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Наемники РФ обстреляли из гранатомета позиции ВСУ возле Водяного, - пресс-центр ОС

Новости Цензор.НЕТ Происшествия

Наемники РФ обстреляли из гранатомета позиции ВСУ возле Водяного, - пресс-центр ОС

Сегодня, 21 ноября, вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники один раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ОС.

"В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток", недалеко от населенного пункта Водяное, противник применил автоматический станковый гранатомет. Неприцельный огонь не представлял угрозы жизни и здоровью украинских военнослужащих, поэтому ответный огонь они не открывали. На других направлениях вдоль линии разграничения наблюдается тишина", - говорится в сообщении.

Боевых потерь и ранений среди военнослужащих Объединенных сил нет.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Раненый вчера возле Авдеевки воин эвакуирован в Днепр, угрозы жизни нет, - Минобороны

ИТОГИ ЗА ПРОШЕДШИЕ СУТКИ

За прошедшие сутки, 20 ноября российско-оккупационные войска 7 раз нарушили достигнутые мирные договоренности. Так, в районе населенного пункта Шумы враг применил стрелковое оружие, а возле Каменки, Водяного, Пищевика, Павлополя и Авдеевки - стрелковое оружие и гранатометы различных систем. Кроме того, со стороны временно оккупированной Ужовки в направлении Водяного оккупанты провели дистанционное минирование позиций наших войск, используя запрещенные мины ПОМ-2.

Боевых потерь и ранений среди военнослужащих Объединенных сил не было.

За минувшие сутки представителями Национальной полиции Украины из состава ОС выявлено 94 административных правонарушения. Подразделениями полиции сводных отрядов проверено 5 368 транспортных средств и 4 958 человек. Также были задержаны 2 человека, которых подозревают в причастности к вооруженным формированиям Российской Федерации и ее наемников.

Также смотрите: На Донбассе подразделения ООС провели учения по ликвидации вражеского десанта. ФОТОрепортаж

Через контрольный пункт въезда-выезда "Станица Луганская" на контролируемую Объединенными силами территорию прибыло 403 человека, в обратном направлении - 903 человека.

Автор: Володимир Янченко
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Топ комментарии
+8
т.е. зеленое пилимирие продожается - бубенцу зачет.
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21.11.2020 17:43
+8
Интересно, какое оружие нужно применить, чтобы перестали военные действия обзывать перемирием? Атомную бомбу?
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21.11.2020 17:49
+6
Найманці РФ обстріляли з гранатомета позиції ЗСУ біля Водяного, - пресцентр ОС - Цензор.НЕТ 9995
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21.11.2020 17:50
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Правила форума Совет форумчан
т.е. зеленое пилимирие продожается - бубенцу зачет.
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21.11.2020 17:43 Ответить
Интересно, какое оружие нужно применить, чтобы перестали военные действия обзывать перемирием? Атомную бомбу?
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21.11.2020 17:49 Ответить
атомное не считается , это неприцельное оружие
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21.11.2020 18:00 Ответить
Найманці РФ обстріляли з гранатомета позиції ЗСУ біля Водяного, - пресцентр ОС - Цензор.НЕТ 9995
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21.11.2020 17:50 Ответить
Найманці РФ обстріляли з гранатомета позиції ЗСУ біля Водяного, - пресцентр ОС - Цензор.НЕТ 9396
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21.11.2020 19:27 Ответить
И снова мимо, вот это да.
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21.11.2020 17:52 Ответить
Неприцельный огонь не представлял угрозы жизни и здоровью украинских военнослужащих, поэтому ответный огонь они не открывали Источник: https://censor.net/ru/n3232474 - Ааа ниче страшного не попали все нормально не прицельно притензей ни к кому не имеем
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21.11.2020 18:10 Ответить
Найманці РФ обстріляли з гранатомета позиції ЗСУ біля Водяного, - пресцентр ОС - Цензор.НЕТ 3233 Найманці РФ обстріляли з гранатомета позиції ЗСУ біля Водяного, - пресцентр ОС - Цензор.НЕТ 8046
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21.11.2020 18:49 Ответить
Прикиньте о чём в данный момент мечтают кремляди в своих СМИ: -
Курс рубля в ближайшем будущем может вырасти до 55 за доллар, благодаря началу распада США. Об этом заявили российские экономисты. Так, Михаил Делягин полагает, что в ближайшие месяцы доллар может рухнуть из-за гражданской войны в Штатах и стать токсичной валютой, от которой все начнут избавляться. Об этом пишет «Свободная пресса». Об этом сообщает "Рамблер". Далее: https://finance.rambler.ru/markets/45283324/?utm_content=mfinance_media&utm_medium=read_more&utm_source=copylink

Это пи.дец головного мозга ! Теперь я понимаю, почему в там столько дебилов !
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21.11.2020 19:13 Ответить
Найманці РФ обстріляли з гранатомета позиції ЗСУ біля Водяного, - пресцентр ОС - Цензор.НЕТ 2321
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21.11.2020 19:30 Ответить
Делягин ,хоть и является диретором "чего то",но в экономике он пустозвон, а в политике слабак. Население США 350 млн, в России-???(секрет).Такие как он и Жирик , и уменьшают численность.
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21.11.2020 19:44 Ответить
 
 