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Ключевая идея "плана Б" по Донбассу - введение миротворцев, - Арестович

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Война в Украине

Ключевая идея

Ключевая идея "плана Б" по Донбассу - введение миротворческого контингента. Украинская сторона нашла способ фактически это обеспечить.

Об этом спикер украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по Донбассу Алексей Арестович сообщил в интервью "ТСН", информирует Цензор.НЕТ.

По словам Арестовича, делегация в кулуарных разговорах между собой рассматривает все варианты возвращения Донбасса, но о "плане Б" он может говорить неофициально.

"Неофициально говорю о "плане Б", как частное лицо. Он дискутируется в кулуарах. И ключевое слово там "миротворцы". От плана Порошенко ничем не отличается. Только ходит такая легенда кулуарах, что в 2016 году почти договорились о миротворцах, но кто-то уперся из украинской делегации, и план ввода миротворцев был сорван. Мы сейчас нашли способ фактически обеспечить миротворцев. Увеличение СММ ОБСЕ - это мощный элемент контроля", - отметил Арестович.

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Напомним, глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по Донбассу Леонид Кравчук заявил, что у президента Украины Владимира Зеленского есть "план Б" по урегулированию ситуации на Донбассе.

Автор: Анна Судак
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Топ комментарии
+62
разница с планом пороха в одном - в самих миротворцах. есть разница кто именно будет выступать миротворцем. и судя по тому что "в кулуарах договариваются" это будут миротворцы кацапии а не Украины
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21.11.2020 20:02
+31
Миротворцы из рязани?
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21.11.2020 20:03
+23
Рашистских ? Арестович консерва гебнявая
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21.11.2020 20:04
Комментировать
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Страница 3 из 3
Україно, Україно, подивись на себе, в твоїй хаті сидить ворог і сміється з тебе. Час від часу цей Арестович показує своє нутро. Подивіться відео
«ЗЕЛЕНСКИЙ И АРЕСТОВИЧ НАПАЛИ С ТИТУШКАМИ НА ДОМ ПОРОШЕНКО!» і робіть висновки.
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21.11.2020 21:37 Ответить
Делов то, переименовать его в арестов и на ростов.
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21.11.2020 21:46 Ответить
А потім Льоша розпробував таки смак ЗЄльоної малоф'ї і вона йому сподобалась.

Ключова ідея "плану Б" щодо Донбасу - введення миротворців, - Арестович - Цензор.НЕТ 4419
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21.11.2020 21:47 Ответить
Комментарии - детский сад.
Народ, поймите простую вещь: нет никакого "блоггера" Арестовича.
Арестович - это офицер военной разведки, через которого МО доводит до простого народонаселения принятые решения.
Так доходчиво ?
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21.11.2020 22:03 Ответить
в трызду такого офицера который даже на фото держит палец на спусковом курке АК Ключова ідея "плану Б" щодо Донбасу - введення миротворців, - Арестович - Цензор.НЕТ 5054
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21.11.2020 22:16 Ответить
Друже, я ведь не работаю в отделе кадров МО.
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21.11.2020 22:17 Ответить
Так и его там нету в штате и вне штата - оно балабол хоть и с вусом Ключова ідея "плану Б" щодо Донбасу - введення миротворців, - Арестович - Цензор.НЕТ 9915
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21.11.2020 22:25 Ответить
Должность переговорщика - это госслужба, ну как же я могу ещё объяснить...
---
ИМХО, российские и украинские олигархи о чём-то договорились, и сейчас пытаются оформить соглашение. Что-то типа выкупа госдолга Украины в обмен на "мир".
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21.11.2020 22:29 Ответить
он последняя надежда просравшего всё вавы Ключова ідея "плану Б" щодо Донбасу - введення миротворців, - Арестович - Цензор.НЕТ 2665
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21.11.2020 22:41 Ответить
Я думаю что Вы слишком персонифицируете большую политику. Ключова ідея "плану Б" щодо Донбасу - введення миротворців, - Арестович - Цензор.НЕТ 4224
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21.11.2020 23:05 Ответить
у вавия всё на пресоналиях Ключова ідея "плану Б" щодо Донбасу - введення миротворців, - Арестович - Цензор.НЕТ 2457
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21.11.2020 23:08 Ответить
ИМХО он просто говорящая голова (если вообще не тройник двойника).
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21.11.2020 23:46 Ответить
ето наш хворий австралийский деда - "пандемии нет, ето все заговор банкиров"....
тут еще QA должно проявиться... - они обычно паром.
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21.11.2020 23:13 Ответить
Всё чешется ? Телфаст прими.
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21.11.2020 23:45 Ответить
Телфаст тоже заговор банкиров by the way.
все в поряде, деда, - банда банкирская и правда утомила своими билами...
у вас там места свободные есть? - прими меня в австалийские идиоты...
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21.11.2020 23:54 Ответить
Импорт переполнил бы насыщенный рынок.
Сиди дома, номер.
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22.11.2020 01:30 Ответить
вы уверены, шо вы хотите драки?
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22.11.2020 01:52 Ответить
с дураками обычно не цепляюсь, но до вас сделаю исключение - тока шепните...
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22.11.2020 01:57 Ответить
шо ему - импорту мешает все запереполнить?
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22.11.2020 02:02 Ответить
казлу загадка на 3 дня...
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22.11.2020 02:05 Ответить
ответь мне через сутки - тормоз...
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22.11.2020 02:07 Ответить
Арестовича- арестовать, зеленского -зазелупить, дубинского- отдубасить.
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21.11.2020 22:12 Ответить
Развод Лохов и неЛохов..
Відволікання уваги від дерибану ..
Нічого не змінилося..і не буде..
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21.11.2020 22:15 Ответить
Казали, балакали, прийшли до Пороха й заплакали.

Порох ще три роки тому вже дотискав европартнерів та США по миротворцях. Зараз знову треба починати з низького старту.
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21.11.2020 22:27 Ответить
повторить ошибки других государств и сделать свое приднестровье или осетию, а с РФ снять санкции и все грузы на якорях. вам гнидам, за это медали дадут в Кремле.
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21.11.2020 22:35 Ответить
Не опровергнутая Арестовичем идея от Кравчука о выбрах 31 марта2021 го говорит лишь об одном - план Б с рашистами в наблюдателях и с рашистами в миротворцах. Не могла идти Алеша на эту должность ,не поинтересовавшись о планах ДЕРЬМАКООПЫ
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22.11.2020 02:08 Ответить
Байрактары разберутся с кацапами. И проблемы исчезнут сами собой
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21.11.2020 22:53 Ответить
верно.
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21.11.2020 23:18 Ответить
только стена и ров с крокодилами......
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21.11.2020 23:53 Ответить
Никаких ,,миротворцев" без согласия х.йла там НЕ будет ! А с его согласия будут только из бурятии ....это не миротворчество а оккупация .Принудить его вывести войска и ,,ихтамнетов" может только военное поражение, а не мифические миротворцы
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22.11.2020 00:17 Ответить
С танками и градами , как в Карабахе .Да и вводить ничего не надо , всё уже на месте , только каски перекрасить .
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22.11.2020 00:30 Ответить
Армения уже пригласила, в Молдову и Грузию они сами вторглись. Сейчас вам 33-разовый ходок "на ту сторону" расскажет, как космические корабли бороздят просторы Большого театра.
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22.11.2020 01:28 Ответить
"На ту сторону" - это от жены к любовнице?
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22.11.2020 01:29 Ответить
Ага.

Вот так прямо Арестович и объяснит США, что свои войска мы будем отводить, а ваши вместо них подводить.
ЗЕ будет хвастаться отсутствием потерь и умалчивать про потерянные территории и жизни, а вы там на Западе отбрехивайтесь перед своими избирателями, как хотите.

Интересно, что ЗЕлядям на это ответят. Ключова ідея "плану Б" щодо Донбасу - введення миротворців, - Арестович - Цензор.НЕТ 8226
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22.11.2020 02:40 Ответить
Ключевым планом должно быть военное освобождение Украины с физическим уничтожением (на месте) всех, кто противится этому! Вату в Одесе подпалили и сразу не стало желающих сгореть за "русский мир" (в прямом смысле слова)! Уверен переехали в свое бы пару экзальтированых теток (кидавшихся под танки), то не было бы сегодня ни кацапского даунбасса, ни оккупированного Крыма (нельзя сопли жевать и слюни пускать в моменты, когда требуется жесткое и немендленное реагирование, иначе платить потом придется куда большую цену)!
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22.11.2020 02:44 Ответить
Миротворцы под эгидой ОБСЕ или ООН будут иметь смешаный состав
Но не так важно откуда будут миротворцы, а куда их введут, на границу с РФ или на линию соприкосновения
Россия согласится только на линию соприкосновения и тогда будь миротворцами хоть шведы с немцами мы потеряем возможность отвоевать когда нибудь свою территориюИменно поэтому Порошенко на это не пошёл и переговоры сорвались
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22.11.2020 02:52 Ответить
"Оппозиционная платформа - За жизнь" - это классическая пятая колонна РФ в Украине, и политики, представляющие партию ОПЗЖ - это не украинские политики, а пророссийские политики и они всё будут для дестабилизации ситуации в Украине.
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22.11.2020 14:01 Ответить
ми їх бачили в придністровї, північній осетії та і в лугандоні їх зараз доволі. тільки шапки поміняють.
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22.11.2020 16:04 Ответить
Миротворців з градами ? Це як зараз у Вірменії?
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22.11.2020 16:19 Ответить
Миротворців з градами ? Це як зараз у Вірменії?
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22.11.2020 16:20 Ответить
УКРАИНА НА ПРАВАХ ОДНОЙ ИЗ СТРАН ОСНОВАТЕЛЕЙ ООН МОЖЕТ ПЕРЕОДЕТЬ СВОИХ СОЛДАТ В ФОРМУ ООН И НАПРАВИТЬ НА МИРОТВОРЧЕСКУЮ МИССИЮ В УКРАИНЕ НА ДОНБАСС !!!
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22.11.2020 23:22 Ответить
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