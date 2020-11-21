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Ключова ідея "плану Б" щодо Донбасу - введення миротворців, - Арестович

Новини Цензор.НЕТ Політика України Війна в Україні

Ключова ідея

Ключова ідея "плану Б" щодо Донбасу - введення миротворчого контингенту. Українська сторона знайшла спосіб фактично це забезпечити.

Про це спікер української делегації в Тристоронній контактній групі щодо Донбасу Олексій Арестович повідомив в інтерв'ю "ТСН", інформує Цензор.НЕТ.

За словами Арестовича, делегація в кулуарних розмовах між собою розглядає всі варіанти повернення Донбасу, але про "план Б" він може говорити неофіційно.

"Неофіційно говорю про "план Б", як приватна особа. Він дискутується в кулуарах. І ключове слово там "миротворці". Від плану Порошенка нічим не відрізняється. Тільки ходить така легенда кулуарах, що в 2016 році майже домовилися про миротворців, але хтось уперся з української делегації, і план введення миротворців був зірваний. Ми зараз знайшли спосіб фактично забезпечити миротворців. Збільшення СММ ОБСЄ - це потужний елемент контролю", - зазначив Арестович.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Арестович заявив про 33 бойові виходи в зоні ООС і 7 нагород: "Є свідки, але я завжди працював із людьми, які не базікають". ВIДЕО

Нагадаємо, глава української делегації в Тристоронній контактній групі щодо Донбасу Леонід Кравчук заявив, що у президента України Володимира Зеленського є "план Б" щодо врегулювання ситуації на Донбасі.
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Топ коментарі
+62
разница с планом пороха в одном - в самих миротворцах. есть разница кто именно будет выступать миротворцем. и судя по тому что "в кулуарах договариваются" это будут миротворцы кацапии а не Украины
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21.11.2020 20:02
+31
Миротворцы из рязани?
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21.11.2020 20:03
+23
Рашистских ? Арестович консерва гебнявая
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21.11.2020 20:04
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Україно, Україно, подивись на себе, в твоїй хаті сидить ворог і сміється з тебе. Час від часу цей Арестович показує своє нутро. Подивіться відео
«ЗЕЛЕНСКИЙ И АРЕСТОВИЧ НАПАЛИ С ТИТУШКАМИ НА ДОМ ПОРОШЕНКО!» і робіть висновки.
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21.11.2020 21:37 Відповісти
Делов то, переименовать его в арестов и на ростов.
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21.11.2020 21:46 Відповісти
А потім Льоша розпробував таки смак ЗЄльоної малоф'ї і вона йому сподобалась.

Ключова ідея "плану Б" щодо Донбасу - введення миротворців, - Арестович - Цензор.НЕТ 4419
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21.11.2020 21:47 Відповісти
Комментарии - детский сад.
Народ, поймите простую вещь: нет никакого "блоггера" Арестовича.
Арестович - это офицер военной разведки, через которого МО доводит до простого народонаселения принятые решения.
Так доходчиво ?
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21.11.2020 22:03 Відповісти
в трызду такого офицера который даже на фото держит палец на спусковом курке АК Ключова ідея "плану Б" щодо Донбасу - введення миротворців, - Арестович - Цензор.НЕТ 5054
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21.11.2020 22:16 Відповісти
Друже, я ведь не работаю в отделе кадров МО.
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21.11.2020 22:17 Відповісти
Так и его там нету в штате и вне штата - оно балабол хоть и с вусом Ключова ідея "плану Б" щодо Донбасу - введення миротворців, - Арестович - Цензор.НЕТ 9915
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21.11.2020 22:25 Відповісти
Должность переговорщика - это госслужба, ну как же я могу ещё объяснить...
---
ИМХО, российские и украинские олигархи о чём-то договорились, и сейчас пытаются оформить соглашение. Что-то типа выкупа госдолга Украины в обмен на "мир".
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21.11.2020 22:29 Відповісти
он последняя надежда просравшего всё вавы Ключова ідея "плану Б" щодо Донбасу - введення миротворців, - Арестович - Цензор.НЕТ 2665
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21.11.2020 22:41 Відповісти
Я думаю что Вы слишком персонифицируете большую политику. Ключова ідея "плану Б" щодо Донбасу - введення миротворців, - Арестович - Цензор.НЕТ 4224
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21.11.2020 23:05 Відповісти
у вавия всё на пресоналиях Ключова ідея "плану Б" щодо Донбасу - введення миротворців, - Арестович - Цензор.НЕТ 2457
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21.11.2020 23:08 Відповісти
ИМХО он просто говорящая голова (если вообще не тройник двойника).
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21.11.2020 23:46 Відповісти
ето наш хворий австралийский деда - "пандемии нет, ето все заговор банкиров"....
тут еще QA должно проявиться... - они обычно паром.
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21.11.2020 23:13 Відповісти
Всё чешется ? Телфаст прими.
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21.11.2020 23:45 Відповісти
Телфаст тоже заговор банкиров by the way.
все в поряде, деда, - банда банкирская и правда утомила своими билами...
у вас там места свободные есть? - прими меня в австалийские идиоты...
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21.11.2020 23:54 Відповісти
Импорт переполнил бы насыщенный рынок.
Сиди дома, номер.
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22.11.2020 01:30 Відповісти
вы уверены, шо вы хотите драки?
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22.11.2020 01:52 Відповісти
с дураками обычно не цепляюсь, но до вас сделаю исключение - тока шепните...
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22.11.2020 01:57 Відповісти
шо ему - импорту мешает все запереполнить?
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22.11.2020 02:02 Відповісти
казлу загадка на 3 дня...
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22.11.2020 02:05 Відповісти
ответь мне через сутки - тормоз...
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22.11.2020 02:07 Відповісти
Арестовича- арестовать, зеленского -зазелупить, дубинского- отдубасить.
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21.11.2020 22:12 Відповісти
Развод Лохов и неЛохов..
Відволікання уваги від дерибану ..
Нічого не змінилося..і не буде..
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21.11.2020 22:15 Відповісти
Казали, балакали, прийшли до Пороха й заплакали.

Порох ще три роки тому вже дотискав европартнерів та США по миротворцях. Зараз знову треба починати з низького старту.
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21.11.2020 22:27 Відповісти
повторить ошибки других государств и сделать свое приднестровье или осетию, а с РФ снять санкции и все грузы на якорях. вам гнидам, за это медали дадут в Кремле.
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21.11.2020 22:35 Відповісти
Не опровергнутая Арестовичем идея от Кравчука о выбрах 31 марта2021 го говорит лишь об одном - план Б с рашистами в наблюдателях и с рашистами в миротворцах. Не могла идти Алеша на эту должность ,не поинтересовавшись о планах ДЕРЬМАКООПЫ
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22.11.2020 02:08 Відповісти
Байрактары разберутся с кацапами. И проблемы исчезнут сами собой
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21.11.2020 22:53 Відповісти
верно.
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21.11.2020 23:18 Відповісти
только стена и ров с крокодилами......
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21.11.2020 23:53 Відповісти
Никаких ,,миротворцев" без согласия х.йла там НЕ будет ! А с его согласия будут только из бурятии ....это не миротворчество а оккупация .Принудить его вывести войска и ,,ихтамнетов" может только военное поражение, а не мифические миротворцы
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22.11.2020 00:17 Відповісти
С танками и градами , как в Карабахе .Да и вводить ничего не надо , всё уже на месте , только каски перекрасить .
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22.11.2020 00:30 Відповісти
Армения уже пригласила, в Молдову и Грузию они сами вторглись. Сейчас вам 33-разовый ходок "на ту сторону" расскажет, как космические корабли бороздят просторы Большого театра.
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22.11.2020 01:28 Відповісти
"На ту сторону" - это от жены к любовнице?
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22.11.2020 01:29 Відповісти
Ага.

Вот так прямо Арестович и объяснит США, что свои войска мы будем отводить, а ваши вместо них подводить.
ЗЕ будет хвастаться отсутствием потерь и умалчивать про потерянные территории и жизни, а вы там на Западе отбрехивайтесь перед своими избирателями, как хотите.

Интересно, что ЗЕлядям на это ответят. Ключова ідея "плану Б" щодо Донбасу - введення миротворців, - Арестович - Цензор.НЕТ 8226
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22.11.2020 02:40 Відповісти
Ключевым планом должно быть военное освобождение Украины с физическим уничтожением (на месте) всех, кто противится этому! Вату в Одесе подпалили и сразу не стало желающих сгореть за "русский мир" (в прямом смысле слова)! Уверен переехали в свое бы пару экзальтированых теток (кидавшихся под танки), то не было бы сегодня ни кацапского даунбасса, ни оккупированного Крыма (нельзя сопли жевать и слюни пускать в моменты, когда требуется жесткое и немендленное реагирование, иначе платить потом придется куда большую цену)!
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22.11.2020 02:44 Відповісти
Миротворцы под эгидой ОБСЕ или ООН будут иметь смешаный состав
Но не так важно откуда будут миротворцы, а куда их введут, на границу с РФ или на линию соприкосновения
Россия согласится только на линию соприкосновения и тогда будь миротворцами хоть шведы с немцами мы потеряем возможность отвоевать когда нибудь свою территориюИменно поэтому Порошенко на это не пошёл и переговоры сорвались
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22.11.2020 02:52 Відповісти
"Оппозиционная платформа - За жизнь" - это классическая пятая колонна РФ в Украине, и политики, представляющие партию ОПЗЖ - это не украинские политики, а пророссийские политики и они всё будут для дестабилизации ситуации в Украине.
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22.11.2020 14:01 Відповісти
ми їх бачили в придністровї, північній осетії та і в лугандоні їх зараз доволі. тільки шапки поміняють.
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22.11.2020 16:04 Відповісти
Миротворців з градами ? Це як зараз у Вірменії?
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22.11.2020 16:19 Відповісти
Миротворців з градами ? Це як зараз у Вірменії?
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22.11.2020 16:20 Відповісти
УКРАИНА НА ПРАВАХ ОДНОЙ ИЗ СТРАН ОСНОВАТЕЛЕЙ ООН МОЖЕТ ПЕРЕОДЕТЬ СВОИХ СОЛДАТ В ФОРМУ ООН И НАПРАВИТЬ НА МИРОТВОРЧЕСКУЮ МИССИЮ В УКРАИНЕ НА ДОНБАСС !!!
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22.11.2020 23:22 Відповісти
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