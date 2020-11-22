Арестович в июле 2020-го: При Зеленском происходит распад государственности
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
"При Зеленском происходит то, о чем я и многие другие предупреждали еще год назад - распад государственности".
Так в июле этого года писал нынешний спикер украинской делегации в ТКГ Алексей Арестович, передает Цензор.НЕТ.
На это обратил внимание в Facebook журналист и блогер Юрий Романенко.
"Как устроиться на работу к Зеленскому. Мочишь его, не щадя живота своего. Потом получаешь позицию министра, премьера или советника главы ТКГ. Чем сильнее мочишь, тем выше вероятность кадрового взлета. Наш президент не боится критики и готов прощать даже самые бестактные высказывания ради блага Украины", - написал он.
Отметим, что Романенко привел только часть оригинального текста. Он датирован 2 июля 2020 года и по-прежнему доступен, например, в Telegram Арестовича.
Напомним, 28 октября стало известно, что блогер Алексей Арестович стал советником по информационной политике украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по Донбассу.
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Сьогоднішня передача "Арестович: Рандеву з Яніною Соколовою. 5 канал, 21.11.20"Рік тому: "Куди Зе-команда веде Україну? Олексій Арестович у Рандеву з Яніною Соколовою"
Бутусов і Арестович можуть призначати дуель. Один одному. Тільки - без бойової зброї. Можна на клавіатурах.
Бутусов поддерживал Зеленского, а Арестович - Порошенко.
Теперь вроде как всё наоборот.
И хотя оба - патриоты Украины, сейчас у них между собой - "батл".
Но самое страшное - когда патриоты между собой не могут найти взаимопонимания.
Не понимаю, зачем Юре ссорить Алексея с ОП?
Ви там взагалі що собі думаєте?
https://arestovich.fandom.com/ru/wiki/%D0%9F%D0%AF%D0%A2%D0%AC_%D0%9F%D0%A0%D0%9E%D0%92%D0%90%D0%9B%D0%9E%D0%92_%D0%9F%D0%AF%D0%A2%D0%9E%D0%93%D0%9E_%D0%9F%D0%A0%D0%95%D0%97%D0%98%D0%94%D0%95%D0%9D%D0%A2%D0%90._%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%B9_%D0%90%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87_%D0%A4%D0%91_%D0%BD%D0%BE%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8C_2020
а порохоботи як на мене - це синонім українських патріотів..
знаю что думать...... знаю только что даже десяток переобувшихся (если єто действительно
так) Украину слить не смогут насрать и нагадить смогут только.
А зе сцикливе, людей боїться.
Сейчас не гоните зраду, нужно работать, нужна консолидация, нужно помочь зеленскому и т.д.
А сам Арестовия єзуїт стопроцентний.
Він працює за бабло.
Балашов: карантин, ФОПы, коронавирус.
"Посмотрите на президента зеленского, я и дачу взял, я и по отдыхал на всех дачах, и в Феофанию заселился, я и на администрацию увеличил расходы, я хватаю, беру, беру, потому что человек маленький, лилипутик, дорвался до власти, и когда увидел те богатства которыми распоряжается президент, начинает с жадностью хватать всё, всё подряд. Он оказался жлобом редким, редким, когда я увидел его в рюшках януковича в Феофании, да ты богатый человек, сиди на гос. дачи найми сиделок, засели в свою палату в Феофании 5 человек".
"Схематоз увеличивается, симулянты вся верхушка, документы им изготовят любые, только заболел и сразу видосик от клоуна, они тянут резину до нового года, он с палаты выписывает бессмысленные документы, а вот вам НДС, налоги, ещё шевелитесь?".