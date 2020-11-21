Ключова ідея "плану Б" щодо Донбасу - введення миротворців, - Арестович
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Ключова ідея "плану Б" щодо Донбасу - введення миротворчого контингенту. Українська сторона знайшла спосіб фактично це забезпечити.
Про це спікер української делегації в Тристоронній контактній групі щодо Донбасу Олексій Арестович повідомив в інтерв'ю "ТСН", інформує Цензор.НЕТ.
За словами Арестовича, делегація в кулуарних розмовах між собою розглядає всі варіанти повернення Донбасу, але про "план Б" він може говорити неофіційно.
"Неофіційно говорю про "план Б", як приватна особа. Він дискутується в кулуарах. І ключове слово там "миротворці". Від плану Порошенка нічим не відрізняється. Тільки ходить така легенда кулуарах, що в 2016 році майже домовилися про миротворців, але хтось уперся з української делегації, і план введення миротворців був зірваний. Ми зараз знайшли спосіб фактично забезпечити миротворців. Збільшення СММ ОБСЄ - це потужний елемент контролю", - зазначив Арестович.
Нагадаємо, глава української делегації в Тристоронній контактній групі щодо Донбасу Леонід Кравчук заявив, що у президента України Володимира Зеленського є "план Б" щодо врегулювання ситуації на Донбасі.
Будь ласка, зачекайте...
«ЗЕЛЕНСКИЙ И АРЕСТОВИЧ НАПАЛИ С ТИТУШКАМИ НА ДОМ ПОРОШЕНКО!» і робіть висновки.
Народ, поймите простую вещь: нет никакого "блоггера" Арестовича.
Арестович - это офицер военной разведки, через которого МО доводит до простого народонаселения принятые решения.
Так доходчиво ?
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ИМХО, российские и украинские олигархи о чём-то договорились, и сейчас пытаются оформить соглашение. Что-то типа выкупа госдолга Украины в обмен на "мир".
тут еще QA должно проявиться... - они обычно паром.
все в поряде, деда, - банда банкирская и правда утомила своими билами...
у вас там места свободные есть? - прими меня в австалийские идиоты...
Сиди дома, номер.
Відволікання уваги від дерибану ..
Нічого не змінилося..і не буде..
Порох ще три роки тому вже дотискав европартнерів та США по миротворцях. Зараз знову треба починати з низького старту.
Вот так прямо Арестович и объяснит США, что свои войска мы будем отводить, а ваши вместо них подводить.
ЗЕ будет хвастаться отсутствием потерь и умалчивать про потерянные территории и жизни, а вы там на Западе отбрехивайтесь перед своими избирателями, как хотите.
Интересно, что ЗЕлядям на это ответят.
Но не так важно откуда будут миротворцы, а куда их введут, на границу с РФ или на линию соприкосновения
Россия согласится только на линию соприкосновения и тогда будь миротворцами хоть шведы с немцами мы потеряем возможность отвоевать когда нибудь свою территориюИменно поэтому Порошенко на это не пошёл и переговоры сорвались