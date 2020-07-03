Украина продолжит участие в Договоре по открытому небу, - МИД

Украина совместно с государствами-партнерами из числа членов НАТО и ЕС продолжит участие в Договоре по открытому небу.

Об этом говорится в комментарии МИД Украины, сообщает Цензор.НЕТ.

"Сохранение ДОН и продолжение участия в нем отвечает интересам военной безопасности Украины, а также приоритетам евроатлантической интеграции. Воздушный мониторинг за военной деятельностью, а также обмен информацией с государствами-партнерами составляют важный источник информации, необходимой для оценки военной и военно-политической обстановки в условиях противодействия вооруженной агрессии России", - отметили во внешнеполитическом ведомстве.

В МИД добавили, что, кроме того, проведение совместных наблюдательных миссий с участием украинских и иностранных инспекторов, как и использование украинского самолета "АН-32" в интересах наблюдательных миссий НАТО, является одним из важных направлений практического взаимодействия и элементом достижения оперативной совместимости между вооруженными силами государств-членов НАТО и Украины.

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В то же время Украина, как и ранее, настаивает на добросовестном выполнении предусмотренных этим Договором обязательств всеми без исключения государствами-участниками.

В этом контексте в МИД подчеркнули, что украинская сторона считает настоящими причинами выхода США из этого Договора спровоцированные Россией сознательные многолетние действия, направленные на слом общеевропейских режимов в сфере контроля над вооружениями и военной сдержанности, а также на сокрытие военных приготовлений, процессов масштабного развертывания новых систем ударных вооружений вблизи украинско-российской государственной границы, на временно оккупированных территориях Автономной Республики Крым и г. Севастополь, Луганской и Донецкой областей.

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"Украина призывает все государства-участники обеспечить соблюдение и дальнейшую имплементацию Договора, а также к активному противодействию попыткам Москвы манипулировать его положениями с целью легализации последствий вооруженной агрессии России против Украины, временной оккупации и незаконной аннексии части суверенной территории Украины", - отметили в МИД Украины.