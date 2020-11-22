США официально вышли из Договора об открытом небе

США 22 ноября официально вышли из Договора об открытом небе.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.

Госдепартамент США подтвердил этот шаг, отметив, что с момента уведомления о предстоящем выходе прошли шесть месяцев: "выход США вступил в силу 22 ноября 2020 г., и Соединенные Штаты больше не является государством-участником Договора об открытом небе".

В Совете национальной безопасности США подтвердили этот вывод и добавили, что "Россия грубо нарушала Договор в течение многих лет".

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Соглашение об "открытом небе" начала действовать в 2002 году. Ее подписали 34 страны, включая Россию. Оно было призвано поднять уровень международной стабильности путем разрешения странам-подписантам осуществлять разведывательные полеты над своими территориями. В последние годы наблюдатели США обвиняли Россию в злоупотреблении своими правами: осуществлении наблюдений с более продвинутым инструментарием и не только в рамках определенных маршрутов.

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