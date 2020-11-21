Наемники РФ обстреляли из гранатомета позиции ВСУ возле Водяного, - пресс-центр ОС
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Сегодня, 21 ноября, вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники один раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ОС.
"В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток", недалеко от населенного пункта Водяное, противник применил автоматический станковый гранатомет. Неприцельный огонь не представлял угрозы жизни и здоровью украинских военнослужащих, поэтому ответный огонь они не открывали. На других направлениях вдоль линии разграничения наблюдается тишина", - говорится в сообщении.
Боевых потерь и ранений среди военнослужащих Объединенных сил нет.
ИТОГИ ЗА ПРОШЕДШИЕ СУТКИ
За прошедшие сутки, 20 ноября российско-оккупационные войска 7 раз нарушили достигнутые мирные договоренности. Так, в районе населенного пункта Шумы враг применил стрелковое оружие, а возле Каменки, Водяного, Пищевика, Павлополя и Авдеевки - стрелковое оружие и гранатометы различных систем. Кроме того, со стороны временно оккупированной Ужовки в направлении Водяного оккупанты провели дистанционное минирование позиций наших войск, используя запрещенные мины ПОМ-2.
Боевых потерь и ранений среди военнослужащих Объединенных сил не было.
За минувшие сутки представителями Национальной полиции Украины из состава ОС выявлено 94 административных правонарушения. Подразделениями полиции сводных отрядов проверено 5 368 транспортных средств и 4 958 человек. Также были задержаны 2 человека, которых подозревают в причастности к вооруженным формированиям Российской Федерации и ее наемников.
Через контрольный пункт въезда-выезда "Станица Луганская" на контролируемую Объединенными силами территорию прибыло 403 человека, в обратном направлении - 903 человека.
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Это пи.дец головного мозга ! Теперь я понимаю, почему в там столько дебилов !