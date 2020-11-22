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США офіційно вийшли з Договору про відкрите небо

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

США офіційно вийшли з Договору про відкрите небо

США 22 листопада офіційно вийшли з Договору про відкрите небо.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.

Держдепартамент США підтвердив цей крок, зазначивши, що з моменту повідомлення про майбутній вихід минули шість місяців, і заявивши, що "вихід США набрав чинності 22 листопада 2020 року, і Сполучені Штати більше не є державою-учасницею Договору про відкрите небо".

Рада національної безпеки США підтвердила цей висновок і додала, що "Росія грубо порушувала [договір] протягом багатьох років".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Договір про заборону ядерної зброї ратифікували 50 держав. Документ набуде чинності 22 січня 2021 року

Угода про "відкрите небо" почала діяти у 2002 році. Її підписали 34 країни, включно з Росією. Вона покликана підняти рівень міжнародної стабільності шляхом дозволу країнам-підписантам здійснювати розвідувальні польоти над своїми територіями.

Протягом останніх років спостерігачі США звинувачували Росію у зловживанні своїми правами: здійсненні спостережень із більш просунутим інструментарієм і не лише в рамках визначених маршрутів.
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Топ коментарі
+37
Будь яка угода з Расєєю ,не варта того папіру на якому вона написана !!))
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22.11.2020 19:20
+11
Переяславській угоді понад 360 років !!))
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22.11.2020 19:34
+10
И что в той угоде?
Что там было никто не знает как тех документов нету, что там было все из слов кацапов
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22.11.2020 19:56
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Пердогану тоже доверять нельзя. Что он там творит никому не ясно
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22.11.2020 20:18 Відповісти
X-37?
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22.11.2020 21:22 Відповісти
Ну тут понятно- "США имеет желание усилить своё вооружение, но не имело возможности. РФ не имеет возможности, но имеет желание". В общем следующая фаза по разрушению экономики РФ, путём вовлечение её в гонку вооружений запущена.
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22.11.2020 20:23 Відповісти
Открытое небо должно быть открыто для всех.. как и море..
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22.11.2020 20:34 Відповісти
Но не для казламордых лапотников... Они должны сидеть за решёткой вольера в своём зоопарке... США офіційно вийшли з Договору про відкрите небо - Цензор.НЕТ 5287
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22.11.2020 21:25 Відповісти
Открытое или закрытое, разница маленькая.
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22.11.2020 21:04 Відповісти
Теперь казламордые стали не только тупыми но и слепыми... США офіційно вийшли з Договору про відкрите небо - Цензор.НЕТ 2990
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22.11.2020 21:26 Відповісти
Раиссия
США офіційно вийшли з Договору про відкрите небо - Цензор.НЕТ 4630
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22.11.2020 21:31 Відповісти
Железный занавес.
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22.11.2020 22:13 Відповісти
так а що заважало і америкосам здійснювати спостереження "із більш просунутим інструментарієм і не лише в рамках визначених маршрутів"???
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22.11.2020 22:25 Відповісти
И то Байден еще не вступил в должность президента. Реальное веселье для рашки начнется 21.01.21
США офіційно вийшли з Договору про відкрите небо - Цензор.НЕТ 7866
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22.11.2020 22:26 Відповісти
Аляски уже нет. Весело США офіційно вийшли з Договору про відкрите небо - Цензор.НЕТ 1663
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22.11.2020 22:37 Відповісти
А что начнется ?
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23.11.2020 00:19 Відповісти
рашкоимение
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23.11.2020 05:38 Відповісти
Точно! Именно так Мистер Деменция 2020 и поступит США офіційно вийшли з Договору про відкрите небо - Цензор.НЕТ 2353
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23.11.2020 09:10 Відповісти
Штатам . видимо, хватает разведки из космоса, и нет нужды летать над парашей. как 20 лет назад....А у кремлёвской крысы с космосом и спутниками - разведчиками туговато, поэтому без полётов на своём хламе он ослепнут и оглохнут....
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22.11.2020 23:21 Відповісти
когда сбивать начнут?
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22.11.2020 23:26 Відповісти
Переясловска угода такое же российское враньё как и 28 панфиловце, Зоя космодемьянская и прочая российская хрень!!
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23.11.2020 10:28 Відповісти
А шо, каннабис уже легализовали? США офіційно вийшли з Договору про відкрите небо - Цензор.НЕТ 5570
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23.11.2020 12:07 Відповісти
Росия с более продвинутым инструментарием? США офіційно вийшли з Договору про відкрите небо - Цензор.НЕТ 1636
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23.11.2020 12:44 Відповісти
Байден, ваш любимый, опять подпишет
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23.11.2020 13:18 Відповісти
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