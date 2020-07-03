УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
6766 відвідувачів онлайн
Новини Агресія Росії проти України
907 5

Україна продовжить участь у Договорі з відкритого неба, - МЗС

Україна продовжить участь у Договорі з відкритого неба, - МЗС

Україна спільно з державами-партнерами серед членів НАТО і ЄС продовжить участь у Договорі з відкритого неба.

Про це йдеться в коментарі МЗС України, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Збереження ДВН та продовження участі в ньому відповідає інтересам військової безпеки України, а також пріоритетам євроатлантичної інтеграції. Повітряний моніторинг за військовою діяльністю, а також обмін інформацією з державами-партнерами є важливими джерелами інформації, необхідної для оцінки воєнної та воєнно-політичної обстановки в умовах протидії збройній агресії Росії", - зазначили у зовнішньополітичному відомстві.

У МЗС додали, що, крім того, проведення спільних спостережних місій за участю українських та іноземних інспекторів, як і використання українського літака "АН-32" в інтересах спостережних місій членів НАТО, є одним з важливих напрямів практичної взаємодії та елементом досягнення оперативної сумісності між збройними силами держав-членів Альянсу та України.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": НАТО закликає Росію припинити вибіркове виконання Договору про відкрите небо

Водночас Україна, як і раніше, наполягає на добросовісному виконанні передбачених цим Договором зобов’язань всіма без виключення державами-учасницями.

У цьому контексті в МЗС наголосили, що українська сторона вважає, що справжніми причинами виходу США з цього Договору були спровоковані Росією свідомі багаторічні дії, спрямовані на злам загальноєвропейських режимів у сфері контролю над озброєннями та військової стриманості, а також на приховування військових приготувань, процесів масштабного розгортання нових систем ударних озброєнь поблизу українсько-російського державного кордону, на тимчасово окупованих територіях Автономної Республіки Крим і м. Севастополь, Луганської та Донецької областей.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Росія відреагувала на вихід США з Договору про відкрите небо: "Крок доволі прикрий"

"Україна закликає всі держави-учасниці забезпечити дотримання і подальшу імплементацію Договору, а також до активної протидії спробам Москви маніпулювати його положеннями з метою легалізації наслідків збройної агресії Росії проти України, тимчасової окупації та незаконної анексії частини суверенної території України", - зазначили в МЗС України.

Автор: 

договір (323) МЗС (4139) НАТО (6460) росія (65336)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
А що ще залишається робити, коли небо і так відкрите, бо дибіли/вороги можуть прийти і в будь-який час забрати клістрони.
показати весь коментар
03.07.2020 15:41 Відповісти
Якому відкритому небу, в нас війна вже 6 років! Ми дозволимо путінським агентам літати над Україною і збирати дані. А хто гарантує що агенти російської розвідки не будуть отримувати інформацію з військових установ країн ЄС?
показати весь коментар
03.07.2020 15:45 Відповісти
Ти Зєлєнскому це пиши, за якого голосував. Він з українського неба скоро зробить прохідний двір.
показати весь коментар
03.07.2020 15:56 Відповісти
сша вышла, россия вышла... а украина осталась?
показати весь коментар
03.07.2020 20:29 Відповісти
 
 