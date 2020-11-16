Арестович заявив про 33 бойові виходи в зоні ООС і 7 нагород: "Є свідки, але я завжди працював із людьми, які не базікають". ВIДЕО
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Речник української делегації в ТКГ Олексій Арестович заявив, що 33 рази здійснював бойові виходи за лінію фронту в зоні операції Об'єднаних сил. Увага! Ненормативна лексика!
На прохання журналістки телеканалу OBOZREVATEL Христини Бондаренко уточнити цю інформацію відповів відмовою, передає Цензор.НЕТ. Він заявив, що це нібито може нашкодити українським військовим, які перебувають у зоні ООС.
Арестович розповів, що ходив на Донбасі за лінію фронту. На уточнююче запитання про його участь у бойовому виході в 2018 році в районі Краматорська він відповів, що це була Світлодарська дуга.
"Скажімо так: я не з тих, хто про це розповідає. Про героїчні ці сторінки. Ти перша людина, яка запитала мене про це за сім років моєї публічної діяльності", - сказав спікер.
Він наголосив, що пам'ятає всі свої бойові виходи.
Журналістка уточнила, що всі відомості про Арестовича мають загальний характер, без будь-якої конкретики, а свідків його бойових заслуг нібито немає.
"Є свідки, але я завжди працював із людьми, які не базікають", - парирував той.
Він також сказав, що має сім відомчих нагород.
"Сьома наздогнала недавно. Це іменна вогнепальна зброя", - уточнив спікер.
На його думку, про те, за що вручено ці нагороди, треба запитувати начальство.
"А що поганого в тому, щоб сказати, де це було? Як це було?" - поцікавилася журналістка.
"Там просто зараз відбувається та сама метушня, не треба про це розповідати, де ми і як виходили, це не треба. Може зашкодити хлопцям, які там досі", - відповів Арестович.
Будь ласка, зачекайте...
https://streamable.com/uo649f
Больше о нем знать ничего не надо...
Только работа за копеечку от "денежных мешков".
И иногда такая работа бывает очень грязной...
На 300 метров пуля улетит в небеса.
Сразу видать специалиста! "Убойная сила большая...", "идеален для ближего боя..." Непонятно, почему пуля на 300 м непременно улетит в небеса? А на сколько м она вернётся на землю? И вернётся ли?
Воспользуюсь случаем и напомню, что Биби - боевой фицер, ослуживший в Саейрет Маткаль, и у Биби БОЕВОЕ ранение.
Не смейте сравнивать этого человека с "бубочкой", регулярным уклонистом от службы в ВСУ.
"После окончания учёбы в 1967 году Нетаньяху вернулся в Израиль для прохождения срочной службы в Армии обороны Израиля. Служил в элитном диверсионно-разведывательном подразделении Сайерет Маткаль. Участвовал в нескольких боевых операциях на территории вражеских стран, в том числе в рейде на аэропорт Бейрута, и в сражении при Караме. 13 мая 1969 года, во время операции Булмус-4, едва не утонул из-за тяжести его рюкзака с военным снаряжением, после того как он и другие бойцы были сброшены в воду в результате атаки на головную лодку, но был спасен.[5][6][7] В ходе операции по освобождению захваченного палестинскими террористами самолёта авиакомпании «Сабена» 9 мая 1972 года, был ранен пулей другого бойца в ходе обезвреживания террористки Хальсы[8][9]."
(Википедия)
Потом задумайтесь за какой период времени готовится операция. Ето не месяц, и не два.
Помножте на 33 "вьіхода" + время там + отход + время на реабилитацию и обнаружите что Арестович уже лет 15-20 находится в АТО
ни разу не за данного фигуранта , а против таких писак как ты
Балабол. Пустой как бамбук.
К чему вы Краматорск тут приделали?
Но Украина хавает...
И когда только пострел успел? ))))
жопойжізнью.Он разведчік і работал под коксомпрікритієм.
Жиди - завзяті вояки. Вчить історію.
Щоправда я не певен у тому, що Арестович - жид.
"Арестовичу 45 лет, он родился в Грузии. Образование получил в Одесском институте сухопутных войск (ныне Военная академия Одессы). С 1999 по 2005 год работал в Главном управлении разведки, которое тогда возглавлял нынешний глава партии «Сила и Честь» Игорь Смешко. После этого изучал психологию и теологию, работал актером театра и кино. Имеет звание майора запаса."
Відділення розвідки бригади це організація розвідки бригади, збір інформації, аналітика, узагальнення та доповідь командуванню.
Хххххххххххххххххх
Арестович, который, оказывается, совершил "33 боевых выхода за линию фронта" на Светлодарской дуге в 2018-19 годахИсточник: https://censor.net/ru/n3231292
Ххххххххххххххххххх
Т.е если он бьіл цельій год безвьілазно, то каждьіе 10 дней у него бьіл "боевой вьіход"
А т.к. с апреля 2018 года у нас ООС и время ротации составляет полгода, то вообще каждьіе 5 дней "вьіходил"
))))
цинизм....