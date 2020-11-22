Арестович у липні 2020-го: за президенства Зеленського відбувається розпад державності
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"За Зеленського відбувається те, про що я і багато інших попереджали ще рік тому - розпад державності".
Так в липні цього року писав нинішній спікер української делегації в ТКГ Олексій Арестович, передає Цензор.НЕТ.
На це звернув увагу в фейбуці журналіст і блогер Юрій Романенко.
"Як влаштуватися на роботу до Зеленського. Мочиш його, не шкодуючи живота свого. Потім отримуєш позицію міністра, прем'єра або радника глави ТКГ. Чим дужче мочиш, тим вище ймовірність кадрового зльоту. Наш президент не боїться критики і готовий прощати навіть самі безтактні висловлювання заради блага України", - написав він.
Зазначимо, що Романенко навів тільки частину оригінального тексту. Він датований 2 липня 2020 року і, як і раніше, доступний, наприклад, в Telegram Арестовича.
Нагадаємо, 28 жовтня стало відомо, що блогер Олексій Арестович став радником з інформаційної політики української делегації в Тристоронній контактній групі щодо Донбасу.
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Дивіться всі:
Сьогоднішня передача "Арестович: Рандеву з Яніною Соколовою. 5 канал, 21.11.20"Рік тому: "Куди Зе-команда веде Україну? Олексій Арестович у Рандеву з Яніною Соколовою"
Бутусов і Арестович можуть призначати дуель. Один одному. Тільки - без бойової зброї. Можна на клавіатурах.
Бутусов поддерживал Зеленского, а Арестович - Порошенко.
Теперь вроде как всё наоборот.
И хотя оба - патриоты Украины, сейчас у них между собой - "батл".
Но самое страшное - когда патриоты между собой не могут найти взаимопонимания.
Не понимаю, зачем Юре ссорить Алексея с ОП?
Ви там взагалі що собі думаєте?
https://arestovich.fandom.com/ru/wiki/%D0%9F%D0%AF%D0%A2%D0%AC_%D0%9F%D0%A0%D0%9E%D0%92%D0%90%D0%9B%D0%9E%D0%92_%D0%9F%D0%AF%D0%A2%D0%9E%D0%93%D0%9E_%D0%9F%D0%A0%D0%95%D0%97%D0%98%D0%94%D0%95%D0%9D%D0%A2%D0%90._%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%B9_%D0%90%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87_%D0%A4%D0%91_%D0%BD%D0%BE%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8C_2020
а порохоботи як на мене - це синонім українських патріотів..
знаю что думать...... знаю только что даже десяток переобувшихся (если єто действительно
так) Украину слить не смогут насрать и нагадить смогут только.
А зе сцикливе, людей боїться.
Сейчас не гоните зраду, нужно работать, нужна консолидация, нужно помочь зеленскому и т.д.
А сам Арестовия єзуїт стопроцентний.
Він працює за бабло.
Балашов: карантин, ФОПы, коронавирус.
"Посмотрите на президента зеленского, я и дачу взял, я и по отдыхал на всех дачах, и в Феофанию заселился, я и на администрацию увеличил расходы, я хватаю, беру, беру, потому что человек маленький, лилипутик, дорвался до власти, и когда увидел те богатства которыми распоряжается президент, начинает с жадностью хватать всё, всё подряд. Он оказался жлобом редким, редким, когда я увидел его в рюшках януковича в Феофании, да ты богатый человек, сиди на гос. дачи найми сиделок, засели в свою палату в Феофании 5 человек".
"Схематоз увеличивается, симулянты вся верхушка, документы им изготовят любые, только заболел и сразу видосик от клоуна, они тянут резину до нового года, он с палаты выписывает бессмысленные документы, а вот вам НДС, налоги, ещё шевелитесь?".