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Арестович в июле 2020-го: При Зеленском происходит распад государственности

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Арестович в июле 2020-го: При Зеленском происходит распад государственности

"При Зеленском происходит то, о чем я и многие другие предупреждали еще год назад - распад государственности".

Так в июле этого года писал нынешний спикер украинской делегации в ТКГ Алексей Арестович, передает Цензор.НЕТ.

На это обратил внимание в Facebook журналист и блогер Юрий Романенко.

"Как устроиться на работу к Зеленскому. Мочишь его, не щадя живота своего. Потом получаешь позицию министра, премьера или советника главы ТКГ. Чем сильнее мочишь, тем выше вероятность кадрового взлета. Наш президент не боится критики и готов прощать даже самые бестактные высказывания ради блага Украины", - написал он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ключевая идея "плана Б" по Донбассу - введение миротворцев, - Арестович

Арестович в июле 2020-го: При Зеленском происходит распад государственности 01

Отметим, что Романенко привел только часть оригинального текста. Он датирован 2 июля 2020 года и по-прежнему доступен, например, в Telegram Арестовича.

Арестович в июле 2020-го: При Зеленском происходит распад государственности 02

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Напомним, 28 октября стало известно, что блогер Алексей Арестович стал советником по информационной политике украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по Донбассу.

Автор: Анна Судак
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Топ комментарии
+44
відбувався, поки Арестовичу не відкрили кормушку
тепер всьо зашибісь
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21.11.2020 22:01
+36
Нічого дивного, він звичайна консерва, не перший і не останній. Згадайте Гадю Савченко
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21.11.2020 22:04
+34
Для кремлевской консервы Арестовича переобуться, все равно, что одеть женское платье.

Арестович в июле 2020-го: При Зеленском происходит распад государственности - Цензор.НЕТ 2301
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21.11.2020 22:03
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Страница 3 из 3
Нова редакція сценарію по Гоголю "Как поссорился Иван Иванович с Иваном Hикифоровичем".
Дивіться всі:
Сьогоднішня передача "Арестович: Рандеву з Яніною Соколовою. 5 канал, 21.11.20"Рік тому: "Куди Зе-команда веде Україну? Олексій Арестович у Рандеву з Яніною Соколовою"

Бутусов і Арестович можуть призначати дуель. Один одному. Тільки - без бойової зброї. Можна на клавіатурах.
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22.11.2020 00:06 Ответить
Арестович у липні 2020-го: за президенства Зеленського відбувається розпад державності - Цензор.НЕТ 5739
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22.11.2020 00:23 Ответить
Тільки не на клавіатурах і не в "бігу по білих "дорожках"... Бо в грі членом на піаніно і в "забігу по білій доріжці" Бутусов обов"язково програє - відіб"ється нестача досвіду...
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22.11.2020 09:10 Ответить
Копеечку дал убогому, тот запел совсем о другом.
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22.11.2020 01:31 Ответить
арестОвоч відстав від життя на ШІСТЬ років! На Україну напали москалі ШІСТЬ років назад і розвалили її! Він під каменем жив останні роки???
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22.11.2020 01:38 Ответить
Я думаю "порохоботам", таким як я, за Порошенка не соромно. А от ці верещаки, які накинулися на Арестовича "гуртом батька бити" - їм за когось не соромно ? Чи є якісь особистості, які символізують цей безликий натовп роти чорноротих ? Ви вже якось персонифікуйтесь, виберіть собі "обличчя свого почину", щоб був той/та за якого/яку не соромно. А то на яку новину оком не кинь - повсюди вирує всесвіт невкипілого охлосу.
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22.11.2020 01:42 Ответить
Леша старая проститутка.
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22.11.2020 01:50 Ответить
Ниже лично мое мнение...
Бутусов поддерживал Зеленского, а Арестович - Порошенко.
Теперь вроде как всё наоборот.

И хотя оба - патриоты Украины, сейчас у них между собой - "батл".
Но самое страшное - когда патриоты между собой не могут найти взаимопонимания.
Не понимаю, зачем Юре ссорить Алексея с ОП?
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22.11.2020 04:09 Ответить
мені теж це цікаво
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22.11.2020 05:57 Ответить
А кому выгодно расшатывать ситуацию в Украине и разделять народ? Арестович тогда и сейчас пишет всё, что работает на централизацию. Бутусов тогда и сейчас пишет всё, что украинцев разделяет... Много злости или эмоций, мало логики. Плохой у вас тренд, друзья
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22.11.2020 19:16 Ответить
арестович такой же артист как и зеленский.
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22.11.2020 05:48 Ответить
Не знаю де Арестович перейшов дорогу панам з Цензору, що замість спрямування зусиль проти Шарійов, ОПзаЖОПців та зрадників ЗЕ влни взялися мочити Арестовича.
Ви там взагалі що собі думаєте?
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22.11.2020 05:56 Ответить
Взагалі-то арестович зараз і затесався серед зрадників Зе.Майже в адвокатах у клована та єрмака. Вам відомо що таке причинно-наслідкові зв'язки?
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22.11.2020 07:06 Ответить
А що там собі думає Арестович, коли після призначення спікером ТКГ почав мочити Порошенка? Все виглядає так, що ОПа його купила, щоб за бюджетні кошти мочив конкурентів.

https://arestovich.fandom.com/ru/wiki/%D0%9F%D0%AF%D0%A2%D0%AC_%D0%9F%D0%A0%D0%9E%D0%92%D0%90%D0%9B%D0%9E%D0%92_%D0%9F%D0%AF%D0%A2%D0%9E%D0%93%D0%9E_%D0%9F%D0%A0%D0%95%D0%97%D0%98%D0%94%D0%95%D0%9D%D0%A2%D0%90._%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%B9_%D0%90%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87_%D0%A4%D0%91_%D0%BD%D0%BE%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8C_2020
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22.11.2020 15:50 Ответить
Что вообще думают? Как бы направить поток недовольства и возможного взрыва ярости людей в нужное ИМ русло
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22.11.2020 16:18 Ответить
Здесь всё по принципу - кто не с нами тот против нас... Пока он критиковал Зеленского он был "свой в доску" парень! Как только перестал это делать то все кто против Зеленского и его "команды" обиделись на Алексея и стали его мочить как одного из Зе-команды.
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22.11.2020 18:14 Ответить
А чого ці верещаки не пішли до ахмєтова з мєдвєдчюком ?
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22.11.2020 07:54 Ответить
"Реаліст з "ВнутріМКАДдя", там ветерани АТО стоять зовсім з іншої причини... Вони стримують "гражданских активистов", які, чомусь, "переплутали" об"єкт ненависті... Вже більше півтора року Порошенко не керує Україною, і саме ці останні півтора року всі досягнення України, здобуті з часу Революції Гідності, розвалюються його "наступниками" - "ЗЕ-дебілами". Чому вони не трясуть "Банкову", "Феофанію", де ховається той, що веде Україну до розвалу?...
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22.11.2020 09:17 Ответить
Да бросьт е его "кошмарить", его и так ожидает судьба использованного изделия, нечего уделять такое внимание одному из плеяды подобных.
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22.11.2020 07:51 Ответить
Предлагаю отныне звать его Люсей.
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22.11.2020 08:27 Ответить
****...правдоподобніше.
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22.11.2020 09:35 Ответить
....или ссучище??
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22.11.2020 11:02 Ответить
Не долго гнида по имени арестович маскировался, а ларчик просто открывался. И сколько же таких гнид гнилых и подлых??? Ответ73%.
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22.11.2020 08:52 Ответить
Оскорбляешь украинскую нацию,ублюдок.
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22.11.2020 10:34 Ответить
як на мене, нація сама себе образила і продовжує далі ображати.
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22.11.2020 13:43 Ответить
А по мне так порохоботы на украинцев обиделись.
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22.11.2020 14:25 Ответить
На дурнів як звісно не ображаються Арестович у липні 2020-го: за президенства Зеленського відбувається розпад державності - Цензор.НЕТ 5468
а порохоботи як на мене - це синонім українських патріотів..
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22.11.2020 16:19 Ответить
Порохоботи як на мене це синонім зелеботів.
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22.11.2020 18:16 Ответить
порохоботи як на мене - це синонім кремлеботiв.
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23.11.2020 18:05 Ответить
И єта обиженка украинцев оскорбляет.Мразь.
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23.11.2020 18:06 Ответить
до провала с вагнеровцами в Беларуси частенько его смотрел и кидал ссілки.... щас даже не
знаю что думать...... знаю только что даже десяток переобувшихся (если єто действительно
так) Украину слить не смогут насрать и нагадить смогут только.
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22.11.2020 09:25 Ответить
21.04.2019, цього дня не було ніяких виборів. Була завершальна подія в масштабному етапі Повзучого Державного Перевороту ,спланованого в координаціі Міжнародного сіоніського руху і Імперської Путінської канцеляріі. Доказів і подій,повязаних з цим більш ніж достатньо,особливо зараз та і свідків повно. Якщо б наша нинішня Генпрокуратура була б державним незалежним органом,хоча б як при Луценку, і стояла на захисті державності і законності країни, то потрібно б лише було дозіметром повести біля носа,як він показав би хто чим дихає. Ви думаєте за ради якогось добра та справедливостімтут зявились Портноов і ще купа диверсантів. Вони всі засвітились на риск і отримали підтримку в самому охвісі Зе...,бо знали,що там ...свої такі ж договірні заслані диверсанти. А саме дивне,що всю цю нечість видала їхня ж....жінка. Здогадайтесь хто? Поки все. Трибунал,тільки найсуворіший Народний Державний Трибунал і КАРА за ЗРАДИ,за Розвал країни, а це вже факт міжнародний і суспільний. В Європі готують позбавлення України ...Безвізу. Кулеба бреше,а Зеленський з прибічниками..сховався від народу. Га..на і па..ло!
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22.11.2020 09:50 Ответить
І в чому заключається розпад державності? Зеля здає, здає Україну, - ніяк здати не може за два роки. )
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22.11.2020 10:08 Ответить
Він би швидше здав, але патріотична частина населення йому заважає.
А зе сцикливе, людей боїться.
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22.11.2020 12:23 Ответить
Які гарненькі таракани у вас в голові
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22.11.2020 13:48 Ответить
Жодних тараканів. Таракани в головах є лише у зелебобіків.
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22.11.2020 14:05 Ответить
Ви маєте право на свою точку зору, якою б вона не була.
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22.11.2020 14:15 Ответить
Хто афіриствичу платить, той його і танцює.
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22.11.2020 10:33 Ответить
За папєрєдніка цей процес з гідністю називали децентралізацією.
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22.11.2020 10:49 Ответить
Точь в точь поведение Печкина : " Почему я был такой вредный? Потому что у меня не было велосипеда"
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22.11.2020 11:01 Ответить
Этот Арестович - очень мерзкий и скользкий тип...
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22.11.2020 11:04 Ответить
"Какая разница, кто что говорил, лишь бы работал хорошо" (c)
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22.11.2020 11:30 Ответить
«Людина назавжди прикута до минулого: як би далеко і швидко вона не бігла - ланцюг біжить разом з нею».© Фрідріх Ніцше.
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22.11.2020 11:36 Ответить
Таких виблюдків як Арестович, можна назвати словом "пристосованець" - буде співати оди кожній наступній владі
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22.11.2020 11:57 Ответить
мені колись подобалися його роліки- і з багатьом у них я погоджувався. зокрема з тим що Україна раніше чи пізніше буде мати велику війну із мордором - бо він неньку ніколи не відпустить.
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22.11.2020 12:56 Ответить
Как Порошенко, да? Он же был практически во всех правительствах за 20 с лишним лет.
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22.11.2020 18:18 Ответить
Так мій дорогий друже, так само як і х.ло 20 років при владі. Корито - страшна сила.
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22.11.2020 18:27 Ответить
нічого, вже не за горами той час, коли ці зекремляді про ростов мріяти будуть
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22.11.2020 12:13 Ответить
По мнению друзей, имеющих отношение к психоаналитике - это человек, напичканный безразмерным гонором, необузданным самолюбием и не пререкаемым самомнением, пересекающихся с не совсем здоровой психикой или специально созданной или наигранной коньюктурой. Человек с таким образом может быть просто съориетированным кем-то и для чего-то поведением. И это подтверждается неожиданным включением его в состав минских переговорщиков, хотя по всем биографическим характеристикам он туда не совсем подходит. Излишняя открытость в собственных суждениях не всегда является положительной чертой человека или даже наоборот. А в общем это человек в каком-то не прозрачном сомнительном коконе!!!
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22.11.2020 12:53 Ответить
буквально вчора московський комсомолец назвав діяльність офісу презе як "синдром самозванця"
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22.11.2020 13:04 Ответить
- Слушай, кто такой это пострадавший (арестович), куда он пошёл... Обычное продажное и алчное существо, которое научилось складно болботать и готовое мгновенно переметнуться туда, где кормушка посытнее. По мне так полное ничтожество, ну вот просто никто... Что оно сделало для блага страны, для граждан?! Почему мы должны о нём говорить?
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22.11.2020 13:07 Ответить
по цій логіці Порошенко повинен вже бути прем'єром )))
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22.11.2020 13:26 Ответить
Руками украинской власти продолжается продуманная тактика по возвращению Украины в "лоно Рф"
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22.11.2020 13:56 Ответить
Арестович у липні 2020-го: за президенства Зеленського відбувається розпад державності - Цензор.НЕТ 8880
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22.11.2020 14:44 Ответить
Шлюха подзаборная ваш Арестович
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22.11.2020 14:50 Ответить
У Арестовича короткая память, с 2014 по 2019 он орал зрада, дебилы и те и другие.
Сейчас не гоните зраду, нужно работать, нужна консолидация, нужно помочь зеленскому и т.д.
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22.11.2020 14:54 Ответить
Це і без Арестовича зрозуміло що Зе влада на руку Кремлю
А сам Арестовия єзуїт стопроцентний.
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22.11.2020 15:49 Ответить
Щось довго вони теляться із підтримкою свого поводиря. Путін так той ще коли назвав Україну недодержавою. І ніяк не дочекаються вже підтвердження. але регулярно треба нагадувати за дефолт держави, якийсь "распад государственности", який небудь коллапс та інші страшилки. Хто і що придумає. І фантазія тут різноманітна і всестороння. Ось взяти Милованова економіста, і радника і міністра, і учОНого, так він ЗМОДЕЛЮВАВ, що за 42 дні до Нового року від КовідУ 19 встигне померти або 17 тис. або аж до 33 тис. людей і це тільки в Україні. Такі вони ПЕРЕМОГИ у декого.
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22.11.2020 16:13 Ответить
І що? Ті, хто мочить Зеленського, роблять це за шоколадні бабки.
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22.11.2020 16:48 Ответить
Оце і є ціна арестовичу.
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22.11.2020 17:12 Ответить
Тож Арестович сам писав, що держава йому до жопців.
Він працює за бабло.
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22.11.2020 17:14 Ответить
Зеленский - врун и симулянт!
Балашов: карантин, ФОПы, коронавирус.

"Посмотрите на президента зеленского, я и дачу взял, я и по отдыхал на всех дачах, и в Феофанию заселился, я и на администрацию увеличил расходы, я хватаю, беру, беру, потому что человек маленький, лилипутик, дорвался до власти, и когда увидел те богатства которыми распоряжается президент, начинает с жадностью хватать всё, всё подряд. Он оказался жлобом редким, редким, когда я увидел его в рюшках януковича в Феофании, да ты богатый человек, сиди на гос. дачи найми сиделок, засели в свою палату в Феофании 5 человек".
"Схематоз увеличивается, симулянты вся верхушка, документы им изготовят любые, только заболел и сразу видосик от клоуна, они тянут резину до нового года, он с палаты выписывает бессмысленные документы, а вот вам НДС, налоги, ещё шевелитесь?".
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22.11.2020 17:16 Ответить
не, ну а что ни так говорил Арестович? любую власть нужно конструктивно критиковать, если есть за что...так что Юра, не надо копаться в архивах и ловить на слове, кто когда что сказал, сам сделай что-нибудь полезное...если Арестович принесёт пользу в ТКГ - молодец, что пошёл туда..будет балоболить бестолку - будем его критиковать...тут всё просто
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22.11.2020 18:27 Ответить
реально тої державності й не було, У мафії державності й не може бути. Незалежно від того, чи війшов той Арестович в мафію, чи ні. Чи підробного клоуна поставити у голову мафії - яка тут державність?
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22.11.2020 18:44 Ответить
Бабулеты животворящие заставляют менять позицию даже самых непримиримых актеров. А в том что Арестович актер, играющий с 2014г. роль "военного эксперта" - уже никаких сомнений.
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22.11.2020 20:10 Ответить
Арестович у липні 2020-го: за президенства Зеленського відбувається розпад державності - Цензор.НЕТ 9514
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22.11.2020 22:02 Ответить
Все политики, тем более президенты, которые были с 1991 года виноваты, что сейчас президент Зеленский. Избиратели это второстепенное. Избирателям сложно разобраться, так как их дурят хитрыми и мерзкими технологиями мошенники - политики и олигархи.
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11.12.2020 21:01 Ответить
И ещё. Спрашивается - кто больше виноват, мошенник или его жертвы?
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11.12.2020 21:03 Ответить
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