm_medium=read_more&utm_source=copylink

Это пи.дец головного мозга ! Теперь я понимаю, почему в там столько дебилов !
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21.11.2020 19:13 Відповісти
Найманці РФ обстріляли з гранатомета позиції ЗСУ біля Водяного, - пресцентр ОС - Цензор.НЕТ 2321
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21.11.2020 19:30 Відповісти
Делягин ,хоть и является диретором "чего то",но в экономике он пустозвон, а в политике слабак. Население США 350 млн, в России-???(секрет).Такие как он и Жирик , и уменьшают численность.
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21.11.2020 19:44 Відповісти
 
 