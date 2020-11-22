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Арестович у липні 2020-го: за президенства Зеленського відбувається розпад державності

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Арестович у липні 2020-го: за президенства Зеленського відбувається розпад державності

"За Зеленського відбувається те, про що я і багато інших попереджали ще рік тому - розпад державності".

Так в липні цього року писав нинішній спікер української делегації в ТКГ Олексій Арестович, передає Цензор.НЕТ.

На це звернув увагу в фейбуці журналіст і блогер Юрій Романенко.

"Як влаштуватися на роботу до Зеленського. Мочиш його, не шкодуючи живота свого. Потім отримуєш позицію міністра, прем'єра або радника глави ТКГ. Чим дужче мочиш, тим вище ймовірність кадрового зльоту. Наш президент не боїться критики і готовий прощати навіть самі безтактні висловлювання заради блага України", - написав він.

Також читайте: Ключова ідея "плану Б" щодо Донбасу - введення миротворців, - Арестович

Арестович у липні 2020-го: за президенства Зеленського відбувається розпад державності 01

Зазначимо, що Романенко навів тільки частину оригінального тексту. Він датований 2 липня 2020 року і, як і раніше, доступний, наприклад, в Telegram Арестовича.

Арестович у липні 2020-го: за президенства Зеленського відбувається розпад державності 02

Нагадаємо, 28 жовтня стало відомо, що блогер Олексій Арестович став радником з інформаційної політики української делегації в Тристоронній контактній групі щодо Донбасу.
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Топ коментарі
+44
відбувався, поки Арестовичу не відкрили кормушку
тепер всьо зашибісь
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21.11.2020 22:01
+36
Нічого дивного, він звичайна консерва, не перший і не останній. Згадайте Гадю Савченко
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21.11.2020 22:04
+34
Для кремлевской консервы Арестовича переобуться, все равно, что одеть женское платье.

Арестович в июле 2020-го: При Зеленском происходит распад государственности - Цензор.НЕТ 2301
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21.11.2020 22:03
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Нова редакція сценарію по Гоголю "Как поссорился Иван Иванович с Иваном Hикифоровичем".
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Сьогоднішня передача "Арестович: Рандеву з Яніною Соколовою. 5 канал, 21.11.20"Рік тому: "Куди Зе-команда веде Україну? Олексій Арестович у Рандеву з Яніною Соколовою"

Бутусов і Арестович можуть призначати дуель. Один одному. Тільки - без бойової зброї. Можна на клавіатурах.
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22.11.2020 00:06 Відповісти
Арестович у липні 2020-го: за президенства Зеленського відбувається розпад державності - Цензор.НЕТ 5739
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22.11.2020 00:23 Відповісти
Тільки не на клавіатурах і не в "бігу по білих "дорожках"... Бо в грі членом на піаніно і в "забігу по білій доріжці" Бутусов обов"язково програє - відіб"ється нестача досвіду...
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22.11.2020 09:10 Відповісти
Копеечку дал убогому, тот запел совсем о другом.
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22.11.2020 01:31 Відповісти
арестОвоч відстав від життя на ШІСТЬ років! На Україну напали москалі ШІСТЬ років назад і розвалили її! Він під каменем жив останні роки???
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22.11.2020 01:38 Відповісти
Я думаю "порохоботам", таким як я, за Порошенка не соромно. А от ці верещаки, які накинулися на Арестовича "гуртом батька бити" - їм за когось не соромно ? Чи є якісь особистості, які символізують цей безликий натовп роти чорноротих ? Ви вже якось персонифікуйтесь, виберіть собі "обличчя свого почину", щоб був той/та за якого/яку не соромно. А то на яку новину оком не кинь - повсюди вирує всесвіт невкипілого охлосу.
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22.11.2020 01:42 Відповісти
Леша старая проститутка.
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22.11.2020 01:50 Відповісти
Ниже лично мое мнение...
Бутусов поддерживал Зеленского, а Арестович - Порошенко.
Теперь вроде как всё наоборот.

И хотя оба - патриоты Украины, сейчас у них между собой - "батл".
Но самое страшное - когда патриоты между собой не могут найти взаимопонимания.
Не понимаю, зачем Юре ссорить Алексея с ОП?
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22.11.2020 04:09 Відповісти
мені теж це цікаво
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22.11.2020 05:57 Відповісти
А кому выгодно расшатывать ситуацию в Украине и разделять народ? Арестович тогда и сейчас пишет всё, что работает на централизацию. Бутусов тогда и сейчас пишет всё, что украинцев разделяет... Много злости или эмоций, мало логики. Плохой у вас тренд, друзья
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22.11.2020 19:16 Відповісти
арестович такой же артист как и зеленский.
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22.11.2020 05:48 Відповісти
Не знаю де Арестович перейшов дорогу панам з Цензору, що замість спрямування зусиль проти Шарійов, ОПзаЖОПців та зрадників ЗЕ влни взялися мочити Арестовича.
Ви там взагалі що собі думаєте?
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22.11.2020 05:56 Відповісти
Взагалі-то арестович зараз і затесався серед зрадників Зе.Майже в адвокатах у клована та єрмака. Вам відомо що таке причинно-наслідкові зв'язки?
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22.11.2020 07:06 Відповісти
А що там собі думає Арестович, коли після призначення спікером ТКГ почав мочити Порошенка? Все виглядає так, що ОПа його купила, щоб за бюджетні кошти мочив конкурентів.

https://arestovich.fandom.com/ru/wiki/%D0%9F%D0%AF%D0%A2%D0%AC_%D0%9F%D0%A0%D0%9E%D0%92%D0%90%D0%9B%D0%9E%D0%92_%D0%9F%D0%AF%D0%A2%D0%9E%D0%93%D0%9E_%D0%9F%D0%A0%D0%95%D0%97%D0%98%D0%94%D0%95%D0%9D%D0%A2%D0%90._%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%B9_%D0%90%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87_%D0%A4%D0%91_%D0%BD%D0%BE%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8C_2020
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22.11.2020 15:50 Відповісти
Что вообще думают? Как бы направить поток недовольства и возможного взрыва ярости людей в нужное ИМ русло
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22.11.2020 16:18 Відповісти
Здесь всё по принципу - кто не с нами тот против нас... Пока он критиковал Зеленского он был "свой в доску" парень! Как только перестал это делать то все кто против Зеленского и его "команды" обиделись на Алексея и стали его мочить как одного из Зе-команды.
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22.11.2020 18:14 Відповісти
А чого ці верещаки не пішли до ахмєтова з мєдвєдчюком ?
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22.11.2020 07:54 Відповісти
"Реаліст з "ВнутріМКАДдя", там ветерани АТО стоять зовсім з іншої причини... Вони стримують "гражданских активистов", які, чомусь, "переплутали" об"єкт ненависті... Вже більше півтора року Порошенко не керує Україною, і саме ці останні півтора року всі досягнення України, здобуті з часу Революції Гідності, розвалюються його "наступниками" - "ЗЕ-дебілами". Чому вони не трясуть "Банкову", "Феофанію", де ховається той, що веде Україну до розвалу?...
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22.11.2020 09:17 Відповісти
Да бросьт е его "кошмарить", его и так ожидает судьба использованного изделия, нечего уделять такое внимание одному из плеяды подобных.
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22.11.2020 07:51 Відповісти
Предлагаю отныне звать его Люсей.
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22.11.2020 08:27 Відповісти
****...правдоподобніше.
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22.11.2020 09:35 Відповісти
....или ссучище??
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22.11.2020 11:02 Відповісти
Не долго гнида по имени арестович маскировался, а ларчик просто открывался. И сколько же таких гнид гнилых и подлых??? Ответ73%.
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22.11.2020 08:52 Відповісти
Оскорбляешь украинскую нацию,ублюдок.
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22.11.2020 10:34 Відповісти
як на мене, нація сама себе образила і продовжує далі ображати.
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22.11.2020 13:43 Відповісти
А по мне так порохоботы на украинцев обиделись.
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22.11.2020 14:25 Відповісти
На дурнів як звісно не ображаються Арестович у липні 2020-го: за президенства Зеленського відбувається розпад державності - Цензор.НЕТ 5468
а порохоботи як на мене - це синонім українських патріотів..
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22.11.2020 16:19 Відповісти
Порохоботи як на мене це синонім зелеботів.
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22.11.2020 18:16 Відповісти
порохоботи як на мене - це синонім кремлеботiв.
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23.11.2020 18:05 Відповісти
И єта обиженка украинцев оскорбляет.Мразь.
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23.11.2020 18:06 Відповісти
до провала с вагнеровцами в Беларуси частенько его смотрел и кидал ссілки.... щас даже не
знаю что думать...... знаю только что даже десяток переобувшихся (если єто действительно
так) Украину слить не смогут насрать и нагадить смогут только.
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22.11.2020 09:25 Відповісти
21.04.2019, цього дня не було ніяких виборів. Була завершальна подія в масштабному етапі Повзучого Державного Перевороту ,спланованого в координаціі Міжнародного сіоніського руху і Імперської Путінської канцеляріі. Доказів і подій,повязаних з цим більш ніж достатньо,особливо зараз та і свідків повно. Якщо б наша нинішня Генпрокуратура була б державним незалежним органом,хоча б як при Луценку, і стояла на захисті державності і законності країни, то потрібно б лише було дозіметром повести біля носа,як він показав би хто чим дихає. Ви думаєте за ради якогось добра та справедливостімтут зявились Портноов і ще купа диверсантів. Вони всі засвітились на риск і отримали підтримку в самому охвісі Зе...,бо знали,що там ...свої такі ж договірні заслані диверсанти. А саме дивне,що всю цю нечість видала їхня ж....жінка. Здогадайтесь хто? Поки все. Трибунал,тільки найсуворіший Народний Державний Трибунал і КАРА за ЗРАДИ,за Розвал країни, а це вже факт міжнародний і суспільний. В Європі готують позбавлення України ...Безвізу. Кулеба бреше,а Зеленський з прибічниками..сховався від народу. Га..на і па..ло!
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22.11.2020 09:50 Відповісти
І в чому заключається розпад державності? Зеля здає, здає Україну, - ніяк здати не може за два роки. )
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22.11.2020 10:08 Відповісти
Він би швидше здав, але патріотична частина населення йому заважає.
А зе сцикливе, людей боїться.
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22.11.2020 12:23 Відповісти
Які гарненькі таракани у вас в голові
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22.11.2020 13:48 Відповісти
Жодних тараканів. Таракани в головах є лише у зелебобіків.
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22.11.2020 14:05 Відповісти
Ви маєте право на свою точку зору, якою б вона не була.
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22.11.2020 14:15 Відповісти
Хто афіриствичу платить, той його і танцює.
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22.11.2020 10:33 Відповісти
За папєрєдніка цей процес з гідністю називали децентралізацією.
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22.11.2020 10:49 Відповісти
Точь в точь поведение Печкина : " Почему я был такой вредный? Потому что у меня не было велосипеда"
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22.11.2020 11:01 Відповісти
Этот Арестович - очень мерзкий и скользкий тип...
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22.11.2020 11:04 Відповісти
"Какая разница, кто что говорил, лишь бы работал хорошо" (c)
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22.11.2020 11:30 Відповісти
«Людина назавжди прикута до минулого: як би далеко і швидко вона не бігла - ланцюг біжить разом з нею».© Фрідріх Ніцше.
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22.11.2020 11:36 Відповісти
Таких виблюдків як Арестович, можна назвати словом "пристосованець" - буде співати оди кожній наступній владі
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22.11.2020 11:57 Відповісти
мені колись подобалися його роліки- і з багатьом у них я погоджувався. зокрема з тим що Україна раніше чи пізніше буде мати велику війну із мордором - бо він неньку ніколи не відпустить.
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22.11.2020 12:56 Відповісти
Как Порошенко, да? Он же был практически во всех правительствах за 20 с лишним лет.
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22.11.2020 18:18 Відповісти
Так мій дорогий друже, так само як і х.ло 20 років при владі. Корито - страшна сила.
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22.11.2020 18:27 Відповісти
нічого, вже не за горами той час, коли ці зекремляді про ростов мріяти будуть
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22.11.2020 12:13 Відповісти
По мнению друзей, имеющих отношение к психоаналитике - это человек, напичканный безразмерным гонором, необузданным самолюбием и не пререкаемым самомнением, пересекающихся с не совсем здоровой психикой или специально созданной или наигранной коньюктурой. Человек с таким образом может быть просто съориетированным кем-то и для чего-то поведением. И это подтверждается неожиданным включением его в состав минских переговорщиков, хотя по всем биографическим характеристикам он туда не совсем подходит. Излишняя открытость в собственных суждениях не всегда является положительной чертой человека или даже наоборот. А в общем это человек в каком-то не прозрачном сомнительном коконе!!!
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22.11.2020 12:53 Відповісти
буквально вчора московський комсомолец назвав діяльність офісу презе як "синдром самозванця"
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22.11.2020 13:04 Відповісти
- Слушай, кто такой это пострадавший (арестович), куда он пошёл... Обычное продажное и алчное существо, которое научилось складно болботать и готовое мгновенно переметнуться туда, где кормушка посытнее. По мне так полное ничтожество, ну вот просто никто... Что оно сделало для блага страны, для граждан?! Почему мы должны о нём говорить?
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22.11.2020 13:07 Відповісти
по цій логіці Порошенко повинен вже бути прем'єром )))
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22.11.2020 13:26 Відповісти
Руками украинской власти продолжается продуманная тактика по возвращению Украины в "лоно Рф"
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22.11.2020 13:56 Відповісти
Арестович у липні 2020-го: за президенства Зеленського відбувається розпад державності - Цензор.НЕТ 8880
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22.11.2020 14:44 Відповісти
Шлюха подзаборная ваш Арестович
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22.11.2020 14:50 Відповісти
У Арестовича короткая память, с 2014 по 2019 он орал зрада, дебилы и те и другие.
Сейчас не гоните зраду, нужно работать, нужна консолидация, нужно помочь зеленскому и т.д.
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22.11.2020 14:54 Відповісти
Це і без Арестовича зрозуміло що Зе влада на руку Кремлю
А сам Арестовия єзуїт стопроцентний.
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22.11.2020 15:49 Відповісти
Щось довго вони теляться із підтримкою свого поводиря. Путін так той ще коли назвав Україну недодержавою. І ніяк не дочекаються вже підтвердження. але регулярно треба нагадувати за дефолт держави, якийсь "распад государственности", який небудь коллапс та інші страшилки. Хто і що придумає. І фантазія тут різноманітна і всестороння. Ось взяти Милованова економіста, і радника і міністра, і учОНого, так він ЗМОДЕЛЮВАВ, що за 42 дні до Нового року від КовідУ 19 встигне померти або 17 тис. або аж до 33 тис. людей і це тільки в Україні. Такі вони ПЕРЕМОГИ у декого.
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22.11.2020 16:13 Відповісти
І що? Ті, хто мочить Зеленського, роблять це за шоколадні бабки.
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22.11.2020 16:48 Відповісти
Оце і є ціна арестовичу.
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22.11.2020 17:12 Відповісти
Тож Арестович сам писав, що держава йому до жопців.
Він працює за бабло.
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22.11.2020 17:14 Відповісти
Зеленский - врун и симулянт!
Балашов: карантин, ФОПы, коронавирус.

"Посмотрите на президента зеленского, я и дачу взял, я и по отдыхал на всех дачах, и в Феофанию заселился, я и на администрацию увеличил расходы, я хватаю, беру, беру, потому что человек маленький, лилипутик, дорвался до власти, и когда увидел те богатства которыми распоряжается президент, начинает с жадностью хватать всё, всё подряд. Он оказался жлобом редким, редким, когда я увидел его в рюшках януковича в Феофании, да ты богатый человек, сиди на гос. дачи найми сиделок, засели в свою палату в Феофании 5 человек".
"Схематоз увеличивается, симулянты вся верхушка, документы им изготовят любые, только заболел и сразу видосик от клоуна, они тянут резину до нового года, он с палаты выписывает бессмысленные документы, а вот вам НДС, налоги, ещё шевелитесь?".
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22.11.2020 17:16 Відповісти
не, ну а что ни так говорил Арестович? любую власть нужно конструктивно критиковать, если есть за что...так что Юра, не надо копаться в архивах и ловить на слове, кто когда что сказал, сам сделай что-нибудь полезное...если Арестович принесёт пользу в ТКГ - молодец, что пошёл туда..будет балоболить бестолку - будем его критиковать...тут всё просто
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22.11.2020 18:27 Відповісти
реально тої державності й не було, У мафії державності й не може бути. Незалежно від того, чи війшов той Арестович в мафію, чи ні. Чи підробного клоуна поставити у голову мафії - яка тут державність?
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22.11.2020 18:44 Відповісти
Бабулеты животворящие заставляют менять позицию даже самых непримиримых актеров. А в том что Арестович актер, играющий с 2014г. роль "военного эксперта" - уже никаких сомнений.
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22.11.2020 20:10 Відповісти
Арестович у липні 2020-го: за президенства Зеленського відбувається розпад державності - Цензор.НЕТ 9514
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22.11.2020 22:02 Відповісти
Все политики, тем более президенты, которые были с 1991 года виноваты, что сейчас президент Зеленский. Избиратели это второстепенное. Избирателям сложно разобраться, так как их дурят хитрыми и мерзкими технологиями мошенники - политики и олигархи.
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11.12.2020 21:01 Відповісти
И ещё. Спрашивается - кто больше виноват, мошенник или его жертвы?
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11.12.2020 21:03 Відповісти
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