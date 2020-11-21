Ключевая идея "плана Б" по Донбассу - введение миротворцев, - Арестович
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Ключевая идея "плана Б" по Донбассу - введение миротворческого контингента. Украинская сторона нашла способ фактически это обеспечить.
Об этом спикер украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по Донбассу Алексей Арестович сообщил в интервью "ТСН", информирует Цензор.НЕТ.
По словам Арестовича, делегация в кулуарных разговорах между собой рассматривает все варианты возвращения Донбасса, но о "плане Б" он может говорить неофициально.
"Неофициально говорю о "плане Б", как частное лицо. Он дискутируется в кулуарах. И ключевое слово там "миротворцы". От плана Порошенко ничем не отличается. Только ходит такая легенда кулуарах, что в 2016 году почти договорились о миротворцах, но кто-то уперся из украинской делегации, и план ввода миротворцев был сорван. Мы сейчас нашли способ фактически обеспечить миротворцев. Увеличение СММ ОБСЕ - это мощный элемент контроля", - отметил Арестович.
Напомним, глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по Донбассу Леонид Кравчук заявил, что у президента Украины Владимира Зеленского есть "план Б" по урегулированию ситуации на Донбассе.
Пожалуйста, подождите...
«ЗЕЛЕНСКИЙ И АРЕСТОВИЧ НАПАЛИ С ТИТУШКАМИ НА ДОМ ПОРОШЕНКО!» і робіть висновки.
Народ, поймите простую вещь: нет никакого "блоггера" Арестовича.
Арестович - это офицер военной разведки, через которого МО доводит до простого народонаселения принятые решения.
Так доходчиво ?
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ИМХО, российские и украинские олигархи о чём-то договорились, и сейчас пытаются оформить соглашение. Что-то типа выкупа госдолга Украины в обмен на "мир".
тут еще QA должно проявиться... - они обычно паром.
все в поряде, деда, - банда банкирская и правда утомила своими билами...
у вас там места свободные есть? - прими меня в австалийские идиоты...
Сиди дома, номер.
Відволікання уваги від дерибану ..
Нічого не змінилося..і не буде..
Порох ще три роки тому вже дотискав европартнерів та США по миротворцях. Зараз знову треба починати з низького старту.
Вот так прямо Арестович и объяснит США, что свои войска мы будем отводить, а ваши вместо них подводить.
ЗЕ будет хвастаться отсутствием потерь и умалчивать про потерянные территории и жизни, а вы там на Западе отбрехивайтесь перед своими избирателями, как хотите.
Интересно, что ЗЕлядям на это ответят.
Но не так важно откуда будут миротворцы, а куда их введут, на границу с РФ или на линию соприкосновения
Россия согласится только на линию соприкосновения и тогда будь миротворцами хоть шведы с немцами мы потеряем возможность отвоевать когда нибудь свою территориюИменно поэтому Порошенко на это не пошёл и переговоры сорвались