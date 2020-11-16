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Новости Политика Украины
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боевые действия (1986) операция Объединенных сил (4182) Арестович Алексей (327)

Арестович заявил о 33 боевых выходах в зоне ООС и 7 наградах: "Есть свидетели, но я всегда работал с людьми, которые не болтают". ВИДЕО

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Спикер украинской делегации в ТКГ Алексей Арестович заявил, что 33 раза совершал боевые выходы за линию фронта в зоне операции Объединенных сил. Внимание! Ненормативная лексика!

На просьбу журналиста телеканала OBOZREVATEL Кристины Бондаренко уточнить эту информацию ответил отказом, передает Цензор.НЕТ. Он заявил, что это якобы может навредить украинским военным, которые находятся в зоне ООС.

Арестович рассказал, что ходил на Донбассе за линию фронта. На уточняющий вопрос о его участии в боевом выходе в 2018 году в районе Краматорска он ответил, что это была Светлодарская дуга.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Вопрос введения российских миротворцев на Донбасс в ТКГ не обсуждается, - Арестович

"Скажем так: я не из тех, кто об этом рассказывает. О героических этих страницах. Ты первый человек, который спросил меня об этом за семь лет моей публичной деятельности", - сказал спикер.

Он подчеркнул, что помнит все свои боевые выходы.

Журналист уточнила, что все сведения об Арестовиче носят общий характер, без всякой конкретики, а свидетелей его боевых заслуг якобы нет.

"Есть свидетели, но я всегда работал с людьми, которые не болтают", - парировал тот.

Он также сказал, что имеет семь ведомственных наград.

Также читайте: Наемники РФ обстреляли позиции ВСУ на Донбассе близ Марьинки, потерь нет, - штаб ООС

"Седьмая догнала недавно - это именное огнестрельное оружие", - уточнил спикер.

По его мнению, о том, за что вручены эти награды, надо спрашивать начальство.

"А что плохого в том, чтобы сказать, где это было? Как это было?" - поинтересовалась журналист.

"Там просто сейчас идет та самая возня, не надо об этом рассказывать, где мы и как выходили, это не надо. Может навредить ребятам, которые там до сих пор", - ответил Арестович.

Читайте также: Советник Кравчука в ТКГ презентовал новый логотип украинской делегации Трехсторонней контактной группы

Автор: Анна Судак
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Топ комментарии
+68
На колчаковских фронтах ранен?
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15.11.2020 21:27
+36
Во , доцент дает!
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15.11.2020 21:30
+35
Про таких після другої світової говорили - воював на ташкентському фронті.
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15.11.2020 21:29
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С такими розветчиками и врагов не надо!)
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15.11.2020 23:53 Ответить
Алексей,есть одна проблема- видео в интернете можно отыскать через много лет. Пока ты был просто блогер-это одно. А в твоем нынешнем положении будут копать твое,,творчество,,.
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15.11.2020 23:53 Ответить
Обычное трепло с претензией на интеллектуальность. Барон Мюнхгаузен наших дней.
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15.11.2020 23:54 Ответить
Все интервью в нескольких цитатах:

https://streamable.com/uo649f

Больше о нем знать ничего не надо...
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16.11.2020 00:00 Ответить
Він, напевне, з Мухтаром ходив...
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16.11.2020 00:01 Ответить
Кстати, по контракту он якобы служить пошел в 2018-19 гг. То есть когда уже и с зарплатой у военных все нормально было, и с оружием, и с питанием. А чем он, интересно в 2014 году занимался?
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16.11.2020 00:05 Ответить
Хай це тебе не хвилює! Багато питань задаєш. Льоха насправді служив по мобілізації в 2018-2019 р.р., а до цього добровольцем залучався. І задачі виконував не по тилам! Гроші його не цікавлять! Я знаю, що говорю, бо сам з ним воював і навіть прикривав його прохід через бойові порядки противника... І ні з яким Мухтаром він не ходив. Якщо не розумієш, то й не пиши недолугих коментарів. Всьому свій час.
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16.11.2020 00:27 Ответить
Арестович заявив про 33 бойові виходи в зоні ООС і 7 нагород: "Є свідки, але я завжди працював із людьми, які не базікають" - Цензор.НЕТ 7113
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16.11.2020 00:34 Ответить
Я те ж саме можу написати про кого завгодно. І що далі? Покажи фотки з ним, якщо хочеш, щоб тобі повірили. Потім будемо розмовляти. А поки що вірити твоїм словам немає жодних підстав...
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16.11.2020 01:20 Ответить
Які фотки? Ти не розумієш, що це інформація з обмеженим доступом? Коли можна буде її оприлюднювати ти сам побачиш і впевнишся в тому, що Арестович - скромний і порядний воїн, справжній трудівник фронту.
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16.11.2020 08:54 Ответить
так він про тебе перепитувався, смердючий агент- за що ти себе так?
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16.11.2020 11:09 Ответить
То командування. А Льоха Арестович - агент Шершень.
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16.11.2020 11:36 Ответить
ти вважаєш, що переплюнеш Зе!біла по тупим жартам? Хай буде батл, змагайтесь...
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16.11.2020 11:41 Ответить
Та годі вже гратися у ваші шпигунські ігри. Це вже реально дістало. Є щось на підтвердження своїх слів - продемонструй. Ні? Ну тоді нема чого тут розпинатися і в груди себе бити.
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16.11.2020 14:10 Ответить
какая-такая мобилизация в 2018-2019 годах? что за бред?
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16.11.2020 10:56 Ответить
Андрій Васильович, штиняє воно тут, та не приховує...
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16.11.2020 11:12 Ответить
Прихована.
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16.11.2020 11:38 Ответить
как и награды арестовича?)))
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16.11.2020 11:52 Ответить
хватит врать, за Арестовичем наблюдаю с 14-го года. когда было горячо, он не воевал. он набирал группы и занимался инструкторством, еще он организовывал какие-то семинары в Киеве про "соборную душу Украины" и прочее.. пошел в армию в 18-м, чтобы иметь хорошую легенду: воевал, участвовал. типичный агент рашкинский
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16.11.2020 17:37 Ответить
продавал билеты на свои "семинары" с темой "Как праивильно смотреть фильм "Схватка" с Робертом Де Ниро и Аль Пачино"
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16.11.2020 00:38 Ответить
Проблема в том, что в Украине нет настоящей журналистики.
Только работа за копеечку от "денежных мешков".
И иногда такая работа бывает очень грязной...
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16.11.2020 00:50 Ответить
знаю одного похоже "героя". бывший народный депутат и полковник савка иван иванович. будучи замполитом бригады, сам себе выписал награду за то, что уничтожил российского снайпера из пистолета пм с дистанции 300 метров.
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16.11.2020 00:54 Ответить
Вполне возможно, если оружие было системы "писдолет" или "пистобол".
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16.11.2020 06:35 Ответить
ПМ стільки не дострелить.. Хіба що дуже швидко рухатися у напрямку цілі....Тоді до ПМ полковника на ядро садити потрібно. І вже в польоті цілити...Тоді , взагалі, для стрільців неосяжні можливості...Гіперзвук.
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16.11.2020 13:07 Ответить
ПМ идеален для ближнего боя, может в черте города. У него точность где-то до 50 метров. Зато убойная сила большая.
На 300 метров пуля улетит в небеса.
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16.11.2020 14:06 Ответить
По памяти: 9 мм ПМ є особистою зброєю захисту та нападу, призначеною для враження живої сили противника на ефективній дальності до 50 м.
Сразу видать специалиста! "Убойная сила большая...", "идеален для ближего боя..." Непонятно, почему пуля на 300 м непременно улетит в небеса? А на сколько м она вернётся на землю? И вернётся ли?
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16.11.2020 14:51 Ответить
ну так в том то и дело. но полковник наградной лист на себя все таки выписал. можете даже в интернете загуглить. мы всей частью с этого ржали.
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16.11.2020 19:53 Ответить
Не натрушивай
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16.11.2020 14:40 Ответить
смысл мне "натрушивать", если про это даже в интернете писали, а этого полковника я лично знаю?
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16.11.2020 19:55 Ответить
Какую награду? Государственную? Это гласная тема, она поводится Указом Президента Украины, каждый может запросить и прочитать наградной лист с описанием конкретных подвигов. Всё остальное - значки, от которых понту ноль.
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16.11.2020 20:30 Ответить
Некоторые комментаторы форума часто сравнивают Премьера Израиля, Биби Нетаньяху, с Зеленским.

Воспользуюсь случаем и напомню, что Биби - боевой фицер, ослуживший в Саейрет Маткаль, и у Биби БОЕВОЕ ранение.
Не смейте сравнивать этого человека с "бубочкой", регулярным уклонистом от службы в ВСУ.

"После окончания учёбы в 1967 году Нетаньяху вернулся в Израиль для прохождения срочной службы в Армии обороны Израиля. Служил в элитном диверсионно-разведывательном подразделении Сайерет Маткаль. Участвовал в нескольких боевых операциях на территории вражеских стран, в том числе в рейде на аэропорт Бейрута, и в сражении при Караме. 13 мая 1969 года, во время операции Булмус-4, едва не утонул из-за тяжести его рюкзака с военным снаряжением, после того как он и другие бойцы были сброшены в воду в результате атаки на головную лодку, но был спасен.[5][6][7] В ходе операции по освобождению захваченного палестинскими террористами самолёта авиакомпании «Сабена» 9 мая 1972 года, был ранен пулей другого бойца в ходе обезвреживания террористки Хальсы[8][9]."
(Википедия)
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16.11.2020 04:15 Ответить
Его брат был командиром группы, которая освобождала заложников Айр Франс в Ентеббе, где и погиб. Операция в честь него названа, - "Йонатан".
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16.11.2020 08:44 Ответить
кто сравнивает? Арестович заявив про 33 бойові виходи в зоні ООС і 7 нагород: "Є свідки, але я завжди працював із людьми, які не базікають" - Цензор.НЕТ 2845 можешь не отвечать, ботяра
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16.11.2020 10:44 Ответить
Зв'язався з зе - став на зе схожий . Брехун-дурень . А просто брехуном він був давно .
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16.11.2020 06:56 Ответить
Парни, не ломайте копья. Просто посмотрите сколько времени он бьіл(и бьіл ли) в АТО.
Потом задумайтесь за какой период времени готовится операция. Ето не месяц, и не два.
Помножте на 33 "вьіхода" + время там + отход + время на реабилитацию и обнаружите что Арестович уже лет 15-20 находится в АТО
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16.11.2020 07:26 Ответить
Хорошая аналитика. Удивляюсь почему мало лайков?С "легендированных" подобную инфу пытками не вытащить, а тут он сам рассказал!)))...на память пришел еще один "безрукий герой подрывник".....Жемчугов Володя....тож ходил по школам и сказки детям рассказывал как он сепаров глушил в партизанском отряде!......между прочим ему Героя Украины дали.....ща наверное и Арестовича наградят?))
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16.11.2020 11:21 Ответить
creator . ты сам то погоны не носил , раз такую ересь пишешь , " выход " и " операция " как ты пишешь ( и оба раза неверно , даже термины не выучил ) совершенно разные вещи
ни разу не за данного фигуранта , а против таких писак как ты
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16.11.2020 13:07 Ответить
Нухуй там --->>
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16.11.2020 14:31 Ответить
Тепер я Арестовичеві точно не повірю. От на біса було це казати? Адже, якщо це було насправді, колись про це міг розповісти хтось із побратимів. Уявляю як би виріс рейтинґ Арестовича. А так: чекав-чекав і не дочекався.
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16.11.2020 08:43 Ответить
А чо ? Пам"ятаєте депутата, котрий за яйця прем"єра Яценюка з трибуни стягував? Так він теж ніби-то з двома "ведомствееними наградами" в польовій формі між ветеранами на Хрещатику лазив, аж поки його не висміяли і не прогнали. Всім слави хочеться.
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16.11.2020 08:51 Ответить
ну той хоч реально служив, а цей віртуально=)
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16.11.2020 11:41 Ответить
Начал читать и слушать Арестовича с времён майдана,довольно грамотная была аналитика и комментарии,но как только его назначили в ТКГ,всё поменялось,теперь это очередная говорящая срака зешмаркли и как оказывается и пуйла так что очередной в топку!!!
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16.11.2020 09:33 Ответить
Болтология была самодовольная тупая и пустая.
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16.11.2020 10:11 Ответить
советовали мне его знакомые, еще в 14 году. Ни о чем. больше 10 минут этого высокомерного "за все хорошее против всего плохого" с очевидными выводами вынести было невозможно.
Балабол. Пустой как бамбук.
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16.11.2020 14:04 Ответить
Боевой выход в районе Краматорска? Там до передка около 100 км))
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16.11.2020 09:39 Ответить
На Светлодарской дуге, это не в районе Краматорска.
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16.11.2020 10:50 Ответить
скажи это Арестовичу, а то он не в курсе. Где Крамаха а где Светлодарка? оленьблин.
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16.11.2020 14:03 Ответить
Я смотрел это интервью Арестовича - он в нем говорил именно о Светлодарской дуге.
К чему вы Краматорск тут приделали?
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16.11.2020 15:11 Ответить
Отличный пример малаитянского звездуна (шото типа милитари-Зебила)
Но Украина хавает...
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16.11.2020 09:48 Ответить
Звиздит парнишка!
И когда только пострел успел? ))))
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16.11.2020 09:51 Ответить
Что ви панімаєтє?Чєловєк рісковал жопой жізнью.Он разведчік і работал под коксом прікритієм. Арестович заявив про 33 бойові виходи в зоні ООС і 7 нагород: "Є свідки, але я завжди працював із людьми, які не базікають" - Цензор.НЕТ 7151
Арестович заявив про 33 бойові виходи в зоні ООС і 7 нагород: "Є свідки, але я завжди працював із людьми, які не базікають" - Цензор.НЕТ 597

Арестович заявив про 33 бойові виходи в зоні ООС і 7 нагород: "Є свідки, але я завжди працював із людьми, які не базікають" - Цензор.НЕТ 5970
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16.11.2020 09:58 Ответить
он слишком широко известен в очень узких кругах... секретный агент ЗЕленого обдолбаного шута
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16.11.2020 10:03 Ответить
Звездобол вселенского масштаба!
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16.11.2020 10:12 Ответить
не звездобол а бубонос
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16.11.2020 11:00 Ответить
Один єврей,дуже давно. мені сказав---євреї в свою команду чужих не беруть. А іще один великий українець,також дуже давно, сказав--недозволяй в колективі бути більше двух євреїв---бо буде заговір. Все життя це памятаю і ці вислови підтвердені життям.
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16.11.2020 10:16 Ответить
а в слузі народу аж два Кагановичи, один прямий родич а другий - поки що невідомо. Як вони уживаються один з одним - це було видно як вони стукали в двері до премьера Гончарука.
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16.11.2020 11:03 Ответить
Это ж типа было запрещено, у нас перемирие?
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16.11.2020 10:29 Ответить
Что запрещено? Лапшу вешать на уши лохам? Разрешено
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16.11.2020 15:59 Ответить
"Есть свидетели, но я всегда работал с людьми, которые не болтают", - парировал тот. --- как удобно!
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16.11.2020 10:40 Ответить
Він бреше, як дихає. Жоден жид на такі подвиги не здатен, і їм краще хапати в російській колонії, а не в самостійній Україні.
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16.11.2020 10:43 Ответить
Що за дурню ви кажете?
Жиди - завзяті вояки. Вчить історію.
Щоправда я не певен у тому, що Арестович - жид.
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16.11.2020 10:52 Ответить
єзуїт
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16.11.2020 13:12 Ответить
як співав володимир Висоцький - "нету воїна сильней чем испуганний єврей
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16.11.2020 11:05 Ответить
"Арестович заявил о 33 боевых выходах в зоне ООС" - сколько боевых выходов у Рабиновича?
"Арестовичу 45 лет, он родился в Грузии. Образование получил в Одесском институте сухопутных войск (ныне Военная академия Одессы). С 1999 по 2005 год работал в Главном управлении разведки, которое тогда возглавлял нынешний глава партии «Сила и Честь» Игорь Смешко. После этого изучал психологию и теологию, работал актером театра и кино. Имеет звание майора запаса."
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16.11.2020 10:44 Ответить
Надо признать, что мозги у него присутствуют Арестович заявив про 33 бойові виходи в зоні ООС і 7 нагород: "Є свідки, але я завжди працював із людьми, які не базікають" - Цензор.НЕТ 1359
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16.11.2020 11:59 Ответить
только народу от его мозгов толку - менее чем ноль.
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16.11.2020 14:01 Ответить
там і міністр оборони Таран працював, А арестович - одним словом-це артист язика в прямому смислі слова.
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16.11.2020 11:07 Ответить
ну с этой Шлюшкой давно все понятно, подмахивает ваЗЕлину по полной, уже насосал членство в ТГК, что бы обелять дэбилизм гИдранта и недобитого, маразматичного, коммуняцкого предателя кравчука......
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16.11.2020 11:08 Ответить
С телевизора не вылазил и 7 наград "нагулял"-во как! Учитесь!
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16.11.2020 12:05 Ответить
"Может меня даже наградят...Посмертно!"Арестович заявив про 33 бойові виходи в зоні ООС і 7 нагород: "Є свідки, але я завжди працював із людьми, які не базікають" - Цензор.НЕТ 9198
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16.11.2020 12:25 Ответить
Арестович заявив про 33 бойові виходи в зоні ООС і 7 нагород: "Є свідки, але я завжди працював із людьми, які не базікають" - Цензор.НЕТ 5213
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16.11.2020 12:44 Ответить
Люся - пєдік виявляється насправді це Ксєна воїн Арестович заявив про 33 бойові виходи в зоні ООС і 7 нагород: "Є свідки, але я завжди працював із людьми, які не базікають" - Цензор.НЕТ 1393
Арестович заявив про 33 бойові виходи в зоні ООС і 7 нагород: "Є свідки, але я завжди працював із людьми, які не базікають" - Цензор.НЕТ 2291
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16.11.2020 13:09 Ответить
Якось пан не щиро говорить. Не вірю.
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16.11.2020 13:10 Ответить
Арестович заявив про 33 бойові виходи в зоні ООС і 7 нагород: "Є свідки, але я завжди працював із людьми, які не базікають" - Цензор.НЕТ 1792
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16.11.2020 13:11 Ответить
Арестович заявив про 33 бойові виходи в зоні ООС і 7 нагород: "Є свідки, але я завжди працював із людьми, які не базікають" - Цензор.НЕТ 579
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16.11.2020 13:27 Ответить
балабол и брехло. яркий пример, когда особенно рьяным балаболам удается достичь вершин государственной власти. Берет этом пример с Зеленского.
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16.11.2020 14:00 Ответить
Дісним доповідаю що розвідувальні підрозділи бригад за своею фукціональністю і спицифікою виконання завдань виходи за лінію фронту не робоять ( ну якщо тільки для понтів кому небуть росповісти) для даних завдань є розвідувальні батальойни! Це іх функція! А баті і бригаді розівід дані збираютця шляхом спостережен і веденні аєропозвідки ! У функціональних обов'язків у НР і ПНР бригад (батальйонів) немає таких задач як "виход за лінію фронта", в окремому випадку можуть залучатись для офіцерського розвідувального дозору.
Відділення розвідки бригади це організація розвідки бригади, збір інформації, аналітика, узагальнення та доповідь командуванню. Арестович заявив про 33 бойові виходи в зоні ООС і 7 нагород: "Є свідки, але я завжди працював із людьми, які не базікають" - Цензор.НЕТ 3096
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16.11.2020 14:48 Ответить
До де він там служив? Куди він там ходив? Кажуть, шо це пі@#ьож - не було його ні в БЦ ні в Бахмуті.
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16.11.2020 15:24 Ответить
как оно звездело то в 72й но судя по тому как оно держит автомат Арестович заявив про 33 бойові виходи в зоні ООС і 7 нагород: "Є свідки, але я завжди працював із людьми, які не базікають" - Цензор.НЕТ 2670 Арестович заявив про 33 бойові виходи в зоні ООС і 7 нагород: "Є свідки, але я завжди працював із людьми, які не базікають" - Цензор.НЕТ 8603 Арестович заявив про 33 бойові виходи в зоні ООС і 7 нагород: "Є свідки, але я завжди працював із людьми, які не базікають" - Цензор.НЕТ 2670
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16.11.2020 15:37 Ответить
Наскільки я пам'ятаю, була публікація, що він говорив, що не є патріотом. Так що невідомо куди він ходив, за кого, й з якою метою.
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16.11.2020 14:55 Ответить
Усе, приехали
Хххххххххххххххххх
Арестович, который, оказывается, совершил "33 боевых выхода за линию фронта" на Светлодарской дуге в 2018-19 годахИсточник: https://censor.net/ru/n3231292
Ххххххххххххххххххх
Т.е если он бьіл цельій год безвьілазно, то каждьіе 10 дней у него бьіл "боевой вьіход"
А т.к. с апреля 2018 года у нас ООС и время ротации составляет полгода, то вообще каждьіе 5 дней "вьіходил"
))))
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16.11.2020 15:21 Ответить
выходил покурить или за бухлом???
цинизм....
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16.11.2020 15:28 Ответить
Верю ! Выходы он делал в женском белье и пытался перевербовать самого Захарченка
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16.11.2020 15:35 Ответить
Арестович напал на Путлера и Трампа...,а утром Алешка отдал Путлеру все активы ДОЙЧЕ БАНКА,потому что КУЧМА ,Зеля и Коломойский гаранты Конституции...ЧУВАКИ вы попали...
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16.11.2020 15:38 Ответить
Був,не був- той що??В Україні десятки генералів ходять не маючи нічого крім погон,буде щє один майор...Похизується формою,буде по школах ходити на дзвоники...
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16.11.2020 21:18 Ответить
Я не большой спец по разведке ( пару раз в серую ходил сепаров растяжки снимать, наши проверять, смотреть следы, лежки и тд. Не пулемётчика дело, вызвался для опыта и интереса)) так вот по Арестовича рассказу, навскидку - при подрыве на мине, кого-то из группы, на землю остальным падать моветон, могут быть мины. Вроде тролят место вокруг себя, потом тропу к раненным и тд. Дальше, группа шла как-то кучненько - один подрыв 2-200, 2-300. Дальше, сепары 100% в тот район что-то накидывали бы, после подрыва и вовремя многочасовой движухи по эвакуации. Дальше, за то что, по его словам, он сделал, как минимум Богдан, а то и звезду героя. Это так навскидку. Кто в этих вопросах более компетентен просьба не судить строго пулемётчика, насмотревшегося фильмов про войну)
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17.11.2020 07:52 Ответить
Он уже маникюр свой смыл, спецназовец хренов!
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18.11.2020 20:42 Ответить
Наскільки мені відомо-це було на моїх очах-служив капітан Арестович у 72-й,як і в цілому в зоні ООС, всього близько 2 міс.-з вересня по листопад 2018р.Обіймав посаду помічника начальника розвідки бригади-звичайно ж-важливу,але штабну.Потрапив на неї(це моє оціночне судження)через те,що був однокурсником по Одеському військовому інституту тодішньго комбрига Р.Татуся.Для того,щоб заробити статус УБД і,як виявляється,створити собі "бойову біографію".якої у нього до вересня 2018р. не було...А уже в 2-й половині листопада 2018р. я спостерігав його не на фронті,а в Києві на телеканалах,де він виступав як"військовий експерт",енергійний піарник Порошенка і ще завзятіший самопіарник.Після почутого від нього тепер про його вигадані ним же"бойові заслуги" для мене вже ніколи не існуватиме такого офіцера як Олексій Арестович і жодної поваги до цієї людини.Шкодую,що під час недовгої спільної з ним служби у розвідці 72-їОМБр подавав йому руку...
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02.12.2020 23:46 Ответить
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