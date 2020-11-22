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США официально вышли из Договора об открытом небе

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

США официально вышли из Договора об открытом небе

США 22 ноября официально вышли из Договора об открытом небе.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.

Госдепартамент США подтвердил этот шаг, отметив, что с момента уведомления о предстоящем выходе прошли шесть месяцев: "выход США вступил в силу 22 ноября 2020 г., и Соединенные Штаты больше не является государством-участником Договора об открытом небе".

В Совете национальной безопасности США подтвердили этот вывод и добавили, что "Россия грубо нарушала Договор в течение многих лет".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украина продолжит участие в Договоре по открытому небу, - МИД

Соглашение об "открытом небе" начала действовать в 2002 году. Ее подписали 34 страны, включая Россию. Оно было призвано поднять уровень международной стабильности путем разрешения странам-подписантам осуществлять разведывательные полеты над своими территориями. В последние годы наблюдатели США обвиняли Россию в злоупотреблении своими правами: осуществлении наблюдений с более продвинутым инструментарием и не только в рамках определенных маршрутов.

Также читайте: НАТО призывает Россию прекратить выборочное выполнение Договора об открытом небе

Автор: Володимир Янченко
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Топ комментарии
+37
Будь яка угода з Расєєю ,не варта того папіру на якому вона написана !!))
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22.11.2020 19:20
+11
Переяславській угоді понад 360 років !!))
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22.11.2020 19:34
+10
И что в той угоде?
Что там было никто не знает как тех документов нету, что там было все из слов кацапов
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22.11.2020 19:56
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Пердогану тоже доверять нельзя. Что он там творит никому не ясно
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22.11.2020 20:18 Ответить
X-37?
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22.11.2020 21:22 Ответить
Ну тут понятно- "США имеет желание усилить своё вооружение, но не имело возможности. РФ не имеет возможности, но имеет желание". В общем следующая фаза по разрушению экономики РФ, путём вовлечение её в гонку вооружений запущена.
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22.11.2020 20:23 Ответить
Открытое небо должно быть открыто для всех.. как и море..
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22.11.2020 20:34 Ответить
Но не для казламордых лапотников... Они должны сидеть за решёткой вольера в своём зоопарке... США офіційно вийшли з Договору про відкрите небо - Цензор.НЕТ 5287
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22.11.2020 21:25 Ответить
Открытое или закрытое, разница маленькая.
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22.11.2020 21:04 Ответить
Теперь казламордые стали не только тупыми но и слепыми... США офіційно вийшли з Договору про відкрите небо - Цензор.НЕТ 2990
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22.11.2020 21:26 Ответить
Раиссия
США офіційно вийшли з Договору про відкрите небо - Цензор.НЕТ 4630
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22.11.2020 21:31 Ответить
Железный занавес.
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22.11.2020 22:13 Ответить
так а що заважало і америкосам здійснювати спостереження "із більш просунутим інструментарієм і не лише в рамках визначених маршрутів"???
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22.11.2020 22:25 Ответить
И то Байден еще не вступил в должность президента. Реальное веселье для рашки начнется 21.01.21
США офіційно вийшли з Договору про відкрите небо - Цензор.НЕТ 7866
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22.11.2020 22:26 Ответить
Аляски уже нет. Весело США офіційно вийшли з Договору про відкрите небо - Цензор.НЕТ 1663
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22.11.2020 22:37 Ответить
А что начнется ?
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23.11.2020 00:19 Ответить
рашкоимение
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23.11.2020 05:38 Ответить
Точно! Именно так Мистер Деменция 2020 и поступит США офіційно вийшли з Договору про відкрите небо - Цензор.НЕТ 2353
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23.11.2020 09:10 Ответить
Штатам . видимо, хватает разведки из космоса, и нет нужды летать над парашей. как 20 лет назад....А у кремлёвской крысы с космосом и спутниками - разведчиками туговато, поэтому без полётов на своём хламе он ослепнут и оглохнут....
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22.11.2020 23:21 Ответить
когда сбивать начнут?
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22.11.2020 23:26 Ответить
Переясловска угода такое же российское враньё как и 28 панфиловце, Зоя космодемьянская и прочая российская хрень!!
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23.11.2020 10:28 Ответить
А шо, каннабис уже легализовали? США офіційно вийшли з Договору про відкрите небо - Цензор.НЕТ 5570
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23.11.2020 12:07 Ответить
Росия с более продвинутым инструментарием? США офіційно вийшли з Договору про відкрите небо - Цензор.НЕТ 1636
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23.11.2020 12:44 Ответить
Байден, ваш любимый, опять подпишет
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23.11.2020 13:18 Ответить
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